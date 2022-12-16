Евгений Бабичев и Сергей Сорокин. Советский космос. К 50-летию последнего пуска Н-1
Сергей Сорокин, ветеран космодрома Байконур, Почетный радист СССР, Заслуженный испытатель космической техники, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского рассказывает о ракетно-космическом комплексе Н1-Л3:
- подготовка и проведение 4-го пуска ракеты-носителя Н-1 23 ноября 1972 г.;
- наследие и уроки Советской пилотируемой лунной программы.
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