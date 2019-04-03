ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка

Записку об этике и её роли в жизни общества предполагалось написать и опубликовать вскорости после завершения 1-го Петербургского концептуального форума, проведённого 1 — 2 сентября 2018 г., какое время было выбрано в знак уважения и памяти Владимира Михайловича Зазнобина (2 сентября 1938, г. Горький (Нижний Новгород) — 17/18 июня 2018, Санкт-Петербург), внёсшего особый вклад в дело создания Концепции общественной безопасности. Однако разные обстоятельства не позволили этого сделать в плановые сроки. Тем не менее, тема этики и её роли в жизни людей и культурно своеобразных обществ актуальна на протяжении всей истории человечества и в обозримой перспективе, по какой причине эта тема будет рассмотрена в настоящей записке, главное назначение которой — пояснить этический кодекс, принятый упомянутым форумом.

3. Культовые этические кодексы, дошедшие из прошлого 4. Причины неработоспособности сводов заповедей 5. Общественно-политическая обстановка в России и потребности развития 5.1. Что имеет место быть? 5.2. Как это безобразие управляется и кем? 5.2.1. Мафии в жизни общества 5.2.2. Государственность, иерархия приоритетов обобщённых средств управления и мафии Отступление от темы 1: Психологические основы кадровой политики 6. Соборность и принципы соборного взаимодействия Кодекс «Принципы соборного взаимодействия» Часть 1. Обязанности, обращённые на самого себя Часть 2. Принципы построения лада в коллективной деятельности 2.1. Принципы действия в отношении других людей 2.2. Принципы реакции на действия других людей

1. Проблематика этики в цивилизационном развитии

Информационно-алгоритмическое обеспечение

жизни людей носит двухуровневый характер и включает в себя две компоненты:



врождённую — базовую — безусловные рефлексы и инстинкты биологического вида «Человек разумный», единые для всех биологически здоровых представителей каждого из полов;



индивидуально формируемую в течение жизни — надстроечную — личностную культуру, которая:





формируется под воздействием культур тех обществ и социальных групп1, в которых происходит становление личности на пути к взрослости;



является частью культуры тех обществ и социальных групп, в которых живёт индивид;



оказывает воздействие на формирование культуры общества, которая сформирует личностную культуру следующих поколений в тех обществах, в которых живёт индивид.



Культура это — вся информация и алгоритмика, которая передаётся от поколения к последующим поколениям помимо генетического механизма биологического вида.

Этика, понимаемая как совокупность норм поведения членов общества, — одна из компонент культуры биологического вида «Человек разумный». Этика осуществляет объединение индивидов в разнородные социальные группы и в общество в целом.



В приведённой слева таблице, показывающей функции и взаимодействие общественных институтов, этика указана прямо трижды в первом столбце (вторая, третья и четвёртая ячейки в столбце «Семья даёт»), и кроме того, она же по умолчанию входит и в содержание «основ культурно-политического единства общества» (вторая ячейка столбца «Система образования обеспечивает»).



Это — следствие того, что в основе качества жизни любого общества лежат два фактора: 1) медико-биологические характеристики людей (здоровье их организмов, определяющее возможности психики) и 2) выработанная обществом и действующая в нём этика, которая задаёт стандарты взаимодействия людей друг с другом (прежде всего возлагает на них обязанности и запреты).



На этом фундаменте строятся все общественные институты и деятельность людей в них, и как неоднократно указывалось в материалах Концепции общественной безопасности (КОБ):

Нарушение функционирования любого из общественных институтов и их объективно необходимых взаимосвязей так или иначе порождает проблемы в жизни общества вплоть до убийственных для него.

Причинами такого рода нарушений являются пороки нравственности и миропонимания, так или иначе выражающиеся в этике семей, социальных групп и культурно своеобразного общества в целом.1

Однако, если вывести из рассмотрения культуру или предположить близкий к нулю её уровень развития, то информационно-алгоритмическое обеспечение поведения людей сведётся к инстинктам и безусловным рефлексам и окажется, что «Человек разумный» — стадно-стайная обезьяна, обладающая потенциалом развития, который ей необходимо выявить и реализовать для того, чтобы стать Человеком — наместником Божьим на Земле.

