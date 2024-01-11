Александр Артамонов | Нелинейная Игра
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. В ближайшие полгода горячий конфликт между Северной и Южной Кореей маловероятен. У Южной Кореи нет ядерного оружия, поэтому США вряд ли пойдут на полномасштабный конфликт с Северной Кореей.
2. Ситуация в секторе Газа сложная, но прямого военного вмешательства России там быть не должно. Россия заинтересована в деэскалации конфликта.
3. Израиль играет особую роль на международной арене и пользуется поддержкой многих стран, включая Россию и Францию. Например, Франция тайно поставляла вооружение для Израиля.
4. В отношениях Армении и Азербайджана ключевую роль играет Франция, которая стремится усилить свое влияние на Кавказе. Франция обещает защиту Армении, но одновременно накачивает ее оружием НАТО.
5. Россия фактически проиграла битву за влияние в Закавказье. Там теперь доминируют Франция и другие страны НАТО.
6. Полномасштабного военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время можно избежать благодаря сложной дипломатической игре и участию внешних сил.
Вывод: в беседе обсуждается сложная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и в Закавказье. Россия стремится к деэскалации конфликтов, но ее влияние ослаблено. Ключевую роль играют другие международные силы, прежде всего Франция как член НАТО.
Артамонов с интересным бэкграундом ,удивительное дело -ни одного лица ,с более менее известной фамилией ,возникших в Сетях ,на ТВ, прошлое которых не говорит ,что они были со страной все её тяжкое время ..Если вчитаешься в прошлое ,то оно приведет тебя то в структуру западных спецорганов ,то в Ватикан ,как этого ,китайских,как Вавилов напр.тоже ..И все убедительно нечто отстаивают ,как здешние жорики,сталинисты всякие якобы ,или чудики из различных сект и верований..Вот такая она среда СЕТЕЙ..Кто то же зажигает звезды ,некоторые меркнут быстро ,некоторые тлеют десятилетиями..
Недавно заходила на Фейсбук -теперь конечно не то,что 2-1год назад..Бывало нейтральный или уточняющий коммент и сразу с матами и ором -200,300 типа ответов -ты такая,сякая ,и кем я только не была и сталинисткой ,запутинкой и забатькой ..Сегодня вялые -5-10 таких же ,но уже не ярых..Змагары исчезли в принципе ,кто -то их отключил раз и всё-борьба окончена типа..А вот хо/ло тетки в основном еще работают ,но не активно..Ни одного естественно пропутинского не наблюдается ,полностью произраильско/натовский сайт ,до мозга костей..Разве что только рецепт или сплетни из жизни звезд глянуть..
Наш тоже ,если отследить в таком же ключе прошел путь этот- перевороты,ковиды,сво..Исчезают нейтральные ,художники слова ,изотерическая хрень меня не заинтересовала в принципе или всякие мегре с ведогорами,и инопланетными разумами и ведуньями ..А вот всякие борцы с Россией,ВВП ,хоть ряды и поредели сильно ,но они, как заторможенные немногие остались и толдычат одно и тоже ,с упорством умалишенных,как там мир живет их не интересует .Но зато персона рядовой тетки стала глобальной для одиозных и они готовы на эту тему ежедневно рефлексировать,очень,похоже на тот рой х/лотеток ,что в фейсбуке..
Редко отзываются на события в мире ,своё толкуют ,может автороботы пишут??
А что отстаиваете Вы ? Решив смотреть со стороны и бросая ярлыки ?
Ваше “нечто “- что ? Скажите . И как мир живёт, – опишите. А то, по Вашим словам, никто не знает. Т.е. только Вы знаете. Получается , что тётя Шиза таки поселилась у Вас.