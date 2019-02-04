Сталин и победа в Великой Отечественной войне – символы высоты Духа Советской Цивилизации(2)

.

Подводя итоги «ельциновскому разгрому» (сравнение данных на 2000 год с данными «застойной экономики России» в 1985 годы), Ю.П.Савельев приводит такие величины падения объемов производства [7, с. 249]:



в станкостроении – на 80%;



в тракторостроении – на 93%;



в производстве мостовых кранов – на 83%;



в производстве кранов мостовых однобалочных – на 91%;



в производстве металлургических кранов – на 97%;



в производстве экскаваторов – на 87%;



в производстве электровозов – на 95%;



в производстве грузовых магистральных вагонов – на 85%;



в производстве пассажирских магистральных вагонов – на 40%;



в производстве грузовых автомобилей –на 73%;



в производстве химических волокон и нитей – на 77%;



в производстве хлопчатобумажных тканей – на 67%;



в производстве шерстяных тканей – на 87%;



в производстве льняных тканей – на 80%;



в производстве обуви – на 91%;



в производстве говядины и телятины – на 85%;



в производстве свинины – на 81%;



в производстве масла животного – на 63%;



в производстве телевизоров – на 77%;



в производстве нефти – на 40%;



в производстве угля – на 35%;



в производстве торфа – на 96%.



Я привёл только некоторые данные, которые позволяют дать экспертную оценку, что мощь экономики «рыночно-либеральной» России сократилась более чем на 50%.

Ю.П. Савельев заключает так выводы по своему исследованию [7, с. 252]:

«Роберту Макнамаре даже в самом его сладком сне не могло присниться то, что случилось с Россией.



Не нужно было сбрасывать на Россию 400 мегатонн мощности в ядерных зарядах для разрушения её промышленного и сельскохозяйственного потенциала более, чем на 50% : это сделали несколько танков залпами по Белому Дому в Москве, где, какой-никакой, но всё же избранный народом Парламент пытался противостоять разрушению государства его первым лицом и его государственными советниками, а также дивизиям зарубежных «советников», заполнивших все управляющие кабинеты оставшихся министров и правительства РФ».

А вот данные известного аналитика газеты «Завтра» Владислава Шурыгина, опубликованные в первой декаде января уже наступившего 2019 года [5]:



«В итоге всего за десять лет, к 2001 году, из второй экономики мира Россия, по размеру ВВП на душу населения опустилась на 55-е место, что было ниже Малайзии и Багам». И это было закономерное следствие за отказ России от социализма, от принятой стратегии вождями рыночно-капиталистической контрреволюции на вхождение в «западную цивилизацию» за любую «плату», в том числе и за «плату» в форме её экономической колонизации;



«За один только 1992 год Россия по объему промышленного производства откатилась на 12 лет назад»;



«В целом доля российского ВВП в мировом выпуске сократилось почти вдвое: с 5,5% в 1990 году до 3% в 1995 году и 2,7% в 2001 году»;



«С 1994 года Россия перешла, по существу, на штучное производство вооружения для собственной армии. Например, если в 1988 году на заводах СССР было произведено 3,5 тысяч танков, то в 1996-м было заказано 58 танков – то есть в 60(?!) раз меньше, к тому же, из них была оплачена только половина».



Это означает, что вся «Эпоха Ельцина» [4] была Эпохой Предательства Победы в Великой Отечественной войне, Эпохой Предательства всей Советской Истории, Эпохой экономического самоуничтожения под управлением «советников» из США и Великобритании, подобно тому, что мы сейчас с удивлением наблюдаем на Украине, так и не понимая, что «майданная контрреволюция» на Украине с их лидерами – Порошенко, Ярошем, Порубием и др. есть только «уродливое», но «выпуклое», «зеркало», того, что творила «либерально-рыночная партия» во главе с Б.Н. Ельциным в России.

Но история в своей логике не знает жалости по отношению к тем, кто не понимает ни её смысла, ни её правды. А правда Истории за социализмом, но «социализмом XXI века» как Ноосферным Экологическим Духовным Социализмом, потому что вне социализма ноосферного качества, я его называю Ноосферизмом, человечество, находясь в «плену» рыночно-капиталистических механизмов хозяйствования на Земле, обречено на экологическую гибель в XXI веке.

На рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века, когда в СССР – России развернулась под видом «рыночных реформ», так называемой «перестройки», рыночно-капиталистическая, и антисоветская, антикоммунистическая – одновременно, контрреволюция, глобальный экологический кризис перешел, в моей оценке, в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.

Именно в это время появляется Доклад, написанный группой западных ученых во главе с Гудлендом, Дейли и Эль-Серафи по заказу Мирового Банка, в котором был вынесен экологический приговор Рынку как механизму экономического развития человечества [11, с. 9]: в экологически заполненной нише на Земле, которую занимает человечество, рынок как механизм экономического развития, исчерпал себя.

А это означает, что теперь возникает экологическая востребованность той плановой, управляемой экономики, которая составляет важнейшее достижение в развитии СССР в сталинскую эпоху, и которая становится основой, на базе реализации императивы выживаемости человечества, Будущего Человечества в форме ноосферного развития.

Россия стоит на пороге Ноосферного Прорыва, она исторически предуготовлена стать «Ноосферой Россией» [8] – страной победившего Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Этот Прорыв рождает востребованность уроков Советской цивилизации, её успехов в области науки, культуры, образовании, в раскрытии творческого потенциала трудового народа.

Настоящая монография «И.В. Сталин и Победа в Великой Отечественной войне – символы высоты Духа Советской Цивилизации» является, в каком-то отношении, дополнением созданной в конце 2018-го года монографии «Ноосферная Россия: стратегия прорыва», и одновременно её развитием.

Основу монографии составили две мои небольшие работы, опубликованные в 2009 и 2015 годах: «Апостол социализма» и «Победа в Великой Отечественной войне – Гимн Советскому Человеку», но с добавленными большими частями, которые я назвал «Прологом» и «Эпилогом».

С.Ю. Глазьев в статье «Главная проблема. О дисфункциях государственной системы управления», опубликованной в уже упомянутом первом номере газеты «Завтра» за 2019 год, замечает [9, с. 4]:

«…исходя из имеющейся ресурсной базы, наша экономика может производить сегодня в 1,5 раза больше. У нас нет ограничений роста ни по одному фактору производства: загрузка производственных мощностей не превышает 60%, скрытая безработица оценивается не ниже 20%, возможности углубленной переработки сырья не ограничены – так же, как и активизации научно-технического потенциала страны».

И далее он выстраивает систему предложений, как ликвидировать «дисфункции государственной системы управления», уделяя главное внимание перестройке банковской системы и кредитной политики в сторону государственных долгосрочных инвестиций, доля которых оказывается мизерной.



Но возникает вопрос? А возможно ли перестроить сложившуюся «либеральную элиту» (кстати, опубликованный рисунок в газете с подстрочником «Свои среди своих: куратор Бильдербергерского клуба Генри Киссинджер, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин» [9, с. 4] несёт в себе достаточно прозрачный «сигнал» о том, как действует финансово-спекулятивный блок в России в функции механизма её экономическо-финансовой колонизации), или необходимо её полностью заменить, исходя из приоритета высших надэкономических целей, исходя из действия императива выживаемости – императива перехода к управляемой экономике и управляемой социоприродной эволюции?

Можно ли говорить о возрождении экономической мощи без великой национальной идеи («большой идеи»), которая бы всколыхнула всю страну, стала бы идеалом, зовущим к новому подъему Духа российской нации?

Карл Маркс и Фридрих Энгельс перевели мечту человечества о коммунизме, которая в истории живёт, по крайней мере, начиная с «коммунизма Иисуса Христа» [10], на научную основу, создали научно-теоретическую систему – науку о коммунизме, получившую название марксизма. И в этом их историческое величие!

Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин – гении Русского Прорыва человечества к социализму, гении, которые в своих личностях воплотили синтез ученого, мыслителя, революционера, вождя практического созидания социализма, с одновременной разработкой теорий решения возникающих проблем – этот синтез оказался на такой высоте, которой не знала История по отношению к любым историческим личностям прошлого.



