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Скрытые возможности мозга. Слепозрение.

17:01. 2 ноября 2017 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал:
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Первые сообщения о слепозрении стали появляться в 1917 г. Феномен, который тогда назывался «остаточным зрением», был выявлен у раненых на фронтах Первой мировой войны. Однако лишь полвека спустя слепозрение стало предметом научных исследований. Конечно, поначалу научное сообщество отнеслось к таким сообщениям с большим скепсисом.

Синдром ложной слепоты, как ещё называют слепозрение, впервые описал психолог Лоуренс Вейскранц (Lawrence Weiskrantz) в 1970-х годах. Вместе со своим студентом, ныне известным психологом Николасом Хамфри (Nicholas Humphrey), он изучал обезьян, у которых была повреждена первичная зрительная кора. Несмотря на то что поначалу обезьяны выглядели слепыми, учёным в течение нескольких лет удалось вернуть им способность ориентироваться в пространстве. Обезьяны действовали скорее инстинктивно, повинуясь как бы случайному озарению. Например, когда одной из них показывали любимое лакомство, обезьяна никак не реагировала. Но стоило положить его рядом с ней, и она тут же тянула к нему руку.

 

Из недавнего

Люди и животные с признаками слепозрения явно используют какой-то иной способ обработки информации, поступавшей из глаз. То, что мы воспринимаем просто как умение видеть, на самом деле представляет собой очень сложную автоматическую систему кодирования и распознавания визуальных стимулов. Её первая ступень находится в сетчатке глаза, которая преобразовывает кванты света в нервные электрические импульсы. Они, в свою очередь, через верхнее двухолмие попадают в промежуточный мозг – таламус. Там же собираются и «отчёты» других органов чувств. Затем информация передается на анализ первичной зрительной коре, которая выделяет объекты и знакомые образы. Анализ завершается во вторичной коре и ассоциативных зонах мозга, которые формируют реакцию на увиденное.

На этапе передачи сигнала от сетчатки в двухолмие происходит «утечка» информации. Этот участок связан с рефлекторными действиями: у амфибий, рептилий, птиц и рыб он играет важнейшую роль, позволяя мгновенно реагировать на опасность или появление добычи. Верхнее двухолмие передает информацию напрямую вторичной зрительной коре и ассоциативным центрам. Как показали недавние исследования, у слепозрячих людей с помощью этого обходного пути мозг оценивает поступающую к нему информацию. Но «объяснить» сознанию, как она попала к нему, он уже не может.

Ещё в одном исследовании команда учёных под руководством профессора Тадаши Иса (Tadashi Isa) и доктора Масатоши Йошида (Masatoshi Yoshida) из Национального института психологических наук в Японии, в 2016 году смогли представить доказательства того, что слепозрение возникает в результате прохождения визуальной информации в обход первичной зрительной коры.

Исследователи записывали движения глаз японских обезьян с повреждениями одной из сторон первичной зрительной коры. Тренировки на движения глаз в течение 2-3 месяцев позволили обезьянам двигать глаза в правильном направлении за объектом даже тогда, когда он находился вне поле зрения здоровой области. Мозг научился "чувствовать" цель, не видя её в буквальном смысле. После тренировок, движения глаз приматов выглядели практически нормально. Продолжив исследования, учёные пришли к выводу, что изменения в движениях глаз обезьян вызваны тем, что у них был задействован принципиально другой вид зрения, поддерживаемый другими цепями в мозге, обходящими первичную зрительную кору.

 

«Наши исследования помогут создать более эффективную стратегию реабилитации людей с повреждениями первичной зрительной коры. Это будет тренинг для активации альтернативных путей обработки визуальной информации, который позволит видеть то, что невидимо обычным зрением»

 

В этом исследовании, помимо прочего, рассказывается история пациента, известного в научном сообществе под инициалами TN.

В 2003 году у TN случилось несколько инсультов подряд, которые вывели из строя первичную зрительную кору его мозга. Разрушение зрительной коры равносильно потере зрения. Стандартные тесты показали: хотя зрачки TN реагировали на свет, а сетчатка не была повреждена, он не опознавал даже движущиеся крупные объекты прямо перед ним. Но его поведение отличалось от поведения людей с поражением глаз. Казалось, его глаза работали независимо от мозга, время от времени выдавая ему вместо образов лишь смутные намеки на них.

Нейробиологи провели эксперимент: предложили ему прогуляться по коридору без белой трости и какой-либо страховки. На его пути расположили различные препятствия, чтобы понять, будет ли он намеренно идти так, чтобы не наткнуться на них. TN не только аккуратно обошёл все препятствия, но в какой-то момент даже переместился к противоположной стене, чтобы обогнуть мусорную корзину. На вопрос, почему он выбрал именно такой маршрут, пациент отвечал, что не выбирал его специально – просто «шёл как идётся». TN демонстрировал все признаки слепозрения.

У других больных, ослепших без повреждения зрительной коры, эта загадочная способность не столь выражена, но все же имеется. В эксперименте удавалось воспроизвести данную способность и у здоровых людей путем выключения или «отвлечения» зрительной коры.

Мозг – удивительный инструмент, поражающий сознание (то есть самого себя). Вполне возможно, что слепозрение – это одна из скрытых суперспособностей человека, которыми, чего уж увиливать, хотели бы обладать если и не все, то большинство.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/skrytye-vozmojnosti-mozga-slepozrenie-599a6fb458166942bb883158

Метки: исследования, медицина, наука, слепозрение
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