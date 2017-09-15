Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 15 сентября 2017

09:22. 15 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Донбасс без поддержки не останется — что стоит за сообщениями СМИ о якобы прекращении экономической помощи народным Республикам

Донбасс без поддержки не останется — что стоит за сообщениями СМИ о якобы прекращении экономической помощи народным Республикам | Русская весна

Как сегодня сообщило «РБК» со ссылкой на собственные источники, правительство намерено отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Под «отдельными территориями», по мнению издания, имеется в виду Донбасс.

Впрочем, если прочитать публикацию полостью, а не только заголовок, составленный в лучших традициях политической пропаганды, то можно сделать вывод о том, что, во-первых, предложение носит всего лишь рекомендательный характер, а во-вторых, речь идет не об отказе экономически поддерживать Донбасс, а об исключении всего лишь одной (из множества) статей расходов .

По мнению источников “Русской Весны”, речь идет о т.н “белых КАМАЗах” с гуманитарной помощью.

С чего все началось? – поручение Минфину

Республики ДНР и ЛНР могут с 2019 года не получить по крайней мере часть помощи из российского бюджета — эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области.

Поручение Минфину России «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября (у РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили изданию два федеральных чиновника).

В открытых документах по российскому бюджету (законы о бюджете и сопроводительные материалы к ним, отчеты казначейства об исполнении бюджета, материалы Минфина, Счетной палаты) РБК не нашел формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или похожей на нее. По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой, вероятнее всего, стоит помощь республикам Донбасса.

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — вспоминает один из собеседников РБК.

Минфин в ответ на запрос РБК отказался от комментариев, как и представитель Козака. «Минфин не комментирует это», — сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК. От представителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Владислава Дейнего получить комментарии тоже не удалось — на запросы и звонки РБК они не ответили.

  

Из протокола совещания у Козака следует, что премьер-министр Дмитрий Медведев минувшим летом поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма, Севастополя и Калининградской области. Про это поручение сам Медведев говорил во время поездки в Крым в начале августа.

Как следует из протокола совещания от 1 сентября, правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019–2020 годах.

Читайте также: ОБСЕ назвала главные проблемы в проекте введения миротворцев на Донбасс

 

Донбасс без поддержки не останется

Предполагаемое исключение из бюджета «гуманитарной поддержки», которая могла бы полагаться Донбассу, — это лишь один из предложенных источников дополнительного финансирования Крыма и Калининграда наряду с возможным повышением акцизов на бензин, сокращением субсидий РЖД и рядом других мер, денежный эффект которых в документе не обозначен.

Все они в совокупности должны позволить обеспечить финансирование мероприятий на 165 млрд руб. Поэтому оценить, сколько тратится из бюджета на «гуманитарную поддержку» ДНР и ЛНР, по документу, имеющемуся в распоряжении РБК, на самом деле невозможно.

Кроме того, собеседники РБК — два источника в Госдуме и один в правительстве — подчеркивают, что, даже если власти и решили прекратить расходы на «гуманитарную поддержку» Донбасса, это не означает, что финансовая поддержка  народных республик прекратится. Финансирование ДНР и ЛНР полностью засекречено, описывается секретными постановлениями (распоряжениями) правительства, закрытыми строчками в бюджете, говорит один из источников РБК.

Неясно, что понимается под расходами на «гуманитарную поддержку», но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования ДНР и ЛНР, объясняет он.

Читайте также: Четыре страны пожалуются на Украину в ОБСЕ

Еще в самом начале конфликта  правительство России утвердило целевые субсидии на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса (энергетики, автомобильных и железных дорог), строительство домов — в секретном постановлении правительства эти субсидии назывались гуманитарной помощью отдельным территориям Украины, заявляет собеседник РБК, знакомый с этим документом.

Объем этих «гуманитарных» субсидий он не уточняет. По его словам, они проходили через резервный фонд правительства — это резерв, формируемый в бюджете ежегодно, на финансирование мероприятий по решениям правительства.

