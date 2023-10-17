Военные удивляются, как это знаменитая израильская разведка не смогла заметить подготовку к невиданной ранее атаке. Моссад сравнить можно только с английской Ми-6. И очень правдоподобной выглядит версия, что обе эти разведки всё знали, но имеют свои, тайные планы на предмет будущего еврейского государства и мира в целом.

Основателем самой коварной разведки в мире считается человек, который свои донесения королеве Елизавете I подписывал псевдоним «007». При этом в нули ставил точки и получались «глаза». Джон Ди не скрывал, что знания ему дают некие «ангелы», являющиеся с неба. Елизавета I безгранично доверяла своему тайному советнику, называя его своим всевидящим оком. Джон Ди – математик, географ, астролог и… АЛХИМИК.

Причём этот маг, малюсенькая Британия и Великая Русь? Да при том, что есть астрологи, утверждающие, что Англия – кармический хозяин России. Есть и горькая земная практика…

…Алхимик – это специалист, который может создать из ничего всё, что угодно. До воцарения на Руси Романовых нулевой меридиан находился у нас. Пулковский меридиан, а если ещё глубже копнуть, найдём древнейшую точку: Сама Ра! Город сохранил своё название по сию пору. Стоит произвольно сместить в любой Системе изначальную точку координат, измерения пойдут по «планам» сместившего. Считают от Гринвича и всё «сходится». До поры…

Роль Романовых в смещении всех мировоззренческих координат на Руси переоценить невозможно. Роль Англии в организации смуты на Руси, воцарения этой династии пока достойно не прописана. Скажем лишь, что рядом с Михаилом Романовым тут же появляется английский лекарь Артур Ди, родной сын агента 007! Столь же разносторонне образованный, как и папа, но выделим только одну его страсть – АЛХИМИЮ. Мастерство делать всё из ничего. Это был не просто лекарь, а тайный советник русского царя. Не один Артур «химичил» с Романовыми, но нулевой меридиан в итоге перекочевал в Англию. При Романовых на Руси появилось и странное «летоисчисление». «В прошлом во 157 году Колымы реки…» Это из докладной Семёна Дежнева. Ко всем датам той поры, сохранившимся в официальных документах, надо прибавлять 1492 – дату «открытия» Америки. И получаем то, что от Рождения Христова. При Романовых год «открытия Америки» пытались сделать «нулевым», началом Нового Света для всего мира! Романовы вскладчину с английской королевской короной долго пестовали Новый Свет, новый центр цивилизации с альтернативным Русскому культурным кодом. Общаг паразитов, который потом стал называться Федеральной резервной системой, по первичному взносу более, чем на 80 процентов - вклад именно Романовых. Сегодня весь мир раскусил паразитическую роль доллара, но мало кто говорит, что валютой любого государства втихую управляет фунтик, а не этот фантик. Банковская система Англии не требует никаких лицензий. Всякие девальвации, дефолты, терзающие любую валюту мира, никогда не прикасались к английскому фунту. Вся политика и экономика США в полной и безоговорочной зависимости от Ротшильдов и Рокфеллеров. А весь капитал этих семей хранится в Банке Англии.

…Всемирно известный британец Исаак Ньютон был не только президентом Королевского научного общества, но ещё и возглавлял ячейку тайного братства – ложу «Приорат Сиона». Незадолго до своей смерти учёный рассказал научному сообществу, что получил очень важную информацию от посланцев, прибывших с далёких звёзд. Ангелы?

Родина Ньютона буквально захлёбывалась в бардаке финансовой системы. Для спасения Англии надо было оздоровить денежное обращение, чем и занялись умные люди. Ньютон уже был Ньютоном во всём учёном мире. Его и назначили хранителем Монетного двора. Великий магистр Приората Сиона добился от парламента диктаторских прав. Кое-кого из прежних финансистов пришлось повесить. В кратчайшие сроки выпуск денег увеличился почти в 10 раз. Деньги новым хранителем Монетного двора Англии рассматривались как мощный исследовательский прибор, позволяющий обнаруживать и использовать скрытые или недоступные пока социальные ресурсы. Деньги – это энергия, которая может делать всё из ничего.

