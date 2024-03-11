В этом году "Оскар" за лучший документальный фильм получил украинский "20 дней в Мариуполе".

Понятно, что Киноакадемией отрабатывается политическая повесткочка, в прошлом году также наградили фильм про Навального. И ценность фильма про Мариуполь весьма спорная.

Но я немного о другом. Пока в США дают "Оскар" украинской трактовке боев за Мариуполь, в России онлайн платформы отказываются размещать фильм русского документалиста Максима Фадеева "У края бездны". Четырёхсерийный рассказ о боях за город. Без прикрас, без тупого урапатриотизма. Все как есть. И страдания мирных жителей, и бойцы, не дожившие до сегодняшнего дня. Там почти все титры у героев в чёрной рамке с датой смерти бойца.

Так вот, российские платформы отказываются размещать российский фильм про Мариуполь, потому что "тема токсичная очень". И вообще "кто такое будет смотреть, это никому не нужно". Вот вам и все.

А нет, не все. Фильм снимали на народные деньги. Минкульт и Фонд Кино финансируют другие фильмы. Ну комедии про бандита Каху, всякие фильмы про эскортниц. Надо ли объяснять, про украинский фильм, кто его финансировал и продвигал?

И вообще, конечно, очень хочется спросить: а сколько российских документальных фильмов о войне на Донбассе, о СВО, о наших героях сейчас представлено на российских платформах? В онлайн кинотеатрах?

Сколько Минкультом выставлено на международные фестивали ?

Ответ же всем понятен, да?

https://t.me/RealdocProductions/253

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Американская киноакадемия присудила премию "Оскар" за лучший документальный фильм украинской ленте "20 дней в Мариуполе", отражая политическую повестку.

2. В России онлайн-платформы отказываются размещать российский документальный фильм Максима Фадеева "У края бездны" о боях за Мариуполь, ссылаясь на "токсичность" темы и отсутствие интереса у зрителей.

3. Фильм Фадеева был профинансирован народными деньгами, в то время как Министерство культуры и Фонд кино поддерживают другие проекты.

4. Автор задается вопросом, сколько российских документальных фильмов о войне на Донбассе, специальной военной операции и героях представлено на российских платформах и международных фестивалях при поддержке Министерства культуры.

Вывод:

Статья критикует двойные стандарты в отношении российских и украинских документальных фильмов о конфликте в Мариуполе. Автор подчеркивает, что в США поощряется распространение украинской версии событий через награждение "Оскаром", в то время как в России онлайн-платформы и государственные органы игнорируют или отказываются продвигать российские документальные фильмы на эту тему, ссылаясь на "токсичность" темы и отсутствие интереса. Статья поднимает вопрос о необходимости более активного продвижения российской точки зрения на события в Мариуполе и военный конфликт в целом.

Пока идет война, некоторые деятели культуры пытаются остаться в стороне, дистанцируясь от освещения военных событий и российской позиции. Однако в условиях столь масштабного конфликта нейтралитет невозможен. Рано или поздно им придется сделать выбор: либо уехать на Запад, либо остаться в России и служить интересам страны.

Победа в этой войне может быть достигнута только при условии полной консолидации и сплоченности общества. Те, кто саботирует этот процесс, фактически выступают на стороне врага. Таким образом, фронт проходит не только на границах Украины, но и внутри российского общества, где есть сторонники Запада, не желающие победы России. Если на физическом фронте можно уничтожить врага силовыми методами, то в идеологической борьбе необходима работа с умами людей.

С другой стороны, в России людям предоставлена свобода выбора, и многие поддерживают противостояние с Западом не по принуждению, а по зову сердца. В то время как на Западе повестка опускается сверху, не учитывая мнение населения. В этом плане Россия демонстрирует большую степень демократичности.