И.Н. Панарин: «Мы приступаем к этапу строительства Руси державной»

Известный политолог, бывший сотрудник КГБ, о том, как осуществить «переход власти» в РФ, тайнах команды Путина, общем с США враге и причинах убийства Кеннеди.

«Военный потенциал России уже равен военному потенциалу Запада, но в области мягкой силы мы все еще уступаем», — констатировал политолог и специалист по гибридным войнам Игорь Панарин.



Подводя итоги 2017 года, Панарин рассказал, как создать «аналитический кулак ФСБ» и не упустить победу в Сирии, может ли РФ объединиться с Трампом против Лондона, жив ли на самом деле аль-Багдади, надо ли восстанавливать разведбазу на Кубе и какова миссия Путина на следующий президентский срок.

«ГЛАВАРЬ ДАИШ АЛЬ-БАГДАДИ — АГЕНТ МИ-6»

«После 6 декабря, когда выдвинулся Путин, мы приступаем к этапу строительства Руси державной. Получится ли? Это вопрос», — заявил на заключительном (для 2017 года) занятии Школы здравого смысла в Москве известный политолог и действительный член Академии военных наук Игорь Панарин.



На этот раз обсуждалась тема «Гибридная война и 2018 год», поэтому, наверное, неслучайно заседание проводилось совместно с клубом товарищей Военного института иностранных языков Красной Армии (ВИИЯ КА) и Московским клубом ценности нации.



По словам Панарина, наступивший год будет очень динамичным, и трагические события в Санкт-Петербурге это подтверждают. Впрочем, важнейшее событие исхода 2017-го — выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ.



Очень важно и то, что состоялось оно в Нижнем Новгороде, где еще в 2012 году была провозглашена идеологическая триада — духовность, державность и достоинство.

Впрочем, построить «Русь державную» будет зело непросто. «Потому что наш супостат, противник предпринимает все усилия, чтобы этого не получилось, — доверительно предупредил политолог свою аудиторию. — Это строительство зависит не только от Владимира Владимировича и его команды.



Мне бы хотелось напомнить, что 2020 год — это некая точка, когда мы можем победить в глобальном многотысячелетнем противоборстве».



По мнению Панарина, наша победа возможна после ряда стратегических изменений. Часть из них уже происходит, что «вселяет оптимизм».



В этой связи докладчик сослался на «беспрецедентное интервью» директора ФСБ Александра Бортникова, которое было опубликовано 20 декабря в «Российской газете» по случаю 100-летнего юбилея ВЧК-КГБ-ФСБ.



Исходя из этого интервью, Панарин делает вывод, что внутри ФСБ появилась мощная команда аналитиков глобального уровня, которые смогли стратегически взглянуть и назад, и вперед. «Впервые акцент сделан не на ЦРУ и Моссад, а на британскую разведку МИ-6. Это главнейший компонент.



К тому же впервые было объявлено, что Троцкий-Бронштейн, который, с моей точки зрения, был главным агентом британской разведки внутри большевиков, готовил свержение и даже убийство Сталина.



Третий идеологический момент: принципиально важно заявление Бортникова о том, что открещиваться от слова «чекист» — все равно что предавать забвению традиции.



И четвертое: в 1977 году была подготовлена секретная записка о создании агентуры влияния. В публичном поле из уст бывших сотрудников эта тема звучала. Но из уст действующего директора ФСБ не произносилась ни разу. Не случайно британская разведка отреагировала мгновенно.



Группа из 33 академиков выразила протест. Это означает, что зацеплены ключевые, сущностные моменты британского влияния на советское общество», — подчеркнул докладчик.

С оптимизмом Панарин смотрит и на то, что активизировалась СВР. Это подтверждает заявление Сергея Нарышкина, сделанное 19 декабря на совещании спецслужб. Глава службы внешней разведки говорил о том, что против России и стран СНГ развязана гибридная война.



Неслучайно силы быстрого развертывания НАТО за три года увеличились в три раза, и развертываются они вдоль наших границ. Входит в гибридную войну и терроризм, который тоже разрастается. В 2016 году теракты происходили в 26 странах мира, в 2017-м количество терактов выросло на треть, а в Афганистане их стало больше в три с лишним раза.



