За годы Советской власти Одесская киностудия выпустила много замечательных кинокартин, полюбившихся 300-миллионной аудитории СССР. Отечественные изыскатели уверяют, что кинематограф родился именно в Одессе.

Как известно, братья Люмьер запатентовали свой киноаппарат и показали первые фильмы в 1895 г. Но еще за два года до этого, летом 1893 г., одесский инженер Иосиф Андреевич Тимченко, механик-самоучка Одесского (тогда Новороссийского) университета при участии инженера М. Фрейденберга придумал, сконструировал и построил съемочный аппарат, которым были сняты две ленты — «Скачущий всадник» и «Копьеметатель». То есть опередил французов!

В 1907 г. одесский фотограф Мирон Гроссман создал частное киноателье «Мирограф» и к 1910-му стал уже владельцем прокатной конторы на Дерибасовской, 18, начал снимать документальные и познавательные фильмы. В 1914 г. в Одессе появилось другое киноателье — «Мизрах», в котором был снят с актерами Еврейского Театра фильм «Жизнь и Смерть». «Мирограф» выпустил за 1918 год десять картин, а «Мизрах» — четыре фильма в 1917-1918 гг.

«Мирограф» на дачном участке № 16 по Малофонтанской Дороге (в настоящий момент Французский Бульвар) построил небольшой стеклянный съемочный павильон. Обзавелась своим павильоном и кинофабрика К. Борисова. Один из крупнейших кинофабрикантов, харьковчанин Д. Харитонов построил самый большой в Российской Империи съемочный павильон на участке № 33 на Французском Бульваре. В годы Гражданской войны в Одессе сосредоточилось все российское кинопроизводство и все его звезды, начиная с Веры Холодной.

В апреле 1919 г., когда в Одессу вошли части Красной Армии, военные операторы сняли хроникальную ленту «Взятие Одессы». 23 мая 1919-го распоряжением отдела народного образования была национализирована кино- и фотоаппаратура всех частных студий. Эту дату и считают с тех пор днем рождения первой отечественной киностудии. Сначала она числилась «Киносекцией политотдела 41-й дивизии Красной армии», а первым снятым здесь художественным фильмом была лента «Пауки и мухи».

В 1922 г. «киносекция» была реорганизована в Одесскую кинофабрику Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ). В 1929-м — в Одесскую кинофабрику «Украинфильм», в ведение которой перешла Ялтинская фабрика и три Одесских фабрики. Между прочим, в Одессе начинал свою творческую деятельность выдающийся кинорежиссер, писатель-публицист Александр Довженко. Его первыми фильмами были «Вася-реформатор» и «Ягодка любви», а последним, созданным на Одесской киностудии, — «Арсенал» (в 1929 г.), который стал хрестоматийной лентой во всем мире. В этом фильме снялся очень популярный в то время актер Амвросий Бучма, памятник ему установлен на территории студии. В золотой фонд мирового кинематографа тех лет Одесса вошла также фильмом Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Киносценаристами на киностудии работали Юрий Олеша, Исаак Бабель, Владимир Маяковский, Станислав Радзинский, Юрий Яновский, Мыкола Бажан.

С 1938–1941 гг. студия получила официальное название «Одесская киностудия художественных фильмов». Киноведы отмечают, что именно на Одесской студии, находившейся на берегу Черного моря, впервые в отечественном кинематографе был освоен жанр маринистики.

Поразили в то время своим великолепием декорации фильма «Садко», которые были построены в Одессе. Отмечались реалистичностью комбинированные съемки морских баталий в фильме «Корабли штурмуют бастионы».

Свои первые картины в Одессе ставили И. Перестиани, В. Строева, В. Браун, Г. Рошаль, К. Юдин, Н. Охлопков, И. Кавалеридзе и другие. На студии работал оператором Д. Демуцкий. В годы Великой отечественной войны студия была эвакуирована в Ташкент и частично в Алма-Ату, где были созданы такие замечательные фильмы, как «Два бойца», «Насреддин в Бухаре», «Человек № 217», «Я — черноморец», новеллы для боевых киносборников.

