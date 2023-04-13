Человек vs. амфибия. Скрытые свойства мозга. Профессор Савельев
Говорим с доктором биологических наук, профессором Сергеем Савельевым. Ведущий Дионис Каптарь.
Также смотрите:
“Самое умное животное (не человек). Потенциал обезьян, инопланетные осьминоги и реальные механизмы продления жизни. Профессор Савельев” https://youtu.be/h_NIFz6fXFE
“Радикально меняем представление о братьях меньших и об их мозгах. Профессор Сергей Савельев” https://www.youtube.com/watch?v=wFCuQ2lEw18&feature=youtu.be
Книги Сергея Савельева https://den-magazin.ru/utm/1443
Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha
Канал ДЕНЬ на других платформах
Уникальный архив канала “День” https://dentv.ru/den-nash/
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #савельев