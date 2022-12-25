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Цель России – объединение русского народа.

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Цель России – объединение русского народа.

Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, защищает свои национальные интересы, наших граждан
Россия не могла вести себя так же цинично, как и Запад в ситуации на Украине, у нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям (с) Путин

Еще одна, ранее не заявляемая цель.
Впрочем, как показала ситуация с воссоединением с Россией Херсонской и Запорожской областей, озвученные 24 февраля 2022-го года цели СВО не являются конечными целями и могут дополняться другими целями, формируемыми уже по ходу дела и добавляемые к ранее озвученным целям (признание ДНР, ЛНР, Крыма, демилитаризации, денацификации и т.д.) Такой подход позволяет варьировать цели по ходу войны в зависимости от обстановки на фронте и общего контекста войны с США и Западом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8055068.html
Метки: война на украине, Путин, Россия, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16558 15418
    KT 17 мин. назад

      Прокуратура не нашла преступления в высказываниях Красовского.Занавес.
      П.С.Однако в “вобле”нашли.

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