Если год назад на севере Афганистана находилась тысяча боевиков, то сейчас их там уже 10 тысяч. Ответственность за воздушное пространство Афганистана несут страны НАТО.



В этой связи наш МИД еще четыре месяца назад направил официальный запрос с просьбой дать разъяснения, почему неопознанные вертолеты перебрасывают боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ» — прим. ред.) на север Афганистана к границам СНГ. Однако никаких внятных ответов до сих пор нет, отметил Панарин.

Тем не менее мощный аналитический кулак в ФСБ и активизация СВР — это, как считает докладчик, уже сложившиеся предпосылки для перехода к строительству «Руси державной».



К этим же предпосылкам он относит и выбор Волгограда для проведения форума ОНФ, на котором выступал Путин в конце прошлого года, и даже арест Алексея Улюкаева. Точнее, решение суда, по которому его приговорили к 8 годам строгого режима — такой тюремный срок федеральному министру вынесен впервые.

Главный же итог 2017 года, по мнению Панарина, — наша победа на Ближнем Востоке. «Нам удалось разгромить ДАИШ. Сергей Шойгу на коллегии минобороны заявил, что было убито 60 тысяч террористов, из них — 2800 граждан Российской Федерации.



Я считаю, что ДАИШ создана МИ-6, ЦРУ и Моссадом. Главарь ДАИШ Аль-Багдади — агент МИ-6 и этнический еврей (эта версия была вброшена ветеранами американского разведсообщества), пропал 6 месяцев назад. Но в последние два месяца идут вбросы, что он якобы охраняется на одной из американских баз», — сообщил Панарин.

К достижениям минувшего года политолог относит также создание треугольника Россия — Турция — Иран. Несмотря на то что эта конструкция не до конца устойчива, основных поджигателей войны на Ближнем Востоке, зачинщиков «арабской весны» — Великобританию, США, Израиль и Францию — удалось удалить от процесса урегулирования.



«Это важнейшая геополитическая победа. Пресс-конференция Путина тоже говорит о том, что победили в Сирии совсем не США. Звонок Дональда Трампа Путину после пресс-конференции этот расклад закрепил», — добавил Панарин.

«СЕГОДНЯ ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ РАВЕН ПОТЕНЦИАЛУ ЗАПАДА»

В то же время, как отмечает Панарин, существует очень серьезная проблема. Заключается она в том, чтобы удержать нашу победу в Сирии, на которую уже началась информационная атака. «Сегодня военный потенциал России равен потенциалу Запада.



Но наш аналитический потенциал, потенциал информационного противоборства, мягкой силы значительно уступает. Пока мы только отбиваемся, наступательной линии практически нет», — констатировал политолог.

На этом направлении, конечно, есть свои плюсы, например, Венесуэла. Несмотря на сильнейшее давление и попытку украинского сценария, а там все развивалось по майданному типу, президенту Николасу Мадуро удалось сохранить власть при поддержке России.



Попытка военного переворота в Турции также при поддержке российских спецслужб была блокирована еще летом 2016 года.

Однако в информационной сфере угроз и рисков гораздо больше. Так, наша победа над фашизмом в западном общественном мнении уже размыта и модифицирована. Например, в 1945 году 57% населения Франции считали, что победу одержал СССР, а в 2004 году так думали только 20%.

Аналогичная ситуация происходит с победой в Сирии. Решение Трампа перенести посольство США в Иерусалим, по мнению Панарина, отчасти тоже продиктовано желанием отвлечь общественное внимание от российского триумфа на Ближнем Востоке.



«Чей это замысел? Генри Киссинджера, который говорил, что к 2022 году Израиля не будет, или Джареда Кушнера? Непонятно. Но ясно, что это было сделано для того, чтобы переключить внимание от победы России в Сирии. И задача нивелировать нашу военную победу была частично решена», — считает Панарин.



В то же время Трамп с помощью этого решения снял и свои внутриполитические проблемы. В частности, попытки выдвижения импичмента в конгрессе провалились. Кроме того, была оказана поддержка евреям и христианским сионистам, которых в США около 80 млн, а это достаточно мощная сила.



