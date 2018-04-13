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Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2018

10:30. 13 апреля 2018 Просмотров - 661 Нет комментариев Опубликовал:

Осквернять памятник Ватутину нехорошо

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В Киеве объяснили, почему не отменяют договор о дружбе с Россией (ВИДЕО)

В Киеве объяснили, почему не отменяют договор о дружбе с Россией (ВИДЕО) | Русская весна

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему майданные власти не денонсируют договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, который давно уже стал поводом для шуток про политическую шизофрению Киева.

Так, Климпуш-Цинцадзе заявила, что пресловутый договор является одним из тех принципиальных соглашений, на которые Киев ссылается в своих исках против России в международные суды».

«Этим договором Россия признает нашу территориальную целостность и нерушимость границ, и именно для этого нам было абсолютно необходимо продолжать ссылаться на это соглашение», — ответила она на вопрос ведущего в эфире украинского ТВ.

Также она заявила, что Украина вполне в силах отменить отдельные положения пресловутого договора, но «это непростая работа».

Как обычно, когда разговор переходит от громких лозунгов к делу, в Киеве начинают тормозить и включать задний ход: вот и Климпуш-Цинзадзе заявила, что разрыву даже отдельных положений договора должен предшествовать «очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей этого соглашения».

Как сообщала «Русская Весна», вчера стало известно о готовности Украины выйти из СНГ.

Климпуш-Цинзадзе отметилась перед Пасхой, заявив, что на Киев наступают «пророссийские матрёшки».

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В Киеве из гранатомета обстреляли “Киевгорстрой”



В Киеве из ручного гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя". Попали в отдел продаж и примыкающий к нему ресторан "Хмели-сунели".
Откуда там РПГ-18, думаю не секрет – утечка оружия с Донбасса на Украину идет неослабевающими темпами – вывозят как стрелковое оружие, так и взрывчтаку. гранаты, мины и даже РПГ,
Характерный момент – номер тубуса был спилен, дабы нельзя было опознать, откуда именно его вывезли.











При "злочинной панде" такого не было.

«Зарабатывает на войне», — немецкие СМИ разнесли Порошенко

«Зарабатывает на войне», — немецкие СМИ разнесли Порошенко | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег, сообщила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на украинских антикоррупционных активистов.

«Антикоррупционный закон, который президент внёс в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией», — приводит радиостанция слова представителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Дробота.

Deutschlandfunk также цитирует еще одного активиста Павла Новика, который утверждает, что во время выборов в следующем году Порошенко будет привлечен к ответственности.

«От роли главного борца с коррупцией на Украине Порошенко никто не освобождал», — заявил Новик.

Порошенко также упрекают в том, что он лично зарабатывает на конфликте на юго-востоке страны. Интернет-портал «Марлин», как сообщает Deutschlandfunk, выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере 800 тысяч евро, в том числе подряд на ремонт фрегата в размере более 400 тысяч евро.

Создание антикоррупционного суда, законопроект о котором приняла в марте в первом чтении Рада, является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Петр Порошенко ранее заявил, что в законопроекте о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, законопроект предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту страны отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.

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Ввод миротворцев ООН на Донбасс в настоящее время невозможен

Украина с помощью Германии, Франции и Соединенных Штатов будет «давить» на Россию в вопросе размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Военный эксперт Центра военно-политической журналистики CIGR Владимир Орлов прокомментировал это заявление.




«Есть несколько моментов, при всем понимании что международного права сейчас нет, процедуры международного права остались. И эти процедуры принимают определенный порядок. Две конфликтующих стороны должны быть признаны друг другом, и они должны обратиться в ООН, никаких других процедур ввода миротворцев ООН не существует. Россия должна быть признана в ООН конфликтующей стороной с Украиной, до этих пор никакого ввода миротворцев быть не может», — рассказал эксперт.

Относительно, права вето, собеседник отметил, что забрать у России никто не может, она должна от него отказаться, чего она не сделает. Чем больше сейчас звучит обвинений России, тем комичней выглядит ситуация с делом Скрипалей.

