Формула русского триумфа. Имея колоссальные возможности, Россия в состоянии стать мировым лидером

Быть всемирным примером

Что лежит в основе формулы новой победы? Понятные всем миропреобразующие проекты. Благодаря всем предшествующим столетиям Россия в XIX веке прямо вступила не только в Париж, победив Наполеона, но и в статус преобразующей мир державы. Об этом в 1830-х годах отчетливо объявил Петр Чаадаев: «Провидение создало нас слишком великими, чтобы быть эгоистами, оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества. Наша вселенская миссия уже началась».

Во второй половине XIX века Россия подарила человечеству великую русскую литературу, когда Dostoevsky и Tolstoy стали, безусловно, доминирующими операторами преобразования мирового сознания.

“ Под каждую индустрию государством должны выпускаться целевые индустриальные облигации, призванные отвязывать рубль от доллара и в обязательном порядке обеспечивать денежно-финансовое изобилие как условие концентрации сил и кадров ”

В XX веке Россия трансформировала всю архитектонику и геометрию мира – через Великую Революцию и Великую Победу, практически ответив на вопрос о достоинстве человека. СССР делом утвердил, что никаких людей второго или прочего сорта в мире быть не может, что все без исключения люди первого сорта как в социально-экономическом, так и в национально-этническом плане. И в итоге был разгромлен не только гитлеровский нацизм, но и колониальная система, а 12 апреля на это все и Землю с космического высока посмотрел русский человек – старший лейтенант Советской армии Юрий Гагарин.

Да, провидение так распорядилось, что Россия после всего этого может полноценно жить исключительно как всемирно-исторический субъект и лидерская мировая держава. Именно поэтому в 1991 году случилась вселенская катастрофа – развалился Советский Союз, элиты которого в благополучные 70–80-е годы оказались не в силах задать новый миропреобразовательный тренд.

В веке XXI России выпало трансформировать мир, преобразив человечество, сделав жизнь каждого без исключения человека на Земле достойной и современной. Россия призвана вернуть человечеству достоинство. И сделать это она может с помощью нескольких десятков миропреобразующих проектов.

На самом деле в этих определениях нет никакой отвлеченности или напыщенности. Речь идет о предельно конкретных, предметных и сугубо экономических вещах. Именно поэтому я определяю такие преобразующие человечество проекты как новые национальные индустрии, понятные с точки зрения организации, экономики и воспроизводящихся результатов.

Чтобы сразу же спуститься на землю и не допустить лишних абстракций, представлю ряд приоритетных и каждому понятных миропреобразующих проектов – новых национальных индустрий.

Время прошло мимо

Первый проект – новая индустрия льна. Задача этой индустрии – одевать весь мир в экологически лучшую одежду, ткань и нитку – льняную, обеспечить весь мир льняными интерьерами, обоями, скатертями и мебелью, опираясь на лучшие в мире для льна-долгунца наши нечерноземные земли.

Да, умные (smart) ткани, да, смесовые с другими нитками, в том числе синтетическими, с задаваемыми и меняющимися свойствами, но с основой во льне с его бесподобными внеконкурентными пользовательскими свойствами: противоаллергенностью, бактерицидностью, гигроскопичностью и носкостью.

Но для этого и следует организовать новую индустрию льна, которая бы с нынешних жалких трех тысяч тонн кондиционного льноволокна экспортного качества в год (а во французской Нормандии, мировом лидере сегодня, которая по площади составляет всего треть от одной только Тверской области, – 180 тысяч тонн!) довела производство льносырья хотя бы до 300–400 тысяч тонн, а лучше – 1–2 миллионов тонн. И тогда Россия вернет себе традиционную мировую монополию на лен, которую имела как до революции, так и в советский период.

Кстати, на примере льна хорошо видно нашу актуальную управленческую ситуацию. Понимание в руководстве страны имеется. Так, совсем недавно, 3 июня на совещании о ситуации в легкой промышленности президент России Владимир Путин поставил правительству предельно четкую задачу – сформировать конкурентоспособную, экологичную, современную льняную отрасль.



