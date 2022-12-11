Главная » Политика

Запад не любит Россию и не собирает ее любить, но России этого и не нужно

22 0


Из свежих заявлений на тему СВО.

1. России предстоит длительное время жить в условиях конфронтации с Западом (с) Песков

Собственно, возвращаемся к тому, что имели с 1917 по 1989 . Случился "поворот не туда", но все возвращается к привычному состоянию.

2. Россия наращивает выпуск вооружений, в том числе основанных на новых принципах (с) Медведев

В условиях длительного периода конфронтации и длительной войны на Украине, это безусловная необходимость. Роль и значение ВПК будет и далее возрастать. Причем не только в контексте войны на Украине. Все это также хорошо знакомо по советскому прошлому. Теперь уже не надо никому объяснять, зачем в стране было столько военных заводов и для чего создавались огромные склады на случай войны.

3. Запад не любит Россию и не собирает ее любить, но России этого и не нужно (с) Лавров

Мечтаниям о походе в "золотой миллиард" и "Европе от Лиссабона до Владивостока" пришел конец. Западничество в России потерпело очередное историческое поражение.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8024229.html
Метки: Запад, лавров, медведев, песков, Россия, ссср, США, холодная война
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Николай Стариков: Каким политическим курсом должна идти Россия
«А Россия лучше всех…»
О взаимодействии с Донбассом, последствиях «майдана» и величии России
Лекция о предназначении России
Обращение инициативной группы «Будущее России»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru