Как пытаются повысить рождаемость?

По причине глубоко въевшегося в сознание современных людей материализма принято считать, что все вопросы в жизни решаются деньгами. Это очень англосаксонская мысль, но она не верна, вернее, верна лишь отчасти, не абсолютно. Очень многие вещи деньгами не решаются; это верно даже для бизнеса. А уж в демографии – тем более. Поднять народные массы на действия, переломить исторический тренд – всё это невозможно сделать одними лишь материальными стимулами. Людьми руководят большие идеи, «овладевшие массами» (по известному выражению Маркса), хотя сами люди часто полагают, что ими движет материальный интерес, поскольку в современном дискурсе всё принято сводить к экономике. В сущности, это религиозные идеи, верования, которые могут носить форму идеологии – т.е. светской религии.

Помню, однажды мы беседовали с друзьями о демографии. Один гость, знающий Германию, очень хвалил тамошние порядки: каждому ребёнку обеспечивается прожиточный минимум, выдаётся достойное жильё, матери пособие – только рожай. «Не то, что у нас» – возмущался мой знакомый. Мы тут же открыли Интернет и узнали: в Германии коэффициент фертильности практически такой же, как в России.

Экономические меры поощрения рождаемости действуют плохо, а если и действуют, то только на низкие слои населения, каковые в Германии (да во многом и у нас) представлены мигрантами. Меркель не случайно говорила, что-де немцев сменят в скором по историческим меркам времени какие-то «среднеевропейцы». Об этом же – о вымирании немецкой нации – писал в своё время скандальный публицист Тило Сарацин, за что его потом долго позорили и «отменяли». Потому что сказал он неприятную правду, при этом прекрасно обоснованную статистическим материалом, что особенно обидно.

Дело в том, что количество детей у женщины не в кошельке, а в голове. Статью с таким заглавием я написала несколько лет назад, и она широко разбрелась по интернету. Повторю некоторые её тезисы.

У каждого человека (женщины особенно) есть представление о правильном количестве детей в семье. У русской женщины это два. Или один. Крайне редко три. Практически никогда «сколько бог даст». При недостатке денег она может недотянуть до «правильного», с её точки зрения, количества детей. С помощью создания благоприятных условий жизни: деньги, жильё, сады-ясли, лагеря – можно «вытащить» то количество детей, которое есть у женщины в голове, но для того, чтобы его увеличить, – тут нужны совсем иные меры.

Для того, чтобы сдвинуть этот процесс, нужно не много-не мало сдвинуть глубинные структуры психики современной городской женщины. Сегодня у современной образованной городской женщины «в голове» один-два ребёнка, больше она не родит при любом экономическом стимулировании. Ей это просто не интересно: зона её интересов – работа, карьера, хобби, светская жизнь, путешествия, но не дети. Об этом надо сказать прямо и определённо, без виляния.

Вообще, многие вещи, перед которыми останавливаются в недоумении всякого рода науки – вроде экономики или социологии, очень хорошо понимаются из глубины человека при рассмотрении конкретной личности. Что, разумеется, не отменяет изучения массовых процессов.

Вот женщина, вполне благополучная. Ещё при советской власти у неё были хорошие жилищные условия, надёжный муж, мама, жившая с нею и активно участвовавшая в домашнем хозяйстве. Даже «лихие девяностые» они прожили не роскошно, но вполне достойно. Впоследствии семья занялась бизнесом; олигархами не стали, но прочное благосостояние нажили. И много ли детей родила моя героиня? Всего двух. При этом никаких препятствий к тому, чтоб родить трёх-четырёх не было: здоровье нормальное, условия хорошие. Даже нельзя сказать, чтобы дети сильно помешали её творческой реализации или чему-то в этом роде, на что любят ссылаться молодые женщины. Она вполне могла нанять няньку: жилищные и финансовые условия позволяли. Так почему же она родила так мало детей? Причина проста: в той среде, в которой сформировалась эта женщина, иметь детей числом свыше двух – не принято, почти неприлично, вызывает ассоциацию с то ли с цыганками, то ли с негритянками. Разумеется, эти мотивы не доводились до сознания, а оставалось где-то в глубинах подсознания. А на поверхности было: не принято, довольно и двух. Если бы этой женщине предложить какие-то льготы и пособия? Что она ответит? Очевидно: «Спасибо, не надо». Я очень хорошо это знаю, потому что эта женщина – я сама.

Кто впрямую ведётся на экономическое стимулирование? Те, у кого в голове по-прежнему много детей. Крестьяне в эпоху Муссолини – отлично велись. Тогда осушили болота в области Венето, государство раздавало землю многодетным – и это действовало. Немки при Гитлере – велись, потому что в голове у них прочно сидели «три К». И наши среднеазиаты – поведутся. Если будут завозить узбеков, таджиков, киргизов, т.е. тех, у кого ещё живы традиции многодетности, а женщины ещё не научились «много о себе понимать» – так вот на них экономическое стимулирование подействует. Они и без всякого стимулирования – рожают, а уж с ним!

