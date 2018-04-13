Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2018

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему майданные власти не денонсируют договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, который давно уже стал поводом для шуток про политическую шизофрению Киева.

Так, Климпуш-Цинцадзе заявила, что пресловутый договор является одним из тех принципиальных соглашений, на которые Киев ссылается в своих исках против России в международные суды».

«Этим договором Россия признает нашу территориальную целостность и нерушимость границ, и именно для этого нам было абсолютно необходимо продолжать ссылаться на это соглашение», — ответила она на вопрос ведущего в эфире украинского ТВ.

Также она заявила, что Украина вполне в силах отменить отдельные положения пресловутого договора, но «это непростая работа».

Как обычно, когда разговор переходит от громких лозунгов к делу, в Киеве начинают тормозить и включать задний ход: вот и Климпуш-Цинзадзе заявила, что разрыву даже отдельных положений договора должен предшествовать «очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей этого соглашения».

Как сообщала «Русская Весна», вчера стало известно о готовности Украины выйти из СНГ.

Климпуш-Цинзадзе отметилась перед Пасхой, заявив, что на Киев наступают «пророссийские матрёшки».

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