Новости Украины и Новороссии 15 сентября 2017
- 08:40 Донбасс без поддержки не останется — что стоит за сообщениями СМИ о якобы прекращении экономической помощи народным Республикам.
- 04:00 «Сырьевой придаток Запада»: чем Киев отдает Европе «долги за Майдан».
- 00:51 «Какой позор!»: Порошенко и Гройсману вручили по пакету с американским углем (ВИДЕО).
- Вчера 20:52 Путин носильщик, Жириновский человек.
- Вчера 20:25 Четыре страны пожалуются на Украину в ОБСЕ.
- Вчера 20:18 Встреча американского угля в Одессе.
Донбасс без поддержки не останется — что стоит за сообщениями СМИ о якобы прекращении экономической помощи народным Республикам
Как сегодня сообщило «РБК» со ссылкой на собственные источники, правительство намерено отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.
Под «отдельными территориями», по мнению издания, имеется в виду Донбасс.
Впрочем, если прочитать публикацию полостью, а не только заголовок, составленный в лучших традициях политической пропаганды, то можно сделать вывод о том, что, во-первых, предложение носит всего лишь рекомендательный характер, а во-вторых, речь идет не об отказе экономически поддерживать Донбасс, а об исключении всего лишь одной (из множества) статей расходов .
По мнению источников “Русской Весны”, речь идет о т.н “белых КАМАЗах” с гуманитарной помощью.
С чего все началось? – поручение Минфину
Республики ДНР и ЛНР могут с 2019 года не получить по крайней мере часть помощи из российского бюджета — эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области.
Поручение Минфину России «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября (у РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили изданию два федеральных чиновника).
В открытых документах по российскому бюджету (законы о бюджете и сопроводительные материалы к ним, отчеты казначейства об исполнении бюджета, материалы Минфина, Счетной палаты) РБК не нашел формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или похожей на нее. По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой, вероятнее всего, стоит помощь республикам Донбасса.
«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — вспоминает один из собеседников РБК.
Минфин в ответ на запрос РБК отказался от комментариев, как и представитель Козака. «Минфин не комментирует это», — сообщила пресс-служба ведомства.
Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК. От представителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Владислава Дейнего получить комментарии тоже не удалось — на запросы и звонки РБК они не ответили.
Из протокола совещания у Козака следует, что премьер-министр Дмитрий Медведев минувшим летом поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма, Севастополя и Калининградской области. Про это поручение сам Медведев говорил во время поездки в Крым в начале августа.
Как следует из протокола совещания от 1 сентября, правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019–2020 годах.
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Донбасс без поддержки не останется
Предполагаемое исключение из бюджета «гуманитарной поддержки», которая могла бы полагаться Донбассу, — это лишь один из предложенных источников дополнительного финансирования Крыма и Калининграда наряду с возможным повышением акцизов на бензин, сокращением субсидий РЖД и рядом других мер, денежный эффект которых в документе не обозначен.
Все они в совокупности должны позволить обеспечить финансирование мероприятий на 165 млрд руб. Поэтому оценить, сколько тратится из бюджета на «гуманитарную поддержку» ДНР и ЛНР, по документу, имеющемуся в распоряжении РБК, на самом деле невозможно.
Кроме того, собеседники РБК — два источника в Госдуме и один в правительстве — подчеркивают, что, даже если власти и решили прекратить расходы на «гуманитарную поддержку» Донбасса, это не означает, что финансовая поддержка народных республик прекратится. Финансирование ДНР и ЛНР полностью засекречено, описывается секретными постановлениями (распоряжениями) правительства, закрытыми строчками в бюджете, говорит один из источников РБК.
Неясно, что понимается под расходами на «гуманитарную поддержку», но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования ДНР и ЛНР, объясняет он.
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Еще в самом начале конфликта правительство России утвердило целевые субсидии на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса (энергетики, автомобильных и железных дорог), строительство домов — в секретном постановлении правительства эти субсидии назывались гуманитарной помощью отдельным территориям Украины, заявляет собеседник РБК, знакомый с этим документом.
Объем этих «гуманитарных» субсидий он не уточняет. По его словам, они проходили через резервный фонд правительства — это резерв, формируемый в бюджете ежегодно, на финансирование мероприятий по решениям правительства.
