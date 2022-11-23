Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Россия выплатила второй транш репараций Украине

58 5


Россия выплатила второй транш репараций Украине

На 16-00 света полностью или частично нет в городах:

1. Киев
2. Харьков
3. Днепропетровск
4. Львов
5. Кривой Рог
6. Ровно
7. Луцк
8. Николаев
9. Одесса
10.Сумы
11.Полтава
12.Миргород
13.Хмельницкий
14.Житомир
15.Тернополь

Плюс в части областей он также отключен.
Укрэнерго заявило, что света на большей части территории Украины не будет сутки, в течение которых будут идти аварийные отключения.
Остановлена часть железнодорожного сообщения и пригородных поездов.
Продолжаются перебои с интернетом и сотовой связью. В ряде городов проблемы с водоснабжением из-за остановки электронасосов.
Также стоит отметить, что в Киеве ПВО ВСУ уже традиционно обстреляли жилые дома.

Можно констатировать, что сегодня наступил тот самый кумулятивный эффект ударов, о котором большевики говорили с 10 октября – несколько волн ударов последовательно выводили из строя элементы энергосистемы Украины, которая в практически неизменном виде существовала со времен распада СССР. Сегодня накопительный эффект сказался и все посыпалось. Естественно, сейчас несколько дней энергосистему будут балансировать путем дальнейшего снижения потребления, но делать это будет сложно, а ВС РФ сохраняют опцию дальнейших ударов по еще не уничтоженным объектам, что приведет к тому, что следующая волна ударов также будет гасить большую часть Украины.

В этом деле главное последовательность и методичность, которые мы и наблюдаем в вопросе вывода из строя энергосистемы к началу зимы.

Выплата 2-го транша репараций Украине прошла успешно. Впереди третий транш. Распределительные подстанции АЭС и подземные газовые хранилища.

Трансляция боевых действий на Украине как обычного Телеге https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7990425.html
Метки: вкс рф, война на украине, вс рф, Россия, Украина, энергетика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Зарубежные клондайки России. Часть I
Просто отдай Европу России: рассекречены переговоры Ельцина и Клинтон
Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2015
Новости Украины и Новороссии 14 сентября 2017
Новости Украины и Новороссии 15 сентября 2016
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 26952 22690
    марина час назад

      Ну слава богу ,ато отовсюду бубнят про наступательный характер ВСУ и наш глубоко оборонительный и вкапывание в землю,чтобы обороняться ,не отходя..Все пугают ,что Белгороду моему достанется.Нужно лишить их притока вооружений ,чтобы с одной ненавистью перли на окопы..

      • 22583 17611
        Sergeevмарина 34 мин. назад

          Программа утилизации жителей Украины в действии.

          • 26952 22690
            маринаSergeev 30 мин. назад

              https://rurik-l.livejournal.com/4817628.html…И кто же это их в бой ведет ,может ты ответишь за жориков преподобный мирный Сергеев? Суицидники прямо все стали -ради чего Сергеев?

              • 22583 17611
                Sergeevмарина 26 мин. назад

                  За Жору я ответить не могу, просто не знаю что у него на уме. А укров достаточно долго зомбировали на это действо.

                  • 26952 22690
                    маринаSergeev только что

                      А белорусы всех обхитрили ,недаром у нас здесь их родина..:
                      “Белорусы под Новосибирском откроют завод алюминиевых систем за 1,7 млрд рублей
                      Компания «Алютех» в начале 2023 года откроет завод по производству современных автоматических ворот и алюминиевых профсистем на территории промышленно-логистического парка под Новосибирском. Общий объем инвестиций в проект – почти 1,7 млрд рублей. На производстве будет создано 436 новых рабочих мест…
                      п.с. в ОДКЬ сегодня произнесет самую воинственную речь и ни на мм не сдвинется ,а вот уже получил и 105млрд на производлстве и демпингованный обьем на бензин и солярку для РФ..Интересно ,мы выедем,как китайцы со своими рабочим ,а Игореши пусть обкуриваются..Умный ,он всем улыбается и кланяется ,всем,всем и да, мы готовы накормить братский украинский,литовский ,эстонский и др.польские народы картоплей..

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход:

            Информация о сайте

            Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

            Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
            Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
            Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

            Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru