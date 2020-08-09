Что есть жизнь? И есть ли счастливое будущее у человечества?

Удивляюсь сам — удивляю и вас, читатель! Давно мечтал прочесть ОТКРОВЕНИЯ знаменитого исследователя природы и гения электричества Николы Тесла, написанные им ещё до изобретения братьями Райт первого моторного самолёта! Представляете как давно это было?! И вот, наконец, я добрался до этого ЕВАНГЕЛИЯ великого Теслы. То, что я прочёл, меня восхитило. Теперь я хочу, чтобы и вы тоже прочли это.

Движение Человечества Вперёд; Энергия Движения; Три Способа Увеличения Энергии Человечества

Иллюстрация из моей старой публикации очень подходит к откровению Теслы. Иллюстрация из моей старой публикации очень подходит к откровению Теслы.

«Из всего безграничного многообразия необыкновенных явлений, которые природа преподносит восприятию человека, ни одно не приводит наше сознание в большее изумление, чем то непостижимо сложное движение, которое мы называем человеческой жизнью. Её таинственное происхождение сокрыто завесой непроницаемого тумана прошлого, характер необъяснимым образом проявляется в её бесконечном лабиринте, а её конечная цель прячется в бездонных глубинах будущего.

Что есть жизнь?

Каковы тенденции её развития? Вот те вопросы, на которые пытались ответить мудрецы всех времён.

Современная наука утверждает: Солнце — прошлое, Земля — настоящее, Луна — будущее. Нас породила раскаленная масса, и превратимся мы (в последствии) в застывшую массу.

Закон природы беспощаден, и мы приближаемся к собственной гибели быстро и неотвратимо.

В своих мудрых выводах лорд Кельвин оставляет нам лишь короткое по времени жизненное пространство, что-то около шести миллионов лет, по истечении которых Солнце прекратит излучать яркий свет, и его животворное тепло иссякнет, а наша Земля превратится в ледяную глыбу, стремительно несущуюся в пространстве вечной ночи. Но не будем отчаиваться. На ней всё-таки останется мерцающая искра жизни, и это даст шанс зажечь новый огонь на какой-нибудь далёкой звезде.

Кажется, такая чудесная возможность действительно существует, судя по превосходным экспериментам профессора Дьюара со сжиженным воздухом, которые доказывают, что зародыши органической жизни не гибнут от холода, каким бы сильным он ни был.

Следовательно, они могут существовать в межзвездном пространстве. Между тем придающие бодрость маяки науки и искусства, яркость света которых всё время возрастает, освещают наш путь, и те дивные явления, которые они открывают, и та радость, которую они являют, заставляют нас в какой-то степени забыть о печальном будущем.

Хотя нам, возможно, не дано постичь тайну человеческой жизни, мы определённо знаем, что жизнь есть движение, какова бы ни была его природа.

Наличие движения неизбежно подразумевает тело, способное двигаться, и силу, приводящую его в движение. Следовательно, там, где есть жизнь, там есть масса, движимая силой. Каждая масса обладает инерцией, каждой силе свойственно движение.

Исходя из этого всеобщего свойства и условия, тело, будь оно в состоянии покоя или в движении, стремится сохранить своё состояние, а сила, где бы она ни действовала и что бы ни было её причиной, вызывает равносильное противодействие, и отсюда неизбежно следует, что каждое движение в природе должно быть ритмическим.

Эта простая истина уже давно четко сформулирована Гербертом Спенсером, который пришёл к обоснованию этого путём иного рода рассуждений. Она находит подтверждение во всём, что мы воспринимаем: в движении планет, в морских приливах и отливах, в реверберации воздуха, в движении маятника, в колебаниях электрического тока и в бесконечном многообразии явлений органической жизни.

Разве вся жизнь человека не подтверждает это? Рождение, развитие, старость и смерть отдельного человека, рода, нации или расы — что это всё, если не ритм?

В таком случае все жизненные проявления, даже в самых сложных формах, таких как, например, человек, как бы ни были они запутаны и загадочны, есть всего лишь движение, к которому вполне применимы те самые общие законы движения, что управляют всей материальной Вселенной.

Когда мы говорим о человеке, мы имеем в виду человечество в целом, и прежде чем применить научные методы к исследованию его движения, мы должны признать, что движение есть физическое явление.

Но может ли сегодня кто-нибудь сомневаться, что миллионы индивидуумов и все бесчисленные группы и характеры составляют единое целое?

Хотя мы и различны в мыслях и действиях, мы образуем цельное единство, подобно звёздам на небосводе, связанным неразрывными узами.

Мы не можем видеть эти связующие нити, но мы можем их ощущать. Я порезал себе палец, и мне больно: этот палец — часть меня. Я вижу друга, испытывающего боль, и это причиняет страдание и мне: мой друг и я едины. А теперь я вижу сражённого врага, сгусток материи, из всех материальных сгустков он менее всего заботит меня, и всё же это зрелище глубоко печалит меня.

Не является ли это доказательством того, что каждый из нас лишь часть целого? Веками эта мысль провозглашалась в мудрейших религиозных вероучениях, возможно, не только как средство поддержания мира и гармонии среди людей, но и как глубоко обоснованная истина.

Буддист выражает её одним способом, христианин — другим, но оба говорят об одном и том же: мы — одно целое.

Метафизические доводы, однако, не единственные доказательства, которые мы в состоянии привести в поддержку этой идеи. Наука тоже признаёт эту причинную связь отдельных индивидуумов, хотя и не совсем в том же смысле, когда допускает, что светила, планеты и луны одного созвездия — единое тело, и не может быть сомнений, что со временем станет возможным доказать это экспериментально, когда будут в большей степени усовершенствованы средства и методы исследования физических и других состояний и явлений.

И еще: человечество живёт и будет жить. Отдельный человек — существо преходящее, расы и народы приходят и уходят, но человеческий род остаётся. В этом лежит глубокое различие между единичным и целым.

Здесь также можно найти и объяснение многим удивительным явлениям наследственности, которые являются результатом ничтожно слабого, но постоянного воздействия в течение бесчисленных столетий.

Теперь представьте себе человека как массу, подверженную воздействию силы. Хотя движение тела не носит поступательного характера, подразумевающего перемещение, тем не менее, к нему применимы законы механического движения, а энергия этой массы, в соответствии с известной формулой, будет равна половине произведения массы на квадрат некой скорости.

Так, например, пушечное ядро в состоянии покоя обладает определенным количеством тепловой энергии, которую мы измеряем таким же способом. Представим, что ядро состоит из бесчисленного количества мельчайших частиц, называемых атомами или молекулами, которые совершают колебательные либо вращательные движения относительно друг друга. Мы определяем их массы и скорости, а отсюда энергию каждой из этих мельчайших систем, и сложив их вместе, получаем представление об общей тепловой энергии ядра, которое находится в состоянии кажущегося покоя.