Между тем, еще раз отметим, РБК рассказывает именно о несекретном документе, копия которого находится в редакции издания. Поэтому ни о каком прекращении экономической помощи Донбассу говорить не приходится.
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«Сырьевой придаток Запада»: чем Киев отдает Европе «долги за Майдан»
Посол ЕС на Украине Юг Мингарелли поставил Киеву ультиматум.
Если Украина не откажется от запрета на экспорт леса-кругляка, то третьего транша финансовой помощи от Европы, а это 600 миллионов евро, она не получит.
Закон о моратории на экспорт леса сроком на 10 лет был подписан летом 2015 года. До этого украинский лес варварски вырубался и вывозился в ЕС.
«Решение будет принято до конца этого года», — пригрозил Мингарелли. Показательной была первая реакция украинских властей: Киев сразу взял под козырек.
На поводу у ЕС и контрабандистов
«Если посмотреть на результаты действия моратория, то я не вижу тех широко афишируемых некоторыми популистами сдвигов в деревообрабатывающей промышленности, которые якобы должны были произойти, — бросилась в рассуждения вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. — И экспорт кругляка, не будем скрывать, тоже не прекратился, просто сейчас он ведется контрабандой под видом других лесоматериалов. Это уже задача правоохранителей — прекратить наживу теневого бизнеса».
Насчет правоохранителей — все верно. Вот только получается, что, по сути, киевские власти капитулируют перед контрабандистами: не могут остановить теневой вывоз леса и поэтому хотят его «легализовать».
С переработкой древесины вице-премьер явно лукавит. Так, согласно отчетам Министерства экономики и развития Украины, рост производства бумаги и целлюлозы, а также мебели и продукции деревопереработки вырос в 2017 году в сравнении с тем же периодом 2016 года на 10%.
По словам доктора технических наук, заведующего кафедрой технологии производства изделий из древесины Национального Львовского технического университета Ореста Кийко, в деревообработке на Украине задействованы более 100 тысяч человек. Более того, как утверждает Кийко, у этого бизнеса есть «вполне отчетливые перспективы». Лидерство по этому направлению в мире держат Китай и США, а в Европе — Германия. На четвертом месте находится Польша.
При этом и Германия и Польша вынуждены закупать необработанную древесину на Украине, которая имеет весьма внушительные запасы леса в Карпатах и Полесье. Таким образом, заключает Кийко, Киев «добровольно отдает свою долю на рынке».
«Украина создает комфортную среду для европейских компаний, но при этом сама деиндустриализуется и по своей воле превращается в сырьевой придаток Запада», — уверен украинский политолог Андрей Золотарев.
Древесину можно, курицу нельзя
Бывший глава правительства Украины Сергей Арбузов рассказал РИА Новости, что «вместе целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая и мебельная промышленность Украины по итогам 2016 года дали стране продукции на два с лишним миллиарда долларов». Но, по его словам, в эту сумму входят и налоги, и аренда предприятий, и зарплата работников.
По мнению Арбузова, «если правительство Владимира Гройсмана и Верховная рада поддадутся шантажу ЕС, это будет свидетельствовать об очередной сдаче интересов страны, интересов простых людей».
Тут стоит вспомнить нашумевшее заявление владельца крупнейшего на Украине агрохолдинга «Наша ряба» Юрия Косюка: «Я думаю, что мы обмануты.
Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования. Чтобы вы понимали: Украина производит один миллион двести тысяч тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту — 16 тысяч тонн».
Косюк рассказал, что он «всегда был ярым сторонником свободной торговли с Европой. Но сегодня, когда зона свободной торговли с ЕС наконец заработала, разочаровался».
«Никакого открытия рынков не произошло, — утверждает Косюк. — Знаете, в колесах есть такой механизм, называется „ниппель”. В одну сторону пропускает, в другую сторону — нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками. Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров».
Таким образом, Европа вынуждает Украину, с одной стороны, продавать сырье, а с другой стороны — перекрывает путь на свои рынки для тех товаров, которые могут составить конкуренцию для европейских аналогов.
За что ЕС шантажирует Украину
Совершенно очевидно, что заявления вице-премьера Климпуш-Цинцадзе и посла ЕС Мингарелли были заранее согласованы и синхронизированы.
«С моей точки зрения, заявление Мингарелли обнажает суть европейской политики по отношению к Украине. Посол ЕС на Украине просто шантажирует правительство», — утверждает Арбузов.
