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“Выплата репараций Украине”. 16.12.2022

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С утра ВКС РФ, в день рождения Ватутина, продолжили "выплату репараций" Украине. Запущено под 100 различных крылатых ракет, добившихся десятков попаданий по всей территории Украины.

На 11 часов ВКС РФ отключили – Киев, Харьков, Днепропетровск, Полтаву, Кривой Рог, Одессу, Кременчуг и т.д.

Поражены несколько ТЭС и других объектов инфраструктуры.

Помимо пропавшего света, как минимум в 6 областях наблюдаются серьезные перебои с сотовой связью, интернетом, водоснабжением. В четырех или пяти областях серьезные проблемы с работой железных дорог, противник пытается перейти на тепловозы, но задержки в движении поездов уже неизбежны.
Шайка Зеленского сейчас наверное раздумывает – объявить что сбили 80% или 90% всех запущенных ракет, особенно на фоне волны отключений света.
В целом, можно отметить, что ВКС РФ продолжают методично реализовывать стратегию начатую серией ударов 10-12 октября и последствия этой стратегии достаточно зримы и ощутимы.

Трансляция боевых действий на Украине, в том числе и ударов по энергоструктуре, как обычно в Телеграм https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8034739.html
Метки: вкс рф, война на украине, инфраструктура, Россия, Украина, энергетика
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