“Выплата репараций Украине”. 16.12.2022
С утра ВКС РФ, в день рождения Ватутина, продолжили "выплату репараций" Украине. Запущено под 100 различных крылатых ракет, добившихся десятков попаданий по всей территории Украины.
На 11 часов ВКС РФ отключили – Киев, Харьков, Днепропетровск, Полтаву, Кривой Рог, Одессу, Кременчуг и т.д.
Поражены несколько ТЭС и других объектов инфраструктуры.
Помимо пропавшего света, как минимум в 6 областях наблюдаются серьезные перебои с сотовой связью, интернетом, водоснабжением. В четырех или пяти областях серьезные проблемы с работой железных дорог, противник пытается перейти на тепловозы, но задержки в движении поездов уже неизбежны.
Шайка Зеленского сейчас наверное раздумывает – объявить что сбили 80% или 90% всех запущенных ракет, особенно на фоне волны отключений света.
В целом, можно отметить, что ВКС РФ продолжают методично реализовывать стратегию начатую серией ударов 10-12 октября и последствия этой стратегии достаточно зримы и ощутимы.
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НЕТ,это за то ,что бомбили Донецк непрерывно два дня,и опять Клинцы в РФ..https://putnik1.livejournal.com/9208490.html