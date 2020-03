«The Day After…» Что после?

Евросоюз перед дверями в Будущее

Англо-американские страдания

Данные от finance.yahoo за 12 марта 2020 года. Торги остановлены:

Комплекс вопросов, как демонстрация проблем

Россия – новая-старая цель атаки англосаксов

Это не война «всех против всех». Это – когда «каждый за себя»

Сейчас все показатели бирж в «красной зоне». Акции падают.Началось!Ещё раз процитируем наш материал , опубликованный в конце прошлого года: «Такое впечатление, что весь мир замер в предчувствии неких глобальных перемен, и от ожидания того, в какую сторону эти изменения качнутся, чрезвычайно напрягся». И вот маятник пришел в движение, пишет Все смотрят сейчас в сторону коронавируса. Пресса неистовствует. Страны закрывают границы. А в это время биржи летят вниз – падение уже почти 25%, и цена нефти, как на качелях. Можно ещё перечислить дюжину критически-кризизных явлений, которые сегодня проявились все и сразу. Ну, просто – идеальный шторм!Вот об этих многочисленных проблемах и стоит поговорить по той причине, что многие алармистские публикации последних дней и часов раскрывают определенные стороны происходящего, и совсем немного тех авторов, которые пытаются увидеть общую картину, складывающуюся из стремительно развивающихся, но в корне своем – предельно конкретных проблем и тенденций. Мир един – нет? Глобализация, сэр…Другими словами, перед глазами калейдоскоп, мельтешение, а в подоплеке-то – проявление давно зревших противоречий, вспыхнувших единомоментно и прикрытых паникой о «пандемии». СМИ пишут: «Коронавирус поставил под угрозу циркулирующую систему глобализации, резко сократив международный поток денег, товаров и людей». И всё это вызывает болезненную реакцию людей, теряющих ориентиры в информационном потоке трагических новостей о смертности от коронавируса; в условиях закрытия целых отраслей экономики – например, туризма и авиаперевозок, что грозит стремительным ростом безработицы; в состоянии стресса от, извините за каламбур, любого чиха…По Большому, по Гамбургскому счету, начинается Битва за Будущее. Тот, кто сегодня сможет выстоять и крепко занять наиболее выгодную и масштабную для себя позицию в меняющемся раскладе международных сил и возможностей, тот и обеспечит себе наилучшие перспективы в посткризисном мире.Сложность нынешнего этапа в том, что каждому придется выплывать самостоятельно – никакие самые крепкие в прошлом альянсы типа НАТО или Евросоюза не будут теперь играть никакой решающей роли, когда «своя рубашка ближе к телу».Например, Евросоюзу уже сейчас явно не до переговоров об условиях пост-Brexit’a – коронавирус даст такую динамику экономическому кризису на фоне нового наплыва эмигрантов, что Еврокомиссии и Европарламенту только бы удержать страны-участницы ЕС от нарастающих центростремительных тенденций. Вот, бюджет на 2021-2027 годы в Евросоюзе не приняли и вряд ли вскоре примут – а это значит, что младоевропейцам открывается альтернатива: либо обнищать без дотаций ЕС, либо выходить из Евросоюза и надеяться, что «у пассажиров, спрыгнувших с “Титаника”, есть шанс выплыть самостоятельно». То есть, группа участников Евросоюза стоит перед дверями в Будущее, на которых написано «Вход», но не только лишь для всех подряд.Италия уже готовится эмитировать собственную валюту, тихо дистанцируясь от евро. Полное название этой параллельной денежной системы «Buoni Ordinari del Tesoro» («обыкновенные казначейские облигации») номиналом в 100 евро. Сказано, что их будет эмитировать Казначейство Италии «исключительно для внутреннего употребления», но ясно же, что это попытка вернуться к национальной валюте. А Италия, при всех своих трудностях после Brexit’a остается третьей по силе экономикой объединенной Европы. И, тем не менее, уже намекает, что собралась отчаливать от берегов ЕС.