В этом чисто теоретическом вычислении энергию можно определить путём умножения половины всей массы, т. е. половины суммы всех малых масс, на квадрат скорости, которая складывается из скоростей отдельных частиц.

Подобным образом мы можем вычислить и энергию человечества, умножая половину массы человечества на квадрат скорости, которую мы ещё не в состоянии определить. Но это незнание не лишит возможности проводимых мной вычислений, базирующихся на тех же самых законах массы и силы, которые управляют природой.

Человек, однако, не ординарная масса, состоящая из вращающихся атомов и молекул и содержащая только тепловую энергию. Он представляет собой массу, в которую заложены определённые высшие свойства, исходящие из творческого жизненного начала, которым он наделён. Его масса, как вода в океанской волне, постоянно меняется, новое приходит на смену старому. Кроме того, он растёт, размножается и умирает, и поэтому свою массу меняет не только отдельный индивид, но и человечество в целом.

Самое удивительное — это его свойство увеличивать или уменьшать скорость своего движения с помощью присущей ему непостижимой способности усваивать другую по сути энергию и превращать её в энергию движения.

Мы можем опустить эти незначительные детали, имеющие место в любой заданный момент, и допустить, что энергия человечества исчисляется половиной произведения массы человечества на квадрат некой предполагаемой скорости.

Каким бы способом мы ни вычисляли эту скорость и что бы ни взяли за единицу измерения, мы должны, согласно этой концепции, прийти к выводу, что увеличение определенной таким образом энергии, понятие о которой дано здесь, есть и всегда будет важнейшей научной проблемой!

Много лет тому назад вдумчивое чтение чрезвычайно интересной работы Дрейпера «История интеллектуального развития Европы», в которой автор живо описывает жизнедеятельность человека, подтолкнуло меня к осознанию того, что решение этой вечной проблемы всегда должно быть главной задачей учёного.

Некоторые результаты моих собственных усилий, нацеленных на её решение, я постараюсь здесь кратко изложить.

Три способа увеличения энергии человечества Три способа увеличения энергии человечества

Итак, обратимся к представленной диаграмме. M обозначает массу человечества. Эту массу побуждает к движению в одном направлении сила f, которой противодействует другая сила R — частично это "сила трения", частично отрицательная сила, действующая в противоположном направлении и тормозящая движение массы.

Такая противодействующая сила присутствует в каждом движении, и её следует принимать во внимание.

Разница между этими двумя силами есть полезная сила, которая сообщает скорость V массе М в направлении, указанном стрелкой на векторе силы f.

В соответствии с вышеназванным энергия человечества будет определяться произведением 1/2MV² = 1/2MV × V, где M — суммарная масса человечества в обычном понимании термина «масса», а V есть некая предполагаемая скорость, которую при нынешнем состоянии науки мы не можем точно охарактеризовать и определить.

Следовательно, увеличение энергии человечества эквивалентно увеличению этого произведения, и как легко можно увидеть, имеется только три реальных способа достижения этого результата, которые иллюстрирует диаграмма.

Первый способ, показанный на верхнем графике, предполагает увеличение массы (как указано пунктирной окружностью) без изменения обеих противодействующих сил. Второй состоит в уменьшении тормозящей силы R до величины r и в сохранении массы и побуждающей силы в прежних значениях, как это видно из второго графика. Третий способ представлен на нижнем графике и заключается в увеличении побудительной силы f до величины F, в то время как масса и противодействующая сила R остаются неизменными.

Очевидно, что существуют фиксированные пределы относительно массы и уменьшения противодействующей силы, но побуждающая сила может возрастать неограниченно.

Каждое из этих трёх возможных решений представляет различный аспект основного вопроса увеличения энергии человечества. И таким образом, предстоит последовательно рассмотреть эти три отдельные проблемы.

Проблема Номер Один: Как Увеличить Массу Человечества; Горение Атмосферного Азота

Принято считать, что есть два очевидных способа увеличения массы человечества: во-первых, поддержка и сохранение тех сил и обстоятельств, которые ведут к её увеличению, и во-вторых, противодействие и ослабление тех, которые стремятся уменьшить массу.

Увеличению массы будут способствовать внимательное отношение к здоровью, полноценное питание, умеренность, упорядочение привычек, создание подвигающего к развитию семейного союза, добросовестное отношение к детям и общепринятое соблюдение всего множества религиозных заповедей и гигиенических правил.

Но, с другой стороны, в процессе прибавления дополнительной массы выявляются три аспекта. Добавляемая масса может иметь ту же скорость, что и имеющаяся, или её скорость может быть меньше либо больше.

Чтобы понять относительную важность этих моментов, представим поезд, составленный, скажем, из сотни локомотивов, катящихся по рельсам, и предположим, что для увеличения энергии движущейся массы к поезду присоединяют ещё четыре локомотива. Если они движутся со скоростью, что и идущий поезд, то совокупная энергия увеличится на четыре процента; если их скорость будет равна половине скорости поезда, увеличение энергии составит только один процент; если они будут двигаться с удвоенной скоростью по сравнению со скоростью поезда, прирост энергии составит шестнадцать процентов.

Этот простой пример показывает, что чрезвычайно важно добавлять массу с более высокой скоростью.

Нелишне добавить, что если, к примеру, дети достигли той же степени просвещенности, что и родители, то есть они являются массой, обладающей «той же скоростью», то энергия непременно возрастет пропорционально добавленному количеству.

Если они менее разумны, иначе говоря, не такие развитые, или являют собой массу с «меньшей скоростью», прирост энергии будет очень незначительным.

Но если они значительно более развиты, т. е. являются массой, обладающей «более высокой скоростью», то тогда новое поколение сделает значительный вклад в суммарный показатель энергии человечества.

Следует активно препятствовать присоединению любой массы с «более низкой скоростью», ниже обязательного показателя, требуемого законом согласно пословице: «В здоровом теле здоровый дух».

Например, простое наращивание мускулатуры, на что нацелены некоторые наши колледжи, я приравниваю к прибавлению массы «малой скорости», и не стал бы рекомендовать подобное, хотя мои собственные взгляды были другими в бытность студентом. Умеренные упражнения, обеспечивающие нужный баланс между духовным и физическим, конечно, важны.

Вышеприведенный пример показывает, что важнейшей целью, к которой должно стремиться, является воспитание, иными словами, увеличение «скорости» вновь добавленной массы.

С другой стороны, вряд ли есть необходимость утверждать, что всё, что противоречит религиозным вероучениям и гигиеническим правилам, ведет к уменьшению массы.

