Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2020

Азаров: Три встречи Зеленского – три грубых ошибки

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Срочно! Озверевшие протестующие на Полтавщине угрожают сжечь эвакуированных из Китая

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«Как же мне больно и мерзко», — вопль отчаяния офицера ВСУ (ФОТО)

Офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в соцсети возмутился реакцией украинцев на эвакуацию соотечественников из Китая. «Как же мне обидно смотреть на происходящее в Новых Санжарах. А вы еще что-то бормочете о Крыме и Донбассе, а там еще больше украинцев, которые ждут. А Вы тут уже показали, что наши соотечественники Вам не нужны. Не нужны Вам украинцы, потому что Вы манкурты, малороссы… хо*лы, кто угодно, а не украинцы», — пишет он. По мнению офицера украинской армии, для значительного количества украинцев в жизни необходимо поесть, посмеяться и выложить свои фотографии в социальных сетях. За происходящее офицеру очень обидно, поскольку народ стал напоминать настоящее стадо. «Обидно, больно, мерзко смотреть как вы превратились в стадо и нарИд», — пишет он. Как сообщала «Русская Весна», вчера «единый народ» в едином порыве забрасывал автобус с эвакуированными камнями, проводил молебны о том, чтобы тех, кто прибыл из Китая, не направили к ним, а врачи из Львовской области в первобытном ужасе пели гимн, когда поняли, что им придётся иметь дело приехавшими из Уханя. Читайте также: Протестующие на Полтавщине рассказали, почему так жёстко встречают эвакуированных из Уханя (ВИДЕО)

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Захарова назвала протесты на Украине против эвакуации людей из Уханя Средневековьем

Фото: Reuters Фото: Reuters Ситуация в украинском поселке Новые Санжары, где проходят протесты против размещения в санатории эвакуированных из Китая - это обесчеловечивание гражданского общества, такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась столкновениями силовиков и жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в местном санатории. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский.

Facebook Как отметила Захарова в, протесты на Украине показали, что Украина действительно является Европой, правда, Средневековой.

“У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?” – написала дипломат.

“Тогда Майдану рукоплескал “цивилизованный мир”, а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя”, – добавила представитель МИД. Она назвала символичным тот факт, что протесты происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что власти эвакуировали 73 человек из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, на борт не допустили трех украинцев и одну иностранку. В четверг самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве. Все эвакуированные будут находиться в санатории Национальной гвардии “Новые Санжары” в Полтавской области. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, санаторий охраняют сотни нацгвардейцев.

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Глядя на Украину, вспоминаю Афганистан — там так же скатились в средневековье

Журналист ВГТРК и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев прокомментировал происходившее вчера в самой европейской из европейских стран на фоне прибытия эвакуированных из китайского Уханя граждан. «Глядя на сегодняшние события на Украине, на эти орущие толпы, на врачей, поющих гимн от радости, что им не придется лечить больных, на молебен, когда люди просили Богородицу защитить их от эвакуированных из Китая, я вспоминал Афганистан. Казалось бы, где что. Но если посмотреть на фотографии Кабула 70-х и 80-х годов, то становится ясно, что это была совсем другая страна. По улицам ходили девушки в платьях, пижоны носили джинсы-клёш, в доме Советской дружбы проводили дискотеки и крутили кино, по телевизору шли индийские фильмы. И вот за какие-то двадцать лет страна скатилась в варварство и средневековье. Украина прошла этот путь куда быстрее и без долгой войны. За шесть постмайданных лет страна ускакала не просто в средневековье. Темное время. Охота на ведьм, изгнание прокаженных, побивание чумных больных, не хватает только сожжения околдованных суккубами. Если завтра в толпе начнут цитировать „Молот ведьм“ — я совершенно не удивлюсь. Хотя с другой стороны, Украина и начала шесть лет назад всё с языческого приношения на Майдане. С массовых убийств. А потом была Одесса, потом смеялись над жертвами бомбежки в Луганске „самке колорада оторвало ножки“, потом клоун Зеленский благодарил „АТОшников“ за то, что „защищаете нас от всякой мрази“, были сотни убитых детей Донбасса. Так что Афганистан еще держался, после ухода советских войск. И сейчас, с трудом, пытается вернуть упущенные годы. Украина шагнула сразу в средневековье. И без всяких «талибов»*. Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу коктейлями Молотова. По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях. А еще потом можно было написать, что эвакуация — это зрада и происки Кремля. Потому что москали хотят уничтожить Украину. Говорят, что древние укры не знали о москалях, и потому происходившие с ними беды они приписывали темным силам природы и злым духам. А в Новом украинском средневековье вот так. И трудно теперь понять на самом деле, это украинцев так жизнь раскорячила или они изначально были готовы превратить себя в такое вот. Вспоминая Волынскую резню, склоняюсь ко второй версии». Читайте также: Военные США пошли на таран российского патруля в Сирии (ВИДЕО) *«Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация.