Ограничения на передвижения людей, товаров и услуг по Европе в связи с коронавирусом влекут за собой серьезные негативные последствия. На примере той же Италии, попавшей в эпицентр разрастающейся эпидемии, прогнозируют следующее: прекращение торговли означает, что в сфере производства и услуг, где работает 85% итальянцев (знаменитый итальянский малый бизнес), в ближайшее время следует ожидать массовых сокращений и банкротств; как результат – миллионы безработных, деморализация, разгул уличной преступности… Оказывается, что европейская цивилизация и Запад в целом начали демонстрировать свою… хрупкость. И это – зеркало вируса.Или вон, Польша и Чехия да Болгария за последние дни в разных формах – но на удивление дружно – выразили свою przyjaźń (дружбу) к России. Если у них в ЕС «дело будет швах», то скоро вообще там расцветет miłość (любовь) к русским. С чего бы это? – Так, на Западе больше кормить не обещали, а, как они мыслят, Москва сжалится, коли ей лить в уши красивые слова о дружбе, да ещё слезу пустить. Классный план, а?Они, впрочем, позабыли, что «Москва слезам не верит», только деваться им скоро будет не-ку-да. Ведь всё идет к тому, что дотации из бюджета ЕС до 2027 года на всех рассчитаны не будут. Поэтому уже возникает вселенская печаль оголодавших младоевропейцев-евросчастливцев, переходящая в неистовую любовь к России…Да ещё становится абсолютно ясно, что после эпидемии Европа осознает печальную реальность: даже адептам евросчастья станет понятно, что у Европы не только нет собственных природных ресурсов, у Европы уже нет сил на неоколониализм. Стало быть, ресурсов для жития брать ей негде. А дальше – континентальной Европе грозит роль жертвы для столь опасного в кризис англосаксонского мира. Он только что подтвердил свои границы и единство, когда Трамп запретил въезд в США на 30 суток всем европейцам кроме… англичан.Хотя в этом англосаксонском мире тоже не всё в ажуре.Великобритания – все-таки там хорошие стратеги – осознала перспективу заранее и вовремя, и в момент, когда стабильность в начале 2020 года уже начала рушиться, тихо ушла из Евросоюза. А теперь ещё выговорит себе самые удобные условия в отношениях с ЕС.Впрочем, развод Британии с ЕС – это почти автоматический переход её экономики под контроль США. Американцы уже предложили свои условия, кабальные для Лондона. А как бриттам этому сопротивляться, если дома нелады – даже рушится королевская семья Совсем не просто и в США. Контроль финансистов настолько обескровил Штаты, что уже вопрос о сланцевой нефти становится, чуть ли, не ключевым для спасения экономики Вашингтона. Нефтегазовая отрасль приносит 1,3 триллиона долларов в год и формирует 7,5% американского ВВП. И ещё 70% – услуги. И 10% – ВПК. А где же другие продвинутые отрасли народного хозяйства? Неужели термин «страна-бензоколонка» так к лицу подведомственному Трампу экономическому организму? Неужели всё так катастрофично, что нефтяное лобби призывает Трампа «закупить американскую нефть в стратегический запас», то есть, выкупать нефть у местных сланцевиков, чтобы те не обанкротились.При этом «Американский Альянс производителей энергоносителей» голосит, что «Саудовская Аравия и Россия пользуются охватывающей мир пандемией коронавируса, чтобы разорить нефтянку США». И грозит Эр-Рияду и Москве «расследованием на предмет демпинга». Чистая истерика. И она объяснима – ведь, они же знают свою аховую ситуацию лучше всех. И не потому ли янки так держатся за сланцевые проекты, что за их крахом маячит крах нефтедоллара?А для России цена нефтяного вопроса – контроль за глобальными энергетическими рынками в ближайшие десятилетия. Как уже отмечено, «в стратегической перспективе данное решение означает выход России на совершенно новый уровень мирового влияния – теперь не только политического, но и экономического».Смысл акции в том, что иначе… экономика США встанет, как вкопанная, в связи с недостатком ликвидности. А других инструментов кроме накачки эмиссии финансисты не придумали. Только что глава Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила, что QE, т.