Виски, вино, чай, кофе, табак и другие возбуждающие средства такого рода несут ответственность за сокращение многих жизней, и их следует употреблять умеренно. Но я не считаю, что суровые меры подавления привычек на протяжении многих поколений достойны похвалы. Благоразумнее проповедовать умеренность, чем воздержание.

Мы привыкли к этим стимуляторам, и если таким реформам суждено состояться, они должны происходить медленно и постепенно. Те, кто тратит свою энергию, преследуя подобные цели, могли бы принести гораздо большую пользу, направив собственные усилия на что-то другое, например, на создание запасов чистой воды.

На каждого человека, преждевременно погибающего от действия возбуждающего вещества, приходится, по крайней мере, тысяча умирающих от последствий употребления грязной воды.

Драгоценная жидкость, с которой в нас ежедневно вливается новая жизнь, подобна основному проводнику, посредством которого в наше тело приходят болезни и смерть.

Микробы разрушения, которые она несёт с собой, являются врагами тем более ужасными, что они исполняют свою разрушительную работу незаметно для человека. И накладывают отпечаток на нашу судьбу, пока мы живём и наслаждаемся. Большинство людей настолько безграмотны и неосторожны в употреблении питьевой воды, а последствия этого так губительны, что филантроп едва ли может применить свои силы лучше, нежели в попытках просветить тех, кто вредит себе подобным образом.

При систематической очистке и стерилизации питьевой воды масса человечества значительно возросла бы. Следует ввести жёсткое правило — ему можно придать силу закона — кипятить или, иначе говоря, стерилизовать питьевую воду в каждом доме и в каждом общественном месте.

Простая фильтрация не даёт достаточной защиты от инфекции.

Весь лед для внутреннего употребления следует специально готовить из тщательно стерилизованной воды. Важность удаления болезнетворных микробов из водопровода общепризнанна, но для улучшения существующего положения делается мало, поскольку до сих пор ещё не предложено ни одного удовлетворительного метода стерилизации воды в больших количествах.

С помощью усовершенствованных электроприборов мы теперь имеем возможность производить дешевый озон в больших количествах, и это идеальное дезинфицирующее средство, по-видимому, является удачным решением важного вопроса.

Азартные игры, повышенная активность в бизнесе и возбуждение, в особенности на бирже, являются причиной большого уменьшения массы, тем более потому, что каждый отдельный человек, о котором идёт речь, представляет собой частицу огромной ценности. Отсутствие внимания к первым симптомам болезни и легкомысленное небрежение к ним являются важными факторами смертности.

Внимательно отмечая каждый новый признак опасности и сознательно делая всё возможное для её предотвращения, мы не только следуем мудрым правилам гигиены в интересах нашего благополучия и успеха в предпринимаемых трудах, но также исполняем высокий моральный долг.

Каждый должен рассматривать своё тело как бесценный дар Того, Кого он любит более всех, как изумительное произведение искусства неописуемой красоты и мастерства выше человеческого понимания и такого искусного и хрупкого, что его можно ранить словом, вздохом, взглядом, запретом, мыслью.

Порождающая болезни и смерть нечистоплотность есть не только саморазрушающая, но и в высшей степени безнравственная привычка.

Сохраняя свои тела здоровыми и чистыми, не допуская в них инфекцию, мы выражаем свое благоговение перед высоким принципом, которым они наделены. Тот, кто следует гигиеническим правилам в таком толковании, проявляет себя, в определённой степени, действительно верующим.

Распущенность нравов есть огромное зло, отравляющее и душу, и тело, и оно повинно в очень большой убыли человеческой массы в некоторых странах.

Многие из современных обычаев и тенденций приводят к таким же пагубным результатам. Например, светская жизнь, современное воспитание и образ жизни женщин, направленный на то, чтобы отвратить их от домашних обязанностей и поставить на один уровень с мужчинами, неизбежно опорочат заложенный в них облагораживающий идеальный образ, уменьшат способности к художественному творчеству, вызовут бесплодие и общее ослабление расы.

Можно было бы назвать тысячу других бедствий, связанных с обсуждаемой проблемой, но все они, собранные вместе, не идут в сравнение с одним-единственным злом — недостатком продовольствия, вызванным бедностью, нуждой и голодом.

Миллионы людей ежегодно умирают из-за нехватки продуктов питания, задерживая, таким образом, рост массы.

Даже в наших просвещённых сообществах вопреки многочисленным благотворительным усилиям это всё еще, по всей вероятности, основное зло. При этом я имею в виду не абсолютную нехватку пищи, а недостаток здорового питания.

Как обеспечить доброкачественное и изобильное питание — эта задача, следовательно, является важнейшим вопросом дня. Разведение крупного рогатого скота как средство обеспечения продовольствием изначально вызывает возражения, потому что, как было сказано выше, это несомненно должно привести к добавлению массы с «меньшей скоростью». Выращивать овощи, конечно, предпочтительнее, и я поэтому считаю, что вегетарианство — достойный похвалы отход от укоренившегося варварского обычая. То, что мы можем жить, питаясь растительной пищей, и выполнять работу, и при этом приносить пользу — не теория, а доказанный факт.

Многие народы, питающиеся почти исключительно овощами, обладают превосходным телосложением и силой. Нет сомнений, что растительная пища, такая как овсяная каша, более экономична, чем мясо, и превышает его в отношении как физиологического, так и психического воздействия.

Более того, такая пища бесспорно менее обременительна для наших органов пищеварения и, делая нас более уравновешенными и общительными, приносит неоценимую пользу.

Принимая во внимание эти факты, необходимо приложить все силы, чтобы остановить бессмысленное и жестокое убийство животных, разрушающее нашу нравственность.

Чтобы освободиться от животных инстинктов и избавиться от страстей, задерживающих наше развитие, нам следует начинать с причины, их вызывающей: мы должны коренным образом улучшить качество питания.

Представляется, что с философской точки зрения пища не нужна. Мы можем представить себе организованные сущности, живущие без пищи, получающие всю необходимую для осуществления жизненных функций энергию из окружающей среды. Мы имеем очевидное доказательство существования созидательного принципа в кристалле и хотя не можем понять жизнь кристалла, он, тем не менее, живая сущность.

Кроме кристаллов могут быть другие, также индивидуализированные материальные системы сущностей, возможно, в газообразном состоянии или образованные из субстанции, ещё более тонкой. Допуская такую возможность — более того, вероятность, мы не можем неопровержимо отрицать существование организованных сущностей на планете только потому, что на ней нет условий для существования жизни в нашем понимании.

