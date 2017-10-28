Новости Украины и Новороссии 28 октября 2017

Ура, товарищи! В Верховной Зраде Украины был принят закон о платной медицине! Как бы смешно это не выглядело, но Порошенко поздравил свою паству с этим знаменательным событием. Отец вымирающей нации заверил, что закон гарантирует качественные медицинские услуги для сельской местности, а сельским врачам повышенную зарплату. Порошенко также заверил, что в бюджете на это предусмотрено 4 млрд грн.

Если включить калькулятор и поделить население Украины, без учёта Крыма и Донбасса, на сумму 42 млн чел., то на каждого гражданина страны не выйдет даже паршивой сотки гривен. Остаётся спросить Петю: почему тогда не сокращается подоходный налог, с которого по конституции государство обязано было обеспечивать бесплатное лечение? Это также касается и остальных реформ. Так что, эта реформа, в первую очередь, наглый грабёж, а уже потом очередная волна геноцида.

Экспериментальную площадку для проекта медицинской реформы создали ещё при Януковиче в некоторых областях Украины. Правда вследствие этого, смертность на территории этих площадок значительно возросла. Кроме всего прочего, была уничтожена сельская и районная медицина, закрылись роддома, профильные больницы и так далее.

Начну, пожалуй, с того, что на инициации медицинской реформы настаивал МВФ, а последние требования озвучивали все представители объединения 7-ми ведущих экономических стран G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада). Послы хором запели о том, что принятие плана реформы является признаком того, что Украина готова и стремится двигаться к жизненно важным изменениям в сфере здравоохранения и борьбы с коррупцией.

Эти и многие другие требования МВФ и отдельных стран Запада всего лишь очередной виток, нацеленный на депопуляцию украинской нации. Ну не нужно им столько украинзге швейне, что тут поделать. Для этого они даже поставили на пост министра здравоохранения своего собственного агента.

Супрун – это такое биологическое и социальное недоразумение, которое даже не имеет высшего образования. По крайней мере, ходят такие слухи. Но вы не переживайте за пани Ульяну-Надiю, американский десант не будет отвечать за содеянное. После операции «Украинский геноцид» она уедет на свою Родину в Детройт, откуда и приехала на Евромайдан.

Что же предложила пани Супрун своим подопечным мирянам? Приведу наиболее неприятные моменты.

1. Переход на семейных врачей

Для начала немного статистики. От ошибочных диагнозов семейных врачей только в развитых США умирает 100 тыс. человек в год. Исходя из расчёта населения, которое на Украине в 7.6 раз меньше, чем в США, количество жертв может составить 13150 человек в год. И это в лучшем случае. Судя по инфраструктуре, халатности и вообще менталитету, полученную цифру можно спокойно помножить на десять и в конце пририсовать нолик.

Депутаты и прочие грантоеды уверяют, что благодаря семейным эскулапам в поликлиниках пропадут очереди. Но если обратиться к примеру стран, где уже давно работают и с семейными врачами, и с поликлиниками, и со страховой медициной, семейные врачи очереди не уменьшают.

Для того чтобы семейный врач нормально зарабатывал (по фантастической программе Супрун и МОЗ – до 35 000 грн), он должен лечить примерно 8–9 человек в день. Для обычного режима это вполне подъёмная нагрузка.

Однако, если учесть фактор зимних эпидемий, когда на один посёлок в 2000 человек пузырятся соплями дети и заходятся от кашля взрослые, очереди на одного врача будут тоже немалые. А что будет в поликлиниках, где людям необходимо УЗИ, МРТ, рентген, флюорография и прочее? Люди, как и раньше, будут толпиться в очередях.

И это нормальная практика в тех же странах Европы, по лекалам которой на Украине идут перемены. Но в ЕС уровень жизни намного выше, и люди могут себе позволить обратиться в частную клинику и не сидеть в общей очереди. Возможно, что к этому на Украине всё и идёт. В стране начнут появляться различные больнички с разным уровнем «звёзд» и ценовых категорий. Наиболее популярными будут, конечно же, клиники с самым низким ценником и соответственно качеством услуг и квалификацией специалистов.