е. «количественное смягчение» (печатанье новых денег) – это «самый эффективный инструмент». Они сами не знают, что делать, кроме вбрасывания в систему новых миллиардов. Инфляция доллара и евро – за углом. On top of all…Штормит на биржах. Акции устремились «в пол». Первая в США биржа – в Чикаго только что закрылась под соусом «опасности коронавируса». Но, они просто боятся торговать – все летит вниз: что в США, что в Европе. Мировые финансы – «кровеносная система мировой экономики» на грани обширного инсульта.И, если это не глубочайший кризис, то – что ЭТО?Да и схватка промышленников с финансистами, выливающаяся в эпическую битву на ближайших выборах президента США-2020, в конечном итоге не работает ни на укрепление «Pax Americana», ни на продвижение образа «американской мечты». Даже Голливуд уже не пропагандирует местный образ жизни и сытую повседневность – там только человеки-пауки по стенам ползают… Кризис духоподъемного жанра.Такое впечатление, что «Река жизни» в США высосана финансистами до мелководья – дальше только бегство капиталов и их владельцев. Но – куда?При этом грабеж мирового масштаба, в чем США преуспели в былую Эпоху, сегодня невозможен. Янки даже сматывают удочки из Афгана, хотя именно в этой точке на карте конкретные джентльмены получали миллиардные доходы от торговли афганской наркотой. И кто теперь будет крышевать их опиумый бизнес, если уйдут Джи-Ай?Итак, вот уже два односложно-сформулированных вопроса:- Европа – куда идти?- США – куда идти?А дальше – наваливаются следующие проблемы:- Для арабского мира – после бесславно завершившейся «арабской весны» и связанных с ней трагедий, после скорого ухода американцев – пора бы взглянуть на себя, оценив роль в будущем. Жить придется по-новому, без указки с Запада. Брать ответственность на себя. Строить отношения с окружающими центрами силы. Такое впечатление, что в обозримом будущем Ближний Восток по сравнению с влетающим в кризис Западом будет относительно спокойным местом на карте мира. Будет время, чтобы обмозговать случившееся и вернуть ислам из политики в духовную жизнь людей.- Африка, казалось бы, открытое пространство для спасения западников – всех! Но у них сейчас для Африки денег на развитие нет – а там непаханое поле, terra incognita. И что делать небогатым африканцам, если с Запада инвестиций сюда теперь не будет? Экс-колонизаторы, по некоторым оценкам, «отложат» возвращение в Африку чуть ли не до середины XXI века – пока со своими внутренними проблемами не разберутся.- Индия – это возможная перспектива в поисках «точки опоры» для англичан, но не для янки. И здесь могут возникнуть сильные противоречия в англосаксонских рядах. Бритты ради собственного спасения Индию американцам не отдадут. Тем более, что индийский менталитет «заточен» на уважение, преклонение и подобострастие именно к англичанам. В Лондон молодые индусы едут не только за более высоким уровнем быта, чем дома, но и за знаниями, и за реализацией своих нетривиальных возможностей с выходом на западные площадки. Поэтому здесь – обоюдные выгода и интерес. Вариант спасения Британии.- Китай, как потенциальный «ковчег» для англосаксонских беглецов с берегов Ла Манша или с североамериканских просторов, уже продемонстрировал у себя в Гонконге, что эту публику в КНР не ждут, хотя предварительно вроде бы договорились с бриттами ещё в ходе визита товарища Си в Лондон в 2015 году. Уже забыто, что Киссинджер предполагал даже создать «Большую Двойку» – Чимерику. Сейчас все перевернулось, и прошлые обязательства уже не работают. Так, что спасение Запада в китайском углу – перспектива, что называется, next to impossible. Трамп пошел на Пекин торговой войной, и под это дело Си зачистит всю прозападную кампанию у себя в тылах.Ещё серьезнее обвинение китайцев в адрес янки о том, что те занесли коронавирус в Китай, о чем сообщает британское агентство Рейтер. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал в своем Твиттере: «Возможно, это армия США принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Раскройте свои данные! США должны дать нам объяснение!»