Мы даже не можем с полной уверенностью утверждать, что некоторые из них, возможно, не существуют здесь, в нашем мире, прямо среди нас, так как их конституция и жизненные проявления могут быть такими, что мы просто не в состоянии воспринять их.

Производство искусственных продуктов питания в качестве средства, вызывающего увеличение массы человечества, естественно, заявляет о себе, но непосредственный опыт такого рода по созданию запасов продовольствия не кажется мне рациональным, по крайней мере сейчас. Очень сомнительно, сможем ли мы успешно существовать, питаясь такими продуктами.

Мы есть результат длящейся веками адаптации и не можем радикально меняться, не претерпев непредвиденных и, по всей вероятности, гибельных последствий.

Нельзя ставить такие сомнительные опыты: гораздо лучшим способом противостоять разрушительному действию зла было бы, как мне кажется, найти пути увеличения продуктивности почвы.

Имея такую цель, невозможно переоценить важность сохранения лесов, и в этой связи необходимо активно поддерживать идею использования энергии воды с целью получения электрической энергии, обходясь без неизбежного во многих случаях сжигания лесов и способствуя, таким образом, их сохранению. Однако существуют пределы усовершенствования, которых достигают таким или подобными методами.

Чтобы существенно увеличить продуктивность почвы, её следует искусственно удобрять с большей эффективностью. В таком случае вопрос производства продуктов питания сведётся к вопросу, как удобрять почву наилучшим образом.

То, из чего создана почва, всё ещё остается тайной. Объяснение её происхождения эквивалентно, вероятно, объяснению происхождения самой жизни.

Скалы, на которые разрушающе действовали и влага, и зной, и ветер, и погода, не были способны сохранить жизнь внутри себя. Возникло какое-то необъяснимое состояние, и начал действовать некий новый принцип, и образовался первый слой, способный поддерживать жизнь низших организмов, таких как мхи. Они, живя и умирая, усиливали животворное свойство почвы, и тогда возможность существования получили высшие организмы, и так продолжалось до тех пор, пока, наконец, не смогла пышно расцвести высокоорганизованная растительная и животная жизнь.

Но несмотря на то, что даже сегодня нет согласия в теориях относительно действия удобрений, доказано убедительными фактами, что почва не может поддерживать жизнь неограниченно, и должен быть найден способ снабжения её веществами, которые у неё забирают растения.

Главными и наиболее ценными такими веществами являются соединения азота, и следовательно, их дешёвое производство является ключом к решению важной для всех продовольственной проблемы.

В нашей атмосфере содержится неисчерпаемый запас азота, и если бы мы смогли соединить его с кислородом и производить эти соединения, это принесло бы человечеству не поддающуюся измерению выгоду.

Эта идея давно и прочно заняла своё место в творческих исканиях учёных, но эффективного способа достижения такого результата не было изобретено.

Проблема представлялась крайне трудной из-за необычайной инертности азота, «отказывающегося» соединяться даже с кислородом. Но здесь нам на помощь приходит электричество: электрический ток соответствующего качества пробуждает дремлющие свойства элемента. Как кусок угля, который веками находился в контакте с кислородом без горения, вступит с ним в реакцию, если его поджечь, так и азот, возбужденный электричеством, будет гореть.

До сравнительно недавнего времени мне, однако, не удавалось получить электрические разряды, с высокой степенью эффективности возбуждающие азот, хотя в мае 1891 года, выступая с научной лекцией, я продемонстрировал новую форму разряда, или электрическое пламя, названное мною «Огни святого Эльма», и которое, кроме способности в больших количествах генерировать озон, обладало также свойством, на что я, пользуясь случаем, обратил внимание слушателей, возбуждать химическое сродство.

Тогда это был разряд с длиной пламени всего три или четыре дюйма, его химическая активность оказалась столь же слабой, и, вследствие этого, процесс окисления азота — расточительно неэффективным. Встал вопрос, как интенсифицировать это воздействие. Очевидно, необходимо было получить особого рода электрические токи, чтобы сделать процесс соединения азота с кислородом более эффективным.

Первого успеха достигли, когда выяснилось, что химическая активность при электрическом разряде значительно возрастала при использовании токов очень высокой частоты. Это явилось важным шагом вперед, но вскоре практические соображения наложили определённые ограничения на прогресс в этом направлении. После этого исследовали влияние параметров электрических импульсов, их волновой формы и другие характеристики. Затем изучили влияние атмосферного давления, температуры, наличия воды и других веществ, и, таким образом, были постепенно выявлены наилучшие условия, способствующие наиболее интенсивному действию разряда, обеспечивающие максимальную эффективность процесса.

Естественно, поиск лучших вариантов требовал времени; и я мало-помалу продвигался вперед. Пламя набирало силу, а его окисляющее действие становилось всё более интенсивным. От незначительного, длиной несколько дюймов разряда на щётке оно выросло в удивительное электрическое явление — гудящее пламя, поглощающее атмосферный азот и достигающее шестидесяти или семидесяти футов (21 метра) в диаметре.

Так, медленно, почти незаметно, возможное стало свершившимся фактом. Как бы там ни было, ещё не всё сделано, но в какой-то степени мои усилия были вознаграждены, это можно увидеть на этой иллюстрации, подпись к которой говорит сама за себя.

Так выглядит разряд 12 000 000 вольт, полученный на электрическом генераторе. Электрическое напряжение частотой 100 000 колебаний в секунду возбуждает находящийся обычно в инертном состоянии азот, заставляя его соединяться с кислородом. Пламеобразный разряду представленный на фотографии, достигает 65 футов (около 20 метров) в диаметре.

Видимый на снимке разряд, подобный пламени, получен в результате интенсивных электрических колебаний, которые проходят через демонстрируемую катушку и интенсивно возбуждают наэлектризованные молекулы воздуха. Таким способом создаётся большое количество соединений из двух обычно индифферентных составных частей атмосферы, и они легко соединяются, даже если не создавать никаких других условий для интенсификации химической реакции разряда.

При получении азотных соединений таким способом будут, конечно, использоваться любые возможные методы, имеющие отношение к интенсивности этой реакции и к эффективности процесса.

Кроме того, будут предусмотрены специальные меры для закрепления образовавшихся соединений, так как они, как правило, нестойки, и азот вновь становится инертным по истечении короткого промежутка времени. Пар является простым и эффективным средством стойкой фиксации соединений.

Проиллюстрированный результат делает практически возможным окисление атмосферного азота в неограниченных количествах, используя лишь дешевую механическую энергию и простое электрическое устройство.

Производство многих азотных соединений при малых затратах и в любом количестве таким способом становится возможным в любой точке мира, и с помощью этих соединений можно удобрять почву и неограниченно повышать её продуктивность. Таким образом, можно достичь изобилия дешёвой и полезной пищи, не искусственной, а такой, к которой мы привыкли.

