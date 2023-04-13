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Человек vs. амфибия. Скрытые свойства мозга. Профессор Савельев

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Говорим с доктором биологических наук, профессором Сергеем Савельевым. Ведущий Дионис Каптарь.

Также смотрите:

“Самое умное животное (не человек). Потенциал обезьян, инопланетные осьминоги и реальные механизмы продления жизни. Профессор Савельев” https://youtu.be/h_NIFz6fXFE

“Радикально меняем представление о братьях меньших и об их мозгах. Профессор Сергей Савельев” https://www.youtube.com/watch?v=wFCuQ2lEw18&feature=youtu.be

Книги Сергея Савельева https://den-magazin.ru/utm/1443

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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#ДеньТВ #савельев
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=blQVLe1wxQQ
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