И хотя сам Трамп не относится к этой группе (у него отец — немец, а мать — шотландка), тем не менее он отдал свою дочь замуж за Кушнера, отец которого является главой нью-йоркской общины.

«Военная победа в Сирии, с моей точки зрения, — это триумф ГРУ. Поэтому по ГРУ наносится информационный удар. И такие удары будут продолжаться, — предупреждает Панарин. — К сожалению, ситуация для нас развивается негативно.



В США в управлении специальных расследований ВВС создается спецподразделение психоаналитиков. К 30 сентября 2018 года оно заработает в полный рост. И тогда начнется принципиально новая гибридная война».

Для того чтобы противостоять этим угрозам, нам, как отмечает Панарин, необходимо создавать информационно-аналитический спецназ. Нужен советник президента по вопросам информационных операций и внешнеполитический медиахолдинг, а также аналог национального совета по разведке США, который был создан еще в 1979 году.

Поделился Панарин и своими впечатлениями от поездки в США 14-17 ноября. В Америке он бывал десятки раз, но предпоследний раз 6 лет назад. «Я хотел понять, кто такой Трамп. В прошлый раз я сказал, что убежден, что это плюс для России. Сегодня я остаюсь на такой же точке зрения.



Другие варианты были хуже. После посещения США я в этом еще более укрепился», — сказал Панарин.



Несмотря на позитивные изменения, проводимые Трампом, Панарин считает, что США ждет развал. Ранее он высказывал гипотезу, что это произойдет в 2010 году, однако она не оправдалась.



Но в пользу версии о предстоящем развале говорит то, что Калифорния и Техас уже выдвигают требования о возможности выхода из США.



Кроме того, идет борьба глобалистов, олицетворением которых была Хиллари Клинтон, и государственников, лидером которых является Трамп. «Эта борьба ожесточенная, и в ближайшие полгода она будет критически важной для нас», — считает Панарин.

Говоря о кризисных точках 2018 года, он также отметил, что гибридная война против России будет нарастать. Победу России в Сирии по-прежнему будут стараться украсть. Продолжится и начатая игра с Израилем.



В апреле 2018 года планируется уход Рауля Кастро. Американский госдеп обеспокоен возможностью восстановления российской разведбазы на Кубе. «Закрытие нашей базы в 2002 году было ошибочным. Если бы этого не произошло, наши возможности были бы больше, чем сейчас.



Но визит Игоря Сечина в Венесуэлу и на Кубу говорит о том, что мы прорабатываем какие-то варианты и работаем на опережение, чтобы Куба не вошла в антироссийское пике», — подчеркнул Панарин.

Еще одна кризисная точка — Афганистан. Талибы контролируют там от 40 до 50% территории. Численность их оценивается в 50 — 60 тыс. человек, а ДАИШ — до 15 тысяч. К кризисным точкам также относится Иран, где возможна дестабилизация, Йемен, Балканы, Украина, КНДР.

«Главная задача выборов 2018 года — переход власти в 2020 — 2024 годах. В публичном поле уже началась борьба с выдвижением Павла Грудинина.



Но выверенное выдвижение Путина говорит о том, что вокруг него есть люди, которые мыслят глобальными категориями и выстраивают линию с учетом нашей многотысячелетней истории.



Основная миссия Путина — это не просто создание инструмента реагирования на выпады информационно-гибридной войны, а формирование своей повестки дня, позитивной для России. Россия должна быть мощной, сильной, процветающей. Население должно увеличиваться.



Общество должно быть основано на ценностях крепкой семьи, нравственных и религиозных ценностях, которые традиционно укоренились на территории России», — заключил Панарин.

«НАМ С ТРАМПОМ НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЛОНДОНА»

После лекции Панарин ответил на вопросы слушателей. В частности, его спросили об опасности перехода власти к другой команде.



Панарин ответил, что 6 декабря началось формирование новой команды в рамках старого цикла и высказал надежду, что уже выстроена модель до 9 мая 2025, а возможно, даже до 2030 года. «Я надеюсь, что есть стратегический план, и наша задача, чтобы в интервал 2024 — 2030 годов к нам не проникли внешние игроки.



