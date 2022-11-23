Россия выплатила второй транш репараций Украине
Россия выплатила второй транш репараций Украине
На 16-00 света полностью или частично нет в городах:
1. Киев
2. Харьков
3. Днепропетровск
4. Львов
5. Кривой Рог
6. Ровно
7. Луцк
8. Николаев
9. Одесса
10.Сумы
11.Полтава
12.Миргород
13.Хмельницкий
14.Житомир
15.Тернополь
Плюс в части областей он также отключен.
Укрэнерго заявило, что света на большей части территории Украины не будет сутки, в течение которых будут идти аварийные отключения.
Остановлена часть железнодорожного сообщения и пригородных поездов.
Продолжаются перебои с интернетом и сотовой связью. В ряде городов проблемы с водоснабжением из-за остановки электронасосов.
Также стоит отметить, что в Киеве ПВО ВСУ уже традиционно обстреляли жилые дома.
Можно констатировать, что сегодня наступил тот самый кумулятивный эффект ударов, о котором большевики говорили с 10 октября – несколько волн ударов последовательно выводили из строя элементы энергосистемы Украины, которая в практически неизменном виде существовала со времен распада СССР. Сегодня накопительный эффект сказался и все посыпалось. Естественно, сейчас несколько дней энергосистему будут балансировать путем дальнейшего снижения потребления, но делать это будет сложно, а ВС РФ сохраняют опцию дальнейших ударов по еще не уничтоженным объектам, что приведет к тому, что следующая волна ударов также будет гасить большую часть Украины.
В этом деле главное последовательность и методичность, которые мы и наблюдаем в вопросе вывода из строя энергосистемы к началу зимы.
Выплата 2-го транша репараций Украине прошла успешно. Впереди третий транш. Распределительные подстанции АЭС и подземные газовые хранилища.
Трансляция боевых действий на Украине как обычного Телеге https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
Ну слава богу ,ато отовсюду бубнят про наступательный характер ВСУ и наш глубоко оборонительный и вкапывание в землю,чтобы обороняться ,не отходя..Все пугают ,что Белгороду моему достанется.Нужно лишить их притока вооружений ,чтобы с одной ненавистью перли на окопы..
Программа утилизации жителей Украины в действии.
https://rurik-l.livejournal.com/4817628.html…И кто же это их в бой ведет ,может ты ответишь за жориков преподобный мирный Сергеев? Суицидники прямо все стали -ради чего Сергеев?
За Жору я ответить не могу, просто не знаю что у него на уме. А укров достаточно долго зомбировали на это действо.
А белорусы всех обхитрили ,недаром у нас здесь их родина..:
“Белорусы под Новосибирском откроют завод алюминиевых систем за 1,7 млрд рублей
Компания «Алютех» в начале 2023 года откроет завод по производству современных автоматических ворот и алюминиевых профсистем на территории промышленно-логистического парка под Новосибирском. Общий объем инвестиций в проект – почти 1,7 млрд рублей. На производстве будет создано 436 новых рабочих мест…
п.с. в ОДКЬ сегодня произнесет самую воинственную речь и ни на мм не сдвинется ,а вот уже получил и 105млрд на производлстве и демпингованный обьем на бензин и солярку для РФ..Интересно ,мы выедем,как китайцы со своими рабочим ,а Игореши пусть обкуриваются..Умный ,он всем улыбается и кланяется ,всем,всем и да, мы готовы накормить братский украинский,литовский ,эстонский и др.польские народы картоплей..