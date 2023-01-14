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Выплата репараций Украине. 14.01.2023

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Выплата репараций Украине. 14.01.2023

Результаты ракетных ударов на 18-00.

Прилеты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Тернопольской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях Донбасса.
Пока нет точных данных по взрывам в Волынской, Черновицкой, Сумской и Житомирской областях, так как там везде работали системы ПВО.

Наиболее сильно пострадали объекты инфраструктуры в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях, что привело к отключению света в этих и соседних областях, а также перебоям с водой, сотовой связью и интернетом.

Слабую эффективность работы ПВО (что конечно не помешает потом сбить "почти все" в интернете) связывают с туманом и измененной тактикой действий ВКС, которые запускают большое число ложных целей и перед ударом отрабатывают по РЛС и ЗРК, после чего идут уже удары по инфраструктуре. Пока данных о результатах поражения объектов ПВО нет, но 3 последние волны атаки приводили к уничтожению различных элементов систем ПВО (в основном, компоненты комплекса С-300 и различные РЛС).

Трансляция боевых действий на Украине как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
Актуальная ситуация на канале https://t.me/boris_rozhin/75379

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8101324.html
Метки: вкс рф, война на украине, инфраструктура, Россия, Украина, энергетика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10299 7783
    малыш только что

      Когда массовые прилеты на Украдину, то сразу много новых читателей Ящика.
      И Политолог и Юрист и Военпипец и Купец.
      И фсе врачи

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