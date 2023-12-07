Друзья! По вашим просьбам в студии «Лайва» сиквел с Александром Артамоновым, экс-разведчиком и одним из ведущих военных экспертов страны. Поговорим о глобальных переменах в 2024 году. Выборы в России и США, возможный перелом в конфликте на территории «У», риски войны за Тайвань и многое другое. Что год грядущий нам готовит? Как ответит на вызовы времени Владимир Путин? Какие новые козни строит самопровозглашенное мировое правительство?

Таймкоды:

00:00 Интервью в студии LIVE: Александр Артамонов

01:54 2024 – год неожиданных поворотов? У соседей все непросто

08:05 «Мы не имеем возможности отдать эту территорию Западу». Исторические параллели

12:08 Соседи на Западе – угроза для нас

17:33 Какой горизонт планирования? 5–10 лет?

23:12 Владимир Путин – пассионарий и гений

25:00 «Действовать надо быстро»

27:15 Столкновение за Тайвань невозможно

29:17 Невозможно завоевать Россию и Китай

30:59 Союз России, КНР и КНДР – естественный ход развития

34:45 У нас с Европой разное мышление

36:38 Власть Ватикана и западная цивилизация

43:05 Тайны лондонского Сити

49:12 Киссинджер vs Никсон: Уотергейт возник не просто так

51:28 Можно ли быть суверенным в глобальном мире?

56:25 «Встроиться в систему нельзя, нужно ломать»

58:50 Кто, если не Путин?

1:01:57 Владимир Путин – джокер, оказавшийся императором

1:08:54 Запад умеет строить планы на десятилетия

1:13:39 «Россия прошла через Европу, но мы наследники Орды»

1:19:02 Как победить Запад

1:22:28 Прогноз от Александра Артамонова

1:27:40 Сводка свежих впечатлений

1:32:30 Финал на Метаметрике LIVE. Декабрь – пора предновогодних пожеланий!

Александр Артамонов:

Telegram – https://t.me/nationaldef

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

ВКонтакте – https://vk.com/id17923348

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Противостояние России и Запада носит глубинный цивилизационный характер. Россия воспринимается как наследница Золотой Орды и азиатской культуры, тогда как Запад тяготеет к европоцентризму.

2. Запад действует по долгосрочным планам, рассчитанным на десятилетия. Он умеет ждать и в нужный момент наносить удар. Пример – распад СССР, который планировался с 1947 года.

3. России необходимо в своей внешней политике ориентироваться на азиатские страны и искать союзников среди них, а не пытаться войти в западную систему координат.

4. Для победы над Западом России следует действовать его же методами, но лучше него. Например, наносить точечные удары по критической инфраструктуре.

5. В ближайшей перспективе Россию ожидает новая мобилизация, чтобы завершить спецоперацию на Украине. В среднесрочной – возможный распад ЕС и хаос на западных границах.

В целом беседа носит достаточно радикальный характер, с акцентом на неизбежность столкновения России и Запада и необходимость жестких мер для победы.