С точки зрения этологии — раздела биологии, изучающего психологию и поведение животных, — стадно-стайным обезьянам, являющимся «слабо вооружёнными» биологическими видами, свойственна крайне низкая «врождённая мораль» — комплекс инстинктивных программ, ориентированный на построение и воспроизводство иерархии стаи и взаимодействие стаи как функционально-целостного образования с окружающей средой.2

Эта слабость «врождённой морали» «Человека разумного», весьма отличной от диктатуры совести и стыда, которые для человека — тоже врождённые, обезьяний характер этой «врождённой морали» влечёт за собой два жизненно важных следствия:



Она является стимулом к тому, чтобы личность развивалась на основе отрицания по совести своими разумением и волей врождённой «обезьяньей морали» и обрела власть над инстинктами, чтобы личность сама творчески выработала праведную мораль, т.е. чтобы индивид осознанно осмысленным волевым порядком состоялся как носитель человечного типа строя психики. В психике разных людей, составляющих общество, этот процесс протекает по-разному, с разной скоростью, в результате чего складывается некоторое статистическое распределение общества по типам строя психики1, которое формирует психодинамику2 общества и выражает себя в ней, в том числе и в изменении культуры, включая нормы этики и представления о справедливости.



Но эта же обезьянья «врождённая мораль» является одним из факторов потенциала самоуничтожения национальных и конфессиональных культур и их носителей, а также и цивилизаций (как региональных, так и глобальных — в прошлом сменилась вряд ли одна глобальная цивилизация) в случае, если общества в силу разных причин не развиваются должным образом и не выходят в человечность, а, тупо сохраняя обезьянью «врождённую мораль» и злоупотребляя интеллектуальной мощью, развивают техносферу или магию в интересах своекорыстного ненасытного потребительства или осуществления самопревознесения индивидов и корпораций в каких-то иных формах или с какими-то иными целями.



Последнее утверждение необходимо пояснить. Механизм самоликвидации устойчиво-недочеловечных культур и их носителей прост: обезьянья «врождённая мораль» органична для «обезьян» вида «Человек разумный» в дикой природе при близком к нулю уровне развития культуры, но если она сохраняется в условиях развития цивилизации по техносферному или магическому пути, то «обезьяна» вида «Человек разумный» перестаёт быть «слабо вооружённым» биологическим видом.



Мощь техносферы, включая оружие, и магии в этом случае — вследствие отсутствия диктатуры совести и стыда, которым нормально должна быть подчинена личностная воля Человека, — употребляются представителями этого биологического вида беззаботно и безответственно во внутривидовой конкуренции в соответствии с нормами обезьяньей «врождённой морали», и по достижении некоторого критического разрыва между фактической (а не декларативно-показной) моралью и мощью вооружений и магии — неизбежно уничтожает носителей обезьяньей «врождённой морали», не воспользовавшихся открытой им Свыше возможностью стать Человеками.

И нынешняя глобальная цивилизация не просто подошла к этому рубежу самоуничтожения, но даже занесла ногу, чтобы его переступить.

Надо остановиться и изменить направленность своего развития!

А средство для этого есть одно единственное — выработка и распространение в обществе нравственности, порождающей этику человечности, в которой творческий потенциал всех реализуется осознанно волевым порядком под властью диктатуры совести, т.е. свободно1.

2. Этические кодексы, юриспруденция и правоприменительная практика

Роль этики как фактора, объединяющего множество индивидов в социальную систему, осознавалась во всех без исключения обществах как в эпоху «доисторическую», так и в «историческую».



Этика во всех культурах изначально не была формализованной, но вариативность поведения людей во всех культурах приводила к тому, что этические нормы, наиболее значимые для жизни соответствующего общества в сложившихся вокруг него природных и социальных цивилизационных условиях, обретали выражение в лексике и в прямой директивной форме возлагали на членов общества определённые обязанности и вводили прямые запреты на те или иные действия; часть этих обязанностей и запретов были безусловными, а часть была обусловлена статусом индивида в обществе или же какими-то внешними по отношению к нему или обществу обстоятельствами.

Однако юридический принцип либерализма «то, что не запрещено законом, то безусловно разрешено» не действовал, поскольку наряду с обязанностями и запретами, выраженными лексически, действовали обязанности и запреты на основе «само собой разумений», обусловленные как объективными, так и субъективными факторами, и поддерживаемые в культуре этого общества по умолчанию.