Размышляя о причинах этого шантажа, Арбузов утверждает, что «если говорить в более широком плане, то именно нежелание нашего домайданного правительства делать простой народ заложником исключительных интересов европейских промышленных, финансовых и экономических кругов и обернулось государственным переворотом, организованным на деньги Запада. И теперь таким вот опосредованным образом эти деньги нынешняя власть „возвращает” европейцам, уничтожая собственное производство».Захар Виноградов
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«Какой позор!»: Порошенко и Гройсману вручили по пакету с американским углем (ВИДЕО)
Представители американского бизнеса вручили по пакетику с углем президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману.
Такой подарок был вручен в честь первой поставки угля из США в Украину.
«Это уголь, который вчера прибыл в Украину», — заявили представители американской компании, вручая уголь первым лицам украинского государства.
Соцсети бурно отреагировали на позорные кадры.
«Скоро мы сало будем в США покупать»,
«Единственная в мире страна-цирк!»,
«Теперь у шахтёров Пенсильвании есть праздник!»,
«Если бы мне это 3 года назад рассказали, умер бы от смеха»,
«Какой позор, и они ещё радуются! Судя по тенденции этих „правителей“ совсем немного осталось до торжественного прибытия первой баржи с американской пшеницей», — прокомментировали украинцы увиденное.
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Путин носильщик, Жириновский человек
Петросян тайно посещает Украину.
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Четыре страны пожалуются на Украину в ОБСЕ
Министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины Павлу Климкину, где выразили озабоченность в связи с новым законом об образовании, который приняла Верховная Рада.
Об этом сообщила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.
«Мы, безусловно, обеспокоены, и не случайно, что у нас есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых коснется этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии в адрес министра иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не затрагивал права меньшинств и их образование на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ», — заявила Захариева.
Она признала, что получила заверения Украины в том, что «закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков».
«Но мы должны сказать им в письменной форме, что мы серьезно относимся к этой проблеме», — сказала министр.
Захариева также отметила, что на днях в МИД Болгарии был вызван заместителя украинского посла, где ему выразили озабоченность в связи с законом.
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Встреча американского угля в Одессе
Первое грузовое судно с 62 тыс. тонн антрацита из США прибыло в порт Одессы (а для прохождения зимнего сезона Украине необходимы многие миллионы тонн).
Уголь встречали торжественной встречей и спеванием "вщеневмерлы". Только я не пойму "ще не вмерла" у поющих в данном контексте – это был вопрос или удивление?
Хорошо сказал экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров: "Из-за политических амбиций правящей клики нищая Украина должна обеспечивать богатую Америку рабочими местами и рынком сбыта угля по космическим ценам."
Чуть позже, генеральный директор американской компании Xcoal Эрни Трешер
Позор. Оцените: американец всучивает главе угледобывающей страны пакет с углем и тот улыбается. Да не простой уголек — этот уголь с разгрузкой и доставкой станет просто алмазным по себестоимости!!! И заплатит за это не Украина, а заплатят украинцы.
Комментарий с Цензора:
Приведу аналогию для понимания всей эпичности момента.
Поставка угля из-за океана на Украину — это всё равно, что в Узбекистан продавать хлопок или в Саудовскую Аравию ввозить нефть.
Ждем, что следующей партией на Украину из Америки поставят сало и будет новое фото Порошенко, только уже со шматком американского сала в руке?
Думаете фантастика? Но не фантастика ли, то, что происходит сегодня?
Украинцам скоро будут продавать американский воздух свободы, закатанный в трехлитровых банках. И ведь будут покупать ;-)
https://chervonec-001.livejournal.com/19
PS. Стоит уточнить, что покупая американский уголь по завышенным ценам, Украина не забывает покупать уголь и у страны-агрессора, под видом европейского.
Зрелище действительно довольно позорное, что даже в украинских СМИ его назвали "диким совком" https://strana.ua/video/92618-dikij-sovo
Ну а в сухом остатке, хунта продолжает решать задачи по разрыву всех возможных экономических, политических и социокультурных связей, в интересах институциализации конфликта, так как продолжение войны и связанных с ней последствий для русского и украинского населения Украины, является главным залогом выживания текущего политического режима.
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