Китай и новинки «цветных» технологий

В последние недели можно было наблюдать удивительную схожесть в двух совершенно (казалось бы!) разных ситуациях и странах. В России и Китае состоялись попытки организации массовых беспорядков и разрешенные митинги, которые чередовались друг с другом. В том смысле, что в обоих государствах «оппозиция» чередовала проведение разрешенных митингов с мероприятиями не разрешенными.

Повод был, на первый взгляд, совершенно разный: в Гонконге, который относительно недавно (в 1997 году) вернулся в состав КНР из-под британской юрисдикции, людей вывели на улицы протестовать против принятия поправок в закон об экстрадиции. В либеральных СМИ это подается, как возможность выдачи политических оппонентов из Гонконга на территорию «материкового» Китая. На самом деле, ситуация в корне иная.

Еще во времена британского владычества в Гонконге был принят закон об экстрадиции, «согласно ему, Гонконг устанавливает долгосрочное соглашение об экстрадиции преступников с 20 юрисдикциями, не включавшими материковый Китай, Макао и Тайвань. Поправка состоит во включении в договор этих территорий и определяет перечень из 37 всемирно признанных тяжких уголовных преступлений, в случае совершении которых данный закон может быть применен» — поясняет нам китайское издание.

То есть речь идет об уголовных преступлениях и о том, чтобы к перечню стран, куда выдают из Гонконга преступников, добавить не только КНР, но и Тайвань! Но, тем не менее, формальной точкой начала беспорядков и напряженности послужили именно планируемые поправки в закон об экстрадиции.

Почему мы можем говорить, что, как и в России, так и в Китае, «оппозиция» просто ищет и находит красивые поводы для организации массовых нарушений общественного порядка? Потому что это, в свою очередь, ведет к демонизации России и Китая на международной арене и создает властям Москвы и Пекина целый ряд дополнительных сложностей. Потому, что в Москве поводом были не только итоги сбора подписей для выборов, но и ранее стопроцентно законный отказ ЦИК уголовнику Навальному (скандальный блогер Алексей Навальный — Прим. ФАН) в участии в выборах президента РФ. Позже, когда повода не было, его выдумали — в Москве и других городах попытались организовать беспорядки под лозунгом «Он нам не царь».

В Гонконге ситуация аналогичная, сейчас повод — это поправки в закон, из-за которых «всех борцов за свободу Гонконга» якобы немедленно выдадут на расправу «кровавому пекинскому режиму». Чуть ранее здесь же «протестующие» требовали, наоборот, изменения законодательства. Только — выборного. Волнения продолжались в Гонконге 79 дней, но никакой цели, кроме красочных картинок для западных СМИ и поводов упрекать Пекин в «недостатке демократии», демонстранты и погромщики не достигли.

Это отличительная черта протестов «по заказу» — главное не результат, а процесс. Картинка, а не итог. Через месяц все «кандидаты в кандидаты» на выборах в Мосгордуму, якобы голодающие и протестующие, словно рыбки в аквариуме, разом забудут про свои обиды и начнут протестовать против чего-то другого. В Гонконге ситуация точно такая же.

Но пока полиции Гонконга приходится применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые заблокировали дороги. В самом начале раскачки ситуации в Гонконге, ещё в июне 2019 года, «акция протеста» переросла в массовые столкновения с полицией. Около 80 человек получили травмы во время того, как погромщики-«оппозиционеры» сначала блокировали, а потом атаковали здание Законодательного совета Гонконга, кидая в него камни. Если вспомнить, что в Москве «козлы–провокаторы» протеста пытались блокировать задние Московского Горизбиркома, а первое тестирование возможности перекрытия дорог в Москве уже прошло в ходе беспорядков 27 июля сего года, то схожесть методик будет очевидна.

Ответ на вопрос о сходстве действий организаторов напряженности есть. Когда в России власть, спецслужбы и общественные деятели говорят о том, что за спиной «протестантов» стоят западные НКО, Госдеп и Соединенные Штаты Америки, некоторые либералы пытаются это высмеять и перевести в шутку. Мол, глупости все это — само собой получилось. «Доведенные до отчаяния» люди сами вышли, сами все сделали.