На фронте пало много работников студии — режиссеры, операторы, актеры, рабочие, техники. Под Сталинградом погибла знаменитая медсестра Гуля Королева, которая девочкой исполнила главную роль в одесском фильме «Дочь партизана» (1935), снялась в фильмах «Я люблю» и «Солнечный маскарад», а позже стала героиней всесоюзно известной книги Елены Ильиной «Четвертая высота» (1945).

В 1941-м в ополчение записались многие работники студии во главе с ее директором Познанским. Кто-то погиб, оставшись в осажденной Одессе. На территории студии находится памятник Погибшим кинематографистам. Ежегодно 9 мая и в день освобождения Одессы к нему несут живые цветы.

После освобождения города (10 апреля 1944 г.) на базе прежней киностудии была организована Черноморская кинофабрика, обслуживавшая съемочные группы, которые приезжали из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов.

На Одесской киностудии был создан знаменитый кинофильм «Жажда» (главную роль сыграл Вячеслав Тихонов), рассказавший об одном из ярких и трагических эпизодов Великой Отечественной войны.

Фильм снял по своему сценарию известный поэт, уроженец Харькова Григорий Поженян, феерический герой-десантник, участник обороны Одессы 1941 года. История потрясающая. Когда немцы захватили село Беляевка, откуда в Одессу поступала вода, Поженян с группой разведчиков-морпехов пробился к водонапорной башне, уничтожил фашистскую охрану и напоил город. Уже в послевоенные годы Поженян, приехав из Москвы в Одессу, обнаружил на улице Пастера, 27, на стене бывшей комендатуры мемориальную доску в память о расстрелянных немцами защитниках города. Среди тринадцати героев восьмым значилось (и значится по сей день) его имя. Дело в том, что его разведотряд, отступая из Одессы, разделился на группы; Поженяну и двум бойцам удалось прорваться через окружение, а оставшиеся попали в плен и были расстреляны.

А свое славное возрождение Одесская киностудия начала фильмом, ставшим знаменательным для всей страны. Это «Весна на Заречной улице», снятая в 1956 г. начинающим режиссером Марленом Хуциевым по сценарию молодого кинодраматурга Феликса Миронера. Оператором фильма стал фронтовик Петр Тодоровский, только что закончивший ВГИК.

Широкое распространение в народе получила замечательная песня из этого фильма «Когда весна придет, не знаю» — любимая с тех пор несколькими поколениями на стихи фронтовика Алексея Фатьянова и музыкой Бориса Мокроусова. Песня получила новое, объединяющее, содержание 13 ноября 2016 г., когда с чувством и особым наполнением молодые жители Запорожья исполнили ее во время песенного «флешмоба». Учащиеся запорожского музучилища приурочили свое выступление к 83-й годовщине завода «Запорожсталь», построенного молодым Советским Союзом, всем народом, в 1930-е гг. Столь же всенародно его потом восстанавливали после Победы.

П. Тодоровский проработал на Одесской киностудии десять лет. В память о фронтовом друге Юрии Никитине, погибшем от пули снайпера, одессит снял фильм уже как режиссер: изумительную лирическую киноповесть «Верность» (1966), отмеченную впоследствии премией Венецианского кинофестиваля.

К сожалению, эта трогательная картина отчего-то менее известна широкому зрителю, чем другие ленты Тодоровского-старшего и прочие шедевры отечественного кинематографа на военную тему. Сценарий режиссер написал совместно с Б. Окуджавой.