Каждый врач будет получать деньги за каждого пациента в год. То есть теперь якобы не будут платиться деньги за какие-то пустые койки. Благодаря этому, как уверяют всё те же депутаты, врачи станут получать больше. Как было обещано, на одного семейного врача будет выделяться ДО 35 000 грн.

Ну хорошо, скажем, будут платить 30 тыс., потому что ключевое слово здесь «ДО». В эту сумму входит аренда помещения, газ, отопление, вода и электричество. Сумма данного перечня в каждом отдельном городе и районе может колоссально отличаться. Можно сравнить сельские цены и цены в Киеве.

Кроме прочего, необходимы расходы на текущее обслуживание помещения, канцелярию и прочие материалы, и конечно, зарплата необходимого персонала. Минимальный персонал должен состоять из врача, медсестры и санитарки, так как врач физически это всё не потянет. К тому же врачу это элементарно запрещено.

2. Реформы экстренной медицины

Ну здесь совсем весело. К примеру, «Модернизация диспетчерской системы и отсеивание непрофильных вызовов». Вон как они загнули. Что это значит: диспетчер на другом конце провода должен разговаривать с больным/пострадавшим, чтобы понять, насколько ему нужна «неотложка».

То есть люди должны знать весь научно-медицинский глоссарий, для того чтобы тезисно донести диспетчеру, что у него действительно болит аппендицит, а не банальное несварение.

Ну или признаки отравления могут сопутствовать инфаркту. Представьте, у человека с сердцем беда, а его таблетками от поноса пичкают. Но всё же предположим, что больной учился на медицинском и смог доказать, что у него действительно инфаркт или аппендицит, ведь как установила пани Супрун: «Скорая приедет только в экстренном случае».

Читайте также: На Украине оценили свои шансы, если Россия решит атаковать

Что получается: для того чтобы получить «неотложку», человек, у которого, скажем, темнеет в глазах или вообще вследствие инсульта немеет лицо, язык и серьёзно нарушается речь, он должен убедить или, я бы даже сказал, «победить» диспетчера.

Но и это ещё не всё. Потом нужно дождаться скорой, которая по украинским ухабам на окраину города доедет в лучшем случае за 30–40 мин. В конце концов, больной увидит (или уже не увидит) у себе на пороге парамедика без врача. Это, кстати, очередной маразм от Супрун. А задача парамедика заключается в том, чтобы поддержать состояние больного и доставить его до больницы, дорогу до которой тоже нужно ещё пережить. Если учесть состояние дорог и авто, где до сих пор тарахтят УАЗики, шансы на выживание пациента крайне малы.

Кстати, на Украине вообще нет института парамедиков и таких специалистов которые есть в странах Запада или в американском кино. Для того чтобы подготовить такое количество специалистов, нужно создать институты и подождать годы обучения первого потока. В Польше это заняло 5 лет, но в Украине этим точно никто не будет заниматься.

Кстати в Польше с дорогами гораздо лучше.

3. Создание национальной службы здоровья

Созвучно с «Национальной службой взыскания» и не зря. Служба здоровья должна будет вытеснить все региональные службы по распределению бюджета. То есть раньше бюджет шёл в регионы, потом распределялся по остальным заведениям. Теперь же все деньги будут сосредоточены в центре минуя регионы.

4. Перечень пакета гарантированных государственных медицинских услуг

Здесь есть «бесплатная первичная медицина», которая, можно сказать, отсутствует. Что это такое? А всё очень просто. Если вы, например, придёте в больницу и скажете, что у вас не дышит нос, то врач вам скажет, что у вас насморк и нужно купить капли. А вот в случае травмы место ушиба просто покрасят зелёнкой. Также не совсем ясно, кто должен платить патологоанатомам за их услуги? Но зная современных членов Рады, они легко могут отнести это к бесплатной экстренной помощи.

Также есть пункты «Частично платное» (куда входят анализы и т.п.) и «Платное» (об этом чуть позже).

Главным и, наверное, единственным плюсом во всей этой реформе, можно назвать избавление от ипохондриков, которые так любят посещать больницы и в своих панических атаках искать у себя несуществующие симптомы и болезни.