Реально ли это? Эрдогану позвонили за 40 минут до прибытия спецназа, который мог его расстрелять. Перехватили информацию, довели ее до нашего руководства и нашли каналы передачи Эрдогану. Это было проведено в оперативном режиме. Но проблема в другом.



Какое-то количество людей, аналитиков, конспирологов понимают, что для народа надо рисовать свою картину. Да, мы водрузили флаг над Рейхстагом. А сегодня в Праге создается реконструкция освобождения Праги американцами», — отметил докладчик и еще раз повторил, что нам надо выходить на широкую повестку дня, которая будет понятна большинству населения не только России, но и мира.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли американская модель более устойчива, чем наша, и поэтому наш капитал туда стремится, Панарин сказал, что США через ФРС управляет группа лондонских банкиров.



При этом настоящие провинциальные американцы очень сильно отличаются от жителей Калифорнии и Нью-Йорка. Даже одеты они очень плохо. 62% населения страны никогда не выезжали за пределы своего штата. «У нас с американцами один враг — лондонские банкиры.



Кеннеди они убили, когда он напечатал „красный доллар“. В 1944 году после смерти Рузвельта президентом мог стать Уоллес, который был другом Советского Союза. Но британцы протащили Трумана. Вот и в этот раз они хотели протащить Клинтон. Но не получилось.



Пришел Трамп, за которым стоит военно-промышленный национальный капитал. Мне кажется, что нам с Трампом нужно объединиться в борьбе против Лондона, найти точки соприкосновения, где у нас есть геополитические противоречия.



Хочу напомнить, что Россия посылала две эскадры США в 1861 и в 1863 годах. Одна стояла в Сан-Франциско и защищала от английских кораблей, а вторая — в Нью-Йорке. Всего 150 лет назад это было.



Внутри США есть заинтересованные силы. Трамп возвращает производства, увеличивает рабочие места, пытается улучшить жизненный уровень. Если внешний долг США в 1998 году был 2 триллиона долларов, то сейчас — 20 триллионов. Выплатить его нереально.



Поэтому существует риск войны за пределами США. Перед Второй мировой войной в США было 10 миллионов безработных. В 1942 году ноль. Вот как Рузвельт с помощью организованной провокации на Гавайях решил эту проблему. Он сделал все, чтобы США вступили в войну», — напомнил Панарин.

Присутствовавший в зале политолог, публицист-китаевед Андрей Девятов попросил уточнить, как называется оружие, которым информационные центры будут вести информационную войну.



«Либерализм уходит. Когда Трамп пришел к власти, с сайта Белого дома была удалена колонка, поддерживающая нетрадиционные меньшинства. Наш президент продвигает ценности крепкой семьи. Это противоречит либеральным ценностям», — отметил Панарин.



«И сам подает нам пример, развелся со старой женой и имеет крепкую семью», — иронично заметил Девятов.

Однако Панарин повторил, что Путин проводит правильную идеологическую константу, что подтверждает и его участие в акции «Бессмертный полк». «Единение разных людей — это наш духовный потенциал, как и диалог культур и цивилизаций. Путин и его команда начинают курс преемственности нашей истории. Идеологическая доктрина должна быть нашим оружием.



К 1986 году сложилась конфигурация, в результате которой 80 процентов новостей мира формировалось в США и только 10 процентов — в Советском Союзе. А что мешало нам еще тогда создать свой телеканал CNN? Russia Today создали только в 2005 году.



Наши ценности надо продвигать в информационное поле с помощью фабрики смыслов. Крепкая здоровая семья, наша история, победа над фашизмом, защита нашей победы в Сирии, союз православия и ислама, дружба народов, диалог цивилизаций, многообразие и содружество культур — это наши скрепы и идеологическая матрица», — считает Панарин.

Игорь Николаевич Панарин (родился 30 октября 1958) – российский политолог, кандидат психологических наук, доктор политических наук, действительный член Академии военных наук. Член научно-методического совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, член экспертного совета комитета по делам СНГ Совета Федерации.

Окончил Орловское военное училище связи КГБ СССР (сегодня Академия ФСО России) и отделение психологии Военно-политической академии им. Ленина (с золотой медалью).

