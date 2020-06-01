Цифровизация сделает мировую элиту абсолютно невидимой. Александр Артамонов
В каких странах уже практикуют чипирование. Какие технологии работы с массами вводятся сейчас в Москве. Какие два класса автоматически образуются при введении массовой чипизации и почему между ними будет абсолютно непреодолимая пропасть. Об этом и многом другом рассказывает доктор социальных наук Франции Александр Артамонов.
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Чипирование- Это продажа души! Если вы чипированы ,то когда начнётся жатва, вашу душу заберут для своих нужд, так как после чипа она перестаёт быть вашей собственностью! Как только чипируют всё население, так сразу начнут молотить людей! Читай Откровение От Иоана ”Богослова”.