Этот новый и неисчерпаемый источник запасов продовольствия принесёт человечеству не поддающуюся учёту выгоду, ибо он внесёт огромный вклад в увеличение массы человечества и, таким образом, чрезвычайно много добавит к энергии человечества.

Вскоре, я надеюсь, мир увидит зарождение промышленности, которая со временем станет второй по важности после производства железа.

Проблема Номер Два: Как Уменьшить Силу, Сдерживающую Увеличение Массы Человечества

Как было сказано выше, силы, тормозящие движение человечества вперед, есть так называемые отчасти "сила трения" и отчасти отрицательная сила.

Чтобы показать различие между ними, могу назвать, к примеру, невежество, глупость и отсутствие способностей как в чистом виде фрикционные, или противодействующие, силы, лишённые какой-либо конкретной направленности.

С другой стороны, прожектерство, умопомешательство, склонность к самоубийству, религиозный фанатизм и тому подобное представляют собой силы отрицательного характера, действующие в определённых направлениях.

Чтобы ослабить или полностью побороть эти разнородные тормозящие силы, необходимо использовать специальную методику.

Вы, например, знаете, чего ожидать от фанатика, и в ваших силах предпринять превентивные меры, просветить, убедить и, возможно, направить его, превратить его недостаток в достоинство; но вы не знаете и никогда не узнаете, что может сделать человек, обуянный животными страстями, или глупец, и вы должны поступать с ним, как с косной массой, лишённой интеллекта и позволившей стихиям безумия выйти из-под контроля.

Отрицательной силе всегда свойственно некое качество, нередко высокого плана, хотя и неверного направления, которое возможно обратить в полезное преимущество; но не имеющая направленности "сила трения" приводит к неизбежным потерям.

Таким образом, очевидно, что при первом рассмотрении обобщённый ответ на поставленный выше вопрос таков: направить всю отрицательную силу в правильное русло и уменьшить силу трения.

Не может быть сомнений, что из всех фрикционных противодействий невежество более всего тормозит развитие человечества. Не без основания великий мудрец Будда сказал: «Невежество есть величайшее зло в мире».

Трение, возникающее от невежества и намного возрастающее по причине существования многочисленных языков и народов, можно уменьшить лишь путём распространения знаний и унификации разнородных элементов человечества. Ни одно усилие не может найти лучшего применения. Но как бы в прошлые времена невежество ни препятствовало движению человечества вперед, в настоящее время роль отрицательных сил, несомненно, возросла.

Среди них есть одна, имеющая гораздо большее значение, чем какая-либо другая. Она называется «организованные военные действия».

Когда мы рассуждаем о миллионах индивидуумов, часто талантливых духовно и физически, о цвете человечества, принуждаемом к бездеятельности и непродуктивности, об огромных суммах на ежедневное содержание армий и военного аппарата, материально воплощающих колоссальное количество человеческой энергии, обо всех бесполезных усилиях, затраченных на производство вооружения и орудий уничтожения, о людских потерях и о привитии духа варварства, мы ужасаемся тому неисчислимому урону, который неизбежно влечёт за собой существование этих прискорбных обстоятельств. Что мы можем сделать, чтобы наилучшим образом справиться с этим ужасным злом?

Закон и порядок, безусловно, требуют сохранения силовых структур. Ни одно сообщество не может существовать и развиваться без жёсткой дисциплины. Каждая страна должна быть в состоянии защитить себя, если возникнет такая необходимость.

Сегодняшнее положение не является результатом вчерашнего дня, и радикальные изменения не могут осуществиться завтра. Если бы государства разоружились сразу, более чем вероятно, это повлекло бы за собой худшее, чем сама война, состояние.

Всеобщий мир — это красивая мечта, но вряд ли быстро осуществимая. В последнее время мы видели: даже благородные усилия людей, облечённых величайшей мирской властью, не имели фактически желаемого результата. И неудивительно, что для установления всеобщего мира в настоящий период нет физической возможности.

Война — это отрицательная сила, и её направленность нельзя изменить на позитивную, пока она не пройдёт промежуточные стадии.

Проблема состоит в принудительном повороте колеса, вращающегося в одну сторону, в противоположное направление без замедления хода и остановки и в последующем ускорении его вращения в новом направлении.

Идут споры о том, что создание оружия большой разрушительной силы остановит войну. Я сам так думал долгое время, но теперь считаю это глубоким заблуждением.

Такие достижения в большой степени видоизменят её, но не остановят. Напротив, я считаю, что каждый новый изобретенный вид вооружений, каждый новый шаг, сделанный в этом направлении, привлекает новых талантливых и умелых людей, на это затрачиваются новые усилия, предлагается новый побудительный мотив, и, таким образом, даётся лишь дополнительный импульс к дальнейшему усовершенствованию.

Вспомните открытие пороха. Можем ли мы представить себе более радикальные последствия, чем те, что были вызваны этим нововведением.

Давайте представим себя живущими в тот период: разве тогда мы не подумали бы, что войне пришёл конец, раз рыцарское вооружение стало объектом осмеяния, а физическая сила и ловкость, так много до этого значившие, перешли в разряд малоценных? Тем не менее порох не остановил войну; как раз наоборот — он подействовал как мощнейший побудительный мотив!

Не верю я также и в то, что, пока сохраняются условия, подобные ныне существующим, с войной можно покончить с помощью какой бы то ни было научно обоснованной или умозрительной разработки, поскольку война сама стала наукой и затрагивает сокровенные человеческие чувства.

В самом деле сомнительно: будут ли люди, которые не готовы отстаивать высокие принципы, пригодны для чего-нибудь вообще? Человек — это не душа и это не тело; человек — это единство души и тела. Наши добродетели и наши недостатки неразделимы, как сила и материя. Когда они разделяются, человека больше нет.

Часто приводится другой достаточно веский аргумент, а именно: война станет невозможной, когда средства защиты будут превосходить средства нападения. Это соответствует основополагающему закону, который можно сформулировать так: разрушать легче, чем строить. Этот закон отражает интеллектуальные способности и условия существования человеческого рода. Будь они такими, что строить оказалось бы легче, чем разрушать, человек шёл бы беспрепятственно по пути творчества и накопления, не ведая пределов. Таких условий на нашей планете нет.

Сущность, которая могла бы это сделать, была бы не человеком; это мог быть только Бог. Защита всегда будет иметь преимущество над нападением, но одно это, мне кажется, никогда не сможет остановить войну.

Используя принципиально новые способы защиты, мы можем сделать гавани неуязвимыми для нападения, но мы не сможем с помощью этих средств воспрепятствовать столкновению двух боевых кораблей в сражении в открытом море.