Так что, отныне и до веку Китай, как возможная «тихая гавань» для англосаксов, закрывается. В статье «Will COVID-19 Kill Globalization?» известного калифорнийского издания «CounterPunch» отмечено на этих днях: «В тот самый момент, когда Китаю и Соединенным Штатам необходимо сформировать новый консенсус по экономике и окружающей среде, две страны движутся в разных направлениях».Американские попытки встряхнуть Китай изнутри и устроить там «пекинскую весну» через своих симпатизантов из прибрежных провинций, завязанных на торгово-финансовые связи с США, либо через провоцирование уйгурского сепаратизма приведут только к ожесточению патриотического истеблишмента КНР. А историю с танками на Тяньаньмэнь – это проявление китайского отношения к прозападным бунтарям. Поднебесная в американские игры с нулевой суммой не играет. И там «Голос Америки» с «Радио Свобода» не котируются.- Юго-Восточная Азия – денег за гланды, производство цветет, но… куда отсюда сбывать свои товары, если Запад падает, и мировой спрос скукоживается, как шагреневая кожа? Известные попытки поднять местные рынки раз за разом утыкаются в невысокую покупательную способность здешних многочисленных жителей.- Южная Корея – хочет стать 4-й в мире державой по экспорту, но кому будет нужна их продукция в товарных объемах? На горизонте падение совокупного мирового спроса, массовое закрытие производств, безработица, социальные протесты с непредсказуемыми последствиями.- Латинская Америка – работа по возвращению «доктрины Монро» и вашингтонского влияния началась: Бразилия, теперь Боливия и Эквадор, на очереди – Венесуэла и Никарагуа. Но всё это – не мировое доминирование США, а запросы «региональной державы». И вашингтонские понимают разницу в размахе и масштабе, но не могут расстаться с хватательным рефлексом.- Для Америки не нужна ВТО (Всемирная торговая организация), и в таких условиях она скоро просто рухнет. Потом, возможно, возродится, но уже без США. Значит «правила международной торговли», написанные и внедренные англосаксами века назад, пойдут в утиль. Значит ли это, что мир ждет переформатирование мировой торговли на других основах – без англосаксов? «Закрыть» США и Великобританию с Австралией и Новой Зеландией плюс Канада – в обозримом будущем перестанет быть неразрешимым вопросом. Скорее возможное, чем невероятное, разделение мира на торгово-экономические зоны приведет к определенному «закукливанию» целых регионов. И англосаксонская пятерка – не единственный вариант регионализации.Однако, концентрация не означает отсутствие конкуренции. И англосаксам в своем собственном регионе придется решать, «кого съесть сегодня на обед». Новая Зеландия далеко, а Канада – близко. Так что в Оттаве пора напрячься. Но, собственная англосаксонская «песочница» – это слишком небольшая поляна для охоты и насыщения, как писали братья Стругацкие в повести «Понедельник начинается в субботу», «желудочно-неудовлетворенных кадавров», материализовавшихся на нью-йоркской Уолл-Стрит и в лондонском Сити.Значит, помимо самоедства, англосаксам нужна новая жертва для грабежа. Где она? Россия – это новая-старая цель их атаки. Хотят повторить накат 90-х? Ведь, тогда почти состоялось… Мечтают о реванше? Да, исторически сложилось так, что они на нас веками зубы точат. Поэтому Россия с сильной армией – наш идеал «точки опоры». И кроме санкций да хамства WADA предъявить нам они ничего не могут. Они вообще уже мало, что могут кроме рассылки вирусов, как уверены китайские товарищи.Мы как-то уже писали, что Россия, фигурально выражаясь, попала в океан мировой торговли, кишащий акулами бизнеса и финансов. Ну, коли попала, надо выбирать себе место и роль в этом враждебном окружении. Санкции, подставы, давление экономическое и политическое, комбинации с финансовыми инструментами ради ослабления рубля – всё это видели и не раз. Вообще наш страна живет под западными санкциями чуть ли не целый век. Так, пожалуй, при таких обстоятельствах роль дельфина будет очень удачной для России. Дельфин-то в океане самый умный!