И ни одна сволочь в мире не посмела бы заставить их выступать под белым флагом!

В этой жестокой спортивно-политической войне есть место всему: и подвигу, и самым низменным проявлениям человеческой натуры. Сегодня, когда в корейском городке Пхёнчхане открываются одни из самых скандальных олимпийских игр в их истории, совсем нелишне будет вспомнить, с чего начиналась олимпийская история для нашей страны. Дебют СССР, как известно, состоялся на Летней Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Это стало возможным после того, как на 45-й сессии МОК 7 мая 1951 года в Вене Национальный олимпийский комитет СССР был единогласно (sic!) принят в международную олимпийскую семью.

Международное олимпийское движение, которым руководит бывший друг В. Путина и кавалер российского ордена Почёта Томас Бах («Бахнаш»), окончательно погрязло в политических склоках. Впрочем, спорт высоких достижений всегда был вплетён в политическую борьбу, так что благозвучные идеалистические принципы барона Пьера де Кубертена, будем говорить правду, существуют лишь на бумаге.



Отметим ещё, что союзные СССР страны Восточной Европы – Венгрия, Чехословакия и Польша (плюс титовская Югославия) – приняли участие в лондонской Олимпиаде четырьмя годами раньше нас (в 1948 году), причём Венгрия заняла в общекомандном зачёте четвёртое место.

В наше время про Олимпиаду 1952-го некоторые отечественные «демократы» заявляют, что, мол, «сталинский» Советский Союз её провалил, вчистую проиграв американцам в общекомандном зачёте.



В самом деле, по современным понятиям СССР занял в Хельсинки «всего лишь» второе место: наши атлеты завоевали 22 золотые медали против 40 у американцев. Правда, тогда была принята совсем другая система подсчёта: определённое количество очков начислялось за места с первого по шестое, так что по той системе Советский Союз и Соединённые Штаты набрали абсолютно равное количество очков – 494, разделив первое и второе места.



СССР опередил всех конкурентов по серебряным (30 против 19 у США) и бронзовым медалям (19 против 17 у Штатов и ФРГ).



Ну да ладно, учитывая такой ключевой дополнительный показатель, как число золотых медалей, можно признать, что чуть-чуть, самую малость, мы нашим принципиальным противникам всё-таки уступили.

Однако за сухой статистикой цифр, сведённых в таблицу, скрываются такие невероятные подвиги советских атлетов, что многие медали любого достоинства, завоёванные ими, стоили нескольких золотых.



Значительную часть олимпийской сборной СССР составили участники недавно отгремевшей Великой Отечественной войны, люди, прошедшие через тяжелейшие испытания - через такие испытания, которые и «не снились» подавляющему большинству их соперников на Играх.

Советские спортсмены, вообще, чрезвычайно отличились на той войне.



Из них было сформировано особое воинское соединение, подчинённое НКВД: Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН), отряды которой проводили дерзкие спецоперации в тылу врага.



Через неё прошли выдающиеся спортсмены. Например, четырёхкратный абсолютный чемпион СССР по боксу Николай Королёв, сражавшийся в составе партизанского отряда Дмитрия Медведева на Волыни (в этот отряд входил и разведчик Николай Кузнецов).



Или лыжница Любовь Кулакова – трёхкратная чемпионка СССР, – в 22 года погибшая в бою (в конце зимы 1942 года) и посмертно удостоенная высокого звания заслуженного мастера спорта СССР.

Можно не сомневаться в том, что в боях погибли и получили несовместимые с дальнейшей спортивной карьерой увечья многие перспективные атлеты, – и это не могло не повлиять на «медальный урожай» советской сборной на Олимпиаде 1952 года.



Кстати, женская часть команды выступила тогда в целом лучше мужской – и это говорит о потенциале советского спорта того времени, заложенном ещё в 1930-е годы.



Если бы не война, не лишения в тылу, не послевоенная разруха, не отсутствие полноценного детства у тех, кто вступил во взрослую жизнь к началу 50-х годов, – если бы не всё это, результат сборной СССР на первой для неё Олимпиаде, был бы, вероятно, существенно лучше, и наши спортсмены «разорвали» бы американцев, которые толком не воевали, не голодали, не мёрзли.



Хотя… с другой стороны, быть может, военные испытания и придали нашим чемпионам такую силу духа, которая позволила им победить? А сила духа у атлетов-фронтовиков была необычайная.

Одним из главных героев Олимпиады-52 стал гимнаст Виктор Чукарин – он завоевал 4 золотые (в т. ч. самую престижную и ценную: в абсолютном первенстве) и 2 серебряные медали. На тот момент ему шёл уже 32-й год – возраст для гимнаста практически пенсионный. Причём из этих прожитых лет три с половиной прошли в немецких концлагерях, включая самый страшный лагерь смерти в Бухенвальде.

