Выплата репараций Украине. Часть №3
ВС РФ сегодня осуществляют очередную "выплату репараций".
1. Прилеты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Тернопольской, Запорожской областях, а также по военным объектам на оккупированных ВСУ территориях РФ на Донбассе.
2. Основной целью стали объекты энергоструктуры. В части областей отрубилось электричество и начались проблемы с водоснабжением. Также начались перебои с электроэнергией в Молдавии. В ряде областей идут аварийные отключения.
3. Несмотря на угрозы со стороны СБУ, жители Украины продолжают публиковать кадры прилетов, а также кадры промахов украинских зенитных ракет.
Фото и видео ударов можно посмотреть на канале https://t.me/boris_rozhin, где продолжается онлайн-трансляция боевых действий