А в Гонконге тоже сами? Сами осадили здание Законодательного совета Гонконга, сами решили его камнями забросать? Есть такая присказка, такой интернет-мем: «Хотим как в Париже!». Так писали российские либералы, когда в Париже шли массовые беспорядки, которые, к слову, ни к чему не привели. Никто в отставку не ушел, Эммануэль Макрон(президент Франции — Прим. ФАН) как был, так и остается у власти. Так вот, в экономике впору вводить другой лозунг: «Хотим как в Китае!» Хотим роста экономики, роста благосостояния, роста мощи державы, который наблюдается сейчас у наших соседей. Вряд ли даже либерал российский скажет, что всего этого он не хочет. А раз так, то давайте послушаем, что говорят в Китае об истинных причинах беспорядков и напряженности в Гонконге.

Еще в самом начале беспорядков Китай расставил все точки над «i», о чем сообщало даже финансируемое ЦРУ и Госдепом «Радио Свобода»:

«Мы сожалеем и решительно выступаем против грубого вмешательства соответствующей страны в дела Гонконга и внутренние дела Китая», — сказал официальный представитель китайского МИДа Жэнь Шуань журналистам. — «КНР предупреждает, что соответствующая страна должна говорить и действовать осторожно и прекратить вмешиваться во внутренние дела Гонконга в любой форме». «Соединенные Штаты не должны ни в какой форме поддерживать тех, кто провоцирует насилие и нарушает закон», — добавил он.

Через месяц Китай снова подчеркнул, что беспорядки и митинги растут не сами собой, а координируются и всесторонне поддерживаются из-за рубежа. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин посоветовала своей коллеге из Госдепа Морган Ортагус обдумать свои заявления, а не нападать с обвинениями в попытке прикрыть факты вмешательства США в дела Гонконга.

«Чуньин посоветовала Ортагус сначала переосмыслить свои заявления и действия, а не обсуждать сообщения СМИ и под этим предлогом нападать с обвинениями на правительства других стран, выдавать черное за белое, валить с больной головы на здоровую, пытаясь прикрыть факты вмешательства США во внутренние дела Китая», — передает агентство РИА «Новости».

Дело в том, что китайская газета «Такунпао» опубликовала снимки, которые спровоцировали дипломатический скандал между США и Китаем. На них шеф политического отдела Генконсульства США в Гонконге Джули Идэ проводит встречу с лидерами оппозиции, которые возглавляют антикитайские протесты.

Знакомая картина, которую мы много раз наблюдали в России — либеральные «козлы-провокаторы», призывающие людей выйти на массовые беспорядки, обязательно встречаются с американскими дипломатами, и те не ленятся приехать даже в Кострому, чтобы повидаться с «лидерами протеста». Более того — на «акциях» российских либералов присутствуют представители посольства США. Некоторое время назад Сергей Лавров прямо сказал, что «дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде».

«Делайте выводы сами», — добавил глава МИД.

Вот выводы мы и сделаем: «протесты» в Китае и России финансируются, координируются и поддерживаются из одного и того же источника. Это — Соединенные Штаты Америки, которые открыто называют своими врагами и Россию, и Китай.

Поскольку ситуация в России и Китае действительно удивительно похожа, даже фотографии «протестующие» делают одинаковые, нам надо внимательно следить за теми приемами, что применяют «мирные протестующие» в Гонконге. Так как эти технологии с высокой вероятностью будут применяться и у нас.

Итак, представляем вам «оранжевые» новинки образца 2019 года.

1. Массовые демонстрации… в аэропорту. Такого ещё нигде не было. В зале прилета собираются сотни людей и скандируют свои лозунги. Более порядок не нарушают, ведут себя спокойно и не пытаются нарушить работу воздушной гавани. Поэтому жестко с ними действовать повода нет, красивая картинка создана. Полиция и власти находятся в сложной ситуации выбора правильной реакции на такой «протест».

2. Полиция Гонконга обвинила «протестантов» в использовании мощных лазерных указок, которыми они пытаются ослеплять сотрудников правоохранительных органов. Уже девять полицейских обратились за медицинской помощью к офтальмологам. После чего власти заявили, что подобные противоправные действия «будут расцениваться как нападения на сотрудников полиции при исполнении».

Премьера «новинок» подрывных «цветных» технологий состоялась в Гонконге.

Ждем все это в Москве…