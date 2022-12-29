Александр Артамонов о ключевых тенденциях мировой политики
Новый мир уже наступил. Почему Европа больше никому не нужна? В студии доктор социальных наук, военный аналитик Александр Артамонов. Ведущий Дионис Каптарь.
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#ДеньТВ #Артамонов #геополитика #Европа #аналитика
https://nashaplaneta.su/blog/konstantin_sivkov_vmesto_pobedy_nas_gotovjat_k_porazheniju_rossii/2022-12-29-43152 КОНСТАНТИН СИВКОВ: ВМЕСТО ПОБЕДЫ НАС ГОТОВЯТ К ПОРАЖЕНИЮ РОССИИ?
Сивков был вчера у Соловьева-на заработках..Вполне прилично и с верой в нашу победу вел себя..Не создавай кумиров малышок..