Т.е. то, что не запрещено законом, могло быть запретным по само собой разумению, могло быть разрешённым по само собой разумению, а могло быть разрешённым либо запретным в зависимости от обстоятельств на основе само собой разумений.

Своды такого рода выраженных в лексике обязанностей и запретов далее будем именовать термином «этические кодексы», всегда памятуя о том, что они неотъемлемо сопутствуют своду не менее определённых по смыслу «само собой разумений», которые по разным причинам не нашли своего выражения в лексике.

Дальнейшее расширение номенклатуры стандартных ситуаций и свода обязанностей и запретов для каждой из стандартных ситуаций привела к возникновению в обществах писаного законодательства и юридических субкультур — юриспруденции и правоприменительной практики, образующих юридическую систему общества2.



Но и после этого этические кодексы продолжали существовать и были востребованы обществами по той причине, что они были достаточно кратки для того, чтобы обычный человек мог их запомнить — если не в точных формулировках, то суть, стоящую за словами; а знание писаного законодательства и правоприменительной практики в их полноте и детальности обычному человеку, в силу его занятости повседневными житейскими делами, было не только недоступно, но большей частью и не нужно в повседневности, и стало уделом профессиональных юристов.

Однако многие из юристов в наши дни превознеслись над бытиём, забыв о том, что писаное законодательство и правоприменительная практика возникли на фоне действия объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей и с которыми они должны быть в согласии.



Поэтому для многих представителей юридического сообщества свойственно пытаться подчинить объективные закономерности3 отсебятине законотворцев и «правоохранителей». Однако законы Природы объективны и исполняются независимо от субъективизма законотворцев и «правоохранителей». Одним из результатов оторванности писанного законодательства и правоприменительной практики от жизни в либеральной культуре стал принцип «то, что не запрещено законом, безусловно разрешено».



Хотя слово «безусловно» в этой формулировке остаётся в умолчаниях, однако передаваемый им смысл присутствует в правоприменительной практике избыточно часто, вследствие чего правоприменительная практика входит в конфликт с исторически сложившимися «само собой разумениями», за многими из которых стоят объективные закономерности, действие которых устранить невозможно.

И этот отрыв от жизни законодательства, правоприменительной практики и сами́х юристов-профессионалов по сути представляет собой психиатрическую проблему, порождаемую самим характером юридического образования в либеральной культуре, которое формирует у его жертв узость кругозора (как естественнонаучного, так и исторического и социально-философского) и неспособность мыслить иначе, как статьями действующего законодательства и нормами исторически сложившейся правоприменительной практики вопреки обстоятельствами объективной реальности.



И эти особенности кругозора и менталитета, формируемые системой юридического образования (см. таблицу в разделе 1, столбец 4), делают таких юристов (как законотворцев, так и исполнителей законов) одной из наиболее опасных антисоциальных транснациональных мафиозных группировок во всех обществах наших дней.

Последнее обстоятельство является фактором, который стимулирует верховенство «понятий» над законом, поскольку задача выживания общества в предлагаемых ему Историей обстоятельствах требует реализации тех «само собой разумений», за которыми стоят объективные закономерности, в тех случаях, когда им противоречит дурной закон или дурная правоприменительная практика, осуществляемая мафией психиатрически проблемных юристов-профессионалов в соответствии с принципом «то, что не запрещено законом, безусловно разрешено».



И если при этом правоприменительная практика носит избирательный, персонально-адресный характер, если законы применяются для обоснования ссылками на них заведомо произвольных нравственно-этически порочных решений, то авторитет «само собой разумений» и выражающих их «понятий» в обществе неизбежно нарастает, что порождает криминальные (по мнению мафии психиатрически проблемных юристов и её хозяев) процессы, многие из которых однако лежат в русле матрицы, описываемой русской поговоркой «Богу не грешен — царю не виновен».

Поэтому юристам — тем, которые пребывают в здравом уме, — следует признать верховенство этических кодексов, выражающих праведность (будь они писаными либо в виде «само собой разумений») и сопутствующих им по умолчанию «само собой разумений», над законодательством и правоприменительной практикой.