К тому же, если придерживаться этой идеи и развивать её, мы придём к выводу, что для людей было бы лучше, если бы нападение и защита соотносились как две противоположности; так как если бы каждая страна, даже самая маленькая, могла окружить себя стеной, абсолютно неприступной, и игнорировать остальной мир. Это, несомненно, привело бы к состоянию, чрезвычайно неблагоприятному для прогресса человечества.

Только уничтожение всех барьеров, разделяющих народы и страны, способствует продвижению цивилизации вперед.

Кроме того, говорят, что появление летательной машины должно привести к всеобщему миру. (Первыми изобрели самолет, способный перенести пилота на весьма скромное расстояние, двое братьев Райт в 1903 году, на практике доказавшие возможность управляемых полётов. Никола Тесла писал свои откровения чуть раньше, в конце 19 века. Комментарий — А.Б.) И это, я полагаю, тоже совершенно ошибочная точка зрения. Летательная машина, конечно, появится, и очень скоро, но условия останутся такими же, как прежде.

В самом деле, не вижу причин, почему бы господствующей державе, например Великобритании, не управлять воздушным пространством так же, как морским. Не желая причислить себя к прорицателям, не побоюсь сказать, что ближайшее будущее увидит становление «воздушной державы», и её центр не окажется далеко от Нью-Йорка. Но несмотря ни на что люди будут с удовольствием продолжать воевать.

Планомерное развитие военного принципа в конечном итоге привело бы к преобразованию всей энергии войны исключительно в потенциальную энергию взрыва, подобную энергии электрического конденсатора. В такой форме энергия войны могла бы сохраняться без усилий; её должно быть намного меньше по количеству, в то же время её эффективность должна быть несравнимо большей.

Что касается защищенности страны от иностранного вторжения, любопытно отметить, что она зависит только от относительного, а не абсолютного количества людей или величины войска, и что если все страны уменьшат вооруженные силы в одинаковой пропорции, степень безопасности останется неизменной.

Международное соглашение, имеющее целью снижение до минимума силы войны, которое ввиду существующего несовершенного воспитания народа абсолютно необходимо, могло бы, следовательно, представлять первый рациональный шаг, направленный на ослабление силы, тормозящей движение человечества.

К счастью, существующие условия не могут длиться неограниченно долго, ибо новый этап эволюции заявляет о себе...»

Источник: книга "Никола Тесла. Статьи".

Когда мне, человеку из 21 века, стало понятно из этого ОТКРОВЕНИЯ, как мыслили гениальные люди два века назад, и что заботило их больше всего, то после этого давно известная мне публикация 1928 года в американском журнале «The Century Magazine» – откровения Марка Эли Раважа, личного биографа семьи Ротшильдов, обрела в контексте откровений Николы Теслы совсем иной смысл, нежели тот, который я видел в ней ранее.

Это слова упомянутого Марка Раважа (Макса Равича):

«...Вы ненавидите еврея не потому что, как это вам кажется, он распял Христа, но потому что еврей дал ему рождение. Ваша настоящая свара с нами не потому, что мы отвергли Христианство, а потому, что мы на вас его наложили!

Ваши беспорядочные и противоречащие обвинения против нас не соответствуют действительному значению событий. Вы обвиняете нас, что это мы сделали революцию в Россию. (Имеется ввиду государственный переворот 1917 года и последующее убийство царской семьи Романовых. Комментарий – А.Б.)

Предположим этот так? Что из этого? В сравнении с тем, что «святой» Павел – Саул (Савл) – еврей из Тарсуса сделал в древнем Риме, русская революция – это просто уличная драка.

Вы делаете много шума относительно подавляющего еврейского преобладания в ваших театрах и кино. Очень хорошо, если это так. Но что относительно того, что под нашим контролем находятся и ваши церкви, и ваши школы, и ваши законы, и ваши правительства и сами ваши мысли и понятия, которыми вы мыслите. Вы вообще существуете в еврейском понятийном пространстве. Как вы можете избавиться от вашей собственной тени?

Неуклюжий русский печатает книжку и называет её «Протоколами Сионских мудрецов» (в современной России она признана экстремистской. Комменатрий – А.Б.), которая показывает, что мы сделали Первую Мировую Войну. Вы этой книге верите. Хорошо. Если уж на то пошло, мы распишемся под каждым её протоколом, поэтому можете успокоиться – она настоящая, аутентичная. Но что следует из того, что мы являемся причиной всех заговоров в истории, в которых вы нас обвиняете? У вас же нет даже мужества нас за это привлечь, тем более наказать, хотя у вас есть полный список наших преступлений.

Если вы настолько серьёзны, чтобы говорить о еврейских заговорах, могу ли я заострить ваше внимание на один из них, стоящий разговора. Что толку тратить слова на контроль общественного мнения еврейскими банкирами, газетными и кино-олигархами, когда вы с таким же успехом можете обвинить нас в том, что мы контролируем всю вашу цивилизацию посредством еврейского Евангелия.

Вы ещё не знаете глубины нашей вины. Мы врываемся везде, мы везде поднимаем драку, и мы везде убегаем с добычей. Мы всё извращаем. Мы взяли ваш естественный мир, ваши идеи, ваше предназначение и всё это перемешали и извратили. Мы были в начале не только Первой Мировой Войны, но и всех ваших войн; не только Русской, но и всех ваших революций в истории. Мы принесли несогласие, раздоры, смятение и депрессию во все ваши личные и общественные дела. И мы до сих пор только этим и занимаемся. И кто скажет, сколько ещё мы будем этим заниматься?

Взгляните немного назад и посмотрите, что случилось. Девятнадцать столетий назад вы были невинной, свободной, натуральной языческой расой. Вы молились своим богам: духам воздуха, текущим ручьям и лесу. Вы не краснели при виде обнажённого тела. Вы были в экстазе от поля битвы, сражения, боевого духа. Война была институтом вашей системы. Живя на склонах холмов и в долинах матушки-природы, вы заложили основы натуральной науки и философии. У вас была здравая, благородная культура, неомрачённая угрызениями социальной совести и сентиментальными вопросами насчёт человеческого равенства. Кто знает, что за великое и розовое будущее вас бы ожидало, если бы не мы.

Но мы не оставили вас в покое. Мы взяли вас в свои ежовые рукавицы и разрушили всю вашу великолепную структуру, которую вы воздвигли, и повернули вспять всю вашу историю. Мы завоевали вас так, как никакая ваша собственная империя не завоёвывала Азию или Африку. И мы сделали это без всяких армий, без пуль, без крови или больших потрясений, без грубой силы. Мы сделали это исключительно с помощью силы нашего духа, с помощью наших идей, с помощью нашей пропаганды.

