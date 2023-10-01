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Аленький цветочек С.Т. Аксаков (диафильм озвученный) 1963 г.

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"Аленький цветочек" диафильм озвученный, 1963 г.
Автор: Сергей Тимофеевич Аксаков
Художник: В. Панов
Исполнитель: Н. Литвинов

Комментарий редакции

Сегодня, 1 октября 2023 года, исполняется 232 года со дня рождения знаменитого русского писателя, мемуариста, театрального и литературного критика Сергея Тимофеевича Аксакова.

Аксаков родился в 1791 году в Уфе в семье чиновника. Он получил хорошее образование, учился в Казанском университете. В молодости Аксаков служил чиновником, работал цензором в Москве.

Аксаков известен прежде всего как автор замечательной мемуарно-автобиографической трилогии "Семейная хроника", "Детские годы Багрова-внука" и "Воспоминания", в которых ярко описал быт и нравы провинциального дворянства.

Он также написал прекрасные очерки о рыбалке и охоте – "Записки об уженье рыбы" и "Записки ружейного охотника", отличающиеся точными наблюдениями природы и мастерскими описаниями.

Кроме того, Аксаков был известен как талантливый театральный и литературный критик. Он оставил ценные мемуары о Гоголе, с которым дружил.

Творчество Аксакова оказало большое влияние на развитие русской прозы и мемуаристики. Он по праву считается одним из крупнейших русских писателей XIX века.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rmpMUqq9MiM
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