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В Сеть утекли секретные данные, подтверждающие причастность Украины к крушению МН17

В Сеть утекли секретные данные, подтверждающие причастность Украины к крушению МН17. Как сообщала РВ, на платформе Bonanza Media на днях появились материалы о крушении рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году. Причём утекли из Федеральной полиции Австралии, где некоторые из бумаг находились в архиве. Ранее они готовились в рамках «проводимого следственной группой расследования». Украинские и либеральные СМИ поспешили заявить, что документы подложные, но пресс-служба Федеральной полиции Австралии разослала по СМИ пресс-релиз, где опровергла эту версию. Австралийская полиция подтвердила, что украденные из архива данные подлинные. Возникает вопрос, почему тогда документы были скрыты? Вероятно, по приказу Запада, поскольку Австралия выяснила причастность Украины, что сразу бы разрушило антироссийскую версию. Всего было слито четыре документа о расследовании дела МН17, и только два касались работы непосредственно австралийской полиции. В первом фигурирует стенограмма беседы журналиста Билли Сикса с сотрудниками полиции Австралии. В ней говорится о свидетелях, видевших в день крушения «Боинга» украинский истребитель. Из второго документа стало известно, что австралийская полиция работала с обрезанными фотографиями, которые кто-то тщательно отредактировал. Несмотря на то, что фото были не оригинальными, анализировали их на полном серьезе. Третий документ касался «Бука», которого, по заверениям авторов, в зоне крушения не было. Однако подобный тезис поставил бы крест на «русском следе». И наконец, четвертый документ, рассказывающий об итогах опроса свидетелей, только уже голландской полицией. Они также получили информацию об украинском истребителе в небе. Однако Нидерланды об этом молчат и продолжают придумывать поводы для обвинений в адрес России. И видимо, так будет продолжаться, поскольку слив достоверных документов в голландской прокуратуре решили не замечать. Читайте также: Германия и США накинулись на Россию в ООН — Небензя ответил Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Новые Санжары. Реакция

О реакции на события в Новых Санжарах, где толпа местных рагулей напала на граждан Украины эвакуированных из Китая.Очень символичное событие в 6-ю годовщину массового убийства на евромайдане и последовавшего за этим фашистского государственного переворота.Деградация общественных отношений стала наглядной даже для тех, кто этого прежде предпочитал не замечать.

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Протестующие на Полтавщине рассказали, почему так жёстко встречают эвакуированных из Уханя (ВИДЕО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», жители н. п. Новые Санжары, что в Полтавской области, устроили массовые беспорядки, протестуя против размещения в местном медцентре людей эвакуированных из-за вспышки коронавируса из Уханя. Несколько человек ответили украинским СМИ, почему они столь решительно настроены против размещения своих сограждан в их городе. Журналистка спросила у нескольких протестующих, чем они объясняют свою позицию и в чем причина столь решительного протеста. Позиция протестующих заключается в том, что их населенный пункт является не первым, в который, по словам нескольких молодых людей, доставили эвакуированных. Также парень сказал, что во всех предшествующих городах и населенных пунктах им отказали. На это журналистка возразила, что их только недавно доставили из Уханя в Украину и в скором времени должны привести в Новые Санжары. При этом она задала вопрос, «откуда у них ранее озвученная информация и с чего они это взяли?». И тут, один из рядом стоящих мужчин ввязался в разговор и все объяснил: «У нас ведь не работают украинские каналы. Мы смотрим Россию, там только сегодня начали об этом рассказывать. У нас отключили украинские каналы». Читайте также: «Просто ад»: Протестующие кидают камни и угрожают сжечь эвакуированных из Китая (ФОТО, ВИДЕО)