Мы сделали вас добровольными и бессознательными носителями нашей миссии в этом мире, посланцами варварским расам Земли, и бесчисленным ещё не родившимся поколениям. Без ясного понимания, как мы вас используем, вы стали агентами нашей расовой традиции и культуры, неся наше Евангелие во все уголки света.

Наши племенные законы стали основой вашего морального кодекса. Наши племенные законы стали основой всех ваших конституций и законоположений. Наши легенды и мифы стали истинами, которые вы напеваете своим младенцам.

Наши поэты сочинили все ваши молитвенники и книги. Наша национальная история Израиля стала основой вашей собственной истории. Наши цари, государственные деятели, воины и пророки стали и вашими героями тоже. Наша малюсенькая древняя страна стала вашей Святой Землёй! Наша мифология стала вашей Священной Библией! Мысли и идеи наших людей переплелись с вашими традициями до той степени, что у вас не считается образованным человек, который не знаком с нашим расовым наследием.

Еврейские ремесленники и рыбаки – ваши духовные учители и ваши святые, которым вы поклоняетесь бесчисленными изображениями ваших икон и церквей, названных их именами. Еврейская женщина – это ваш идеал материнства – богородица. (Рекомендую прочесть мою статью "Христианская Богородица — русская дева!" Комментарий – А.Б.). А еврейский мятежник – центральная фигура вашего религиозного поклонения. Мы уничтожили ваших богов, мы отбросили все ваши расовые особенности, и заменили их Богом в соответствии с нашими собственными традициями. Ни одно завоевание в истории даже отдалённо не сравнимо тем, как полно мы вас завоевали.

Как мы это сделали? Почти случайно. Две тысячи лет назад, в далёкой от вас Палестине, наша религия впала в разложение и голый материализм. Храмом Соломона завладели банкиры-менялы. Разложившиеся в конец, самолюбивые попы доили народ и жирели. И тогда появился юный патриот-идеалист, и пошёл по стране, взывая обновить веру. Он и не думал создавать церковь. Как и другие пророки до него, он думал только очистить и вдохнуть новую жизнь в старую веру. Он атаковал попов и выгнал банкиров из храма. Это привело к его конфликту с существующими олигархами, в результате чего всё это кончилось для него плачевно.

Последователи Иисуса из Назарета, в основном рабы, бедные ремесленники и крестьяне – пролетариат, в своём огорчении отвернулись от мира и образовали коммуны пацифистов, проповедовавших непротивление злу насилием, и почитали память распятого лидера. Они были просто новой сектой в Иудее, без всякой власти и последователей, не первая и не последняя.

Только после разрушения Иерусалима Римом новая секта вышла из тени. И то, только потому, что её в борьбе с Римом начали поддерживать еврейские олигархи. И тогда один еврей по имени Павел или, по-еврейски, Саул (по-русски – Савл), начал воплощать идею разрушения Рима посредство разрушения основы силы Рима – его военной силы – армии, посредством христианской доктрины непротивления злу насилием, что и осуществлялось посредством маленькой секты «христиан» в Риме. Естественно, что все первые христиане были евреями. Павел стал Апостолом для гоев, хотя до этого он был главным гонителем христиан. Как вы сами понимаете, его, якобы, «чудесное перевоплощение» в связи с видениями, наверно, было гораздо более прозаическим. И так хорошо Павел поставил пропагандистскую работу, что в течение четырёх столетий, огромная империя, покорившая вместе с половиной мира и маленькую еврейскую Палестину, стала кучей обломков, а закон Сиона стал официальной религией Рима.

Это было только началом нашего покорения мира – только началом. С этого момента вся ваша история и во всех странах – это история покорения вашего старого языческого духа нашим еврейским духом. Половина ваших войн, великих и малых, были религиозными войнами, воевавшимися просто из-за той или иной интерпретации наших учений. Но как только вы захотели оторваться от нас и вернуться к своим языческим традициям, как мы тут же вооружили евангелием Лютера, который поднялся против вас и снова вернул вас в ярмо нашей еврейской цивилизации.

Возьмите три великие революции Нашего Времени: Английскую, Французскую и Русскую. Чем они были как не триумфом еврейской идеи в социальной, политической и экономической областях?

А конца этому не видно. Мы до сих пор доминируем над вами. В этот самый момент ваши церкви разрываются рознью между Фундаменталистами и Модернистами, то есть теми, кто остаётся верен нашим учениям, и теми, кто потихоньку хочет от нас ускользнуть. В Дайтоне, штат Тенесси, население, взращённое на Ветхом Завете, запретило изучение естественных наук, поскольку это противоречит нашему древне еврейскому понятию о происхождении жизни. А мистер Бриан, лидер анти-еврейского Ку-Клукс-Клана, сражается за нас на Демократической Национальной Конвенции не щадя своей жизни, не замечая никакого противоречия. Снова и снова пуританская еврейская идея проявляется в цензуре театра, воскресных голубых законах и актах «сухого закона». А в это время вы продолжаете хныкать о еврейском влиянии в кино!

Разве это удивительно, что вы ненавидите нас?

Мы положили стоп-кран на ваш прогресс. Мы наложили на вас чуждую вам книгу и чуждую вам веру, которую вы не может ни проглотить, ни переварить, потому что она противоречит вашему натуральному духу, который в результате пребывает в болезненном состоянии, и в итоге вы не можете, ни принять наш дух полностью, ни убить его, и находитесь в состоянии расщепления личности – шизофрении.

Конечно, вы никогда не принимали наши христианские учения полностью. В ваших сердцах вы натурально язычники. Вы любите войну и природу. Вы до сих пор восхищаетесь красивым человеческим телом. И ваша социальная совесть, несмотря на всю демократию и все социальные революции, до сих пор незрелая. А мы просто раздвоили вашу душу, спутали ваши импульсы, парализовали ваши желания, в результате чего вы поражены шизофренией. В середине битвы вы внезапно опускаетесь на колени и молитесь тому, кто приказывает вам подставить другую щёку, не сопротивляться злу насилием, тому, кто сказал «Благословенны приносящие мир!».

В своей хозяйственности, вы внезапно расстроены, вспомнив, как в церкви вас учат не думать о дне завтрашнем. В своей борьбе, где вы сами бы ударили не раздумывая, – вам вдруг напоминают, что бедность благословенна, и что все люди – братья в Господе. И в тот момент, когда вы уже хотите уступить своим внутренним чувствам, ваше еврейское воспитание кладёт решительную руку на ваше плечо и уносит наполненную чашу от ваших губ. Вы, христиане, никогда не христианизировались до конца. В этом отношении мы справились с вами не до конца. Но мы отняли у вас радость и наслаждение вашей натуральной религией!

