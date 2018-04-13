Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2018
- 13:41 Осквернять памятник Ватутину нехорошо.
- 08:30 В Киеве объяснили, почему не отменяют договор о дружбе с Россией (ВИДЕО).
- 08:19 В Киеве из гранатомета обстреляли “Киевгорстрой”.
- 07:29 «Зарабатывает на войне», — немецкие СМИ разнесли Порошенко.
- 02:55 Ввод миротворцев ООН на Донбасс в настоящее время невозможен.
- 02:30 Украина выходит из СНГ, потому что перестала быть независимым государством, — депутат.
- Вчера 20:20 «Нафтогаз» намерен потребовать у «Газпрома» еще $15 млрд.
- Вчера 19:45 Киев не выпускает экипаж российского судна “Норд”. Москва обещает “ответ”.
Осквернять памятник Ватутину нехорошо
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В Киеве объяснили, почему не отменяют договор о дружбе с Россией (ВИДЕО)
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему майданные власти не денонсируют договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, который давно уже стал поводом для шуток про политическую шизофрению Киева.
Так, Климпуш-Цинцадзе заявила, что пресловутый договор является одним из тех принципиальных соглашений, на которые Киев ссылается в своих исках против России в международные суды».
«Этим договором Россия признает нашу территориальную целостность и нерушимость границ, и именно для этого нам было абсолютно необходимо продолжать ссылаться на это соглашение», — ответила она на вопрос ведущего в эфире украинского ТВ.
Также она заявила, что Украина вполне в силах отменить отдельные положения пресловутого договора, но «это непростая работа».
Как обычно, когда разговор переходит от громких лозунгов к делу, в Киеве начинают тормозить и включать задний ход: вот и Климпуш-Цинзадзе заявила, что разрыву даже отдельных положений договора должен предшествовать «очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей этого соглашения».
Как сообщала «Русская Весна», вчера стало известно о готовности Украины выйти из СНГ.
Климпуш-Цинзадзе отметилась перед Пасхой, заявив, что на Киев наступают «пророссийские матрёшки».
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В Киеве из гранатомета обстреляли “Киевгорстрой”
В Киеве из ручного гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя". Попали в отдел продаж и примыкающий к нему ресторан "Хмели-сунели".
Откуда там РПГ-18, думаю не секрет – утечка оружия с Донбасса на Украину идет неослабевающими темпами – вывозят как стрелковое оружие, так и взрывчтаку. гранаты, мины и даже РПГ,
Характерный момент – номер тубуса был спилен, дабы нельзя было опознать, откуда именно его вывезли.
При "злочинной панде" такого не было.
«Зарабатывает на войне», — немецкие СМИ разнесли Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег, сообщила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на украинских антикоррупционных активистов.
«Антикоррупционный закон, который президент внёс в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией», — приводит радиостанция слова представителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Дробота.
Deutschlandfunk также цитирует еще одного активиста Павла Новика, который утверждает, что во время выборов в следующем году Порошенко будет привлечен к ответственности.
«От роли главного борца с коррупцией на Украине Порошенко никто не освобождал», — заявил Новик.
Порошенко также упрекают в том, что он лично зарабатывает на конфликте на юго-востоке страны. Интернет-портал «Марлин», как сообщает Deutschlandfunk, выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере 800 тысяч евро, в том числе подряд на ремонт фрегата в размере более 400 тысяч евро.
Создание антикоррупционного суда, законопроект о котором приняла в марте в первом чтении Рада, является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.
Петр Порошенко ранее заявил, что в законопроекте о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, законопроект предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.
В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту страны отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.
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Ввод миротворцев ООН на Донбасс в настоящее время невозможен
Украина с помощью Германии, Франции и Соединенных Штатов будет «давить» на Россию в вопросе размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Военный эксперт Центра военно-политической журналистики CIGR Владимир Орлов прокомментировал это заявление.
«Есть несколько моментов, при всем понимании что международного права сейчас нет, процедуры международного права остались. И эти процедуры принимают определенный порядок. Две конфликтующих стороны должны быть признаны друг другом, и они должны обратиться в ООН, никаких других процедур ввода миротворцев ООН не существует. Россия должна быть признана в ООН конфликтующей стороной с Украиной, до этих пор никакого ввода миротворцев быть не может», — рассказал эксперт.
Относительно, права вето, собеседник отметил, что забрать у России никто не может, она должна от него отказаться, чего она не сделает. Чем больше сейчас звучит обвинений России, тем комичней выглядит ситуация с делом Скрипалей.
линк https://news-front.info/2018/04/07/vvod-mirotvortsev-oon-v-donbass-v-nastoyashhee-vremya-nevozmozhen-vladimir-orlov-o-zayavlenii-klimkina/
П.С. Военно-гуманитарная программа помощи Донбассу, которую Владимир Орлов возглавляет с 2014 года https://centercigr.livejournal.com/104157.html
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Украина выходит из СНГ, потому что перестала быть независимым государством, — депутат
Выход Украины из СНГ станет таким же незаметным, как и выход в своё время Грузии, считает депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе депутата.
«Участие Украины было формальным, ведь она больше не является независимым государством», — подчеркнул Козенко.
«Огорчает лишь то, что последствия, прежде всего экономические, этих нездоровых поступков скажутся на обычных людях. Ведь практически все документы и соглашения, подписываемые в рамках СНГ, несут экономический, социальный и гуманитарный характер. А это, конечно, никак не вписывается в воинствующую русофобскую позицию Украины», — отметил парламентарий.
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«Нафтогаз» намерен потребовать у «Газпрома» еще $15 млрд
Украинский «Нафтогаз» рассчитывает взыскать с «Газпрома» $15 млрд. — именно в такую сумму в Киеве оценивают возможный размер компенсации от пересмотра тарифа на транзит газа по территории Украины.
Такие цифры фигурируют в письме председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копия которого попала в украинские СМИ.
Напомним, одна из претензий «Нафтогаза» заключалась в тарифе на транзит по территории Украины. Именно этого украинская компания добивалась в арбитражном суде Стокгольма.
«Даже в случае несогласия на пересмотр тарифа со стороны „Газпрома“ право на пересмотр даёт возможность в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от „Газпрома“ из-за уплаты российской компанией в 2018–2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа», — говорится в письме главы «Нафтогаза».
Кроме того, Киев намерен требовать компенсации и за отсутствие транзита после 2019 года. Обесценившиеся в таком случае транзитные активы, то есть украинский отрезок советского газопровода уренгой — Помары — Ужгород гордые и независимые оценивают аж в 15 млрд долларов. Такова, видимо, стоимость советской оккупации.
А вот если рассматривать стремительное превращение советского газопровода в металлолом как часть декоммунизации, то всё становится на свои места. Но не на Украине.
Коболев уверен, что спор по тарифной ставке и иски Украины непременно станут для «Газпрома» «существенным экономическим стимулом» продолжать транзит и после 2019 года.
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Киев не выпускает экипаж российского судна “Норд”. Москва обещает “ответ”
Россия оставляет за собой право на ответные меры в отношении Украины, если она не удовлетворит требования Москвы и не отпустит экипаж рыболовецкого судна «Норд», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
“Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым”, – приводит ее слова РИА «Новости».
По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что «антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества».
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Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Эксперты уверены, что этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, передает “Взгляд”.
Мы продолжаем собирать военно-гуманитарные грузы в помощь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР. Вы можете не оставаться равнодушным и оказать посильную поддержку Донбассу:
Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович или Яндекс-кошелек 410012273300268
Сводный пост всех последних отчетов: “О необходимости помощи Донбассу”