Американские агрохолдинги в войне на Украине
Чем занимаются американские агрохолдинги на Украине? Сколько гектар пашенной земли они уже скупили? Кому была выгодна зерновая сделка? Чего хотят США от этого конфликта? Будет ли большая война в Европе? И почему Польша сейчас – самый непредсказуемый игрок? Говорим с экономистом Александром Величенковым. Ведущий – Алексей Каныгин.
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