Главная » Видео, Невероятное в мире

Британская разведка проникла в российскую науку?

61 7

9 декабря, Минюст России объявил список очередных «иностранных агентов». В их число вошел заведующий сектором этики Института философии РАН Рубен Апресян.
Смотрите продолжение расследования о том, как российские философы продвигают агрессивную антирусскую и антигосударственную идеологию.

Также смотрите:
Список агентов влияния в российской науке. Специальное расследование https://www.youtube.com/watch?v=WQ0sZ1T5s8E&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #ИФРАН #МI6 #МИ6 #британскаяразведка #Апресян #иноагенты
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=njPPr_4fbo4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Английский агенты в российской власти.
Scofield: Война систем. Сербия и Черногория
И.Н. Панарин: «Мы приступаем к этапу строительства Руси державной»
Доктрина генерала Герасимова и Гибридная война
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 июня 2017
7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27243 22957
    марина три часа назад

      Тут уже не знаешь куда смотреть -везде обман ,подделка или неприкрытые враги.Вот читаю:
      “Папа Франциск сообщил своим ближайшим советникам о желании того, чтобы президент Франции пригласил Владимира Путина в Ватикан для переговоров на нейтральной территории. Однако в России в прошлом месяце слава понтифика про жестокость отдельных российских военнослужащих вызвали очень бурную реакцию, что накладывает определенный фон на эти планы.

      О последних событиях на Украине Папу информирует его секретарь по связям с государствами Пол Ричард Галлахер, который регулярно туда ездит и находится в хороших отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Москве каналом связи между Ватиканом и администрацией президента выступает полуофициальный посол понтифика Леонид Севастьянов, президент Всемирного союза староверов. В частности, у Севастьянова хорошие отношения с командой Сергея Кириенко. Севастьянов хорошо знает его, так как был консультантом по связям с общественностью госкорпорации «Росатом», когда Кириенко был ее генеральным директором.

      В Париже Папа поддерживает связь со своим послом, апостольским нунцием Селестино Мильоре. В частном порядке Мильоре протестует против ведущей роли Севастьянова в Москве. Но он не является нунцием, а всего лишь представителем ad hoc в силу своих близких личных отношений с Папой, который, следовательно, доверил ему эту неофициальную миссию.”
      п.с. вот что молжно подумать читая это сообщение -Папа иезуит,Кириенко саентолог,Макрон гомосек ,Зеля жиденок ,добивший окончательно православную церковь и с этой мразью вести переговоры нужно?

    • 8593 7107
      Женечка три часа назад

        В следующий раз у кого будет 33 бана за неделю, тот будет объявлен иноагентом. Ксеноморфов тоже касается.

        • 9965 7525
          чужойЖенечка два часа назад

            Женя я с тобой если что.
            Кто 33 раза грешит за неделю того надо в баню.
            Ты читал как украинец с фронта вернулся, а дети прыгают на батуте в цвете российского флага.
            Он за это зарезал своих детей. Грех то какой.

            • 8593 7107
              Женечкачужой два часа назад

                Теперь уже да: глаза бы мои этого не видели. Фильм Балабанова “Война” помнишь? Там Чадов от чая Акбар отказался. По степени дeбилизма, твой пример, конечно, мощнее, но ситуация объективно схожая. ПТСР – это вам не хухры. В антивоенных фильмах очень хорошо отражено. “Таксист”, “Рэмбо. Первая кровь”, “Апокалипсис сегодня”.
                Только что у Бунина ролик на ютубе по этому поводу вышел:
                https://www.youtube.com/watch?v=Agdez3TOeEU

                • 9965 7525
                  чужойЖенечка два часа назад

                    Мировая жидовня отдалживает деньги на покупку старого оружия у них же.
                    Хохлы воюют с русскими и весь мир ржот.
                    Чем больше хохлов погибнет, тем слабее будет Россия и больше украинского имущества достанется жидовне.
                    Их наверно в Европу брать не будут.

                    • 8593 7107
                      Женечкачужой два часа назад

                        Начало и середина хорошие и абсолютно правильные. Полностью поддерживаю. Подешевевшие квартиры – это ведь уже из другого комментария? Случайно сюда написал? Иначе спич про “мировую жидовню” не засчитан.

                      • 9965 7525
                        чужойЖенечка час назад

                          Согласен. Бездумно поддакнул прошлому. Убрал

                Оставить комментарий

                Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

                Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
                Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

                (Обязательно)

                Быстрый переход:

                Информация о сайте

                Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

                Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
                Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
                Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

                Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

                Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru