Эпоха военных конфликтов: если не «музыканты», то кто? Александр Артамонов
Что общего у современных ЧВК и средневековых ландскнехтов, с чего начинался, как устроен «Вагнер» и как выстраиваются его отношения с государством, возможно ли возрождение полувоенных организаций для охраны наших границ. В студии Александр Артамонов.
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