Юность Виктора – уроженца Донбасса, донского казака по отцу, грека по матери – прошла в Мариуполе. Он учился в техникуме физкультуры, успел стать (в 19 лет) чемпионом Украины и выполнить норматив мастера спорта СССР, мечтал выступить на первенстве Союза. Но началась война, его призвали в армию.



Осенью 1941 года, во время трагических сражений на Левобережной Украине ездовой-артиллерист Чукарин получил контузию и попал в плен. Прошёл через 17 лагерей, не раз пытался бежать.



Несмотря на изнуряющий труд в каменоломнях по 12 часов в день и недоедание (Чукарин в плену похудел до сорока килограммов), он даже в концлагере пытался как-то поддерживать форму, делал зарядку, за что товарищи дали ему прозвище Гимнаст.



В апреле 1945-го заключённых, в числе которых был Чукарин, немцы загнали на баржу и вывели в Северное море, чтобы затопить. К счастью, тут налетел британский бомбардировщик, который потопил буксир, а через какое-то время измождённых узников подобрало патрульное судно союзников.

Когда Чукарин вернулся домой, его не узнала родная мать. Оказалось, что ещё в 1941-м на него пришла похоронка.



Возвращаясь к мирной жизни, Виктор поступил в только что созданный Львовский институт физической культуры, принялся упорно тренироваться. На первом послевоенном чемпионате СССР 1946 года он стал всего лишь 12-м, на следующий год – пятым.



И, наконец, в 1948 году пришёл успех – первое место в упражнениях на брусьях. В 1949-51 годах Чукарин выигрывает абсолютное первенство Союза и утверждает себя как лучшего гимнаста в СССР.

На Олимпиаду 1952 года Виктор Чукарин поехал капитаном гимнастической дружины. И в Хельсинки, кстати, его подвиги не закончились: спустя два года он выиграл первенство мира, выступая с повреждённым пальцем, а в 1956-м 35-летний (!) гимнаст завоевал ещё 3 золотые медали на Играх в Мельбурне!



Его основной соперник – японец Такаси Оно, который был на 10 лет моложе и которому явно симпатизировали судьи, – вынужден был признать: «У этого человека невозможно выиграть. Неудачи действуют на него как призыв к новым победам».



Одним из первых спортсменов Виктор Иванович Чукарин – двукратный абсолютный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и пятикратный абсолютный чемпион СССР – был награждён в 1957 году орденом Ленина. Награду вручил ему Климент Ворошилов.

Завершив блестящую карьеру спортсмена, Чукарин занимался педагогической деятельностью: он тренировал наших гимнастов на Олимпиаде 1972 года, долгие годы преподавал во Львовском институте физкультуры, возглавлял там кафедру гимнастики. Умер он в 1984 году, похоронен на Лычаковском кладбище.



Во Львове Виктора Чукарина не забывают: его именем названа улица, памятная доска в честь великого чемпиона украшает фасад здания главного корпуса Львовского инфиза.

Товарищ Чукарина по команде гимнастов Грант Шагинян был хромым – последствие ранения в 1943 году. С таким увечьем, не оставляющим, казалось бы, никаких шансов на победу в большом спорте, армянский атлет выиграл 2 золотые (в командном первенстве и индивидуально на кольцах) и 2 серебряные медали. Особенно поразил он своим выступлением на коне (своей «вертушкой Шагиняна»).

Среди советских олимпийцев не один только Чукарин прошёл через немецкий плен (а нам ещё будут «втирать», что якобы плен ставил на человеке несмываемое клеймо, и его «из-за плохой анкеты» потом никуда не пускали и не выпускали!).



Тяжелоатлет Иван Удодов, родом из Ростова, тоже побывал в Бухенвальде, после освобождения юноша весил 29 (прописью: двадцать девять!) килограммов и не мог самостоятельно передвигаться.



Штангой недавний ещё дистрофик занялся по совету врачей – для укрепления здоровья.



Уже через год он начал завоёвывать медали на соревнованиях, а в Хельсинки «мухач» (штангист наилегчайшего веса) Иван Удодов стал первым советским тяжелоатлетом – чемпионом Олимпийских игр. Имя этого человека почти неизвестно – его затмили великие чемпионы Юрий Власов, Леонид Жаботинский, Василий Алексеев, – но подвиг его воистину беспримерен!

У 31-летнего борца греко-римского стиля из Запорожья – первого в истории представителя Украины, выигравшего олимпиаду, – Якова Пункина, попавшего в плен к немцам в бессознательном состоянии, в результате контузии постоянно дёргались плечо и лицо. Но это не помешало ему положить на лопатки всех своих соперников.