Между тем, еще раз отметим, РБК рассказывает именно о несекретном документе, копия которого находится в редакции издания. Поэтому ни о каком прекращении экономической помощи Донбассу говорить не приходится. 

 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Сырьевой придаток Запада»: чем Киев отдает Европе «долги за Майдан»

«Сырьевой придаток Запада»: чем Киев отдает Европе «долги за Майдан» | Русская весна

Посол ЕС на Украине Юг Мингарелли поставил Киеву ультиматум.

Если Украина не откажется от запрета на экспорт леса-кругляка, то третьего транша финансовой помощи от Европы, а это 600 миллионов евро, она не получит.

Закон о моратории на экспорт леса сроком на 10 лет был подписан летом 2015 года. До этого украинский лес варварски вырубался и вывозился в ЕС.

«Решение будет принято до конца этого года», — пригрозил Мингарелли. Показательной была первая реакция украинских властей: Киев сразу взял под козырек.

На поводу у ЕС и контрабандистов

«Если посмотреть на результаты действия моратория, то я не вижу тех широко афишируемых некоторыми популистами сдвигов в деревообрабатывающей промышленности, которые якобы должны были произойти, — бросилась в рассуждения вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. — И экспорт кругляка, не будем скрывать, тоже не прекратился, просто сейчас он ведется контрабандой под видом других лесоматериалов. Это уже задача правоохранителей — прекратить наживу теневого бизнеса».

Насчет правоохранителей — все верно. Вот только получается, что, по сути, киевские власти капитулируют перед контрабандистами: не могут остановить теневой вывоз леса и поэтому хотят его «легализовать». 

С переработкой древесины вице-премьер явно лукавит. Так, согласно отчетам Министерства экономики и развития Украины, рост производства бумаги и целлюлозы, а также мебели и продукции деревопереработки вырос в 2017 году в сравнении с тем же периодом 2016 года на 10%. 

По словам доктора технических наук, заведующего кафедрой технологии производства изделий из древесины Национального Львовского технического университета Ореста Кийко, в деревообработке на Украине задействованы более 100 тысяч человек. Более того, как утверждает Кийко, у этого бизнеса есть «вполне отчетливые перспективы». Лидерство по этому направлению в мире держат Китай и США, а в Европе — Германия. На четвертом месте находится Польша.

При этом и Германия и Польша вынуждены закупать необработанную древесину на Украине, которая имеет весьма внушительные запасы леса в Карпатах и Полесье. Таким образом, заключает Кийко, Киев «добровольно отдает свою долю на рынке».

«Украина создает комфортную среду для европейских компаний, но при этом сама деиндустриализуется и по своей воле превращается в сырьевой придаток Запада», — уверен украинский политолог Андрей Золотарев.

Древесину можно, курицу нельзя

Бывший глава правительства Украины Сергей Арбузов рассказал РИА Новости, что «вместе целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая и мебельная промышленность Украины по итогам 2016 года дали стране продукции на два с лишним миллиарда долларов». Но, по его словам, в эту сумму входят и налоги, и аренда предприятий, и зарплата работников.

По мнению Арбузова, «если правительство Владимира Гройсмана и Верховная рада поддадутся шантажу ЕС, это будет свидетельствовать об очередной сдаче интересов страны, интересов простых людей». 

Тут стоит вспомнить нашумевшее заявление владельца крупнейшего на Украине агрохолдинга «Наша ряба» Юрия Косюка: «Я думаю, что мы обмануты.

Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования. Чтобы вы понимали: Украина производит один миллион двести тысяч тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту — 16 тысяч тонн». 

Косюк рассказал, что он «всегда был ярым сторонником свободной торговли с Европой. Но сегодня, когда зона свободной торговли с ЕС наконец заработала, разочаровался».

«Никакого открытия рынков не произошло, — утверждает Косюк. — Знаете, в колесах есть такой механизм, называется „ниппель”. В одну сторону пропускает, в другую сторону — нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками. Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров».

