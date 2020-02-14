Коммунисты против объединения Русского народа
Именно такой вывод напрашивается при анализе материала, который появился на сайте КПРФ Москва. Здесь 11 февраля 2020 года размещена статья «Пропагандистская увертюра», подписанная «Олег Черковец». Ее смысл – обвинение во всплеске «антибелорусской риторики, разворачивающейся на государственных телеканалах».
Московские коммунисты бросаются рьяно защищать А.Г. Лукашенко, который пытается маневрировать не только на экономическом поле (закупая нефть в Норвегии), но и на политическом (ласково беседуя с госсекретарем США Помпео).
В старании сохранить доходы белорусского бюджета, на наш взгляд, президент союзного с Россией государства перегибает палку. С точки зрения московских коммунистов – выступления и слова на российском ТВ – это не выражение точки зрения поведению главы Белоруссии, а прямо таки «кампания».
Удивительно, но члены КПРФ подвергли жесткой критике предложение лидера движения «Патриоты Великого Отчества» Николая Старикова, который недавно в который раз озвучил в эфире позицию ПВО: российское гражданство соотечественникам, объединения России-Белоруссии – Украины!
«Антибелорусскую эстафету на той же передаче принимает Николай Стариков — частый (очень частый!) гость на государственном телевидении. Позиционирующий себя как историк, писатель и публицист, он постоянно прикрывается личностью И.В. Сталина, подчёркивая его державную мудрость. Но какую же «державно-мудрую» мысль высказал сам г-н Стариков? А вот какую: перейдя к вопросу о поправках в Конституцию РФ, он вернулся к Белоруссии и высказал «идею», которую иначе, как откровенно провокационной, не назовёшь. А именно: в текст Основного Закона прямо записать положение о том, что каждый гражданин Белоруссии «имеет право на свободное получение российского гражданства». И — самое главное! — ведущий В. Соловьёв такую, с позволения сказать, «поправку» тут же с удовольствием поддержал.
И не важно, что это камуфлировалось «заботой о судьбах разъединённого русского народа» и тем, что вместе с Белоруссией была названа и Украина. Всем понятно: если именно вместе со страной, отношения с которой у России испорчены хуже некуда, упоминается страна-союзник, да ещё и в контексте такого, скажем мягко, странного предложения, то это нельзя назвать иначе как враждебным выпадом — и это как минимум. Понятно, российское руководство в сложившейся обстановке едва ли пойдёт начто-то подобное, но ведь кто-то же позволяет провозглашать этакую «мудрость» в самый прайм-тайм с экрана государственного телевидения России! ».
Время (слова Н.В. Старикова) 01:34:47
В этой связи мы хотим задать вопрос тем, кто считает себя коммунистом: согласен ли он с подобными нападками на идею объединения Русского народа?
Подобные политиканы, только прикрывающиеся красным знаменем, словами о социализме и коммунизме, историей СССР, называют «провокационной» идею предоставления гражданам Белоруссии – Украины и Казахстана российского гражданства автоматически, быстро и без проблем!
Выходит, что Коммунисты против объединения Русского народа?
Выходит, что так.
По крайней мере, товарищ Олег Черковец точно против, раз называет идею Единства «провокационной» и не видит дальше своего носа. А раз подобная статья размещена на ресурсе Московской (то есть главной!) парторганизации КПРФ, значит она согласна с его оценками и словами.
И пока руководство КПРФ, рядовые коммунисты не дадут свою оценку и не открестятся от подобных заявлений, с позволения сказать, «московских коммунистов», мы так и запишем:
— ради сиюминутных информационных пряников эти люди готовы наплевать на стратегические цели объединения Русского народа.
Стыдно, товарищи!
Источник: https://nstarikov.ru/kommunisty-protiv-obedinenija-russkogo-naroda-113088