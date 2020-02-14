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Коммунисты против объединения Русского народа

10:57. 14 февраля 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Патриоты Великого Отечества

Именно такой вывод напрашивается при анализе материала, который появился на сайте КПРФ Москва. Здесь 11 февраля 2020 года размещена статья «Пропагандистская увертюра»,  подписанная «Олег Черковец». Ее смысл – обвинение во всплеске «антибелорусской риторики, разворачивающейся на государственных телеканалах».
Московские коммунисты бросаются рьяно защищать А.Г. Лукашенко, который пытается маневрировать не только на экономическом поле (закупая нефть в Норвегии), но и на политическом (ласково беседуя с госсекретарем США Помпео).
В старании сохранить доходы белорусского бюджета, на наш взгляд, президент союзного с Россией государства перегибает палку. С точки зрения московских коммунистов – выступления и слова на российском ТВ – это не выражение точки зрения поведению главы Белоруссии, а прямо таки «кампания».
Удивительно, но члены КПРФ подвергли жесткой критике предложение лидера движения «Патриоты Великого Отчества» Николая Старикова, который недавно в который раз озвучил в эфире позицию ПВО: российское гражданство соотечественникам, объединения России-Белоруссии – Украины!

«Антибелорусскую эстафету на той же передаче принимает Николай Стариков — частый (очень частый!) гость на государственном телевидении. Позиционирующий себя как историк, писатель и публицист, он постоянно прикрывается личностью И.В. Сталина, подчёркивая его державную мудрость. Но какую же «державно-мудрую» мысль высказал сам г-н Стариков? А вот какую: перейдя к вопросу о поправках в Конституцию РФ, он вернулся к Белоруссии и высказал «идею», которую иначе, как откровенно провокационной, не назовёшь. А именно: в текст Основного Закона прямо записать положение о том, что каждый гражданин Белоруссии «имеет право на свободное получение российского гражданства». И — самое главное! — ведущий В. Соловьёв такую, с позволения сказать, «поправку» тут же с удовольствием поддержал.
И не важно, что это камуфлировалось «заботой о судьбах разъединённого русского народа» и тем, что вместе с Белоруссией была названа и Украина. Всем понятно: если именно вместе со страной, отношения с которой у России испорчены хуже некуда, упоминается страна-союзник, да ещё и в контексте такого, скажем мягко, странного предложения, то это нельзя назвать иначе как враждебным выпадом — и это как минимум. Понятно, российское руководство в сложившейся обстановке едва ли пойдёт начто-то подобное, но ведь кто-то же позволяет провозглашать этакую «мудрость» в самый прайм-тайм с экрана государственного телевидения России! ».

Вечер с Владимиром Соловьевым от 29.01.2020
 
 
 

Время (слова Н.В. Старикова) 01:34:47
В этой связи мы хотим задать вопрос тем, кто считает себя коммунистом: согласен ли он с подобными нападками на идею объединения Русского народа?
Подобные политиканы, только прикрывающиеся красным знаменем, словами о социализме и коммунизме, историей СССР, называют «провокационной» идею предоставления гражданам Белоруссии – Украины и Казахстана российского гражданства автоматически, быстро и без проблем!
Выходит, что Коммунисты против объединения Русского народа?
Выходит, что так.
По крайней мере, товарищ Олег Черковец точно против, раз называет идею Единства «провокационной» и не видит дальше своего носа. А раз подобная статья размещена на ресурсе Московской (то есть главной!) парторганизации КПРФ, значит она согласна с его оценками и словами.
И пока руководство КПРФ, рядовые коммунисты не дадут свою оценку и не открестятся от подобных заявлений, с позволения сказать, «московских коммунистов», мы так и запишем:
— ради сиюминутных информационных пряников эти люди готовы наплевать на стратегические цели объединения Русского народа.
Стыдно, товарищи!

Источник: https://nstarikov.ru/kommunisty-protiv-obedinenija-russkogo-naroda-113088

Метки: блог, Видео

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