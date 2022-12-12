Британская разведка проникла в российскую науку?
9 декабря, Минюст России объявил список очередных «иностранных агентов». В их число вошел заведующий сектором этики Института философии РАН Рубен Апресян.
Смотрите продолжение расследования о том, как российские философы продвигают агрессивную антирусскую и антигосударственную идеологию.
Также смотрите:
Список агентов влияния в российской науке. Специальное расследование https://www.youtube.com/watch?v=WQ0sZ1T5s8E&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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#ДеньТВ #ИФРАН #МI6 #МИ6 #британскаяразведка #Апресян #иноагенты
Тут уже не знаешь куда смотреть -везде обман ,подделка или неприкрытые враги.Вот читаю:
“Папа Франциск сообщил своим ближайшим советникам о желании того, чтобы президент Франции пригласил Владимира Путина в Ватикан для переговоров на нейтральной территории. Однако в России в прошлом месяце слава понтифика про жестокость отдельных российских военнослужащих вызвали очень бурную реакцию, что накладывает определенный фон на эти планы.
О последних событиях на Украине Папу информирует его секретарь по связям с государствами Пол Ричард Галлахер, который регулярно туда ездит и находится в хороших отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Москве каналом связи между Ватиканом и администрацией президента выступает полуофициальный посол понтифика Леонид Севастьянов, президент Всемирного союза староверов. В частности, у Севастьянова хорошие отношения с командой Сергея Кириенко. Севастьянов хорошо знает его, так как был консультантом по связям с общественностью госкорпорации «Росатом», когда Кириенко был ее генеральным директором.
В Париже Папа поддерживает связь со своим послом, апостольским нунцием Селестино Мильоре. В частном порядке Мильоре протестует против ведущей роли Севастьянова в Москве. Но он не является нунцием, а всего лишь представителем ad hoc в силу своих близких личных отношений с Папой, который, следовательно, доверил ему эту неофициальную миссию.”
п.с. вот что молжно подумать читая это сообщение -Папа иезуит,Кириенко саентолог,Макрон гомосек ,Зеля жиденок ,добивший окончательно православную церковь и с этой мразью вести переговоры нужно?
В следующий раз у кого будет 33 бана за неделю, тот будет объявлен иноагентом. Ксеноморфов тоже касается.
Женя я с тобой если что.
Кто 33 раза грешит за неделю того надо в баню.
Ты читал как украинец с фронта вернулся, а дети прыгают на батуте в цвете российского флага.
Он за это зарезал своих детей. Грех то какой.
Теперь уже да: глаза бы мои этого не видели. Фильм Балабанова “Война” помнишь? Там Чадов от чая Акбар отказался. По степени дeбилизма, твой пример, конечно, мощнее, но ситуация объективно схожая. ПТСР – это вам не хухры. В антивоенных фильмах очень хорошо отражено. “Таксист”, “Рэмбо. Первая кровь”, “Апокалипсис сегодня”.
Только что у Бунина ролик на ютубе по этому поводу вышел:
https://www.youtube.com/watch?v=Agdez3TOeEU
Мировая жидовня отдалживает деньги на покупку старого оружия у них же.
Хохлы воюют с русскими и весь мир ржот.
Чем больше хохлов погибнет, тем слабее будет Россия и больше украинского имущества достанется жидовне.
Их наверно в Европу брать не будут.
Начало и середина хорошие и абсолютно правильные. Полностью поддерживаю. Подешевевшие квартиры – это ведь уже из другого комментария? Случайно сюда написал? Иначе спич про “мировую жидовню” не засчитан.
Согласен. Бездумно поддакнул прошлому. Убрал