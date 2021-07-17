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Аксаков Сергей Тимофеевич – Семейная хроника (радиоспектакль реж. Е.Бабич)

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Радиопостановка по одноимённой повести русского писателя Сергея Аксакова.

Семейная хроника – Повесть, 1856 год; цикл «Семья Багровых»

"Семейная хроника" Сергея Аксакова одно из лучших описаний стародворянской жизни XIX века, в котором автор описал повседневный быт помещичьей родовой отчины, с её удивительной смесью симпатичнейшего добродушия и дикого, подчас даже зверского самодурства.

Сергей Тимофеевич Акса́ков (20 сентября (1 октября) 1791г., г. Уфа – 30 апреля (12 мая) 1859г., г. Москва) – русский писатель, государственный чиновник и общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист, автор книг о рыбалке и охоте, лепидоптеролог. Отец русских писателей и общественных деятелей славянофилов: Константина, Ивана и Веры Аксаковых. Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.
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Исполнители:
Елена А. Борзунова, Елена Ю. Миллиоти, Наталья В. Ромашенко, Светлана Е. Харлап, Нина П. Коновалова, Людмила Н. Долгорукова, Виталий Л. Стремовский, Александр В. Михайлушкин, Алексей А. Борзунов.

Сценарий – Надежда Веселовская.
Редактор – Ольга В. Хмелёва.
Режиссёр – Евгения И. Бабич.
Музыкальный редактор – Ольга Трущалова.

http://staroeradio.ru/audio/8601

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gy6Zj3LJL1E
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