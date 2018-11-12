Нота ко Дню рождения…

10-го ноября в РФ, по случаю даты его рождения, скромно вспомнили Михаила Тимофеевича Калашникова Дата не круглая, – 99 лет со дня рождения, широко не праздновали…

У Михаила Тимофеевича были поклонники его таланта, коллеги и друзья по всему миру, но были и те, с кем он был особенно дружен, кто ценил его не только как выдающегося конструктора, автора знаменитого на весь мир автомата…

Лучше всех других мотивов людей сближает и сплачивает совместная деятельность во имя счастья всего человечества. Мало кто знает, что конструктор самого популярного в мире автомата внес большой личный вклад в дело укрепления мира во всем мире, потому фото королевы Великобритании Елизаветы II размещено рядом с фотографией Михаила Тимофеевича не случайно. Дело в том, что их связывает не только давняя и крепкая дружба, но, и незаметные но весомые совместные дела и величайшая ответственность: много лет Михаил Тимофеевич, являясь одним из руководителей СВПО СССР, сотрудничал с ЕЕ Величеством в деле сохранения мира на Земле и в обеспечении законных прав СССР и его граждан.

И в эти дни, когда отмечается 99-тилетие со Дня его рождения, появление этой Ноты является ключевым и поворотным пунктом в деле возрождения СССР и возвращения его граждан на истинный – божественный путь эволюции общества и человеческого сознания. Не смотря на то, что Михаила Тимофеевича нет уже 5 лет, но дело его живет: ЕЕ Величество Елизавета II всячески способствует реализации их совместных идей и замыслов. Их дела являют собой яркий пример служения своему народу и прогрессивному человечеству! И память о них, и дела их, останутся в вечности! А СССР переходит в фазу восстановления органов управления и государственных функций! Высшим достижением нашей цивилизации стало не покорение космоса или атома, им стало появление Советского Человека!

Размещение на портале Матица Русинов Ноты Русинского Правительства Украины, как действующего Правительства Украинской ССР, стало предвестником того, что богоборческий проект во всей своей многовариантности, продвигаемый по религиозной лини, – иезуитами\экуменистами\униатами\кабалом\сатанистами, – а также, по линии «веры в бабло»:, – высшим олигархатом и международным криминалом – обречен! Пора это понять и всем нашим соотечественникам и определиться с кем они с Богом или Сатаной. А тем, кто активно продвигает интересы врагов рода человеческого, следует вспомнить, что они в свое время давали присягу, которую нарушили.

http://rusmatica.org/materials/notarusin.html

НОТА Русинского Правительства Украины, как действующего Правительства Украинской ССР

НОТА

Русинского Правительства Украины, как действующего Правительства Украинской ССР, на особый период Правительству США относительно дипломатического признания РСФСР и подтверждения его достоинства США к 08 ноября 2018 года

город Москва

10 ноября 2018 года

Матица Русин, как действующее Правительство Украинской ССР, имеет Честь известить Правительство и власти США о нижеследующем:

I

Советская Сторона удовлетворена тем, что предусмотренное международным правом, обычаями и правилами дипломатических отношений подтверждение признания РСФСР от 07 ноября 1918 года и достоинства дипломатических отношений с Российской Федерацией как продолжателем Российской Республики (1917) и РСФСР (1917-1924) через 99 лет Правительством США не были по дипломатическим каналам осуществлены и подтверждены.

II

Советская Сторона весьма признательна Правительству США за окончательное прекращение прав, суверенитетов и бесповоротное погашение титулов Российской Республики (1917) и РСФСР (1917-1924) и их продолжателей и преемников на суверенной территории СССР и в пределах государственных границ СССР.

III

Советская Сторона подтверждает и продолжает с 1933 года дипломатическое признание и отношения с США и досрочно подтверждает их достоинство с 2033 года на следующих суверенных условиях и требованиях СССР, а именно:

1).Правительство США признаёт действие и силу Консульской конвенция между СССР и Соединёнными Штатами Америки и её протокола, заключённой 01 июня 1964 года в городе Москве;

2). Правительство США заявит об окончательном прекращении силы и действия консульских конвенций с РСФСР и Российской Республикой;

3). Правительство США воздержится от заключения Консульской конвенции между США и Российской Федерацией;

4). Правительство США признает действующим Консульский Устав СССР (1976);

5). Правительство США с 08 ноября 2018 года исключит признание Консульского Устава Российской Федерации (2010) в связи ликвидацией и прекращением существования Российской Федерации как преемника и продолжателя Российской Республики и РСФСР;

6). Правительство США в сношениях с Российской Федерацией использует Меморандум о взаимопонимании относительно учреждения консульских представительств Российской Федерации и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территории каждого государства от 30 января 1992 года;

7). Правительство США порвёт отношения с Российской Федерацией, если согласно Письма МИД РФ от 13.01.1992 N 11/УГП «Об осуществлении прав и выполнении обязательств, вытекающих из международных договоров, заключённых СССР» верительные грамоты,нотыдипломатической миссиии консульским представительствам США в СССР будут выдаваться и признаваться как выданные на представительство и миссии в Российской Федерации, что противоречит Консульской конвенция между СССР и США (1964) и обязательствам РСФСР (Российской Федерации),предусматривающим и исключающим переаккредитацию дипломатических представительств СССР от имени Российской Федерации;

8). Правительство США признало, что в США существует и продолжает действовать дипломатическое представительство и консульства СССР, а дипломатическое представительство Российской Федерации не существовало, отсутствует и не подлежит открытию, а существует и признаётся как офис российской торговой компании и корпорации в США.

