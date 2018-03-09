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«Оскар-2018» – план Даллеса для всей планеты

21:19. 9 марта 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Премия «Оскар» давно перестала быть событием исключительно из мира кино. Уже много лет эксперты отслеживают основные общественно-политические тенденции на Западе именно по церемонии награждения американской киноакадемии. Так, в прошлом году главным лейтмотивом стало избрание Дональда Трампа на пост президента США и страх либерального Голливуда за своё будущее. О том, что хочет сказать миру «фабрика грёз» в 2018-м, — в обзоре «Царьграда»

Мигранты и чудовища против белых

По традиции, самый главный сигнал либеральной творческой элиты — это победитель в номинации «лучший фильм». В 2018-м этого звания удостоилась лента Гильермо дель Торо «Форма воды». Сюжет разворачивается в Америке начала 60-х . Главная героиня — немая уборщица-мигрантка из Латинской Америки, которая работает в секретной лаборатории. В стенах учреждения кипит работа по изучению пойманного человека-амфибии. Женщина влюбляется в чудовище, помогает ему бежать, но на её пути встаёт главный злодей — белый американский военный, семейный человек и консерватор.

Действительно, воплощение зла в современном западном обществе. Помогают главной героине её престарелый сосед-гомосексуалист и чернокожая сотрудница. Если перевести краткое содержание фильма с голливудского на человеческий, получается следующее: немая мигрантка из Латинской Америки спасает опасное чудовище вместе с гомосексуалистом и чернокожей подругой, белый мужчина всё портит и в конце умирает.

«Оскар 2018» план Даллеса для всей планеты

Феминизм со вкусом

В номинации «Лучшая женская роль» победила Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая опустошённую горем главную героиню в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Спустя несколько месяцев после жестокого убийства дочери Милдред Хейс виновные так и не обнаружены. В порыве гнева и отчаяния женщина решается на противоречивый шаг, арендуя на въезде в городок три рекламных щита с посланием ко всеми уважаемому местному шерифу, который, как оказывается, болен раком.

Фильм чрезвычайно сложный и не по-современному интересный, однако, если отбросить искусство (которое, на удивление, в нём есть) и посмотреть на политические концепты, в него заложенные, выяснится, что это история о борьбе женщины против мира жестоких и слабоумных мужчин. В конце фильма главным помощником героини становится склонный к насилию латентный гомосексуалист-помощник шерифа. Единственный положительный персонаж, которого играет белый мужчина (шериф), совершает самоубийство, когда узнаёт, что рак прогрессирует, и жить ему осталось несколько недель. Тоже символично.

Фантастический трансгендер

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила чилийская лента «Фантастическая женщина». Как это часто бывает в современном мире, «женщиной» оказывается мужчина по имени Даниэль. Став «Мариной», он находит себе «возлюбленного» c романтичным именем Орландо и отправляется любоваться знаменитыми на весь мир водопадами Игуасу. Орландо скоропостижно умирает, а Марину-Даниэля подозревают в его смерти. Фильм призван показать всю драму и «несправедливость» мира по отношению к даниэлям, считающим себя маринами. Ну как тут не дать «Оскар»? Возможно, именно поэтому заветную статуэтку не получил Андрей Звягинцев за свою картину «Нелюбовь», огульно критикующую Россию.

Гомосексуальная педофилия?

Если кому-то показалось мало толерантности, то вот ещё один победитель, на этот раз в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Фильм «Зови меня своим именем» повествует о романтических отношениях в Италии начала 80-х. Прекрасные декорации, томное солнце, сочная картинка. Всё бы ничего, если бы не оказалось, что «романтика» (и не только) случилась между 17-летним итальянским юношей и 24-летним американским учёным. Картину попытались обвинить в пропаганде педофилии, однако создатели парировали тем, что в Италии возраст сексуального согласия наступает в 14 лет, так что взятки гладки — можно и премию киноакадемии получить.

oskar plan dallesa dlya vsey planetyi 2 «Оскар 2018» план Даллеса для всей планеты

Все эти темы в комплексе и дают необходимый результат. По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, главная цель нынешнего Голливуда — окончательное уничтожение человека:

«Мне кажется, это происходит потому, что американская культурная элита давно уже стоит на позициях ультралиберализма и расчеловечивания. Вот именно эмигранты, которые приводят к смешению и превращению народов в плавильный котёл человеческой массы, и феминистки, которые ставят под вопрос гендерную упорядоченность человечества вообще и переворачивают с ног на голову онтологическую суть человека как такового. Это два катализатора процесса ускоренного расчеловечивания и так давно потерявшей человеческий облик массы населения западных стран, которая стремительно пытается отказаться от последних признаков человека и превратить людей в биомеханоидов, мутантов, клонов и киборгов. Именно это является идеологической матрицей нынешнего Голливуда и тех, кто производит вот эту помойку западной массовой культуры, обильно посыпая этим мусором остальное человечество».

Удар по России

Ну и как не ударить по русским? Голливуд не упустит возможности плюнуть в Россию, поэтому в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» победу одержал фильм «Икар», который посвящён проблеме допинга в России. Картина снята американским режиссёром Брайаном Фогелем.

Фильм повествует об истории спортсмена, пытающегося «разобраться в системах допинга». Помогает ему в этом небезызвестный бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, которому создатели фильма выразили благодарность «за его смелость и желание рассказать правду».

Оккультные корни «Оскара»

Сама по себе церемония вручения наград американской киноакадемии наполнена скрытыми смыслами, заложенными в неё ещё при основании — почти 90 лет назад. Ряд исследователей уверяет, что церемония имеет оккультную основу и уходит корнями в Древний Египет. Действительно, эзотерические и масонские общества конца XIX в. — первой половины XX в. пристально изучали древнеегипетский оккультизм.

oskar plan dallesa dlya vsey planetyi5 «Оскар 2018» план Даллеса для всей планеты

По одной из версий, создатели премии назвали её «Оскаром», воспользовавшись игрой слов и смыслов. На март, когда традиционно проводится церемония, в Древнем Египте приходились празднования в честь бога Сокара, а перестановка букв в его имени и дала название статуэтке. Кстати, и сам визуальный образ золотого «Оскара» очень напоминает золотые идолы Сокара. Интересующиеся люди могут самостоятельно углубиться в изучение данного противоречивого вопроса, однако в полной мере известно лишь одно: это приятие — инструмент продвижения человеконенавистнической повестки.

Источник: «Царьград»

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Источник: feedproxy.google.com

Метки: события, технологии
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