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Велком ту хоум

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Бабченко предложил России напасть на Украину прямо сейчас

Пропагандист-«порохобот» Аркадий Бабченко резко прокомментировал события вокруг эвакуации украинцев из Китая. «Абулия. Есть такой медицинский термин. Состояние патологического отсутствия воли, при котором пациент не способен выполнить действие, необходимость которого осознаётся, не способен принять необходимое решение. По-моему, исчерпывающее описание нынешнего политического строя. Владимир Зеленский настолько закрепил в своей голове мысль о том, что он принесет в Украину мир, что он останется в истории страны как её спаситель-миротворец, эта идея-фикс настолько прочно поселилась у него в голове, в которой он уже закончил войну, стала настолько единой стратегией, которой подчинено все его мировоззрение, что никакая реальность выбить её оттуда уже неспособна. И при столкновении с реальностью наступает не прозрение, а лишь паралич. Дважды за неделю руководство страны продемонстрировало полную беспомощность в кризисных ситуациях. Если бы я на месте России ждал момента для атаки, я бы решил, что клиент созрел. Между прочим, идеальная ситуация для зарождения хунты. Когда армия воюющей страны понимает, что у неё нет начальства, что при первом же относительно серьезном обострении она остается с врагом одна и что страну спасать будет тоже только она, сама, без политического руководства. Это момент осознавания самих себя. Как у Скайнета в “Терминаторе”.

В такие моменты армия задает вопрос — ну и на черта, собственно, они нам нужны?

Плохо, что это осознание приходит и к обществу.

И оно начинает задавать этот же вопрос. Хунта, безусловно, может спасти страну во время войны. Проблема в том, что еще ни одна не сумела остановиться и после. Кстати говоря, если следующий Майдан и начнется в Украине, то он начнется нифига не из-за сдачи позиций, или прессования атошников, или “формулы Штайнмайера!. Не-а. Он начнется из-за чего-нибудь вот такого вот, типа Санжар. Или элитной собаки. То есть это будет уже не Майдан в том понимании, в котором мы его понимаем — буржуазно-демократическая революция за права и свободы, а скорее бунт. Бессмысленный и беспощадный.

Типа забрасывания автобусов с эвакуированными камнями.

В общем, коктейль складывается опупительный, надо признать. Все компоненты как на подбор. Грустно точно не будет.

Весело, впрочем, тоже.

Спокойной ночи». Читайте также: Донбасс негодует: Киев озвучивает условия, на которых хочет закончить войну

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День позора подошел к концу

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«Зеля — ссыкун»: Вече в Киеве требует увольнения Ермака и поражения в правах жителей Донбасса (ВИДЕО)

После того, как вечером 20 февраля, на Майдане в Киеве прошло вече в память «небесной сотни», его участники пришли к Офису президента. Там они развернули баннер с надписью «Движение сопротивления капитуляции» и скандировали: «Нет капитуляции», «РФ — наш враг», «Зеля — ссыкун». «Мы до сих пор не знаем отношение Зеленского к небесной сотне, он боится называть РФ оккупантами. Мы хотим слышать твое отношение по поводу Портнова и других, которые угрожают и хотят засудить героев», — заявили выступающие. Среди них художник и телеведущий канала «Прямой» Сергей Поярков, главарь неонацистской группировки С14 Евгений Карась и другие радикалы, а также сторонники экс-президента Петра Порошенко. Митингующие озвучили требования. Одно из них — уволить «русского шпиона» Андрея Ермака (глава Администрации президента) и на пять лет лишить избирательных прав жителей неподконтрольной части Донбасса, чтоб они не смогли проголосовать за «пророссийскую сволочь». Общее число участников акции — не более 1000. Читайте также: «Просто ад»: Протестующие кидают камни и угрожают сжечь эвакуированных из Китая (ФОТО, ВИДЕО)

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“Не в тот самолет попала ракета”

Каждый раз, сталкиваясь с людьми циничными, людьми безосновательно жестокими, я ломаю голову над вопросом о том, как подобные индивидуумы вообще появляются в нашем социуме. Вроде как одни и те же книжки читали, одни фильмы смотрели, по одним учебникам учились, а одни выросли нормальными, в то время как другие представляют собой откровенную отбраковку. Может быть, какой-то сбой на генном уровне?

