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Разведчики в советском кино

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Был ли реальный прототип у Штирлица? Как создавался образ разведчика в советском кино? Какой могла бы быть советская бондиана? Историю создания советских фильмов о разведчиках рассказывает искусствовед, эксперт по советскоу театру и кино Виктория Пешкова. Ведущий Сергей Харцызов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PUGSfq0Vdl0
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