Таким образом, почему бы вам не ненавидеть нас? Если бы мы были на вашем месте, мы бы всем сердцем ненавидели нас, гораздо более, чем это делаете вы. Однако мы не должны рассказывать вам всё, как и почему. Вы не должны вам всё объяснять и растолковывать. Миллионы респектабельных еврейских владельцев магазинчиков, каковыми мы в основном являемся, мы не должны оскорблять ваш интеллект, и нашу честность, разговорами о коммунизме как еврейской философии. И с миллионами мелких еврейских служащих, мы не должны делать из себя посмешище, говоря о международном капитализме как еврейской монополии. Нет, мы должны говорить по делу. Мы должны рассмотреть этот намешанное и несъедобное пойло, которое мы называем цивилизацией – это полухристианский, полуязыческий винегрет, – но на вашем месте, мы бы нас пригвоздили в упор: «В этом всём виноваты ваши пророки и ваша Библия.

Вы, христиане, беспокоитесь и жалуетесь о влиянии евреев в вашей цивилизации. Вы говорите, что мы космополиты – меньшинство среди вас, с традициями, интересами и устремлениями, отличными от ваших. И вы объявляете, что такое положение вещей – угроза вашему упорядоченному развитию – оно путает ваши импульсы, и превращает ваше предназначение в мешанину.

А я вообще не понимаю, в чём тут угроза? Ваш мир всегда управлялся меньшинствами. Какая разница – какое происхождение меньшинства, которое руководит вами?

Влияние же наше есть – и оно гораздо и гораздо больше, чем вы себе даже можете представить...

Мы полностью отдаём себе отчёт в том, что мы наносим вам неизлечимую рану, когда накладываем на вас наши собственные, чуждые вам веру и традиции. Предположим, мы уже дрожим, что в один прекрасный день вы проснётесь и поймёте, что ваша религия, ваше образование, ваша медицина, ваша мораль, ваши социальные, правительственные, юридические и экономические институты – фундаментально все наши!

Но затем вы начинаете специфически показывать на кого-нибудь пальцем. Скажем, намекать на еврейский банкиров или еврейских антрепренеров – и наш страх тут же сменяется взрывом хохота! Мы чувствуем облегчение оттого, что гои никогда не будут способны видеть реальную глубину наших преступлений! И с этим мы ничего не можем поделать. Или вы не имеете глаз, или вы не имеете мужества, убить нас за те злодеяния, которых, даже при наличии хотя бы частичных улик, их доказывающих, более чем достаточно, чтобы любой опытный судья или трибунал сразу бы приняли к рассмотрению!

Чего мелочиться с пустяковыми обвинениями, когда вы легко бы могли раскопать наши гораздо более серьёзные преступления против вас. Чего швырять нам в лицо неуклюжую подделку, типа «Протоколов Сионских мудрецов», кода с ещё большим успехом вы можете бросить нам в лицо «Откровения Святого Иоанна»?

Чего пенять нам Карлом Марксом и Троцким, когда, чтобы обвинить нас, вам с лихвой хватит Иисуса из Назарета и «Святого» Павла (Савла) из Тарсуса.

Вы клеймите нас подстрекателями, извращенцами, агитаторами, террористами. Это правда! И я преклоняюсь перед этим вашим открытием. Только, если разве с небольшой натяжкой, может быть легко показано, что мы являемся причиной любой вашей революции в истории. Без всякого сомнения, "Протестантская революция" Лютера наша, и просто очевидно, что мы являлись двигателем любой буржуазной революции, будь то во Франции или Англии, буржуазия-то была еврейская! Если бы это было не так, то получалось бы, что мы не знаем своих собственных интересов.

Но что? Разве вы за это указываете на нас свой обвиняющий палец? Восхитительно, но нет! Вы фантастически топчетесь только вокруг Первой Мировой и революции в России, которые нанесли много вреда и самим евреям тоже, что мог предвидеть даже школьник!

Но все эти революции и заговоры, ни в какой мере не могут даже сравниться с тем великим заговором, который мы сконструировали в начале этой эры, предназначение которого было – сделать веру небольшой еврейской секты – религией всего Запада и миссионировать еврейские традиции и верования по всему миру...»

(Марк Эли Раваж, 1928 г. Перевод сделан проф. Столешниковым А.П. Процитирована статья «Реальные обвинения евреев, одно из которых указывает на глубину их вины» (в сокращении). Автор – американский публицист, личный биограф семьи Ротшильдов. Источник: «The Century Magazine», January 1928, Volume 115, Number 3, Pages 346-350).

Я хочу объясниться перед читателем и сказать, что оба приведенных выше ОТКРОВЕНИЯ (Николы Теслы и Марка Раважа) я процитировал как исторические материалы, причём большой важности, в которых представлены мысли великого гуманиста, инженера и учёного, высказанные в конце 19 века, и мысли биографа банкирской семьи Ротшильдов, высказанные в начале 20-го века. В совокупности они позволяют понять проблемы современного мира, оценить современный путь человеческой цивилизации и увидеть его направление, и не более того.

Вернёмся опять ненадолго к откровениям Теслы. Два века назад он написал: «Что есть жизнь? Каковы тенденции её развития? Вот те вопросы, на которые пытались ответить мудрецы всех времён...»

Далее Тесла высказал мысль, что увеличение массы человечества – один из путей увеличения энергии человечества.

«...Энергия человечества исчисляется половиной произведения массы человечества на квадрат некой предполагаемой скорости. Каким бы способом мы ни вычисляли эту скорость и что бы ни взяли за единицу измерения, мы должны, согласно этой концепции, прийти к выводу, что увеличение определённой таким образом энергии, понятие о которой дано здесь, есть и всегда будет важнейшей научной проблемой!»

Сейчас же пастухи, управляющие человечеством, озабочены снижением массы человечества. Причины называются всякие разные: от повышения процента углекислого газа в атмосфере Земли из-за людей, до истощения ресурсов Земли: золота, угля, нефти, газа, и т.д., по причине их возрастающего потребления людьми.

Впервые СМИ рассказали об этом в 2009 году, а спустя три года об этом «трэнде» прямо на международном экономическом форуме рассказал наш олигарх Анатолий Чубайс, что подтверждает вот это видео:

Так что, появление в 2020 году во всём мире генно-модифицированного коронавируса, вызывающего «covid-19» – это, скорее всего, не случайность, а закономерность. И очень похоже на то, что это только – «пробный шар». Ведь цель обозначена...

Человечеству предначертано сокращение до 2,5 млрд. или даже до полутора миллиардов человек. Так решили «пастухи» человеческой цивилизации!

08.08.2020. Мурманск. Антон Благин