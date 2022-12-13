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Что стоит за массовыми протестами в КНР

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Илья Титов о том, кто и что стоит за массовыми протестами в Китае и провалом политики «нулевой толерантности».

Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DZ5lZB1rCS4
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