5. Клинические протоколы международного образца

Этот пункт мне лишь отчасти понятен. А всё потому, что единого протокола просто нет. В каждой стране он разный, и каждый его подстраивает под собственный менталитет и обстановку. На Украине же он просто пустой.

Но общий принцип подобных протоколов заключается в том, что они слишком универсальны. К примеру, если у кого-то болит глаз, то по протоколу его нужно лечить только, скажем, каплями «Визин» и ничем больше. Это довольно образно.

Но то, что, следуя протоколу, врачи перестают думать, это факт. Потому что по протоколу у врача всё по закону, и он не несёт ответственности за больного. Врач, конечно, может при необходимости отойти от буквы протокола, но для этого он должен согласовать свои действия с вышестоящими врачами или структурами. Будут ли врачи идти на такое и брать на себя ответственность? Нет конечно.

Читайте также: Кого убьёт медреформа: Украину или Порошенко

И главное, что большинство из вышеописанного полностью противоречит Конституции Украины, где ясно написано, что медицинское обслуживание предоставляется бесплатно. Но в Незалежной всем давно плевать на Конституцию. Да и сама и.о. министра ЗО сидит на этой должности гораздо дольше, чем это вообще можно по закону. Она даже пересидела одного премьер-министра и вероятно пересидит президента.

Супрун вообще пришла на свою должность без гражданства Украины, и её подпись совершенно нелегитимна, а значит с неё никакого спроса.

А теперь самое интересное

Глава комитета ВР по здравоохранению Ольга Богомолец озвучила предварительные расчеты на медуслуги. Но эти цифры еще не утверждены. Министерство здравоохранения не утвердило и не обнародовало прейскурант только для того, чтобы не шокировать народ.

Собственно, большинство самых жёстких реформ отодвинуты в сроках и будут появляться в течение следующих 2 лет. Например, камни в желчном обойдутся в 50 тыс. грн, а лечение сердца 200 тыс. грн. Самое дешевое в этом списке – удаление фурункулов стоимостью 7 тыс. грн. Кстати, скоро начнутся морозы и гололёд. После того как на Украине вхурделиє (начнётся метель), травматология будет забита бабульками с пенсией 1373 грн. Сколько придётся отдать за обычный перелом, информации я не нашёл, но зато нашёл другие цены.

Например, ушиб голени потянет на 71 тыс., открытая рана локтя около 54 тыс., а открытая рана предплечья – 33,5 тыс.

В общем, украинцам теперь придётся внимательнее смотреть под ноги, ведь страшно представить, во сколько обойдётся, к примеру, опрометчивый шаг на торчащий ржавый гвоздь.

Да и на Майдане хлопцi пусть будут осторожнее. Мало ли, вдруг Петя рискнёт.

Наверняка банки словят ситуацию на лету и создадут какую-то кредитно-медицинскую программу. В каждой больнице будет сидеть девочка с ноутбуком, как в магазине электроники, и будет выписывать рассрочки с «кредитами на здоровье». Находясь в страхе за свою или жизнь близких, люди будут согласны на любые условия и проценты.

Также не обойдут Украину разномастные знахари, бабки, колдуны и прочие шарлатаны, которые в будущем наводнят страну как в 90-е. Благодаря чему украинская нация начнёт вымирать ещё стремительнее. На волне экстрасенсов, бабок и массовости неблагополучия станут развиваться секты, различные «Хари Кришны» и прочие «белые братства». Если вернуться к примеру многочисленных ошибок семейных врачей, где жертвы исчисляются сотнями тысяч, то нетрадиционная медицина умертвит гораздо больше украинцев.

Возможный выход из ситуации

Однако выход из тяжёлой ситуации всё же есть. Совсем рядом находятся «загнивающие Республики», где сохранятся пережитки совковой эпохи. Граждане подконтрольной Украине части Республик с лёгкостью смогут получать бесплатную медицинскую помощь по программе воссоединения народа Донбасса. Но как будут обстоять дела с другими регионами, время покажет.

Украинские СМИ с презрением называли наших стариков пенсионными туристами? Хм! Теперь мы будем называть ваших туристов клиническими, амбулаторными, медицинскими и т.д. Но с одной разницей: мы будем это делать с заботой и сочувствием.