Я никогда не смогу понять тех людей, которые откровенно радуются чужим бедам. Особенно если речь идет о катастрофах, техногенных или природных, и о несчастных случаях.

Без всякого сомнения, большая часть населения Украины это обычные люди, те, кому свойственно сострадание. Нет, они не радовались авиакатастрофам и пожарам, имевшим место быть на территории Российской Федерации за последние годы, но, к сожалению, на Украине есть и другие. И эти другие буквально подпрыгивали от радости в те моменты, когда в России погибали мирные граждане. Подпрыгивали и изливали свою желчь на просторы Интернета.

В те самые моменты я наивно предполагал, что подобное проявление цинизма далеко не лучшего качества вызвано некой напряженностью в отношениях между Россией и Украиной, которая возникла еще в 2014 году и актуальна по сей день. Наверное, есть какое-то оправдание подобному поведению, если оно вызвано проблемами, возникшими у потенциального или гипотетического противника. Наверное…

Однако, поощряя подобное поведение со стороны своих граждан, мало кто из украинских «отцов-командиров» отдавал себе отчет в том, что оказавшись в негативном поле, люди начинают неизбежно меняться. И вот те, кто еще вчера радовался потерям среди граждан России, начинают делать прямые выпады и в адрес своей родины, «независимой» Украины.

На странице киевской волонтерки Марины Лобок в Facebook (это не позывной, можете мне не верить, но это фамилия), вскоре после того, как на Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами, появился провокационный пост, который вызвал бурю негодования в сети. “Не в тот самолет попала ракета”, – говорилось в посте. Коротко и емко. Как вам подобное? А ведь на данном самолете в страну прилетели граждане Украины, эвакуированные из Китая. Не клятi москалi, а рідні українці!

Как сообщает издание “Обозреватель”, пост написала не Марина, а ее отец, волонтер Николай Лобок. По его словам, он якобы не имел в виду борт из Уханя. Само собой. Перепуганный Лобок (это опять фамилия) теперь рассказывает о том, что имел в виду «самолет Путина». Но при этом он все же не отрицает тот факт, что считает ошибкой эвакуацию украинцев из Китая. Как-то все запутанно, но удивляет даже не это. Удивляет тот факт, что Лобок – далеко не единственный украинец, который считает, что правильнее было бы бросить оказавшихся в эпицентре распространения коронавируса сограждан и подождать, чем для них это закончится.

Депутаты поселкового совета Новых Санжар, Полтавская область, обратились к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, от него потребовали не допустить размещения в медицинском центре эвакуированных из Китая украинцев. Вслед за обращением депутатов последовали акции протеста со стороны местных жителей, которые попытались сделать все для того, чтобы эвакуированные из Китая граждане не попали на территорию отведенного для их размещения санатория.ц Местные жители били стекла на автобусах, которые перевозили эвакуированных, затем заблокировали въезд на территорию санатория “Новые Санжары”. Удивительно, но блокирующие проезд на территорию заведения украинцы дружно скандировали: “Слава Украине! Героям Слава!”. Такое впечатление, что они стоят не на пути своих сограждан, спасенных из эпицентра распространения заболевания, а отражают российскую агрессию. В общем, деградация мировоззренческих шаблонов на лицо.

Нет, без всякого сомнения, жители Новых Санжар имеют право опасаться того, что их населенный пункт станет очагом распространения коронавируса на Украине. Но реалии таковы, что факт заражения экзотическим заболеванием кого-либо из прибывших в Украину из Уханя пока не подтвержден. То есть речь идет об украинцах, которые были вывезены на родину в целях обеспечения их личной безопасности. Но этих людей никто не ждет, и более того, им совершенно не рады.

