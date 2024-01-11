Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В ближайшие полгода горячий конфликт между Северной и Южной Кореей маловероятен. У Южной Кореи нет ядерного оружия, поэтому США вряд ли пойдут на полномасштабный конфликт с Северной Кореей.

2. Ситуация в секторе Газа сложная, но прямого военного вмешательства России там быть не должно. Россия заинтересована в деэскалации конфликта.

3. Израиль играет особую роль на международной арене и пользуется поддержкой многих стран, включая Россию и Францию. Например, Франция тайно поставляла вооружение для Израиля.

4. В отношениях Армении и Азербайджана ключевую роль играет Франция, которая стремится усилить свое влияние на Кавказе. Франция обещает защиту Армении, но одновременно накачивает ее оружием НАТО.

5. Россия фактически проиграла битву за влияние в Закавказье. Там теперь доминируют Франция и другие страны НАТО.

6. Полномасштабного военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время можно избежать благодаря сложной дипломатической игре и участию внешних сил.

Вывод: в беседе обсуждается сложная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и в Закавказье. Россия стремится к деэскалации конфликтов, но ее влияние ослаблено. Ключевую роль играют другие международные силы, прежде всего Франция как член НАТО.