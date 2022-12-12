Ответы на вопросы (12.12.22). Отец Андрей Ткачёв
00:00 Вступление
02:19 Пост в семье, в которой не постятся
06:25 Молиться по телефону
12:44 Смирение перед ребенком
23:27 Почему у ап. Матфея и ап. Луки разные имена в родословии Иисуса Христа 27:13 Как грех зависти и лени мешает развить таланты
35:30 Как исповедоваться если нет сокрушенного чувства
42:00 «Свобода – абсолютное доверие Богу»?
47:30 Как выбрать святую покровительницу, если в календаре все имена мужские в дни Крещения и рождения
48:11 Как бороться со страстью не только на словах
52:48 Как не растерять друзей по пути воцерковления
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благодарность автору: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
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канал Царьград: https://tsargrad.tv
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