Ньютон работу на Королевском монетном дворе считал продолжением алхимического Великого делания. Он поставил на службу Англии создание емкого внутреннего рынка, энергию и мощь всего мирового торгового капитала. Дешевый кредит, породив беспрецедентную деловую активность, не только преобразил страну, но и безболезненно обеспечил высокие налоги. Инвестиционные деньги стали нематериальным ресурсом. Кредит - это доверие.

В результате аристократическая знать Англии, уступив торгово-финансовому капиталу весомую часть политической власти, захватила в обмен часть власти экономической и вместо борьбы с капиталом слилась с ним в единый властно-хозяйственный механизм. Энергию, которую другие нации растрачивали на внутреннюю борьбу за власть, англичане направили вовне.

Тогдашнее мировое разделение труда выглядело как извлечение странами Европы серебра и золота из Нового света и обмен этого на товары Востока. Англия смогла занять уникальное положение объекта вложения всех свободных капиталов мира и получать неограниченный кредит. Последний сыграл ключевую роль в ее стремительном техническом перевооружении в ходе промышленной революции. Госдолг как средство привлечения свободных капиталов всего мира, опора на науку и разведку, обеспечили высочайшую устойчивость управления. Такая система может погибнуть лишь по внешним причинам. Что и произошло в ХХ веке. В самой большой стране мира Народ сбросил Романовых, на политической и экономической карте мира появился СССР. Кстати, «ангелам» основателя МИ 6 на Романовых было уже давно плевать. Февраль 1917 – попытка обседлать Русь уже без царя, буржуазией. Сибирский волхв Распутин, пытавшийся удержать царя от неразумных решений, ведущих в ловушку для Империи, был убит офицером МИ-6 Освальдом Рейнером, другом князя Феликса Юсупова. Они вместе учились в Оксфорде, были гомосексуальными партнёрами.

После Победы Союза над фашизмом появилась мировая социалистическая система, параллельно с процессом становления которой рухнула колониальная система, Британская империя вроде как рухнула. Тут оговоримся, что небесные друзья» Ньютона и «ангелы» Джона Ди – две огромных разницы. Ньютон денежную систему создавал ради спасения родной страны, а не для паразитов, которые подомнут все народы. Отец и сын Ди, судя по всему, имели «ангелочков» от самого Сатаны, которые воспользовались открытиями Ньютона. Их энергия и активирована в девяностые годы на шестой части суши, которая была СССР-Русь. Моментально, словно черти из табакерки, у нас выскочили бывшие завлабы, комсомольские активисты, ставшие олигархами. Моментально финансовая система огромной страны, уже забывшей эксплуатацию человека человеком, была положена под ФРС, инструментом которой стал ЦБ РФ. Дивимся беспределу по сию пору…

Подивился бы и Ньютон. Его «Доктрина о дыхании мира», полученная от «звёздных посланников», исчезла. Члены братства «Приорат Сиона» - ребята крутые. Стряпчий Ньютона, которому перед смертью хозяин поручил передать свои бумаги Томасу Юнгу, был убит. Сам Юнг скрылся во Франции. Но молодой учёный успел, видимо, сделать необходимые заметки. Вскоре он стал известен на весь мир, открыв волновую теорию света. Подчёркиваю: волновую, волновую, волновую, а не цифровую!

Чтобы понять разницу между «святостью» от «ангелов», о которых говорим, и светом знания, заводим в поисковик вопрос о смысле символа Русского военно-морского флота – Андреевского флага. Он покрыт Славой, в отличие от иных символов, включая всем известного «мутанта» от Византии. В ответе, как всегда, видим Петра Романова, который распахнул ворота перед Западом:

«Эти полосы символизируют косой Андреевский крест… Петр I прекрасно понимал значение символов для укрепления единства государства, для поднятия боевого духа армии. Андреевский крест — изображение креста в форме буквы Х… Еще Моисей возвел из меди Х-образный образ креста. Он указывал израильтянам, что те спасутся через него… По преданию, на таком кресте был распят первокреститель Руси апостол Андрей Первозванный».

Это выдаёт искусственный интеллект, поскольку человеку во всё возрастающей куче информационного дерьма, именуемого Big Data, моментально уже не разобраться. В той «культуре», не нашей, Х – это виселица.