Боев мы в фильме не видим, за исключением самых последних кадров. Война присутствует в тонком поле мыслей и чувств героев картины, в общей атмосфере жизни, быта нефронтового городка военного периода. Вот история: Юра Никитин (актер Владимир Четвериков) после гибели отца на фронте уходит в курсанты и в первый же день в училище задруживает с веселым старослужащим Саней Мургой (актер Александр Потапов). Оба знакомятся с живущей неподалеку в частном доме девушкой Зоей (актриса Галина Польских). Очень многие сцены фильма сняты без слов. Фильм пронизан лиризмом первых отношений — развивающихся медленно, тонко, на полутонах. Немаловажна музыка И. Шварца. Актриса Польских здесь, как и во всех ее ранних фильмах («Дикая собака Динго», «Я шагаю по Москве», «Журналист»), обаятельна и мила, Е. Евстигнеев, актер чрезвычайно разноплановый, убедителен в роли лейтенанта, не очень разбирающегося в психологии, сумевшего в решительный момент подтолкнуть курсанта Юру к сближению с Зоей. Можно сказать, после первых же поцелуев Юру по тревоге отправляют на фронт. Этот невероятно трогательный и щемящий фильм — почти что о «невстрече» (термин А. Ахматовой), о начале сильного чувства, которое будет пресечено гибелью главного героя (мы видим недопроясненный взрыв в последнем кадре фильма) и останется жить в сердце девушки, к которой этот парень не вернется никогда.

Знаменитый «Военно-полевой роман» (1983) Тодоровского-старшего, получивший огромную неувядающую популярность, — тоже выпущен Одесской киностудией.

Вспомним и еще одну работу С. Говорухина на Одесской киностудии «В поисках капитана Гранта» (1985, совместно с болгарской студией «Бояна»). Ученого Жака Паганеля в этой ленте ярко сыграл эстонец Лембит Ульфсак. Нелишним будет сказать, что и литовец Донатас Банионис сыграл на Одесской киностудии — роль советского разведчика в фильме «Где ты был, Одиссей?» (1978, реж. Тимур Золоев).

Украинцы, русские, эстонцы, литовцы, грузины, молдаване, казахи… — актеры всех республик получали многомиллионную аудиторию, неслыханную популярность благодаря большой стране, Советскому Союзу.

Не оставила равнодушной советского зрителя и лента Говорухина «Десять негритят» (1987) по детективному роману Агаты Кристи.

Сыграл также на этой киностудии Высоцкий в фильме «Опасные гастроли» (1969). Режиссер фильма Г. Юнгвальд-Хилькевич, проработавший штатным режиссером студии с 1966 по 1990-й гг. (!), потом снимет знаменитые ленты для советского телевидения — «Д`Артаньян и три мушкетера» (1979) и «Узник замка Иф» (1988).

В 1983 г. для детей был выпущен по собственному сценарию Владимиром Алениковым фильм «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Его с удовольствием смотрели также родители. Однако самым популярным детским фильмом Одесской киностудии стал сериал «Приключения Электроника» (1979), снятый Константином Бромбергом по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова. Этот же режиссер создал по сценарию братьев Стругацких в 1982 г. фильм «Чародеи», тоже с созвездием популярных актеров. Чудеса и ощущение праздника на экране создали актеры Александр Абдулов, Александра Яковлева, Валентин Гафт, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Семен Фарада и многие другие советские кумиры.

Широкую внеэкранную жизнь получили песни из фильма композитора Евгения Крылатова «Три белых коня» и «Снежинка», без которых до сих пор немыслимо ни одно новогоднее празднество. Советские зрители благодарны Крылатову и за музыку к «Электронику», в котором прозвучал десяток детских песен, прежде всего прекрасные «Крылатые качели», ставшие, говоря современным языком, неувядающим мегахитом.

Не забудем также фильмы «Зеленый фургон» (1983), сериал «Цыган» (1979) и другие.

Вообще, в 1970-1980-х годах по количеству выпущенных фильмов одесситы уверенно были в первой тройке ведущих киностудий страны. За годы работы на киностудии было построено более 1500 декораций к фильмам.

