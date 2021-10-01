Книга в твоей жизни. Сергей Тимофеевич Аксаков (1979)
Книга в твоей жизни. Сергей Тимофеевич Аксаков
Год производства: 1979
«Есть у меня заветная дума, которая давно и день и ночь меня занимает: Я желаю написать такую книгу: какой не бывало в литературе. Я написал "Семейную хронику" по рассказам семейства Багровых. Теперь написал рассказ о детстве Багрова-внука по его рассказам, жизнь человека в детстве, детский мир. Пишу от первого лица»
Передача рассказывает о повести С.Аксакова «Детские годы Багрова-внука» - части автобиографической трилогии «Семейные хроники», написанной на основе детских воспоминаний и семейных преданий.
«Детские годы Багрова-внука» — это большой подробный рассказ Аксакова о своем детстве, которое сам автор называет «золотым временем детского счастья».
Главы книги С.Аксакова «Детские годы Багрова-внука» читает Юрий Яковлев, о творчестве Сергея Аксакова рассказывает писатель Владимир Солоухин.
Гл. ред. программ для детей 1979
Автор сценария – Владимир Солоухин
Режиссер – Тамара Павлюченко