Вот у нас со смесью ужаса и негодования рассказывают о том, как в московских школах есть якобы целые классы, где ни одного русского ученика и т.д. Господа, а чего вы хотите? Их женщины – рожают, а наши – самореализуются. У наших нет денег? А у тех – денег гораздо больше?

Можно ли изменить психологию современной женщины?

Теперь самое интересное. Можно ли изменить психологию современной женщины? Сделать так, чтобы она ЗАХОТЕЛА стать многодетной. В массовом порядке. Потому что нужны не отдельные демографические курьёзы, а массовые процессы – именно они решают дело.

В каком направлении надо менять женскую психологию? Очевидно: вырастить одного-двух можно между делом. Трёх и больше между делом не вырастишь. Да и не родит она, скорее всего, троих, если у неё интересы – вне дома. Очень важно понять: не денег ей часто не хватает, а просто интересы у неё в другом месте. Дети ей не интересны, работать ей увлекательнее и проще. Да и впрямь обычная женская конторская работа легче домашней колготни.

Значит, менять женскую психологию придётся весьма радикально. Женщина должна считать замужество и материнство главным делом жизни. Не побочным, не фоном, не «как получится», а – главным. То есть идеалом и образцом женщины должна снова стать домохозяйка и мать, а не работающая женщина, как сегодня.

Главное, что надо, это сделать материнство престижным. Такой образ жизни – многодетный – должен казаться молодым девушкам модным, завидным, современным.

Необходимо научиться разгонять моду. Технологии этого дела, в общем, известны и многократно апробированы в коммерческом секторе, но тут нужны, как мне кажется, более мощные техники.

Модным может стать всё без исключения. Быть умным – и быть глупым, зато сильным. Практиковать ЗОЖ – и плевать на своё здоровье. Курить – и принципиально не курить. В моду входят разные профессии и социальные роли: когда-то на волне был ядерный физик, а когда-то бандит. Люди старшего поколения помнят, как изменялся общественный рейтинг профессии военного: от крайне престижной – к нейтральной – до едва не позорной – и снова к престижной. На наших глазах такую же эволюцию претерпела профессия бухгалтера, банковского клерка. В мою молодость это был символ скукотищи и жизненных задворков, потом это стало чем-то страшно престижным, а теперь стало просто нейтральным. Вероятно, такие же метаморфозы мыслимы и с профессией мамы и домашней хозяйки.

Это мракобесие и реакция? Автор зовёт в каменный век? Ну да. Если мы хотим достичь результата, нужно вернуть моральные и поведенческие нормы, которые были тогда, когда искомый результат – достигался. Если мы готовы смириться с отсутствием результата – мы можем продолжать, как есть. Единственное, к чему зовёт автор, это к прямому взгляду на вещи.

Если мы хотим в самом деле совершить этот поворот, то потребуются огромные усилия воспитательной работы и тотальной пропаганды. По всем каналам массовых коммуникаций должны транслироваться только утверждённые принципы и взгляды. При этом должен быть полный запрет на пропаганду противоположный ценностей.

Необходимо запретить пропаганду феминистической повестки, объявить феминизм явлением антиобщественным, запретить пропаганду чайлд-фри, как явления, способствующего вымиранию народа. В фильмах и передачах для массовой аудитории активно высмеивать феминизм во всех его формах.

Следует упорно формировать в сознании связь многодетности и успешности. Богатые и знаменитые – это многодетные. Их надо находить (они есть!) и продвигать в качестве ролевой модели.

Так должно происходить на всех каналах массовых коммуникаций. Тут недопустим никакой плюрализм мнений.

Если будет, положим, государственный бесплатный канал ТВ, который будет 24 часа в сутки вещать в пользу материнства и младенчества, воспевать семейные радости, но при этом нажатием кнопки можно будет перейти на другой канал, где будут рассказывать об успехах удачливых куртизанок или звёзд (что почасту не различимо, но главное, что сегодня это идеал, к которому стремятся молодые девушки) – так вот в этом случае ничего не получится. Почему? Да потому что у звезды всё классно и прикольно, а у этой дуры-мамашки – что? Горшки да пелёнки. Образ звезды-куртизанки всегда победит в качестве ролевой модели и образца для подражания.

Нужно дать симпатичный, привлекательный образ многодетной мамы, и не один, а чтобы он был перед глазами постоянно. Взрослых уже не переделаешь, а если начать с младшеклассниц – может получиться.