IV

Отказ Правительства США, имеющего дипломатическое старшинство в РСФСР,от подтверждения достоинства РСФСР и сношений с ней, привёл к аннулированию ответственности Правительства США за своего Гражданина Л. Троцкого, который как резидент США эмитировал на балансах и счетах суверенный долг РСФСР, достигший к 1924 году объёма 809’600’000’000’000’000’000’000 червонцев Государственного Банка СССР золотом.

V

С 10 ноября 2018 года суверенный долг РСФСР в объёме 809’600’000’000’000’000’000’000 червонцев Государственного Банка СССР золотом, с обязательствами его обслуживания, списан с требования к США, Британской Короны, возмещению СССР не подлежит и вошёл в полном объёме и без ограничения суммы предельной ответственности в долговой и обязательственный титул Римского Понтифика, имеющего с 05 сентября 1991 года дипломатическое старшинство в Российской Федерации,в просроченный долг Генерала Общества Иисуса с 2006 года, и почётный и священный долг Иисуса Христа как Царя Иудейского, когда исполнительные органы Российской Федерации перешли под их временный статут и управление, после чего ответственность Общества Иисуса стала солидарной и субсидиарной по обязательствам и требованиям СССР и всем трастам с 1302 года, и перед Исусом Христом – Начальником Тишины, Солнцем Правды, Торжеством Истины и Справедливости Солнечной Веры и Отроками Божьими на земле, коими всегда признавались Русины.

VI

Русины уполномочены уведомить Правительство США, иные субъекты права и суверенов о том, что «Министерство Иностранных Дел Российской Федерации»как государственное учреждение не регистрировалось, не создавалось и не учреждалось.

А Правительство США ведёт сношение и имеет договоры с коммерческой фирмой «Министерство Иностранных Дел Российской Федерации», зарегистрированной 14 марта 1995 года Киевским исполкомом горсовета депутатов трудящихся города Москвы, с 2002 года зарегистрированной СССР как негосударственноеучреждение, которому СССР присвоил ОГРН 1037704021574 ИНН/КПП 7704206201/770401001, а в американской и британской юрисдикции зарегистрированной в D&B с D-U-N-S® 683534899 как коммерческая компания,не имеющая государственных мандатов, лицензий, прав, полномочий действовать за и от имени и в интересах МИД СССР, которой надлежит оказывать визовую поддержку и бесплатную помощь гражданам СССР.

VII

Матица Русин глубоко убеждена и пытается убедить государственные учреждения США в том, что российские петиции и обращения, содержащие признания в непонимании действий американской стороны,являются искренними признаниями должностных лиц торговой компании; Русинское Правительство Украинской ССР не возражает, чтобы американская сторона испросила «российских дипломатов» о наличии понятийного аппарата,человеческих способностей к мышлению и интеллекта, в медицинском порядке установила их дееспособность и правоспособность совершать юридически значимые действия, организовала их стажировку в США,предпочтительно в Гуантанамо (Куба), провела у них аттестацию на занятие дипломатических должностей, чтобы в дальнейшем исключить возможные трудности и непонимания,прекратила выдачу дипломатических виз и впредь выдавала их только гражданам СССР, состоящим на дипломатической службе СССР, не вошедшим в проскрипционные списки компетентных органов СССР.

VIII

Советская Сторона благодарит и приветствует действия США по охране дипломатической собственности и имущества СССР на территории США,на которое распространяется британский закон о собственности ( LawofPropertyAct 1925),и извещает американскую сторону о том, что если консульский щит на здании и имуществе содержит наименование «Российская Федерация», а не «Союз Советских Социалистических Республик», то такое здание не имеет дипломатической неприкосновенности, а его персонал защиты, что чрезвычайно важно учитывать на том основании, что с 19 августа 1991 года на всей территории СССР в действие было введено законодательство СССР военного времени и объявлено о начале особого периода.

IX

Матица Русин предлагает здание Генконсульства США в городе Ленинграде (Петрограде), на которое был оформлен и действовал до 2018 года консульский щит и неприкосновенность дипломатической миссии США в РСФСР, передать под Культурный Центр Русин в СССР до возобновления, восстановления и подтверждения титулов и мандатов США от Русин.