Межорбитальный буксир-паром (Проект). Новый тип космических аппаратов, которые могут развивать русские РКК «Энергия». Фото: РКК «Энергия»

Правильно, абсолютно правильно. И своевременно! Казалось бы, чего еще надо? Проблема, однако, в том, что далее ничего не работает и не заработает. Министерства продолжат увлеченно играть в межведомственный «футбол», когда Минпромторг будет жаловаться на «колхозников, неспособных дать мало-мальски качественное сырье», а Минсельхоз – на «жадных производственников, не желающих платить мало-мальски нормальную цену» за, прямо скажем, сегодня низкокачественный продукт. А государство продолжит философствовать.

Как недавно мне задумчиво сказал один большой чиновник, прямо отвечающий за лен: «Ну, видно, время льна еще не пришло. Но когда придет, то туда пойдут инвесторы, и все вопросы будут решены».

Гениальный, считаю, ответ. В нем вся суть созданного на руинах СССР госаппарата и сознания элит. Государство Российское тридцать лет не является и не собирается быть субъектом хозяйствования. Не организует и не планирует в том числе переход на новую агротехнологическую платформу льна-долгунца как базу для ухода от безысходной убыточности к высокой рентабельности и нужному масштабу сферы.

То есть государство по факту ни при делах. Оно провозглашает, что в хозяйство и новую технологическую платформу должны вкладываться инвесторы. Государство же себя видит исключительно на подхвате – потом поможет льготами, субсидиями и прочим, но само ничего целеопределенного и ответственного делать не будет. Принципиально.

При этом государство может даже в придачу к миллиардным льготам, которые практически ничего не дают для создания новых индустрий, потратить еще десятки и сотни миллиардов на «новые технологии», «нанотехнологии», на «цифровизацию», но вот за существо дела и результат отвечать оно не будет. И не собирается.

Наука и технология будут жить своей отвлеченной жизнью, как правило, никак не привязанной к производству и экономике. Производство будет же жить своей глубоко архаичной и убыточной жизнью, считая вопросы о новых технологиях и науке попросту издевательскими. А чиновники – своей.

Путин, президент на минуточку, требует: «Сформировать отрасль». А в недрах правительства ему отвечают: «Время льна, видно, еще не пришло!».

Точно так же, впрочем, как и время станков, подшипников, холодильного оборудования, легких самолетов, широкофезюляжных самолетов, продуктов тонкой нефтегазохимии, тех же, к слову, синтетических нитей, которых тоже не производится в стране, как и льняных и прочих, лазеров, биокомпозитов, систем газо- и водоочистки и далее по огромному списку – так, только в моем перечне 70 позиций, время которых для нынешнего госаппарата как не приходило 30 лет, так все еще и не пришло. А правильнее – с таким импотентным государством почти уже и ушло.

Бессубъектность государства – фундаментальный религиозный принцип экономического вероучения последних тридцати лет. Хотя бы только спланировать отрасль, чтобы ее сформировать, как того требует президент, попросту некому да и необъявленная религия мешает – религия обслуживания инвесторов, за коеми стоят чужие транснациональные корпорации или свои родные олигархи, которые, впрочем, не более чем филиалы ТНК, достаточно указать на судьбу русского алюминия и далее по списку.

Отделение хозяйства от государства – вот порок, без преодоления которого мы потеряем страну.

Как победим

Необходимо срочно создавать, не ломая существующее, параллельный контур управления для организации порядка 70 новых национальных индустрий как экспериментальных или на языке западного менеджмента –пионерных площадок.

Требуется форсированная реиндустриализация – как организация планетарных цепочек добавленной стоимости в виде новых русских индустрий. Только так удастся провести и адекватную диверсификацию экономики с уходом от сырьевой зависимости, и резкий рост доли гражданской продукции в предприятиях ОПК.