Таким образом, Европа вынуждает Украину, с одной стороны, продавать сырье, а с другой стороны — перекрывает путь на свои рынки для тех товаров, которые могут составить конкуренцию для европейских аналогов. 

За что ЕС шантажирует Украину

Совершенно очевидно, что заявления вице-премьера Климпуш-Цинцадзе и посла ЕС Мингарелли были заранее согласованы и синхронизированы. 

«С моей точки зрения, заявление Мингарелли обнажает суть европейской политики по отношению к Украине. Посол ЕС на Украине просто шантажирует правительство», — утверждает Арбузов.

Размышляя о причинах этого шантажа, Арбузов утверждает, что «если говорить в более широком плане, то именно нежелание нашего домайданного правительства делать простой народ заложником исключительных интересов европейских промышленных, финансовых и экономических кругов и обернулось государственным переворотом, организованным на деньги Запада. И теперь таким вот опосредованным образом эти деньги нынешняя власть „возвращает” европейцам, уничтожая собственное производство».

Захар Виноградов

Читайте также: Мощный взрыв на крупнейшей военной базе США: множество пострадавших

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Какой позор!»: Порошенко и Гройсману вручили по пакету с американским углем (ВИДЕО)

«Какой позор!»: Порошенко и Гройсману вручили по пакету с американским углем (ВИДЕО) | Русская весна

Представители американского бизнеса вручили по пакетику с углем президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману.

Такой подарок был вручен в честь первой поставки угля из США в Украину.

«Это уголь, который вчера прибыл в Украину», — заявили представители американской компании, вручая уголь первым лицам украинского государства.

Соцсети бурно отреагировали на позорные кадры.

«Скоро мы сало будем в США покупать»,

«Единственная в мире страна-цирк!»,

«Теперь у шахтёров Пенсильвании есть праздник!»,

«Если бы мне это 3 года назад рассказали, умер бы от смеха»,

«Какой позор, и они ещё радуются! Судя по тенденции этих „правителей“ совсем немного осталось до торжественного прибытия первой баржи с американской пшеницей», — прокомментировали украинцы увиденное.

Читайте также: «Конченные идиоты»: Украинские чиновники встретили американский уголь гимном (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Путин носильщик, Жириновский человек

Петросян тайно посещает Украину.

Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
Sharij.net – http://sharij.net/

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Четыре страны пожалуются на Украину в ОБСЕ

Четыре страны пожалуются на Украину в ОБСЕ | Русская весна

Министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины Павлу Климкину, где выразили озабоченность в связи с новым законом об образовании, который приняла Верховная Рада. 

Об этом сообщила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

«Мы, безусловно, обеспокоены, и не случайно, что у нас есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых коснется этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии в адрес министра иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не затрагивал права меньшинств и их образование на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ», — заявила Захариева.

Она признала, что получила заверения Украины в том, что «закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков».

«Но мы должны сказать им в письменной форме, что мы серьезно относимся к этой проблеме», — сказала министр.

Захариева также отметила, что на днях в МИД Болгарии был вызван заместителя украинского посла, где ему выразили озабоченность в связи с законом.

Читайте также: Обстановка в Кыргызстане накаляется: Президент Атамбаев просит о срочной встрече с Путиным

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Встреча американского угля в Одессе



Первое грузовое судно с 62 тыс. тонн антрацита из США прибыло в порт Одессы (а для прохождения зимнего сезона Украине необходимы многие миллионы тонн).



Уголь встречали торжественной встречей и спеванием "вщеневмерлы". Только я не пойму "ще не вмерла" у поющих в данном контексте – это был вопрос или удивление?



Хорошо сказал экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров: "Из-за политических амбиций правящей клики нищая Украина должна обеспечивать богатую Америку рабочими местами и рынком сбыта угля по космическим ценам."
Чуть позже, генеральный директор американской компании Xcoal Эрни Трешер подарил всучил президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру страны Владимиру Гройсману по пакетику с американским углём.