Начал свою карьеру в КГБ в 1976 году. После 1991 года работал в ФАПСИ (сфера деятельности – стратегический анализ и интеграция информационных потоков закрытой и открытой информации, управление информационными потоками в кризисных ситуациях, ситуационное моделирование глобальных процессов).

С 1999 по 2003 год работал начальником аналитического отдела Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. С 2006 по 2007 год был пресс-секретарем федерального космического агентства («Роскосмос»).

В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию по психологии на тему «Психологические факторы деятельности офицера в условиях нововведений». Ученая степень доктора политических наук присуждена диссертационным советом Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации 7 мая 1997 года, тема диссертации – «Информационно-психологическое обеспечение национальной безопасности России».

9 сентября 1998 года на международной конференции в Линце (Австрия) впервые выступил с гипотезой о возможности распада США на 6 частей в 2010 году, продемонстрировав участникам конференции карту распада Штатов.

В феврале 2005 года предложил реформу системы внешнеполитической пропаганды России, в качестве первых шагов которой – введение поста советника президента России по вопросам внешнеполитической пропаганды и информационного противоборства и создание государственной комиссии (или совета) России по публичной дипломатии (в декабре 2008 года предложил также создание Комитета информационной безопасности России со службой информационной контрразведки помимо других внутри него).



Предложил подчинение МИД России радиостанции «Голос России» и информационного агентства РИА «Новости» (в дальнейшем на основе созданной структуры, формирование внешнеполитического медиахолдинга в составе МИД России) и создание неправительственных организаций России, действующих на территории стран СНГ, ЕС и США.

В январе 2006 года предложил создать Евразийскую Русь как межгосударственное образование по модели Европейского сюза на территории постсоветского пространства во главе с государем (по Макиавелли), которое бы восстановило и усилило экономическую интеграцию, с постепенным присоединении к нему ряда балканских и других стран. Предложил Владимира Путина в качестве первого государя Евразийской Руси.

В феврале 2006 года впервые предложил создать в России нефтегазовую биржу, торгующую за рубли (биржа открылась в Санкт-Петербурге 24 сентября 2008 года, а в марте 2009 года НК «Роснефть» продала на торгах 6,7 тыс. тонн нефтепродуктов за 97 млн рублей). На биржу, помимо НК «Роснефть», планировали выйти «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и ТНК-BP.

В январе 2009 года предложил создать пятистороннюю комиссию, экспертный механизм международного консультирования по выходу из мирового кризиса.

27 марта 2009 года Панарин принял участие в лекции генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, которая проходила в Большом особняке МИД России.



После лекции Панарин высказал комментарий о необходимости введения новой мировой валюты АКЮРЕ (название придумано самим Панариным) на основе трех ведущих мировых валют: АКЮ (Asian Monetary Unit — это условная (!) денежная единица, фактически виртуальная корзина из более 10 валют, средневзвешенный курс которых условно (!) рассчитывается одним из исследовательских институтов в Японии, никакого решения «о создании денежной единицы» с таким названием никакими странами никогда не принималось), рубля и евро, а также обсуждения предложений России и Китая о новой мировой валюте на саммите «двадцатки» в Лондоне. По его мнению, именно согласованный 20 странами ввод АКЮРЕ позволит безболезненно перейти к новой модели мирового развития.

В апреле 2009 года предложил интеграцию Евразии как одно из средств преодоления мирового финансово-экономического кризиса, включая разработку совместной антикризисной программы ШОС и отказ от доллара во взаиморасчетах между странами-членами ШОС в пользу двухвалютной корзины (состоящей из двух валют — юаня и рубля) как новая валюта ШОС.



Он предложил переход на взаиморасчеты трех уровней: национальные валюты; рубль или юань; двухвалютная корзина (рублеюаневая), а также предложил странам ШОС внести совместное предложение о введении новой мировой валюты АКЮРЕ к следующей встрече 20 стран осенью 2009 года.

20 мая 2009 года начал вести свою авторскую еженедельную радио-программу «Мировая политика» на радиостанции «Голос России».

Участник ряда международных конференций и выставок (Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Испания, США и др.). Принимал участие в новостных и аналитических программах на телевидении и радио.

Автор более 20 книг по теории и практики информационной и гибридной войны.

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Источник: ss69100.livejournal.com