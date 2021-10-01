Сергей Тимофеевич Аксаков. Страницы жизни и творчества (1986)
Сергей Тимофеевич Аксаков. Страницы жизни и творчества
Год производства: 1986
Есть писатели, книги которых сопровождают нас всю жизнь. Душевное и мудрое слово художника проникает в сердце и незаметно делает нас лучше. Такой удивительной силой обладают книги Сергея Тимофеевича Аксакова.
Самобытный язык произведений, полный «самоцветов народного словаря», и способность изображать природу и человека в одном неразрывном единстве – вот достоинства, благодаря которым его произведения и сейчас читают все – от дошкольников до ученых.
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1986
Автор сценария – Юрий Нагибин
Режиссер – Людмила Хмельницкая
Оператор – Владимир Титов
Ведущий – Юрий Нагибин