Наблюдая за всем происходящим в Полтавской области, я почему-то вспомнил те выступления Зеленского, в которых он говорил о неизбежности воссоединения республик Донбасса с Украиной. Интересно, как он себе это представляет? Как он собирается мерить людей, которые уже шесть лет регулярно стреляют друг в друга? Если у него есть иллюзии о том, что Украина вновь станет единым государством, население которого неизбежно рано или поздно консолидируется вокруг некой национальной идеи, то пусть съездит в Новые Санжары и посмотрит на то, как местные жители реагируют на своих сограждан, вывезенных с территории страдающего от эпидемии коронавируса Китая. Посмотрит и представит, что на месте обычных туристов, волею судеб оказавшихся в Китае, окажутся те, кто много лет противостоял бойцам ВСУ и заявлял о нежелании жить на территории той Украины, в которую превратилась страна после очередного Майдана. По-моему, точка невозврата уже давно пройдена. Украина больше никогда не будет прежней…

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В МИД Украины изложили свою версию истории украинки, которая не улетела из Уханя из-за собаки

Как ранее сообщала «Русская Весна», проживающая в Ухане украинка Анастасия Зинченко в начале февраля заявила, что посольство Украины в КНР не разрешило ей эвакуироваться на родину из-за собаки. Дипломатическое ведомство рассказало свою версию истории. Его сотрудники переложили ответственность на органы Китая. По версии Анастасии, она подала заявление на эвакуацию, а также отправила анкету, фото паспорта и визы для отъезда. Однако посольство Украины отказало ей в эвакуации из-за того, что у нее есть собака по кличке Миша. В посольстве же заявили, что дело не в нем. «Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями китайские власти не дали согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание — отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу», — сказано в посте ведомства. Несмотря на это посольство обратилось к правительству провинции Хубэй с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки по имеющимся документам. Однако разрешение получить не удалось. В посольстве пояснили, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР — исключительная прерогатива компетентных органов. Китайские ветеринарные службы жестко контролируют наличие у владельцев животных паспорта международного образца и календаря вакцин. Отсутствие документов о вакцинации животного является основанием для отказа в их вывозе, поскольку непривитые питомцы могут быть носителями инфекций. Посольство предложило Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация с коронавирусом в городе не станет безопасной. Однако девушка отказалась пользоваться услугами гостиницы и сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов. И действительно, 17 февраля Анастасия предоставила сертификат здоровья животных, выданный инспекцией ввоза-вывоза и карантина КНР в Гуанчжоу. При этом Гуанчжоу находится на расстоянии почти 1000 км от Уханя, в то время как Анастасия должна была вылетать из Уханя. Кроме того, в документе было указано, что собака прибывает с незараженной территории. Несмотря на это посольство в тот же день направило китайским органам просьбу рассмотреть возможность пересечения собакой Зинченко государственной границы КНР с учетом обновленного пакета документов. Но и на этот раз был получен отказ. При этом разрешение на эвакуацию самой Анастасии власти дали. Дипломаты повторно предложили соотечественнице эвакуироваться самой, а по собаке еще раз обратились к китайской стороне с просьбой предоставить разрешение на ее вывоз в виде исключения. Но снова безрезультатно. Тогда Анастасия окончательно отказалась уезжать. «Мы прекрасно понимаем разочарование и уныние Анастасии. И все же хочется верить, что Настя признает, что работники украинского диппредставительства в течение этих сложных недель не сидели сложа руки», — написали сотрудники посольства и пообещали помогать девушке, невзирая на несправедливые обвинения в свой адрес. Читайте также: Артемий Лебедев доказал: Крыма для Украины не существует

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Украину ждёт саморазрушение, — МИД РФ

