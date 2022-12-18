Разведчики в советском кино
Был ли реальный прототип у Штирлица? Как создавался образ разведчика в советском кино? Какой могла бы быть советская бондиана? Историю создания советских фильмов о разведчиках рассказывает искусствовед, эксперт по советскоу театру и кино Виктория Пешкова. Ведущий Сергей Харцызов.
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