Примерный список новых национальных индустрий с формированием ядерных команд, проектно-конструкторских бюро и инвестиционными финмоделями разработан нашей рабочей группой Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики России «Приоритетные проекты развития промышленности и агропромышленного комплекса».

Нечерноземье, кстати, с его двадцатью миллионами зарастающих гектаров незагаженной земли, с прекрасными лугами и реками, без ограничений по воде является крайне перспективным центром индустрии органической или живой пищи. Причем живой в прямом смысле, поскольку биофотоника в передовых научных парках мира позволяет видеть сумасшедшие различия между качественным продуктом питания, который светится сверхслабым белым светом почти как живое существо, почти фаворским светом, и испорченным изначально нитратами, добавками или ненадлежащими условиями хранения.

И только воображения и хороших учителей не хватает у наших «аналитиков» при правительстве, чтобы составить план реконструкции Нечерноземья и превращения его в планетарную мегаферму органического оздоравливающего питания и льняную житницу человечества.

Во всех действиях сегодня следует исходить из особой всемирной миссии России, для которой пришло время новых индустрий, и надо, отбросив лень и уныние, браться за это большое и крайне сложное дело. Ведь каждая организуемая Россией индустрия как миропреобразовательный проект создает новые высокие ценности в мире, всеобще значимые практически для каждого жителя Земли. Ценность живой пищи и живой льняной одежды для каждого жителя планеты Земля – разве это не те вопросы, которые, по Чаадаеву, сегодня все больше и больше «занимают человечество»?

Или другая новая индустрия, посредством которой Россия преобразит мир и вернет человечеству достоинство, – родительская индустрия.

Создание родительской индустрии (термин американского социолога Амитая Этциони) означает резкий рост эффективности родительства в семье минимум с тремя детьми. Помимо абсолютной ценности семьи и родительства, это еще и колоссальная отрасль экономики, которую должна организовать и «оседлать» Россия, так как каждый правильно воспитанный, «поднятый» ребенок очень дорого стоит: по разным расчетам, чистая прибыль порядка минимум пяти миллионов долларов. Ведь именно ребенок как будущий работник-созидатель и творец и формирует национальные и мировой ВВП.

Правильно организованная Россией по всей поверхности земного шара родительская индустрия в основе своей должна иметь культ современной неотрадиционной семьи как многодетной в среднем с тремя-четырьмя детьми, где родители могли доживать минимум до 85–90 лет и еще успевать видеть и нянчить трех-четырех своих правнуков. Разве такая семья, как «малая церковь», не есть сверхценность, преобразующая мир?

Такая доктрина многодетности уже была провозглашена президентом России в 2012 году в Послании Федеральному собранию: «Несмотря на сомнения некоторых экспертов, а я отношусь к ним с уважением, убежден, что нормой в России все-таки должна стать семья с тремя детьми».

Опять же обращаю внимание и здесь на неспособность нашего хромого бессубъектного государства к действию.

Президент сказал про «некоторых экспертов», но по факту речь идет о российском правительстве, которое вопреки всему реализует прямо противоположную демографическую политику, открыто игнорирующую специфику и приоритетность многодетных семей. Факт, что без семикратного (да-да!) роста числа многодетных семей Россия к концу столетия уполовинится по населению, попросту вымрет.



Практически все основные правительственные решения прямо направлены против многодетных семей. Один только продекларированный законопроект «О статусе многодетной семьи в РФ» три года написать не могут, а имеющиеся первые его наброски однозначно свидетельствуют о том, что лучше бы никогда и не написали в итоге.

Если в России станет нормой трехдетная семья, если поставим задачу за столетку дорасти до русского миллиарда и встать вровень по численности населения с другими цивилизациями, то сможем преобразовать и все человечество, которое с завистью будет взирать на страну очень больших по современным меркам семей. Страну фундаментального счастья, страну-ковчег в окружении малодетных и бездетных «прогрессивных» государств. И понемногу восстанавливать мировую демографию.

