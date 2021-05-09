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Фильм о подвиге лётчика Евгения Михайлова и о профессии лётчика “За облаками солнце”

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Фильм "За облаками солнце" о подвиге лётчика Евгения Михайлова и о профессии лётчика.

Автор сценария и режиссер Сергей Зарков
Оператор-постановщик Дмитрий Пахомов
Оператор Сергей Зарков
Звукорежиссёр Максим Новопавловский
Участники:
Иван Аноров (ветеран ВОВ и МПГУ)
Евгений Ермягин (студент МПГУ)
Сергей Зарков (в роли отца)
Михаил Сизов (пилот Ил-76, Ан-26)
Игорь Юрченко (командир авиаполка, командир ВС Ил-76, Ан-26 и др типов)
Сергей Сливко (зам начальника по воспитательной работе, пилот Ил-76,  Ан-26 и др типов ВС)

От автора:
Михаил Бабичев
Закадровый текст:
Ксения Глекова (студентка МПГУ)
Максим Новопавловский (Мatub Сucurumba) KRB studio

Cоздатели фильма выражают благодарность:
Владимиру Березину — советнику при ректорате МПГУ: заместителю председателя совета ветеранов МПГУ за содействие в организации съемок фильма;
Игорю Юрченко — командиру 70-го смешанного авиационного полка войск национальной гвардии России за помощь и организацию съемок;
Сергею Сливко — заместителю начальника лётно-методической подготовки личного состава за помощь и организацию съемок;
Экипажу ил-76 и всему личному составу 70-го смешанного авиационного полка (г. Балабаново Калужской области) за организацию съемок на борту самолета и тренажера МИ-8;
Коллективу ГБОУ «Школа №777» г. Москвы и сотрудникам музея Евгения Михайлова за помощь в проведении съемок;
Ивану Ивановичу Анорову за прославление памяти героя СССР, лётчика Евгения Витальевича Михайлова;
Евгению Жаринову – профессору МПГУ и ВГИК за поддержку.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I6MnCPLkbvY
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