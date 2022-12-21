Потенциал обезьян, инопланетные осьминоги и реальные механизмы продления жизни. Профессор Савельев
Умнее ли осьминоги людей? Помнит ли бабочка жизнь гусеницей? Существует ли групповой интеллект у насекомых, и почему жуки интереснее людей? И так какое животное самое близкое по интеллекту к человеку? В студии доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев. Ведущий Дионис Каптарь.
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