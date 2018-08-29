Россия – альтернатива апокалипсису

«экономическая безопасность»». У нас есть предложение пойти другим путём — не доводить страну до депрессии».Некогда с грустной иронией подмечено:Глядя на затяжной кризис советского, а потом и российского общества, на развитие глобального биосферно-социально-экологического кризиса, с этим следует согласиться: это едва ли ни единственная важнейшая задача XXI века.И, к

А многие учёные вообще настаивают на том, что человек — всего лишь «говорящая обезьяна», которая объективно не способна ни к чему, кроме как питаться, размножаться и конкурировать с другими видами за расширение своей экологической ниши; что всё творчество, породившее цивилизацию, — всего лишь результат «соревнования», конкурентной борьбы за участие в половом отборе, либо результат переключения энергетического потенциала не способных к продолжению рода особей на другие способы самоутверждения.Но если бы воззрения о том, что человек — разновидность обезьяны, имели бы под собой основание, то не вставал бы вопрос о том, а зачем человеку дарованы ум-разум, абстрактное мышление и членораздельная речь, через письменность связывающая друг с другом поколения и народы, разделённые столетиями и тысячелетиями исторического бытия?Всё это лишние атрибуты для жизни на основе инстинктивных программ, реализующих себя в законах бытия обезьяньей стаи. Ответ на такого рода вопросы предполагает несогласие с тем, что «Человек разумный» — всего лишь «говорящая обезьяна», которая, не желая либо не умея быть обезьяной, в силу каких-то ошибок Природы, породила в перспективе самоубийственную для себя цивилизацию.Быть «говорящей обезьяной» и нести при этом арсенал средств, избыточных для обезьяньего образа жизни, — такие излишества природа себе не позволяет.Более того, эти «излишества» имеют базовый минимум, устойчиво воспроизводимый в биовиде «Человек разумный», хотя должны были бы отмереть за ненадобностью.Весь арсенал средств, избыточных для обезьяньей жизни, со всей очевидностью является инструментом в деле освоения генетически предопределённого потенциала возможного развития. Именно этот потенциал отличает человека от обезьяны.Другое дело: как мы им пользуемся. Освоение же этого потенциала — это освоение и дальнейшее развитие культуры, под которой понимается вся информация, которая передаётся от поколения к поколению на вне генетическом уровне.И объективное предназначение всего арсенала упомянутых средств, которые даны в качестве стартового минимума «говорящей обезьяне», — в том, чтобы «Человек разумный» познал самого себя, Мироздание и породил образ жизни, отличный от образа жизни «говорящей обезьяны» и выражающий достоинство человека во всей его полноте.Однако эта задача цивилизационного строительства не решена до настоящего времени. Политика целенаправленного низведения массы людей до уровня «говорящей обезьяны» на протяжении тысячелетий породила потенциально самоубийственную цивилизацию.В затяжном кризисе этой нечеловеческой по своей сути цивилизации мы все сейчас и живём. Кризис — следствие именно того, что ни ответ Диогена его согражданам, ни «шутка» Мартина Лютера Кинга, по-прежнему, ни к чему не обязывают множество людей, считающих себя носителями полноты человеческого достоинства либо не задумывающихся об этом.Давайте обратимся к практике жизни. Литература, описывающая реликтовые первобытные культуры, сообщает, что в первобытных культурах и древних цивилизациях переход индивида во взрослость осуществлялся на основе инициаций (системы испытаний, оформленной в ритуальные традиции).При этом, с одной стороны, подростки доказывали свою состоятельность в качестве полноправных членов взрослого общества, а с другой стороны, их родители подтверждали свою состоятельность в качестве достойных уважения членов общества, продолживших в своих детях и внуках жизнь этого общества.И не прошедшие инициацию не признавались членами взрослого общества, хотя становились биологически вызревшими особями вида «Человек разумный». То есть первобытные культуры и древние цивилизации понимали, что человеком невозможно родиться, им можно лишь состояться, а можно и не состояться. «Что старость в детство нас приводит пустяки.До самой старости мы дети — вот в чём дело», — метко подметил в своё время ещё Гёте. Состояться в качестве человека — это значит пройти определённый путь развития и достичь на нём определённых результатов.Современные цивилизованные общества вопрос о результатах воспитания сводят к сдаче экзаменов на «аттестат зрелости» (у нас — ЕГЭ). Полнота гражданских прав автоматически признаётся за всеми, кто достиг определённого возрастного рубежа (от 13 лет до 21 года — в разных культурах), кроме тех, кого психиатры признали умственно неполноценными или психически больными.Но если такая позиция жизненно состоятельна, то откуда все внутрисоциальные антагонизмы и конфликты, разлад цивилизации с биосферой, грозящие человечеству самоуничтожением?За всё это людям должно быть стыдно. В связи с последним обстоятельством вспомним, что в арабской культуре встречается дополнение к имени взрослого мужчины «абу» (грамматическая форма слова «отец»), которая имеет продолжением имя его сына.Для того чтобы эта конструкция именования личности была уважительной, этот самый «абу» должен был воспитать сына так, чтобы не краснеть всякий раз от стыда, когда его сына упоминают другие, в том числе и в неотъемлемой связи с именем его самого.

