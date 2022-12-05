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Выплата репараций Украине. Часть №3

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ВС РФ сегодня осуществляют очередную "выплату репараций".

1. Прилеты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Тернопольской, Запорожской областях, а также по военным объектам на оккупированных ВСУ территориях РФ на Донбассе.

2. Основной целью стали объекты энергоструктуры. В части областей отрубилось электричество и начались проблемы с водоснабжением. Также начались перебои с электроэнергией в Молдавии. В ряде областей идут аварийные отключения.

3. Несмотря на угрозы со стороны СБУ, жители Украины продолжают публиковать кадры прилетов, а также кадры промахов украинских зенитных ракет.

Фото и видео ударов можно посмотреть на канале https://t.me/boris_rozhin, где продолжается онлайн-трансляция боевых действий

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8013245.html
Метки: вкс рф, война на украине, вс рф, ракеты, Украина, энергетика
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