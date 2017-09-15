Новости Украины и Новороссии 15 сентября 2017

Как сегодня сообщило «РБК» со ссылкой на собственные источники, правительство намерено отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Под «отдельными территориями», по мнению издания, имеется в виду Донбасс.

Впрочем, если прочитать публикацию полостью, а не только заголовок, составленный в лучших традициях политической пропаганды, то можно сделать вывод о том, что, во-первых, предложение носит всего лишь рекомендательный характер, а во-вторых, речь идет не об отказе экономически поддерживать Донбасс, а об исключении всего лишь одной (из множества) статей расходов .

По мнению источников “Русской Весны”, речь идет о т.н “белых КАМАЗах” с гуманитарной помощью.

С чего все началось? – поручение Минфину

Республики ДНР и ЛНР могут с 2019 года не получить по крайней мере часть помощи из российского бюджета — эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области.

Поручение Минфину России «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября (у РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили изданию два федеральных чиновника).

В открытых документах по российскому бюджету (законы о бюджете и сопроводительные материалы к ним, отчеты казначейства об исполнении бюджета, материалы Минфина, Счетной палаты) РБК не нашел формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или похожей на нее. По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой, вероятнее всего, стоит помощь республикам Донбасса.

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — вспоминает один из собеседников РБК.

Минфин в ответ на запрос РБК отказался от комментариев, как и представитель Козака. «Минфин не комментирует это», — сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК. От представителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Владислава Дейнего получить комментарии тоже не удалось — на запросы и звонки РБК они не ответили.

Из протокола совещания у Козака следует, что премьер-министр Дмитрий Медведев минувшим летом поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма, Севастополя и Калининградской области. Про это поручение сам Медведев говорил во время поездки в Крым в начале августа.

Как следует из протокола совещания от 1 сентября, правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019–2020 годах.

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Донбасс без поддержки не останется

Предполагаемое исключение из бюджета «гуманитарной поддержки», которая могла бы полагаться Донбассу, — это лишь один из предложенных источников дополнительного финансирования Крыма и Калининграда наряду с возможным повышением акцизов на бензин, сокращением субсидий РЖД и рядом других мер, денежный эффект которых в документе не обозначен.

Все они в совокупности должны позволить обеспечить финансирование мероприятий на 165 млрд руб. Поэтому оценить, сколько тратится из бюджета на «гуманитарную поддержку» ДНР и ЛНР, по документу, имеющемуся в распоряжении РБК, на самом деле невозможно.

Кроме того, собеседники РБК — два источника в Госдуме и один в правительстве — подчеркивают, что, даже если власти и решили прекратить расходы на «гуманитарную поддержку» Донбасса, это не означает, что финансовая поддержка народных республик прекратится. Финансирование ДНР и ЛНР полностью засекречено, описывается секретными постановлениями (распоряжениями) правительства, закрытыми строчками в бюджете, говорит один из источников РБК.

Неясно, что понимается под расходами на «гуманитарную поддержку», но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования ДНР и ЛНР, объясняет он.

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Еще в самом начале конфликта правительство России утвердило целевые субсидии на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса (энергетики, автомобильных и железных дорог), строительство домов — в секретном постановлении правительства эти субсидии назывались гуманитарной помощью отдельным территориям Украины, заявляет собеседник РБК, знакомый с этим документом.

Объем этих «гуманитарных» субсидий он не уточняет. По его словам, они проходили через резервный фонд правительства — это резерв, формируемый в бюджете ежегодно, на финансирование мероприятий по решениям правительства.

Между тем, еще раз отметим, РБК рассказывает именно о несекретном документе, копия которого находится в редакции издания. Поэтому ни о каком прекращении экономической помощи Донбассу говорить не приходится.