Позор. Оцените: американец всучивает главе угледобывающей страны пакет с углем и тот улыбается. Да не простой уголек — этот уголь с разгрузкой и доставкой станет просто алмазным по себестоимости!!! И заплатит за это не Украина, а заплатят украинцы.

Комментарий с Цензора:


Приведу аналогию для понимания всей эпичности момента.
Поставка угля из-за океана на Украину — это всё равно, что в Узбекистан продавать хлопок или в Саудовскую Аравию ввозить нефть.

Ждем, что следующей партией на Украину из Америки поставят сало и будет новое фото Порошенко, только уже со шматком американского сала в руке?
Думаете фантастика? Но не фантастика ли, то, что происходит сегодня?
Украинцам скоро будут продавать американский воздух свободы, закатанный в трехлитровых банках. И ведь будут покупать ;-)

https://chervonec-001.livejournal.com/1998117.html – цинк

PS. Стоит уточнить, что покупая американский уголь по завышенным ценам, Украина не забывает покупать уголь и у страны-агрессора, под видом европейского.
Зрелище действительно довольно позорное, что даже в украинских СМИ его назвали "диким совком" https://strana.ua/video/92618-dikij-sovok-pojavilos-video-kak-ukrainskie-chinovniki-amerikanskij-antratsit-vstrechali.html, хотя на деле, как раз в бытность УССР, украинцам не надо было унижаться, ради заокеанских подачек. Но как известно, у современных "эффективных менеджеров", всегда и во всем виноваты "кровавые большевики" (России это тоже касается http://www.rbc.ru/economics/14/09/2017/59ba9c789a7947908c39a3f5?from=main, "уродства СССР" им оказываются мешают, хотя СССР уже более четверти века как нет – так что не слишком обольщайтесь на тему Порошенко, в России подобного человеческого мусора заискивающего перед Западом тоже лопатой греби).
Ну а в сухом остатке, хунта продолжает решать задачи по разрыву всех возможных экономических, политических и социокультурных связей, в интересах институциализации конфликта, так как продолжение войны и связанных с ней последствий для русского и украинского населения Украины, является главным залогом выживания текущего политического режима.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2015
...но прекращение огня». Напомним, Украина 16 сентября обнародовала санкционные списки, в ...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: Порошенко увеличит возраст призыва в..., другие хотят продолжать строительство Новороссии, третьих устраивает жизнь в ...
Новости Украины и Новороссии 29 сентября 2015
...оглавлению | Источник: www.youtube.com Новости Украины: Саакашвили обвинил Яценюка в новой... переломным в отношениях Киева и Новороссии. Также стоит заметить, что ...авиакомпаниям выполнять полеты в Украину. Напомним, 25 сентября украинский кабмин в ...
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
...и других украинских организаций 20 сентября заблокировали поставку товаров в Крым...оглавлению | Источник: news-front.info Новости Украины: Профсоюзы пикетируют здание кабмина в...сказаться непосредственно на ситуации в Новороссии. Если Россия там серьезно ...
Новости Украины и Новороссии 09 сентября 2016
... и другие шифртелеграммы МО Украины опубликованы 9 сентября в разделе «коллекционирование» на... оглавлению | Источник: news-front.info Новости Украины: Долг по зарплате перед шахтёрами... входной двери квартиры мужчины, передает "Новороссия". В связи с тем, что...
Новости Украины и Новороссии 12 сентября 2015
...теневое правительство. 19:25 Последние новости Украины: в Николаеве появились шокирующие ... новости Украины: в Николаеве появились шокирующие листовки против власти Порошенко 11 сентября... того, как город покинули войска Новороссии и зашла украинская армия», —...
Новости Украины и Новороссии 15 сентября 2016
... Львов; новости Украины К оглавлению | Источник: news-front.info Новости Украины: власти Ивано... реформы». Метки по теме: новости Украины К оглавлению | Источник: news...Новости.Ожидается, что решение о выделении средств МВФ Украине будет принято 14 сентября...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>