линк https://news-front.info/2018/04/07/vvod-mirotvortsev-oon-v-donbass-v-nastoyashhee-vremya-nevozmozhen-vladimir-orlov-o-zayavlenii-klimkina/

П.С. Военно-гуманитарная программа помощи Донбассу,  которую Владимир Орлов возглавляет с 2014 года https://centercigr.livejournal.com/104157.html

Онлайн новости по Донбассу читайте в нашем телеграме https://t.me/WarDonbass

Украина выходит из СНГ, потому что перестала быть независимым государством, — депутат

Украина выходит из СНГ, потому что перестала быть независимым государством, — депутат | Русская весна

Выход Украины из СНГ станет таким же незаметным, как и выход в своё время Грузии, считает депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе депутата.

«Участие Украины было формальным, ведь она больше не является независимым государством», — подчеркнул Козенко.

«Огорчает лишь то, что последствия, прежде всего экономические, этих нездоровых поступков скажутся на обычных людях. Ведь практически все документы и соглашения, подписываемые в рамках СНГ, несут экономический, социальный и гуманитарный характер. А это, конечно, никак не вписывается в воинствующую русофобскую позицию Украины», — отметил парламентарий.

Читайте также: СРОЧНО: Украина покидает СНГ, — Порошенко (+ВИДЕО)

«Нафтогаз» намерен потребовать у «Газпрома» еще $15 млрд

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«Нафтогаз» намерен потребовать у «Газпрома» еще $15 млрд | Русская весна

Украинский «Нафтогаз» рассчитывает взыскать с «Газпрома» $15 млрд. — именно в такую сумму в Киеве оценивают возможный размер компенсации от пересмотра тарифа на транзит газа по территории Украины.

Такие цифры фигурируют в письме председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копия которого попала в украинские СМИ.

Напомним, одна из претензий «Нафтогаза» заключалась в тарифе на транзит по территории Украины. Именно этого украинская компания добивалась в арбитражном суде Стокгольма.

«Даже в случае несогласия на пересмотр тарифа со стороны „Газпрома“ право на пересмотр даёт возможность в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от „Газпрома“ из-за уплаты российской компанией в 2018–2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа», — говорится в письме главы «Нафтогаза».

Кроме того, Киев намерен требовать компенсации и за отсутствие транзита после 2019 года. Обесценившиеся в таком случае транзитные активы, то есть украинский отрезок советского газопровода уренгой — Помары — Ужгород гордые и независимые оценивают аж в 15 млрд долларов. Такова, видимо, стоимость советской оккупации.

А вот если рассматривать стремительное превращение советского газопровода в металлолом как часть декоммунизации, то всё становится на свои места. Но не на Украине.

Коболев уверен, что спор по тарифной ставке и иски Украины непременно станут для «Газпрома» «существенным экономическим стимулом» продолжать транзит и после 2019 года.

Читайте также: «Что-то странное на Донбассе»: ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО)

Киев не выпускает экипаж российского судна “Норд”. Москва обещает “ответ”

Россия оставляет за собой право на ответные меры в отношении Украины, если она не удовлетворит требования Москвы и не отпустит экипаж рыболовецкого судна «Норд», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.


“Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым”, – приводит ее слова РИА «Новости». 

По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что «антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества».

До тех пор пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право ответных мер”, – добавила она, отметив, что цинизм Киева в отношении экипажа российского судна «Норд» граничит с садизмом.

“Киев уже третью неделю под надуманными предлогами фактически удерживает в качестве заложников экипаж российского судна «Норд»”,  - сказала Захарова.


Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Эксперты уверены, что этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, передает “Взгляд”.

источник

Мы продолжаем собирать военно-гуманитарные грузы в помощь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР. Вы можете не оставаться равнодушным и оказать посильную поддержку Донбассу:

Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович или Яндекс-кошелек 410012273300268 

Сводный пост всех последних отчетов: “О необходимости помощи Донбассу”

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