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Евгений Бабичев и Сергей Сорокин. Советский космос. К 50-летию последнего пуска Н-1

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Сергей Сорокин, ветеран космодрома Байконур, Почетный радист СССР, Заслуженный испытатель космической техники, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского рассказывает о ракетно-космическом комплексе Н1-Л3:
- подготовка и проведение 4-го пуска ракеты-носителя Н-1 23 ноября 1972 г.;
- наследие и уроки Советской пилотируемой лунной программы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9dbZCO_ddb4
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