По всей видимости, надо формировать представление о том, что это некий отдельный жизненный путь, отдельная карьера – многодетная мать. Правильно показано в какой-то социальной рекламе: женщина говорит, что она – глава малого предприятия, а потом оказывается, что она – многодетная мать. Но всё это отдельные всплески, которые погоды не делают. В настоящий момент молодые девушки массово стремятся к карьере вне семьи. Это и понятно: их матери и бабушки воспитывались в этой, антисемейной, парадигме.

В настоящее время общая настроенность общественного сознания такова, что всякое упоминание о том, что девушкам надо думать не только об образовании и карьере, но и о семье приводит всплеску негодования. Когда сенатор Маргарита Павлова сказала, что нужно «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования», поднялся возмущённый ор. Хотя, если обратиться к оригиналу, сказала она вовсе не то, что девушкам не надо учиться.

Переломить такой ориентир невозможно быстро, в рамках одного «Года семьи» или фестиваля «Мама, папа я – дружная семья». Надо настроиться на длительную работу, это дело на десятилетия. Государство, безусловно, должно материально помогать этим женщинам, но без воспитания материальная помощь не сработает.

Одновременно необходимо пропагандировать роль отца семейства. В современной жизни мужчина – это униженный и угнетённый элемент. В семье он часто не уважаем, его в любой момент могут выставить вон и лишить детей: инициатива развода чаще всего исходит от женщины, ей же по тадиции остаются дети. По-другому и не может быть при господстве философии и психологии феминизма. Даже само название «материнский капитал» говорит о том, что муж тут не при чём. Капитал должен быть семейным, а льготы адресованы семье, а не одной лишь женщине.

Неплохо обсудить такой вопрос. Многодетный отец мог бы получать пособие от государства, исчисляемое как процент от своей зарплаты. Это побудило бы «обелять» зарплату и, главное, делало бы отца более уважаемой фигурой. Ведь почему в прежние, допрогрессивные, временамужчине платили больше за одинаковую с женщиной работу? Да потому, что в его заработке была доля жены и детей, а женщина, если работала, считалось, что она одиночка.

Семейный статус должен учитываться при назначении на государственные должности, при выдвижении в депутаты и т.п. Многодетные граждане, живущие в первом и единственном браке, должны обладать преимуществами. Именно они составляют основу и несущую конструкцию государства. Разводы должны перестать быть сугубо личным делом, а должны составлять существенный «минус».

Мы – русские!

На отцов может подействовать и такая идея. Совершенно очевидно, что культуру нашего государства определяет русский этнос. Русские никогда не были угнетателями других народов, вели себя как старший брат по отношению к младшим: сам недоем, а меньших накормлю. Основные тяготы государственного и культурного строительства лежат на русском народе. Говорить об этом как-то стесняются, опять-таки из суетливой политкорректности, но это чистая правда. Чтобы прямо сказать об этом, надо обладать уверенностью в себе на уровне тов. Сталина (вспомним его тост за русский народ). При этом русский народ как раз и вымирает быстрее других этносов. Тут прав Константин Малофеев: должна быть высокая задача – сохранить и преумножить русских.

Значит, надо отдельно пропагандировать размножение именно русского народа. Идея такая: я – русский, я – многодетный. Это создаёт ту самую большую идею, верование, которое способно вести человека по жизни. Мужчине, более, чем женщине, необходима большая идея. Но эту идею нужно хорошо сформулировать и внедрить в сознание посредством постоянного повторения. На это, как мне представляется, способны вестись более всего простые русские люди, рабочие и крестьяне.

Татьяна Воеводина

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Экономические меры поощрения рождаемости (деньги, жилье, пособия) действуют плохо, особенно на образованных городских женщин. Количество детей зависит не от материальных условий, а от установки в голове женщины.

2. У современной образованной городской женщины в голове 1-2 ребенка, больше она не родит, так как ее интересы – работа, карьера, хобби, а не дети.

3. Чтобы повысить рождаемость, нужно радикально менять психологию женщин – сделать престижным материнство и многодетность, а не карьеру. Создать образ многодетной матери как модной и успешной роли.

4. Это потребует длительных усилий пропаганды и запрета противоположных ценностей (феминизм, чайлд-фри). Необходим полный контроль информационного поля.

5. Нужно пропагандировать роль отца, сделать его более уважаемой фигурой, привязать льготы к семейному статусу.

6. Для русских мужчин дополнительным мотивом может стать идея сохранения и размножения русского народа как государствообразующего этноса.

Вывод: Автор считает, что для повышения рождаемости в России нужны не столько экономические меры, сколько масштабная идеологическая работа по изменению ценностей и формированию новых установок в массовом сознании, особенно среди молодежи. Это потребует полного контроля информационной сферы и длительных пропагандистских усилий.