Космос рядом

Следующая наша миропреобразовательная индустрия – транспортировки грузов в дальний космос ядерными буксирами, где Россия выступала бы поставщиком услуг для человечества, своего рода космической транспортной компанией.

Как и во всех других новых национальных индустриях, здесь целенаправленно проектируется и создается сверхмасштабный рынок, причем с учетом прорывного и междисциплинарного характера каждого миропреобразовательного проекта специальное межотраслевое конструкторское бюро, организуется концентрация всех имеющихся компетенций и ресурсов, а также определяется персонально ответственный за проектиндустрию.

Под каждую индустрию государством должны выпускаться целевые индустриальные облигации, призванные отвязывать рубль от доллара и в обязательном порядке обеспечивать денежно-финансовое изобилие как условие концентрации сил и кадров. Для организации рывка и прорыва будет использоваться уникальный метод скоростного проектирования, созданный в 30-е годы нашим выдающимся конструктором артиллерийского вооружения Василием Грабиным, он описал его в своем «Оружии победы».

Крайне важна при этом и пресловутая цифровизация, так как при правильном применении она в виде цифровых платформ под каждую индустрию является основным современным инструментом материализации организации новых мировых практик и систем деятельности. Но в основе – порождение всеобщих ценностей через предельно предметное проектирование новых индустрий с персональной ответственностью за результат.

Далее. Срочным делом является запуск индустрии водородной экономики, где мы, имея колоссальные позитивные заделы, уже очень сильно опаздываем и скоро будем завидовать побежденным 75 лет назад Японии и Германии.

То же самое касается индустрий биоэкономики, здорового долголетия, экологического машиностроения и многих других организуемых и продвигаемых нами отраслей.

Колоссальной задачей для того, чтобы справиться с хаотической мегаполисной урбанизацией, выкашивающей, как у нас Москва, десятки регионов, целые страны и континенты, является организация индустрии красивого градостроения, где требуется научиться строить новые города и обновлять существующие под ключ, делая их человекосообразными и прежде всего малоэтажными и архитектурно прекрасными. Человек повсюду в мире должен жить просторно и в красоте, возвышающей его повседневную жизнь. Эту отрасль также можно определить как индустрию ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации и малоэтажного «зеленого» домостроения экодомов и экогородков.

Начать сейчас

Вообще очевидно, что дальнейшее движение страны по инерции – путь к катастрофе. Незамедлительно требуется спланировать и осуществить глубокий структурный маневр.

Для этого главная управленческая задача – сделать государственно-рабочей категорию преображения и научиться в полной мере использовать дарованный нам фаворский свет. Очень выпукло эта задача представлена в одной из работ прежнего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, напомнившего, что Христос принес нам возможность преображения: «Возделывай сад Эдемский» – это первая заповедь, данная Богом первому человеку. Задача каждого состоит в том, чтобы «возделывать мир и преобразить космос», чтобы «увидев путь к спасению», вступить на него с желанием дойти до Бога и с надеждой, что лежащая вокруг меня частица мира будет приближена к Нему, исцелена, преображена и спасена».

В этом чудесном видении Алексия II представлен как диагноз нашей беды, так и принцип новой Победы России. А формула Победы – в срочном развертывании спецкомитета новых индустрий.

Странная вещь, но для Преображения на пути Спасения не требуется времени. Новая Победа может начинаться прямо здесь и сейчас – в этот удивительный, трагический, невообразимый период, когда разламывается Америка, трещит по швам мир доллара и весь либеральный порядок, в котором наконец-то разочаровался наш президент.

В этой ситуации необходимо лишь занять правильную позицию от лица России, России сегодняшней и России вечной. И тогда вместо мертвящей инерции мы в момент ощутим общенародный преобразовательный подъем, который только и дает русскому человеку желание жить. И сможем совершить тот рывок и прорыв, к которым вот уже как шесть лет нас призывает Путин.