События на Майдане 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, лишь усугубив имевшиеся проблемы; если Киев продолжит нынешнюю конфронтационную политику, стране грозит неизбежное саморазрушение, говорится в заявлении МИД РФ по случаю шестой годовщины вооруженного госпереворота на Украине. «Шесть лет назад все мы были свидетелями трагических событий в центре Киева. Их кульминацией стал кровавый государственный переворот, который до основания потряс Украину, привел к выходу из ее состава Крыма и продолжающемуся до сих пор вооруженному конфликту на Донбассе. В стране наступил масштабный системный кризис. Во многом его спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь США. Все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе как бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма. Одновременно предпринимались активные попытки исказить истину, скрыть за безосновательными обвинениями реальные факты. Однако, правда — вещь упрямая. Ее не утаишь. Рано или поздно она становится достоянием гласности. В конце прошлого года на Украине разразился скандал вокруг опубликованных бывшим министром юстиции Еленой Лукаш материалов о фальсификациях списков жертв Майдана — героев т.н. “небесной сотни”. Выяснилось, что среди них были люди, умершие не от огнестрельных ран, полученных в ходе беспорядков, а из-за проблем со здоровьем и даже не в Киеве. На днях в США был показан документальный фильм Майкла Капуто “Импичмент. Наличные Байдена. Массовые убийства”, в котором подробно рассказывается о “кукловодах” т.н. “революции достоинства” и ее закулисной изнанке. На Украине уже поспешили запретить его демонстрацию и распространение в соцсетях. Точно так же там поступили и с другими кинолентами, повествующими о неизвестных страницах Майдана — фильме итальянских режиссеров “Украина, скрытые тайны” о грузинских снайперах и фильме Оливера Стоуна “Украина в огне”. Пролить свет на печальные события февраля 2014 г. помогло бы объективное расследование всех обстоятельств случившегося. Но тем, кто пришел к власти в результате свержения легитимного президента В. Ф. Януковича, было что скрывать. Буквально “по горячим следам” они принялись уничтожать улики и сочинять мифы про “народное восстание”. Ранее — 21 февраля 2014 г. — “победители” Майдана, едва подписав при посредничестве ФРГ, Франции и Польши соглашение с В. Ф. Януковичем, фактически “растоптали” этот документ. А ведь его выполнение открывало перспективу мирного урегулирования ситуации и выхода из кризиса. Вместо поиска компромисса и создания правительства национального единства тогдашние оппозиционеры предпочли путь конфронтации и насилия. Все это происходило с молчаливого одобрения европейских стран-гарантов упомянутого соглашения. В итоге подобные “миротворческие” усилия Запада обернулись для Украины тяжелыми последствиями. Все они хорошо известны. Оценку правления “майданных” властей украинский избиратель дал в прошлом году на президентских и парламентских выборах, выразив им вотум недоверия и проголосовав за перемены к лучшему. Новое руководство страны сумело тогда правильно уловить настроения в обществе, однако пока не может предложить ему альтернативу и фактически продолжает провальный курс своих предшественников. Многие на Украине рассчитывали, что за счет активных и глубинных реформ в короткие сроки удастся наверстать упущенное. Подобные ожидания не оправдались. Чуда не случилось. Преобразования проводятся настолько медленно, что можно говорить об их имитации. Нет ощутимых подвижек в борьбе с коррупцией. Произошла деиндустриализация. Продолжаются обнищание, социальное расслоение и снижение общей численности населения. В экономической политике доминирует популизм. В итоге за шесть лет Украина из благополучного в целом государства превратилась в одну из беднейших стран Европы. И деградация продолжается. Если вспомнить, что главным лозунгом Майдана было ускорение евроинтеграции, то результат говорит сам за себя. Ни в ЕС, ни в НАТО Украину никто не ждет. Нормой для Украины становятся массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому принципам. Гонениям подвергаются многие украинские независимые СМИ и журналисты. Под лозунгом декоммунизации развернута беспощадная война с героическим прошлым страны, грубо искажается и фальсифицируется ее история. Среди населения накапливается усталость, растут разочарование и апатия. Все это служит благодатной средой для культивирования идей неонацизма, ксенофобии и антисемитизма. Настоящими хозяевами Украины стали националисты, которые, уверовав в собственную безнаказанность, диктуют властям свои условия, жестко реагируя на не удовлетворяющие их претензии шаги официального Киева во внутренних делах и за рубежом. Такая ситуация порождает серьезные сомнения в способности нынешнего руководства страны выполнить предвыборные обещания прекратить войну на Донбассе и преодолеть существующий раскол в обществе. Сегодня очевидно, что события на Майдане 2014 г. не принесли Украине ничего позитивного, лишь усугубив имевшиеся проблемы. Для их решения необходимо отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания. В случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение». Читайте также: ВСУ нанесли удар по ДНР

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