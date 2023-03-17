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По чьему заданию работает ИФ РАН?

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Продолжение расследования подрывной деятельности членов Института философии РАН.

Также смотрите:

Список агентов влияния в российской науке. Специальное расследование https://www.youtube.com/watch?v=WQ0sZ1T5s8E&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

Британская разведка проникла в российскую науку? https://www.youtube.com/watch?v=njPPr_4fbo4&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A1v06DCICUE
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