В этом году “Оскар” за лучший документальный фильм получил украинский “20 дней в Мариуполе”.
В этом году "Оскар" за лучший документальный фильм получил украинский "20 дней в Мариуполе".
Понятно, что Киноакадемией отрабатывается политическая повесткочка, в прошлом году также наградили фильм про Навального. И ценность фильма про Мариуполь весьма спорная.
Но я немного о другом. Пока в США дают "Оскар" украинской трактовке боев за Мариуполь, в России онлайн платформы отказываются размещать фильм русского документалиста Максима Фадеева "У края бездны". Четырёхсерийный рассказ о боях за город. Без прикрас, без тупого урапатриотизма. Все как есть. И страдания мирных жителей, и бойцы, не дожившие до сегодняшнего дня. Там почти все титры у героев в чёрной рамке с датой смерти бойца.
Так вот, российские платформы отказываются размещать российский фильм про Мариуполь, потому что "тема токсичная очень". И вообще "кто такое будет смотреть, это никому не нужно". Вот вам и все.
А нет, не все. Фильм снимали на народные деньги. Минкульт и Фонд Кино финансируют другие фильмы. Ну комедии про бандита Каху, всякие фильмы про эскортниц. Надо ли объяснять, про украинский фильм, кто его финансировал и продвигал?
И вообще, конечно, очень хочется спросить: а сколько российских документальных фильмов о войне на Донбассе, о СВО, о наших героях сейчас представлено на российских платформах? В онлайн кинотеатрах?
Сколько Минкультом выставлено на международные фестивали ?
Ответ же всем понятен, да?
https://t.me/RealdocProductions/253
Андрей Медведев
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Американская киноакадемия присудила премию "Оскар" за лучший документальный фильм украинской ленте "20 дней в Мариуполе", отражая политическую повестку.
2. В России онлайн-платформы отказываются размещать российский документальный фильм Максима Фадеева "У края бездны" о боях за Мариуполь, ссылаясь на "токсичность" темы и отсутствие интереса у зрителей.
3. Фильм Фадеева был профинансирован народными деньгами, в то время как Министерство культуры и Фонд кино поддерживают другие проекты.
4. Автор задается вопросом, сколько российских документальных фильмов о войне на Донбассе, специальной военной операции и героях представлено на российских платформах и международных фестивалях при поддержке Министерства культуры.
Вывод:
Статья критикует двойные стандарты в отношении российских и украинских документальных фильмов о конфликте в Мариуполе. Автор подчеркивает, что в США поощряется распространение украинской версии событий через награждение "Оскаром", в то время как в России онлайн-платформы и государственные органы игнорируют или отказываются продвигать российские документальные фильмы на эту тему, ссылаясь на "токсичность" темы и отсутствие интереса. Статья поднимает вопрос о необходимости более активного продвижения российской точки зрения на события в Мариуполе и военный конфликт в целом.
Пока идет война, некоторые деятели культуры пытаются остаться в стороне, дистанцируясь от освещения военных событий и российской позиции. Однако в условиях столь масштабного конфликта нейтралитет невозможен. Рано или поздно им придется сделать выбор: либо уехать на Запад, либо остаться в России и служить интересам страны.
Победа в этой войне может быть достигнута только при условии полной консолидации и сплоченности общества. Те, кто саботирует этот процесс, фактически выступают на стороне врага. Таким образом, фронт проходит не только на границах Украины, но и внутри российского общества, где есть сторонники Запада, не желающие победы России. Если на физическом фронте можно уничтожить врага силовыми методами, то в идеологической борьбе необходима работа с умами людей.
С другой стороны, в России людям предоставлена свобода выбора, и многие поддерживают противостояние с Западом не по принуждению, а по зову сердца. В то время как на Западе повестка опускается сверху, не учитывая мнение населения. В этом плане Россия демонстрирует большую степень демократичности.
“Оскара” взял тот самый Чернов, который 11 августа 2020г. снял смерть Тарайковского на перекрёстке Пушкина-Притыцкого в Минске. Потом 5 дней снятый материал не показывал, расчитывая на “информационную бомбу” к воскресному маршу.