Наоборот, нервный тик сбивал соперников с толку и помогал Пункину проводить его коронный приём – бросок с прогибом! «Человек без нервов», – так прозвали Пункина финские газеты. Одна из них писала: «Трудно поверить, что человек, обладающий такой совершенной техникой борьбы, демонстрирующий верх спокойствия и самообладания, мог перенести в своей жизни такие испытания».

Выживание попавшего в плен в первые дни войны Пункина – ещё большее чудо, чем выживание в плену Чукарина. Еврей Яков Пункин сумел представиться осетином-мусульманином. Дважды он совершал попытки побега, в лагере перенёс тиф.



Если бы фашисты увидели больного заключённого лежащим, они бы наверняка его расстреляли, – но на лагерных поверках Пункина поддерживали его товарищи.

Последний побег Якова оказался удачным, его подобрали советские танкисты. Невзирая на острое истощение, будущий олимпийский чемпион вернулся в строй, служил разведчиком и брал «языков», встретив День Победы на территории врага.

По свидетельствам очевидцев, когда после финальной схватки на Олимпиаде судья поднял руку чемпиона, зрители увидели на ней лагерный номер бывшего заключённого. Рефери тоже оказался бывшим узником фашистов и он, закатив рукав рубашки, показал свой номер, солидаризуясь с героическим спортсменом.

Ещё один наш тяжелоатлет – Евгений Лопатин – получил в сентябре 1942 года на Сталинградском фронте ранение, из-за которого подвижность кисти одной из рук у него стала ограниченной. Вдобавок, в блокадном Ленинграде умер один из его сыновей. В Хельсинки Евгений Лопатин выиграл серебряную медаль, которую наш прославленный штангист Яков Куценко назвал «триумфом воли».

Серебро завоевал и боксёр – в войну боец ОМСБОНАа – Сергей Щербаков, у которого не сгибалась ступня ноги. Полученное им ранение было столь серьёзным, что стоял даже вопрос об ампутации, но Щербаков упросил хирурга не отрезать ногу, сказав: «Бокс для меня – всё!»



На войне боксёр был удостоен медали «За отвагу» за то, что пустил под откос немецкий эшелон и перенёс на себе через линию фронта раненного товарища. Едва выйдя из госпиталя, Сергей Щербаков в 1944 году выиграл чемпионат СССР, после чего побеждал на таких соревнованиях 10 раз подряд!

Завоевавший в Хельсинки золото в академической гребле Юрий Тюкалов больше всего в жизни гордится другой своей наградой: медалью «За оборону Ленинграда». 12-летний мальчик помогал взрослым тушить немецкие «зажигалки».



Он пережил голодную блокадную зиму, в то время как его будущий соперник – австралиец, олимпийский чемпион 1948 года Мервин Вуд – хорошо, полноценно питался. После войны Юрий, восстанавливая подточенное войной здоровье, пришёл заниматься спортом на водную станцию.



Тренировался упорно. На Олимпиаде 1952 года именно Тюкалов принёс нашей стране первое золото в академическое гребле, сенсационно выиграв гонку лодок-одиночек. Почти всю дистанцию ему пришлось преследовать лидера и лишь на финише он сумел-таки обойти Вуда. К награде 1952 года Тюкалов добавил ещё золото в состязаниях двоек на Олимпиаде 1956 года.

Юрий Сергеевич Тюкалов проявил себя разносторонним человеком: закончив Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной, он успешно работает как скульптор – его творения украшают город на Неве.

Блокадницами также были олимпийские чемпионки 1952 года Галина Зыбина (легкоатлетка, толкание ядра) и Мария Гороховская (гимнастика).

Список наших спортсменов-героев может получиться просто бесконечным. Так, тяжелоатлет, серебряный призёр Олимпиады 1952 года Николай Самсонов служил в разведке, был трижды ранен и награждён орденом Красной Звезды за взятие ценного «языка». А, например, за хоккейную сборную, выигравшую первую для Советского Союза Зимнюю Олимпиаду 1956 года в Кортина-д'Ампеццо, выступали фронтовики Александр Уваров, Евгений Бабич и Николай Сологубов.

Советские спортсмены того поколения не получали за свои победы призовые в десятки тысяч долларов и «крутые» автомашины. Они не нуждались в анаболиках и мельдонии.



И побеждали они вовсе не из страха перед репрессиями в случае неудачи на международных соревнованиях – как «объясняют» порою достижения советских атлетов того времени некоторые сегодняшние «правдоискатели». Ну чем можно было ещё запугать человека, прошедшего через мясорубку Сталинграда или Бухенвальд?

Для того поколения чемпионов честь страны действительно не была пустым звуком, а лучшим «допингом» им послужила жизненная закалка.



То было поколение Победителей, водрузивших знамя над поверженным Рейхстагом, и ни одна сволочь в мире не посмела бы издеваться над ними, заставляя их выступать под белым флагом!