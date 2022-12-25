Цель России – объединение русского народа.
Цель России – объединение русского народа.
Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, защищает свои национальные интересы, наших граждан
Россия не могла вести себя так же цинично, как и Запад в ситуации на Украине, у нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям (с) Путин
Еще одна, ранее не заявляемая цель.
Впрочем, как показала ситуация с воссоединением с Россией Херсонской и Запорожской областей, озвученные 24 февраля 2022-го года цели СВО не являются конечными целями и могут дополняться другими целями, формируемыми уже по ходу дела и добавляемые к ранее озвученным целям (признание ДНР, ЛНР, Крыма, демилитаризации, денацификации и т.д.) Такой подход позволяет варьировать цели по ходу войны в зависимости от обстановки на фронте и общего контекста войны с США и Западом.
Прокуратура не нашла преступления в высказываниях Красовского.Занавес.
П.С.Однако в “вобле”нашли.