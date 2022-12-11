Запад не любит Россию и не собирает ее любить, но России этого и не нужно
Из свежих заявлений на тему СВО.
1. России предстоит длительное время жить в условиях конфронтации с Западом (с) Песков
Собственно, возвращаемся к тому, что имели с 1917 по 1989 . Случился "поворот не туда", но все возвращается к привычному состоянию.
2. Россия наращивает выпуск вооружений, в том числе основанных на новых принципах (с) Медведев
В условиях длительного периода конфронтации и длительной войны на Украине, это безусловная необходимость. Роль и значение ВПК будет и далее возрастать. Причем не только в контексте войны на Украине. Все это также хорошо знакомо по советскому прошлому. Теперь уже не надо никому объяснять, зачем в стране было столько военных заводов и для чего создавались огромные склады на случай войны.
3. Запад не любит Россию и не собирает ее любить, но России этого и не нужно (с) Лавров
Мечтаниям о походе в "золотой миллиард" и "Европе от Лиссабона до Владивостока" пришел конец. Западничество в России потерпело очередное историческое поражение.