И видно теперь, что благость, растекавшаяся в 90-е годы по коридорам госдепа, Европарламента или штаба Североатлантического блока в связи с российской слабостью, сейчас растаяла, как сладкая конфетка. Печенек не подвезли – майдана в Москве не докличешься, вот Запад и показал своё натуральное выражение лица, сходное с гримасой того самого «желудочно-неудовлетворенного кадавра», который заголосил с голодухи. Только послушайте эти речи.Майкл Помпео, госсекретарь США говорит : «Россия агрессивно восстанавливает свои позиции, вторгнувшись на Украину, она угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ (запрещена в РФ)». – Ни слова правды у госсекретаря.Европарламент проголосовал за резолюцию , призывающую Евросоюз ужесточить свой подход к России. В резолюции говорится, что Россия не является стратегическим партнером Евросоюза и членам ЕС необходимо продолжать санкционное давление на Москву, пока та «не вернется к соблюдению международного права». – Типично европейские фантазии и неприкрытая русофобия. Что с них ещё взять, с жителей этого нищего природными ресурсами полуострова Евразии, наплодившего за века охотников за чужим добром?Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию «главной угрозой» для демократического Запада. – Заезженная пластинка. Только из истории известно всем – кроме, видимо, Столтенберга – что это сам Запад периодически нападал на Россию с воплями о «русской угрозе».Было бы крайне полезно предложить сейчас западникам в качестве гуманитарной помощи после объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) «пандемии коронавируса»… пипифакс – сиречь туалетную бумагу «Made in Russia» в связи с тем, что этот товар там смели с полок магазинов. Может и в НАТО пригодится?Тем более, что вся натовская рать, собранная только что в Европе у российских границ на огромные маневры «Defender Europe 2020», отправлена по казармам в связи с коронавирусом. И пипифакс им точно пригодится, а у военного ведомства бюджет таков, что потянет любые расходы даже по статье «туалетные принадлежности».В общем, куда не глянь – новые реалии стремительно фрагментирующегося мира. Но, когда нет понимания сути налетевших проблем, тогда могут произойти самые неожиданные, непросчитываемые – поскольку сделаны в панике – ходы. Это не война «всех против всех». Это – геополитическая свистопляска, когда «каждый за себя».И самое слабое звено в этой комбинации – неуправляемый Запад. Его фобии могут дорого стоить всем. Поэтому ситуация требует блокировки любых попыток со стороны янки и евросчастливцев вывернуться за чужой счет из-под наваливающихся на них проблем – от пандемии до просадки бирж, потерявших в США уже почти 5 триллионов долларов капитализации.Нужна четкая линия нашего поведения в условиях разворачивающегося на Западе хаотического реагирования на происходящее – там просто «затыкают дыры» в отличие от Китая, который решает сходные проблемы комплексно.Уже грохочут первые залпы приближающейся канонады, и у нас принято правильное решение – не менять Главнокомандующего в условиях начинающегося боя. Именно об этом вынесенная и проголосованная в Государственной Думе поправка депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Одна из наиболее точных оценок на форумах инета прозвучала так: «Это – решительный шаг, сравнимый по последствиям с присоединением Крыма. Шаг, по существу, военный».Председатель редакционной коллегии журнала «World Affairs» Ком Карпантье де Гурдон (Côme Carpentier de Gourdon), в своей статье «Future Global Scenarios. Possible Alternatives» – «Будущие глобальные сценарии. Возможные альтернативы» на тему происходящих в мире принципиальных перемен, в частности, делает такой вывод: «Высокая степень экологических, политических и экономических потрясений и неопределенность, которую испытывает сегодня мир, может привести к великой сделке в стиле Венского конгресса – геополитическому и экологическому пакту о всеобщем выживании… В качестве альтернативы, беспорядки могут подняться до уровня хаоса и вызвать волны междоусобных гражданских конфликтов и межгосударственных войн, которые затронули многие страны в последние десятилетия, от Центральной Америки до Индокитая».А вы говорите коронавирус…