Тогда получается, что каждое поколение в каждом народе должно задаваться вопросом «в чём суть человека?», находить ошибки предков и других культур в ответе на него и воплощать свой ответ на него в педагогической практике, критически оценивая результаты. Иначе нельзя.



Те, кто уклоняется от этого и предлагают жить по законам обезьяньей стаи, будут становиться жертвами обратных связей самоуправляющейся Природы, которая умеет адекватно отвечать на неуместные вызовы ей «говорящих обезьян», не желающих стать человеками.



Многие из них сегодня «на коне», но ведь «ещё не вечер». Плачевные стратегические перспективы ожидают как родовую генетику отдельных индивидов, так и целые культуры, зашедшие в тупик в своём развитии.

Получается, что каждое поколение в каждом народе должно задаваться вопросом «в чём суть человека?», находить ошибки предков и других культур в ответе на него и воплощать свой ответ на него в педагогической практике, критически оценивая результаты. Иначе нельзя.

И это утверждение не какая-то фикция. Это — реальность. Смысл жизни биологического вида «Человек разумный» сводится к выявлению и всё более полному освоению генетически обусловленного потенциала развития.



Вопреки этому, многие из представителей этого вида за время жизни не развиваются в этом смысле, а деградируют до такого состояния, когда важнейшим мотивом всех их действий и поступков выступают инстинкты сексуально-пищеварительного и стадно-статусного характера, под властью которых мотивация поведения — получение чувственных удовольствий (гедонизм), в том числе и разного рода противоестественных.



Подобное целеполагание превращает человеческое общество в чуждую Мирозданию раковую опухоль на теле Земли. И именно за это наступает расплата.

Современное человечество несовершенно во всех своих проявлениях, и в большей степени напоминает пациентов психбольницы, почему-то пребывающих на свободе, нежели общество здравомыслящих индивидов.



Только пациент такого учреждения способен по своей инициативе вдохнуть с дымом сигареты до 100 ядовитых веществ и сам же заплатить за это «удовольствие». И этот откровенно клинический факт не единичен.



В любой иной сфере жизнедеятельности современного общества (от организации системы денежного обращения и военно-политических «гуманитарных» операций до телевизионного репертуара и практики выстраивания отношений с единым для всех живущих на Земле Богом — Творцом и Вседержителем) вы столкнётесь с не менее яркими клиническими проявлениями в самой острой и подчас необратимой фазе.



Порочен весь образ жизни цивилизации. Как следствие, по данным кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета, в последние десятилетия происходит резкое снижение важнейших показателей качества человеческого потенциала молодёжи как по сравнению с довоенным, так и с послевоенным периодом (имеется в виду Великая Отечественная война. — Авт.).



Так, в относительных показателях от максимально возможных работоспособность молодёжи Санкт-Петербурга оценивается в 36 % (довоенный период — 100 %), жизнеспособность — 46 %, способность к обучению — 39 %, способность к инновациям — 60 %.



Результаты исследований, проведенные во Владимирской области, не отличаются от результатов по Санкт-Петербургу. 90 % новорождённых имеют ту или иную патологию, а оставшиеся 10 % в большинстве своём несут генетические предпосылки к тому, чтобы заболеть в будущем.



В результате человечество — самый болезненный вид в биосфере, а сложившаяся цивилизация идёт по пути к самоликвидации вследствие биологического вырождения.

Поэтому задача «научиться жить по-человечески» сегодня как никогда актуальна.



И она, на наш взгляд, решаема, если понимать, что Человек это — не «говорящая обезьяна», во всём подвластная инстинктам либо демонической страсти к самоутверждению путём подавления других, а осмысленная воля, подчинённая совести, т. е. действующая в русле Божиего промысла, свободная от диктата инстинктов и разного рода страстей.



Но этот результат, способный преобразить жизнь цивилизации, требует познания Жизни и личностного развития всех. И на него все должны работать не только сами, но умело вовлекать в этот процесс как можно более широкие слои населения и, прежде всего, — молодёжь, студенчество, научно-педагогическое сообщество.