И в этом их историческое величие!

Ленин и Сталин – одновременно символы Великого Духа советского человека, рожденного созиданием невиданного в истории социалистического общества.

Именно «социализм» в СССР был той великой или «большой» идеей, которая стала основой вдохновенного труда на протяжении всей советской истории, создавшего народное хозяйство такой экономической мощи, на которой так называемая «рыночная» ельциновская и пост-ельциновская экономика паразитирует более 27 лет, паразитирует, обеспечивая вывоз капитала колониальной капиталократией за границу и генерируя в стране демографическую катастрофу, обнищание большинства населения [13].

В XXI веке такой большой идеей становится Ноосферизм или Ноосферный Экологический Духовный Социализм, возрождение плановой (на первом этапе – планово-рыночной) ноосферно-социалистической экономики со становлением научно-образовательного общества, ноосферного синтеза науки и власти [12] и обеспечения управляемой социоприродной эволюции – единственной модели развития человечества, которая может спасти его от экологической гибели.

Наступило время Ноосферного Прорыва из России! В 2011 году я написал «Манифест ноосферного социализма» [14].

Этот «Манифест» я закончил словами [14, с. 107]:

«Над миром человечества бьёт набат экологической тревоги! Времени на осознание ситуации, в которой оказалось человечество, становится всё меньше и меньше!

Снова над будущим человечества восходит солнце социализма, призванного решить экологические проблемы, возникшие в XXI веке.

Это означает, что у человечества нет будущего вне ноосферного экологического духовного социализма!

Обладая свободной волей, человек может спасти себя, проявив волю к воссоединению с целостностью космоса!

Пробил час «экспроприации экспроприаторов», т.е. экспроприации капиталократии, что и совершит человек труда в союзе с Её Величеством Природой!

Призрак бродит по планете Земля – призрак ноосферного экологического духовного Социализма!

И это есть истина из России, которая обращена ко всем здравомыслящим людям на Земле!».

Эпоха Великого Эволюционного Перелома как эпоха Родов Действительного – Ноосферного – Разума, которая уже наступила и предъявила свои императивы человечеству, снова несет в себе Зов к возвышению Духа Человека, его Разума до «высоты» великих свершений ради установления Ноосферной Гармонии на Земле, ради обеспечения прогрессивной эволюции всей уникальной системы жизни на Земле – Биосферы, которая стала и «колыбелью» рождения Человека разумного, призванного совершить процесс «оразумления» глобальной эволюции, и в отдаленных будущем – космической эволюции нашей Вселенной!

Россия в XXI веке, по моему прогнозу, должна стать стартовой площадкой для Ноосферного Прорыва человечества. Она наиболее предуготовлена для этой великой миссии, поскольку в её Истории «отпечатался» опыт первого Социалистического Прорыва в 1917 году, первого Космического Прорыва в 1957 и 1961 годах, а также сложилась Ноосферная научная школа всемирно-исторического значения.

В 2013 году я написал 13-ть «Гимнов ученого-ноосферолога» и опубликовал их в форме 11-го раздела в монографии «Человек, наука и экономика в Эпоху Великого Эволюционного Перелома: ноосферный императив». Среди этих гимнов есть и мой «Гимн человеческому разуму».

Им я закончу это моё «Предисловие от автора».

Гимн человеческому Разуму

«Чей ты Разум человеческий?

Чему ты служишь, что ты любишь?

Ты сам по себе, или величие мира

Через тебя себя познающего?

Неужели деньги и сиюминутная выгода

Весь твой масштаб и твой же конец?

Неужели ты рождён Эволюцией,

Чтобы служить Власти денег,

а значит Власти Зла?

Нет! Нет! – И нет!

Ты – Разум Вселенной и Разум Любви!

Ты – Разум Справедливости и Разум Кооперации!

Ты – Разум Ноосферный, потому

что служишь Гармонии Земли

и Мира!

Ты – Разум всей Жизни на Земле

и Жизни в Космосе!

Ты – Разум Духа и разум одухотворённый!

Ты – Разум Добра – и в этом качестве

за тобой Великое Будущее!».

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А.И. Субетто