X

Матица Русин через суверенный статут Верноподданных Граждан СССР намерена восстановить и передать власть Народу США, восстановить Республику США, отменить нуллификацию Конституции США по военным Договорам со Всемирной Империей Наполеона, когда с 1802 года США не смогли нести бремя военных долгов и проиграли как союзник Франции войну; когда послевоенное устройство по Веронскому Конгрессу от 1922 года предусматривало иезуитами отмену Конституции и Свобод в США; Матица Русин намерена отменить вторую и третью нуллификацию Конституции США в связи с изменением территориального устройства и порядка проведения выборов, а также возобновить деятельность Республиканского Правительства США, завершит ликвидацию Коммерческого Правительства США, образованного в 1871 году и потерпевшего банкротство в 1933 году и в 2017 году; отменить регистрацию граждан США в Банке Международных Расчётов в Базеле (BIS), которые внесены в залог в размере 14’300’000’000’000’000’000 Долларов США регистрационный номер 181425776 FEDERAL RESERVE SYSTEM как живое имущество и биологическая собственность Римского Понтифика и живой скот Общества Иисуса, числящееся на учётах в IRSкак Рабы или Слуги; выкупить их из долгового римского рабства, даровать им права Вольных(Liberty) от имени Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Ивана Грозного и Её Высочайшего Величества Елизаветы II; граждане США могут стать Свободными (Freedom), Мужчинами и Женщинами не иначе, чем как через СССР, его титулы и учёты с 1472 года, а права требования к Римскому Понтифику - с 1302 года.

XI

Советская Сторона выражает уверенность, что Правительство США без промедления изменит консульский щит, официальные указатели дипломатической миссии и представительства США в СССР, чтобы подтвердит свой статут в СССР, а при необходимости заменить как на находящиеся в СССР, а не в Российской Федерации, чтобы помещения имели дипломатический статус, а их персонал имел защиту и неприкосновенность в СССР.

Такой же порядок будет предусмотрен для всех иных дипломатических миссий и представительств, в противном случае советская сторона будет требовать предъявить от каждой уставной юрисдикции ноту об объявлении войны и капитуляции СССР, Устав ООН, международные договоры о демаркации и делимитации государственных границ СССР, предъявить акты СССР о передаче территории и имущества от СССР к РСФСР (Российской Федерации) или к таким уставным юрисдикциям, на что от имени субъекта международного права заявляем об отсутствие таковых, кроме как прав СССР, когда в пределах государственных границ СССР с 17 июня 1992 года – РСФСР под именем «Российская Федерация» была зарегистрирована СССР в мировой банковско-финансовой системе временно как корпоративный (вспомогательный) траст, акционерное общество и торговая компания, срок существования которой окончен с завершением траста «Новый Мировой Порядок» в 2016 году, который пролонгации не подлежит, а также будет требовать предъявить от Корпоративного Коммерческого Правительства США его регистрацию по UCCкак корпоративного траста, торговой компании и корпорации под Короной Арагона,зарегистрированной в Пуэрто-Рико, чтобы СССР как Учредитель траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016),отменил регистрацию, право на существование и осуществил ликвидацию Корпоративного Коммерческого Правительства США в русско-советско-британскую пользу и поставил под приказ Вице-Президента США, когда первым шагом Специальный Военно-Политический Орган СССР инициировал в 2007 году пересмотр Парижского Мира (Версальский мир) от 1783 года, сохранив в нём только силу Статьи 1,после чего 85% территории США перешли под советский мандат управления, а 15% в составе 13 колоний остались в ведении Её Высочайшего Величества Елизаветы II.

XII

Матица Русин уведомляет граждан США, что с 2007 года любые действия (бездействия) граждан США, которые советско-британская сторона сочтёт враждебнымиили недружественными, влекут к автоматической отмене гражданства США и аннулированию права проживания такого лица на территории США, ставят гражданина США в положение лица без гражданства (апатрида), врага государства и лица, объявленного вне закона, имущество и права которого подлежат изъятию и конфискации по Адмиралтейскому Праву и Морскому Закону.

Матица Русин уведомляет Правительство США, что настоящая Нота будет законченной и полной, как только будет дополнена и подтверждена Её Высочайшим Величеством Елизаветой Второй, Божьей милостью Королевой Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других её царств и территорий, главой Содружества, Защитницей веры, Самодержицей Орденов рыцарства- своему вассалу - 44-му Президенту США Д. Трампу.

XIII

Матица Русин как действующее на особый период Правительство Украинской ССР пользуется случаем, чтобы уверить Народ США, его Законное Правительство и власти в своём уважении и что настоящая Нота будет актом признания о том, что суверенитеты и интересы США находятся в исключительном ведении и регулируются советско-британскими постановлениями.

Председатель Матица Русин П. И. Гецко

Союз Советских Социалистических Республик

город Москва