Не исключено, что наплыв клинических туристов в будущем развернёт наши собственные медицинские реформы и мы создадим совершенно новый вид услуг оздоровления для приезжих по приемлемой цене, что позволит наполнять бюджет государства и повышать доходы медперсонала.

Общий итог по примеру Европы

Из украинцев якобы пытаются сделать европейцев, но реформы, которые призваны сделать из «дикарей» истинных аристократов, проводятся вопреки всякому здравому смыслу. Взять хотя бы Англию, которая на правах члена G7 так настаивала на украинских реформах.

В Англии существует как платная медицина, так и бесплатная. Собственно, многое в странах ЕС было заимствовано из ненавистного им Совка. В Англии, кроме платной медицины, есть такая организация, как NHS, благодаря которой люди могут получить весь спектр медицинских услуг бесплатно. При большом желании можно сделать даже пластическую операцию. Например, одна англичанка смогла убедить врачей в том, что благодаря маленькой груди она чувствует себя глубоко несчастной.

Читайте также: Украина абсолютно деградировала и обнищала, ее армия терпит сильнейшие поражения, социальный взрыв неизбежен — откровения создателя «Азова»

При обращении в больницу англичанам придётся заплатить только за дантиста и окулиста и, конечно же, за лекарства по рецепту. Дантист, к примеру, берёт £18, лекарства по фиксированной стоимости – £7.85 независимо от их стоимости. Да и то, отдельные категории граждан могут не платить и за это.

Кстати, аптек там очень мало. Людям просто не нужно столько лекарств, как в Украине, где аптек примерно столько, сколько и продуктовых магазинов. В Европе вообще стремятся меньше употреблять лекарственных препаратов.

Антибиотики продаются строго по рецепту и их принимают только в крайнем случае, а не так, как украинские врачи пичкают без особой надобности.

Чтобы получить полностью бесплатную медпомощь, нужно зарегистрироваться и получить свой NHS-номер. Но очереди там не такие и малые, как это пытаются преподнести на Украине. При строгом регламенте на каждого посетителя уделяется не более 10 минут времени. При большой загрузке приёмной общего врача (surgery) больному может быть вообще отказано в записи на приём или предложен срок от 2 дней до 2 недель. В таком случае, придётся искать в других районах.

Если же удалось записаться на приём к общему врачу (GP – General Practitioner), который на Украине будет называться семейным, то он будет заниматься любым пациентом: детьми, хронически больными, беременными, а также будет делать прививки и прочее. Если случай действительно сложный, то GP довольно неохотно направит к профильному врачу-специалисту (хирургу, гинекологу, кардиологу, дерматологу и т.д.) для более детального обследования.

Но приёма к профильному специалисту можно ждать в зависимости от конкретного района. От недели (в малом городке) до нескольких месяцев (в Лондоне). Но если человек попадает на приём, то все необходимые услуги ему будут предоставлены совершенно бесплатно.

Что мы имеем по аналогии с Украиной. Если у украинца нет денег на лечение, то он вынужден будет собирать их те же несколько месяцев, что и рядовые англичане будут ждать очереди совершенно бесплатного оказания медпомощи.

В экстренном случае в Англии можно обратиться в специальное отделение при больнице, где можно просидеть в очереди по 3–4 часа. Но если случай действительно неотложный, то очередь нестрашна.

Для вызова скорой помощи и получения помощи на дому случай должен быть просто чрезвычайный. Если есть хоть малейшая возможность добраться до спецотделения больницы самостоятельно (к примеру, с переломом руки), то диспетчер именно это и скажет. Но в экстренном случае скорая обязательно приедет в минимальный срок. Даже если произойдёт несчастный случай за городом или в горах, то за пострадавшим вылетит вертолёт скорой, доставит потерпевшего в больницу, где ему предоставят бесплатную медпомощь.

Но стоит не забывать, что в Европе весь механизм здравоохранения отлажен и оптимизирован. Чопорные англичане – это не украинские хатоскрайщики. В нашем случае украинскую медицину ждёт хаос, а простых людей кладбище. Но будем надеяться на хорошее.

Читайте также: Порошенко и бедные злые люди

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»