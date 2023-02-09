Радикально меняем представление о братьях меньших и об их мозгах. Профессор Сергей Савельев
Почему коллективный разум – миф? Могут ли наскомые и рыбы обучаться? До скольки умеет считать муравей? Кто научил рептилий играть в футбол? Говорим с доктором биологических наук, профессором Сергеем Савельевым. Ведущий Дионис Каптарь.
Также смотрите “Самое умное животное (нп человек). Потенциал обезьян, инопланетные осьминоги и реальные механизмы продления жизни. Профессор Савельев” https://youtu.be/h_NIFz6fXFE
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