Ну а тем юристам, кто упорствует во мнении, что специфические юридические кругозор и менталитет — не разновидность шизофрении, а высшее развитие интеллектуальной культуры человечества, — ничто и никто не поможет…



Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.

1 Множественное число слова «общество» в этих формулировках подразумевает, что жизнь индивида в разные периоды может протекать в разных культурах в случае совместного проживания разных народов на одной территории или в случае, если индивид в силу разных причин меняет место жительства, вследствие чего изменяется культурная среда, с которой он взаимодействует.

1 В 1969 г. уже после публикации «Часа быка» И.А. Ефремов писал своему другу американскому палеонтологу Эверету Олсону: «Мы можем видеть, что с древних времён нравственность и честь (в русском понимании этих слов) много существеннее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики. Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности. Это является единственной причиной катастроф во всей истории, и поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения. Когда для всех людей честная и напряжённая работа станет непривычной, какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет кормить, одевать, исцелять и перевозить людей? Бесчестные, каковыми они являются в настоящее время, как они смогут проводить научные и медицинские исследования? Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдёт величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех странах…» (Приводится по тексту книги: А. Константинов, «Светозарный мост», изд. 2, по публикации на сайте: http://noogen.su/Efremov ; см. также: Ефремов Иван Антонович. Переписка с учёными. Неизданные работы. РАН, серия «Научное наследство». Т. 22. — М.: Наука, 1994).

2 См., например:

Лабас Ю.А., Седлецкий И.В. Этот безумный, безумный мир глазами зоопсихологов. / Учебное пособие для властьимущих, нынешних и грядущих. Этнопсихологические очерки. 1992 г. ( http://www.etologia.narod.ru/ ).



Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. — СПб: Петроглиф. 2009 г. ( http://www.etologia.narod.ru/ ).

«Сильно вооружённым» биологическим видам свойственна «высокая врождённая мораль», которая выражается в том, что во внутривидовой конкуренции особей не применяются приёмы воздействия на противника, которые те же самые особи применяют во время охоты или обороны от охотящихся на них. Для «слабо вооружённых» биологических видов таких ограничений нет, и во внутривидовой конкуренции может применяться всё: отложенная месть, коварство, групповщина, травля слабых и т.п.

1 О типах строя психики, сущности и роли совести и стыда, см. работу ВП СССР «Основы социологии», Часть 1, где личностная психика и коллективные психики, порождаемые людьми, рассматриваются как информационно-алгоритмические системы.

2 Психодинамика общества представляет собой процесс его самоуправления, в котором все члены общества в соответствии с их нравственностью, миропониманием, этикой, взаимодействуя с потоком событий, делают и не делают всё то, что хотят, в результате чего получается то, что получается. С точки зрения ДОТУ общество представляет собой суперсистему, а психодинамика общества это:

в материальном аспекте — биополя людей, объединяющие индивидов в разного рода функционально целостные группы вплоть до человечества в целом;



а в нематериальных аспектах — алгоритмика и информация, на основе которой строится самоуправление в суперсистеме и которая распределена своими фрагментами по психике индивидов, составляющих разного рода функционально целостные группы, общество и человечество в целом.

Алгоритмика и информация, несомые психодинамикой, изменяются только в результате изменения того, что принято называть «духовностью», в которой скрыты творческий потенциал и склонность к биологической и социокультурной деградации людей и социальных групп. Когда творческий потенциал, а так же и склонность к деградации реализуются, некоторым образом изменяется и алгоритмика самоуправления суперсистемы, и вследствие её изменений некоторым образом изменяются и психодинамика, и результаты её действия — т.е. результаты управления. Поэтому главное в жизни общества — не допускать деградации и реализовывать творческий потенциал в русле Промысла. По отношению ко многим процессам, обусловленным психодинамикой, уместна поговорка «ложка дёгтя портит бочку мёда», т.е. один идиот или негодяй способен обрушить и обесценить дело миллионов.

1 СВОБОДА — с-овестью во-дительство Бо-гом да-нное.

2 Эта тематика освещена в следующих материалах Концепции общественной безопасности: «Введение в конституционное право» (2013 г.) и «Русское правоведение: «юридическая чума» на Руси — вылечим» (2014 г.).

3 О них далее в разделе 6.



ВП СССР



***



.