А теперь смотрим, что значит военно-морской X в Русской культуре. Это простейший навигационный прибор, умение пользоваться которым делает штурманом даже школьника. К двум подвижным «реям» надо прибавить картину звёздного неба на плоскости эклиптики Земли, круг, на котором нанесены все созвездия. Градусов-то всего 360. Положение солнца можно определить даже по обычному колу, который даёт наименьшую тень в полдень. А ночью вершина одной реи направляется на Полярную звезду. Положение солнца определялось по часам, которые имели разный вид, вплоть до сгорающей лампады. Но где солнце в полночь, можно было определить безошибочно и передвинуть как следует другую рею. Где бы ни был корабль, его координаты становились ясными, курс уточнялся. В южном полушарии ночной ориентир другой, но и там прибор работает безошибочно. Это рассказал выпускник Военно-морской академии Вячеслав Куланов. И не просто рассказал, а сам сделал прибор в нескольких вариантах и продемонстрировал его действие. Эти знания он получил не в академии, а из записей деда, оказавшегося хранителем подлинного, целостного знания Русов, которое было не религией, а научным астро-физическим знанием законов Вселенной.

Имеет свои «ориентиры» и секретная разведка Англии. Старушка вовремя отползла от Евросоюза, в котором бывшие национальные государства оказались как пауки в банке. Нюх у «ангелочков» Ди прекрасный. Вплоть до Карабаха. У руководства РФ хватило ума не заступиться за братушек-христиан, как в 1914 году сделал Николай последний. В противном случае наглосаксы потирали бы руки: горячей фазой третьей мировой был бы охвачен и Кавказ. Но и при умном поведении РФ «старушка» не проиграла: Азербайджан, ведомый Турцией, не прогонит ту же «Бритиш Петролеум». Доступ к бывшим нефтяным богатствам России теперь открыт надолго. Да и оглянитесь на историю Турции: сколько ни воевали с Россией при военных победах последней, гешефт всегда доставался Англии.

Территория, где сейчас арабы и евреи с невиданной силой и жестокостью мочат друг друга – бывший протекторат Англии. Старушка вроде как и ни при чем. Но бедные израильтяне побегут не в США, проект гегемонии которых, созданный при помощи «ангелов» Джона Ди, закрывается. Евреи рванут в Россию, а с ними и «ангелы» Джона Ди, условно говоря. Социальная база для Ротшильдов укрепится. Цифровики РФ упорно готовят плацдарм для паразитов, знающих, где спасаться. При цифровой валюте главного паразита типа Банка Англии, мы не найдём. Локализовать паука в мощной цифровой паутине станет невозможно. Сатана и силён тем, что его вроде как и нет. О Правде и Справедливости даже речи быть не может.

…Пока дети в школах РФ упорно зубрят английскую теорию эволюции, переезд Ротшильдов в Россию реален, превращение богохранимой территории в Новую Хазарию – тоже.

Так куда же подевали «Доктрину о дыхании мира», полученную Ньютоном от «звёздных посланников», члены братства «Приорат Сиона»? Надо полагать, туда же, где спрятаны истинные знания о Человеке и Вселенной – в библиотеку Ватикана. Аналитик Александр Артамонов, одно из образований которого католический ВУЗ во Франции, утверждает, что допущенному в хранилище человеку потребуется 1250 лет, чтобы изучить тайные архивы Ватикана. Только коридоры библиотеки растянулись на 85 километров! А там стеллажи, стеллажи, стеллажи… Точно известно, что есть там и книга для вызова духов ада. Но что они могут без доступа в тела? Чем можно испугать нас, представителей многонациональной Русской Цивилизации, которые 30 с лишним лет назад большинством голосов уже приняли в души этих «ангелов», провели даже в Кремль? Посмотрели, настрадались, убедились. Значит, это было необходимо для полного очищения душ, обретения Духа. Тела, которые управляются страхом, погоней за материальным, уже утилизируются. В Эпоху Водолея энергии Космоса уже иные, они для «ангелов» основателя МИ-6 и принявших бесовский «завет» убийственны.

Чего стоит вся тайная макулатура Ватикана? То, что во Вселенной земляне не одиноки, мы знаем и без секретного хранилища. Его тайная макулатура уже не дороже, чем цифры на счетах олигархов, их слуг. Один клик на компьютере – и нет ничего! Время такое наступило: всё на виду, даже мир невидимый. Один наш Х-прибор накрывает всю «святость» лжецов, сбивающих с курса, предназначенного Творцом, знанием ведёт к Правде и Свету.

Эдуард Наипов,

Кострома