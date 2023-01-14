Выплата репараций Украине. 14.01.2023
Выплата репараций Украине. 14.01.2023
Результаты ракетных ударов на 18-00.
Прилеты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Тернопольской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях Донбасса.
Пока нет точных данных по взрывам в Волынской, Черновицкой, Сумской и Житомирской областях, так как там везде работали системы ПВО.
Наиболее сильно пострадали объекты инфраструктуры в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях, что привело к отключению света в этих и соседних областях, а также перебоям с водой, сотовой связью и интернетом.
Слабую эффективность работы ПВО (что конечно не помешает потом сбить "почти все" в интернете) связывают с туманом и измененной тактикой действий ВКС, которые запускают большое число ложных целей и перед ударом отрабатывают по РЛС и ЗРК, после чего идут уже удары по инфраструктуре. Пока данных о результатах поражения объектов ПВО нет, но 3 последние волны атаки приводили к уничтожению различных элементов систем ПВО (в основном, компоненты комплекса С-300 и различные РЛС).
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Когда массовые прилеты на Украдину, то сразу много новых читателей Ящика.
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