Ведь Земля — это единый для всех нас уникально спроектированный космический корабль в безбрежном океане Вселенной. Каждый из нас должен прийти к пониманию миссии, функций и ошибок человечества как единого экипажа этого космического корабля.

Миссия русской цивилизации: спасать мир и объединять народы

О, вспомни свой удел высокий,

Былое в сердце воскреси

И в нём сокрытого глубоко

Ты духа жизни допроси!

Внимай ему — и все народы,

Обняв любовию своей,

Скажи им таинство свободы,

Сиянье веры им пролей!

Русский поэт Алексей Хомяков, философ — член-корреспондент Императорской академии наук.

Русский — понятие наднациональное

В понятие «Русская цивилизация» мы вкладываем представление о той общности людей, которую формирует не национальная принадлежность, а единое по своему смыслу миропонимание, единообразное различение объективных, Богом заданных границ добра и зла, общие идеалы нравственности и этики.



Важнейшими скрепами Русской цивилизации являются справедливость или Божья праведность, русский язык и мысли о будущем пророка Русской цивилизации А. С. Пушкина, закодированные в его поэтическом творчестве и рисунках на уровне второго смыслового ряда.



А. С. Пушкин, несомненно, по своей родовой генетике, как по линии отца (свято-русское жречество), так и по линии матери (древне-египетское жречество) унаследовал ключи доступа к жреческим эгрегорам древности. Кроме того, фактическая его воспитательница — няня Арина Родионовна, — была вовсе не невежественной женщиной из простонародья, а представительницей древней русской традиции миропонимания.

В наднациональности понятия «русский» вы убедитесь, открыв энциклопедию, где прочтете: великий русский поэт А. С. Пушкин, великий русский художник Исаак Левитан, великий русский языковед В. И. Даль.



Они, как и многие другие, не были «русскими по национальности», но ни у кого не возникает сомнений в их принадлежности к особой русской культуре, отличной от культуры иных региональных цивилизаций.



Без их творческого наследия то социальное явление, которые получило название «русская культура», обеднело бы. И они — не единственные творцы русской многонациональной культуры, в чьих жилах текла «иноплеменная кровь».

Словосочетания подобные таким, как «русский немец», «русский еврей», звучат вполне понятно и определённо применительно к любой национальности. Словосочетание «русский человек» звучит так же естественно и определённо, как и слова «западный» или «восточный человек». Русский — это понятие наднациональное, характеризующее принадлежность к определённой цивилизации.

Русский — это понятие наднациональное, характеризующее принадлежность к определённой цивилизации.

Отличие русской региональной цивилизации от прочих региональных цивилизаций планеты состоит в том, что она породила общую для всех её народов культуру и государство, границы которого в истории последних нескольких веков, в отличие от других цивилизаций, совпадали с границами самой цивилизации.



Именно вследствие этого за пределами границ России-СССР все мы для иностранцев — «русские», без различия наших национальностей: великоросс («русский»), малоросс (украинец), татарин, башкир.



Именно по этой причине на основе иноземного менталитета понятие «Русь» при поверхностном взгляде на жизнь воспринимается как название одного из государств древности, мало употребляемое в наши дни.



Хотя в действительности это имя одной из региональных цивилизаций планеты, на протяжении нескольких веков развивавшейся в границах общего для всех её народов государства и по-прежнему обладающей уникальным генетическим кодом, глобальной значимостью и потенциалом самобытного развития в наши дни.



Возникновение внутри цивилизационных государственных границ в результате распада СССР никак не меняет сути цивилизационного устройства, ведь внутри иных цивилизаций точно так же имеются государственные границы. Субъектом цивилизационного строительства выступают не государственные структуры, а народ.

Суть своеобразия Руси в том, что Запад (Евро-Американский конгломерат) — региональная цивилизация, подчинившая себя жажде потребления материальных благ и чувственных удовольствий.



Восток — региональная цивилизация духа (дух = информация), презирающая подневольность «майе», пленению души материальным миром. Русь — тоже региональная цивилизация, но ей чуждо и западное, и восточное восприятие мира, поскольку она — цивилизация меры во взаимосвязях материи и духа, она объединяет материю и информацию в их триединстве, в истинной троице, которую Бог любит, как гласит народная поговорка.

Если не относиться к былинам как к беспочвенным придумкам, то можно узнать, что высшая цивилизационная жреческая власть — власть жизнеречения (в смысле «как изрек — так и будет») — в древнерусском обществе принадлежала той малоизвестной ныне социальной группе, которую былины именуют «каликами перехожими», «волхвами».



Они были выходцами не из государственных, не из руководящих структур, а из простого народа.