Каким образом он оказался в нужное время в нужном месте? Есть смутные подозрения на подготовку “Небесной сотни – 2″.
Живет такой эстет в Питере ,со страдальческим взором ,все страдает от непонятости и не недоцененности в стране .лезет на все конкурсы и Оскары ,оценен даже,-это Сокуров и его Молох,Александра.и кучка такой же мути.Как можно ставить такое д/мо в городе ,где каждый камень вопиет?
“Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Почти 900 дней жители осажденного города верили и надеялись, что их в скором времени спасут. На основе записей в дневниках и воспоминаний портал Baltnews рассказывает, как во время Второй Мировой войны ленинградцы ждали скорейшего освобождения.
Из дневника Юры Рябинкина
Декабрь, 1941 год
“Каждый прожитый мною день приближает меня к самоубийству… выхода нет. Тупик… Голод. Страшный голод.… Какой страшный голод! Но я хочу жить! Я потерял свою честность… я постиг свой удел… Сегодня, возвращаясь из булочной, я взял довесок хлеба от мамы и Иры граммов в 25 и укромно съел… Я скатился в пропасть, названную полнейшим отсутствием совести, бесчестием и позором… Я недостойный сын своей матери”.
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РИА Новости / Кусочек блокадного хлеба, который не доела четырехлетняя Валерия Федосик, умершая 28 февраля 1944 года, является ныне экспонатом школьного музея города Ленинграда.
3 января, 1942 год
“Я хочу так страстно жить, веровать, чувствовать. Но смерть, смерть прямо в глаза… Я весь обовшивел… Что мне делать, о Господи? Я ведь умру, умру, а так хочется жить, уехать, жить… Нет никакой надежды”.
Из дневника Вали Мироновой
17 января, 1942 год
“Сегодня мама мне сказала, что я не только похудела, но и начала стареть. Неужели моя молодость пройдет так быстро, в таких жутких условиях? Мне еще так хочется жить, работать в пользу человечества, любить. Хочется видеть счастливую жизнь, видеть Колю, Лелю, а главное маму, не гнущуюся под тяжестью труда, а отдыхающую и поджидающую своих детей дома, в тепле и с сытным обедом. Она это давным-давно заслужила, и в ее года нужно уже как можно меньше переживать. А все получается наоборот…”.
Из дневника Лены Мухиной
13 февраля, 1942 год
“Когда я утром просыпаюсь, мне первое время никак не сообразить, что у меня действительно умерла мама. Кажется, что она здесь, лежит в своей постели и сейчас проснется, и мы будем с ней говорить о том, как мы будем жить после войны. Но страшная действительность берет свое. Мамы нет! Мамы нет в живых. Нет и Аки. Я одна. Прямо непонятно! Временами на меня находит неистовство. Хочется выть, визжать, биться головой об стенку, кусаться! Как же я буду жить без мамы. А в комнате запустенье, с каждым днем все больше пыли. Я, наверно, скоро превращусь в Плюшкина…”.
5 марта, 1942 год
“Мамочка, мамуся, ты не выдержала, ты погибла. Мамуля, мамончик, милый дружочек мой. Боже, как жестока судьба, ты так хотела жить. Ты умерла мужественно… Эти последние дни, 5, 6, 7 февраля, мама почти совсем со мной не разговаривала. Она лежала, закрывшись с головой, очень строгая и требовательная.
Нет ,эти гады Звягинцевы ,чтобы получить Оскара снимают Левиафана ..настигло его наказанье божье ..
А евреи Сергеевы все фильмы сегодня снимают только про зверства и преследования бедных евреев ,а они такие герои ,такие разумные на войне???и вообще без них не было бы Победы..
А где евреи подевались в Блокаду -почему их вывезли заранее??и КТО??-во времена Сталина между прочим Валерий..
Возможен ли фильм в соцбелоруссии сегодня правдивый и пронзительный??Нет и никогда ,ложь не может быть пронзительной ,а полуложь тем более..Вот так и доживайте со своей китайской лапшей на все уши..