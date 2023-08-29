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Советский космос. К 100-летию со дня рождения А.А. Максимова – 29 августа 2023 года.

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Советский космос. К 100-летию со дня рождения А.А. Максимова – 29 августа 2023 года.
Ветераны советской космонавтики – о деятельности генерал-полковника А.А. Максимова в качестве руководителя военно-космической деятельности СССР:
- о централизации руководства космическими силами и средствами в СССР;
- об особенностях создания средств выведения нового поколения;
- о космических комплексах и системах;
- о системе работы А.А.Максимова, о кадровой политике, об уроках аварийных ситуаций.

В студии TacticMedia гости:
Генерал-лейтенант Гусев Юрий Григорьевич.
На различных должностях с 1967 г. в ЦУКос, а затем ГУКоС. Возглавлял ГУ вооружения УНКС с 1991, с 1992 г. – заместитель Командующего ВКС по вооружению до увольнения в запас в 1996 г.
Работал секретарем Госкомиссии по пилотируемым полётам, возглавлял Госкомиссии по испытаниям ряда космических комплексов военного назначения.
Лауреат Гос. Премии СССР и Премии Правительства РФ, Почетный радист, Почетный авиастроитель, действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и Российской инженерной академии.

Полковник Сорокин Сергей Владимирович, ветеран космодрома Байконур. В 1983-86 гг. – помощник начальника ГУКоС генерал-полковника А.А. Максимова, начальник отдела ГУ вооружения до 1998 г. Почетный радист СССР, Заслуженный испытатель космической техники, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, ветеран КБ «Салют» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Ведущий – ветеран космодрома «Плесецк», к.и.н. Евгений Бабичев.

См. также:
Евгений Бабичев и Сергей Сорокин. Советский космос. К 50-летию последнего пуска Н-1: https://youtu.be/9dbZCO_ddb4

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JohrTuM8AmQ
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