Эти высшие управленцы жили на основе чувства меры и никогда не выделялись богатством из остального общества. Их деятельность признавалась общественно полезной, и на их содержание выделялось 1/20 валового национального продукта (т. е. 5 % — вдвое меньше, чем «церковная десятина»).



Продвижение в систему высшей жреческой власти шло не на основе выборных процедур и не на основе её узурпации, а через наилучшее освоение знаний о Природе и системе социального управления и выработку соответствующих навыков, подтверждаемых практикой их употребления и общественным признанием их полезности.



При этом нравственно-этическое единство общества, отстранённость от прямого участия во властных структурах гарантировало отсутствие злоупотреблений, по сути, самовластной жреческой властью в стиле «взяли власть — гуляй всласть».

Русь — региональная цивилизация, которой чуждо и западное, и восточное восприятие мира, поскольку она — цивилизация меры во взаимосвязях материи и духа, т. е. она объединяет материю и информацию в их триединстве, в истинной троице, которую Бог любит, как гласит народная поговорка.

А этой основе за сотни лет до формирования Евро-Американского конгломерата жречеством Руси без помпы и шума на огромной территории расселения множества племен были решены такие базовые цивилизационные задачи, как единый язык, единые деньги, единая система мер, единая нравственная основа всей палитры многонациональных культур.



Это позволяло осуществлять совместные транснациональные проекты.

Один из них — Змиевы валы, традиционно-ложно датируемые X–XI веками вопреки тому, что в эпоху княжеских междуусобиц создать и эксплуатировать такую систему стратегических фортификационных сооружений эшелонированной обороны было организационно невозможно.



Это памятник иной эпохи — эпохи единства Руси, когда система стратегических фортификационных сооружений, простирающаяся на сотни километров и глубиной до 200 км на некоторых участках, прикрывала Русь с юга от набегов степняков. Ныне она находится на территории Украины.

Ниже мы приводим карту, на которой показано размещение Змиевых валов.

Но даже если забыть о Змиевых валах, то та же нравственно-этическая доминанта сути Руси-России проявляется и в последующей истории — и это очевидно.



По крайней мере, со времени взятия Казани под державу Ивана Грозного, Россия — действительно региональная цивилизация многих народов в границах одного общего им всем государства, в котором внутренние войны — эпизоды, а не нормы существования. «100-летняя война», «30-летняя война», война за наследство той или иной исчезнувшей короны — это из истории Запада, а не России.



Наша цивилизация развивалась внутренне мирно, никого не истребляя, в отличие от западной цивилизация (помянем хотя бы ушедших в небытие западных славян, пруссов, индейцев Северной Америки и аборигенов Австралии).



Русь издавна имела иерархически эшелонированную систему управления по полной функции, устойчивую ко всем вторжениям, как силовым, так и информационно-алгоритмическим, осуществляемым под видом «культурного сотрудничества и просвещения».

Государственная власть на Руси — только один из властных эшелонов, причем не наивысший в иерархии управления по полной функции.



Государственность менялась на Руси неоднократно, но её «мистически» невидимый державный Китеж-град, хранящий цивилизационную суть, оставался неизменным и находил все более полное и яркое выражение в многонациональной русской культуре многих стран и народов.

Подпасть под «лидерство» Запада — роковая ошибка

«Оцивилизовывать» Русь на свой манер в прошлом приходили и с Запада, и с Востока, и с Юга. Но все они, кто не погиб в битвах, с течением времени становились русскими. Например, изрядная доля потерь наполеоновской армии после оставления Москвы — это дезертиры, которые впоследствии обрусели.



Так будет и сегодня, когда Запад, злоупотребив кризисом государственного развития СССР по псевдосоциалистическому пути, предпринял очередную попытку «оцивилизовать» Русь на свой манер.

В наши дни на протяжении длительного времени Европа устойчиво демонстрирует неспособность решать задачи интеграции представителей разных этнически своеобразных культур в Евросоюзе.



По сути, Евросоюз — неумело реализуемый, провальный политический проект построения мультикультурного многонационального общества, аналогичный тому, который в целом успешно осуществляется на Руси издревле.



Однако в последние несколько лет крах мультикультурализма в Евросоюзе вынуждены были признать руководители большинства государств Евросоюза.



Причины в том, что культ «политкорректности» и «;толерантности» не позволяет решать задачи построения интегрирующей всех, единой для всех членов общества культуры.



Этот декларируемый культ только скрывает взаимную неприязнь и ненависть представителей разных конфессий, классов, национальностей: «политкорректность» и «толерантность»; и действительное единение людей — разные по своей сути явления…

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