Что же сегодня происходит на знаменитой Одесской киностудии? На ее сайте читаем очень хорошие, правдивые слова: «Известная студия и горячо любимая народом во многих уголках нашей страны, а также далеко за ее пределами, за свою многолетнюю историю создала большое количество популярных фильмов, которые по праву давно считаются подлинными шедеврами отечественного кино. Сегодня коллектив киностудии стремится к возрождению былой славы на основе прекрасных традиций и преемственности поколений».

Однако пока что свои фильмы у студии остаются лишь в планах.

В новые времена студии приходится выживать. В 2005 г. она была реорганизована в ЗАО (государству принадлежит контрольный пакет акций, председатель правления Андрей Осипов). За несколько лет благодаря инвесторам удалось отреставрировать здание и павильоны старого кино предприятия, приобрести новое оборудование. Одесская киностудия предоставляла услуги отечественным и зарубежным кинокомпаниям. Проводились мастер-классы по актерскому мастерству, основам операторской работы, телерепортажа и т. д. На территории студии, которая находится в центре города у самого берега Черного моря, на площади 6,5 гектаров разместились три съемочных павильона площадью 600 кв. м, 432 кв. м и 240 кв. м. Есть натурная площадка, офисные и производственные помещения, цех декоративно-технических сооружений, возможности которого позволяют изготавливать декорации любой сложности.

«Студия открыта для предложений по совместному производству, в том числе в обмен на права в странах Восточной Европы, СНГ, Украине», — гласит сайт.

В 2013 г. на площадках студии снималось более 20 «заезжих» кинопроектов, однако ни одного своего. Прав был известный кинорежиссер Н. Мащенко, горько и иронично воскликнувший в 2006 г. о кинопроизводстве на нэзалэжной Украине: «Кина нэ будэ!»

А ведь кино — было, было, да еще какое! В то время, когда наша общая страна была большой и единой.

Специально для «Столетия»

Петр Маслюженко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- Одесская киностудия имеет богатую историю, насчитывающую более 100 лет. Первые киносъемки в Одессе относятся к 1893 году.

- За годы существования на Одесской киностудии было снято много выдающихся фильмов, которые полюбил зритель Советского Союза и которые вошли в золотой фонд мирового кинематографа.

- Среди режиссеров, работавших на студии – Довженко, Эйзенштейн, Тодоровский, Хуциев, Говорухин и другие.

- В разные годы на студии снимались такие знаменитые актеры, как Вера Холодная, Амвросий Бучма, Вячеслав Тихонов, Александр Абдулов, Александра Яковлева и многие другие.

- Студия внесла большой вклад в развитие жанра военного кино. Многие работники студии сражались и погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

- В советский период студия была одним из ведущих кинопроизводителей в СССР.

- В настоящее время студия переживает не лучшие времена, своих фильмов практически не снимает, в основном сдает площадки в аренду.

Вывод:

Одесская киностудия внесла колоссальный вклад в развитие советского кинематографа, создав множество выдающихся фильмов. Ее история неразрывно связана с историей страны. Богатейшее наследие студии достойно уважения и изучения.

Распад Советского Союза, негативно сказался на деятельности Одесской киностудии. После обретения Украиной независимости студия так и не смогла в полной мере возродить былую славу и масштаб кинопроизводства советских времен.

Новая украинская власть, к сожалению, не сумела в достаточной степени оценить и поддержать богатейшее наследие Одесской киностудии. Государственное финансирование кинематографа резко сократилось.

Представляется, что для возвращения Одесской киностудии к ее великой истории необходимы благоприятные политические и экономические условия. Вероятно, полноценное возрождение славных традиций студии возможно только после воссоединения народов России и Украины и восстановления единого культурного и экономического пространства, как это было во времена СССР. Только тогда Одесская киностудия сможет вновь занять достойное место в отечественном и мировом кинематографе.