Надо ли праздновать стояние на Угре

Глава Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что Владимир Путин поддержал идею увековечить дату окончания стояния на реке Угре. Ранее региональные власти предложили отмечать 11 ноября 1480 г. в качестве всероссийской памятной даты. Публицист Егор Холмогоров, историк Николай Стариков и политолог Сергей Марков поддерживают предложения властей Калужской области, отмечая, что итоги стояния на Угре являются одними из самых значимых для становления Российского государства.

Президент России поддержал предложение властей Калужской области увековечить окончание стояния на реке Угре, заявил губернатор Анатолий Артамонов. «В вопросе увековечивания исторического события с нами солидарно абсолютное большинство жителей нашей страны. Нас поддерживают федеральные министерства, фракции в Госдуме, Российская академия наук, исследовательский институт, другие ведомства. И главное – нас поддержал в этой нашей инициативе президент страны Владимир Владимирович Путин», – заявил Артамонов 11 ноября во время торжественных мероприятий, посвященных победному окончанию Великого стояния на реке Угре 1480 г. Калужский губернатор надеется, что вскоре эта дата получит статус общенационального праздника.

Напомним, 11 ноября 1480 г. завершилось четырехдневное стояние на Угре, по одну сторону которой находились войска под руководством великого князя Ивана III, а по другую – войска хана Большой Орды Ахмата, который отступил после нескольких попыток перейти реку. Победа в этом противостоянии окончательно укрепила суверенитет Русского государства и усилила междоусобицы в Большой Орде, которая спустя 20 лет перестала существовать, распавшись на отдельные ханства.

Как уже сообщал «Клуб Регионов», губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с инициативой увековечить это событие в качестве всероссийской памятной даты. Соответствующий проект в Госдуму внес депутат от региона Геннадий Скляр. Отметим, в самой Калужской области с октября 2011 г. ежегодно проходят фестивали, посвященные стоянию, с реконструкцией тех событий.

Инициативу калужских властей официально поддержали в РАН, губернаторы большинства регионов.

Публицист, обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров понимает, почему для Калужской области эта тема имеет особое значение: «И за то, что калужский губернатор продвигает эту инициативу, честь ему и хвала. Только лично мне непонятно, почему эту инициативу вынужден продвигать регион, ведь это дата общенационального значения. А когда кто-то утверждает, что эта дата новая и неважная, то он отрицает историческую реальность, можно даже сказать, фальсифицирует историю, потому что даже в советские времена, когда я учился в школе, стояние на Угре считалось одним из поворотных пунктов в российской истории».

О том, что 11 ноября нужно отмечать как важную дату в истории России, говорит и политолог, руководитель Института политических исследований Сергей Марков. «Стояние на реке Угре – важное событие, поскольку именно после него прекратилась регулярная выплата дани Золотой Орде. Это один из важных этапов формирования единого Российского государства. Есть ли смысл его отмечать? Думаю, да», – отмечает политолог.

В Калужской области считают, что придание исторической дате статуса общенационального праздника будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан и популяризации отечественной истории. По мнению Холмогорова, для этого, помимо установления нового праздника, необходимо проводить фестивали, в том числе реконструкции, посвященные событиям XVв., выпускать специальную литературу, изучать военную стратегию и тактику русского войска, особенно в военных частях. «Ведь это выдающийся случай, когда важнейший исторический результат был достигнут без массового кровопролития», – подчеркнул он.

Писатель-историк Николай Стариков, комментируя возможное появление новой памятной даты, считает, что начинать нужно с малого – с напоминания гражданам о таком историческом факте, как стояние на Угре. «Собственно, этим сейчас и занимаются власти Калужской области. Так что первый шаг сделан, а дальше нужно внимательно смотреть за реакцией общественности, потому что за последние годы мы настолько изменили календарь своих памятных и праздничных дат, что иногда в день, когда нужно что-то чувствовать и торжествовать, никакого торжественного чувства не появляется», – добавил он. «Уверен, что праздники и торжества, построенные на датах усиления нашего государства и избавления его от слабости и феодальной раздробленности, будут очень хорошо смотреться на фоне воссоединения России, Украины и Белоруссии в одно государство», – подчеркнул Стариков.

Против предложения калужских властей выступили отдельные политики и представители мусульманского духовенства в Татарстане. Суть некоторых из их претензий сводится к тому, что установление памятной даты 11 ноября будет способствовать созданию негативного образа татар. Специалисты такие опасения не разделяют.

По мнению Николая Старикова, если следовать логике оскорбленных противников калужской инициативы, то следует переписать практически всю историю России.

Отмахиваться от претензий со стороны представителей Татарстана нельзя, тут следует искать компромисс, считает Сергей Марков. Решить проблему, по мнению эксперта, можно, вообще убрав татарский акцент из золотоордынской темы. «Ведь Золотая Орда – это не татарское общество. Просто так получилось, что татарами называли всех: как всех западноевропейцев называли немцами, так и всех азиатов называли татарами», – сказал политолог.

У Егора Холмогорова позиция представителей Татарстана вызывает удивление. Он подчеркнул, что эта республика не имеет никакого отношения к конфликту между Великим княжеством Московским и Золотой Ордой, центр которой находился в районе современного Волгограда. «Казанское ханство, на территории которого располагается современный Татарстан, никакого отношения к этому конфликту не имело в принципе. То есть претензии республики означают очень странную заявку о том, что фактически они являются преемниками Золотой Орды», – сказал Холмогоров.

Добавим, ещё в 2016 г. один из выдающихся современных российских историков Юрий Алексеев заявлял, что день окончания Великого стояния на реке Угре должен отмечаться как первый день независимой России.

Источник: https://nstarikov.ru/nado-li-prazdnovat-stojanie-na-ugre-110312