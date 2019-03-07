Обращение инициативной группы «Будущее России»

Сегодня Россия вновь в глубочайшем кризисе и в очередной раз, как витязь, стоит на развилке трёх дорог. Трудность в том, что выбор любой «прописанной» дороги ведет её к цивилизационной гибели. Нужно пойти чистым полем и проложить новую — четвёртую дорогу. А она на «камне истории» не обозначена…

Россия в ходе своего развития не раз испытывала жёсткие кризисы, но каждый раз возрождалась, как птица Феникс.

Те из подписантов, кто хочет обсудить этот текст, опубликованный на Вестнике АТ, присылайте запрос на электронный адрес Фонда. Вы будете зарегистрированы, и на ваш электронный адрес придет информация для доступа.

Те, кто готов подписаться под этой инициативой, присылайте свои данные, как минимум, в формате инициативной группы на адрес «Фонда перспективных технологий и новаций» fptn@mail.ru . Ваша подпись появится под Меморандумом.

Ниже мы публикуем текст «В поисках идеального образа России будущего», который можно рассматривать, как Меморандум по трансформированию России в страну открытий, научных и технических новаций.

Иванов Александр Петрович, 1938 г. р., математик-программист, независимый исследователь в сфере Искусственного Интеллекта. Кинсбурский Андрей Владимирович, 1952 г. р., художник-график, независимый публицист в области мировоззрения, языка, культуры. Мамотько Алексей Иванович, 1991 г.р., инженер-технолог, преподаватель-исследователь, ведущий конструктор «МВЗ им. М.Л.Миля» Сухонос Сергей Иванович, 1950 г.р., инженер-механик, организатор инновационных производств, директор фирмы «Рус-Атлант МК» Татур Вадим Юрьевич, 1958 г.р., инженер-физик, исполнительный директор «Фонда перспективных технологий и новаций», главный редактор СМИ «Академия Тринитаризма»

Мы подготовили краткое видение прорывного направления для России в будущее. Если эта концепция в целом согласуется и с вашим видением будущего, вы можете подписать ее и затем переслать всем своим знакомым, которые также верят в такой путь прорыва из блокады.

«Пойди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что» — почти такая задача поставлена историей перед Россией.

И эта новая дорога — «дорога жизни», предтеча прорыва блокады России, начинается, как и все новые дороги, в идеальном плане с Образа Новой России, с формирования коллективным разумом Идеала Будущего, Мечты о России, аналогов которой не было ни в прошлом самой России, ни в истории других стран.

Именно так — от мечты — и был построен Советский Союз в ХХ веке. Сначала была сформирована идея справедливого общества, затем последовало целевое воспитание нескольких поколений, которые эту мечту осуществляли.

Но идеальный образ, созданный в ХХ веке, оказался не до конца выверенным, и кроме того, опережал ход истории, поэтому вся система Союза в результате рассыпалась. Да и мир в прошлом веке не был готов к принятию справедливого социализма. Союзу пришлось не только формировать новое общество, но и отбиваться от внешних врагов и бороться с инерцией вековых инстинктов индивидуализма.

Провал проекта СССР — это провал не самой идеи социализма, ибо её особую модификацию успешно реализует сегодняшний Китай, и признал недавно даже Римский клуб. Это провал советской командно-административной модели социализма, провал «стерильного социализма».

Китай же принял капитализм, как свою подсистему, и компартия Китая создала «ручной капитализм». Китай учёл опыт СССР и с империализмом не борется, он с ним договорился. А внутренний капитализм держит «в клетке справедливого государства».

Что же помешало сделать подобное руководителям СССР?

В первую очередь другое соотношение «природный ресурс/человек». Оно в СССР было самым высоким в мире среди больших государств, и у власти возник соблазн отторгнуть природные ресурсы от народа, заморочив ему голову сказками о сладком демократическом будущем, основанном на природной ренте.

Это отторжение началось сразу же после развала Союза и шло скрытно все эти годы, набирая мощь. Сначала были отторгнуты недра, затем некоторые заповедные уголки природы, а в последнее время стал набирать процесс отторжения от народа территории страны. Принятый в декабре 2018 г. закон о ТОРах (ФЗ № 473), узаконил массовую распродажу уже «тела» России — её территории. Власть вынуждена теперь сбросить маски — шила в мешке уже не утаишь. Но процесс дележа территории только начался, и впереди нас ждут весьма непростые времена.

Почему же власть уверена, что никакие народные волнения и восстания не смогут вернуть недра и территорию в распоряжение народа? Потому, что ей помогает (точнее её направляет) вся мировая глобократия. «План отторжения» выполняется по согласованному с Западом сценарию, и любые внутренние выступления, если они возникнут у обезсиленного русского народа, будут подавляться, в том числе и с помощью Запада.

Казалось бы, ситуация безвыходная, но если тебе закрывают одну дверь, то нужно толкаться в другие — одна из них обязательно откроется. Может быть, в этом и замысел провидения — поставить русский народ перед альтернативой: либо смерть национальной культуры и нищета, либо начало нового витка развития на базе нового вида ресурсов.

Но что такое ресурс?

Казалось бы, очевидно — это та внешняя среда, которую мы поэтапно осваиваем и начинаем использовать. Любая внешняя среда, включая космос, может быть для человека ресурсом, но… только после того, как она будет освоена. Для верблюда в пустыне нефть не ресурс, он не может её пить. Нефть не является ресурсом и для бедуина на верблюде.

Любой природный объект, любая природная среда становятся для человечества ресурсом только благодаря тому, что оно создает и придумывает технологии по их использованию. Поэтому главным ресурсом человека, ресурсом всех ресурсов на самом деле является творческая способность человека — то, что и приближает человека к Творцу и отдаляет его от зверя, ибо звери не творят, а потребляют.



Главный ресурс человека — способность преображать природу и превращать ранее безполезное в полезное, способность создавать из косной материи всё более сложные системы.

Творческая способность человека — это его способность черпать идеи из информационного поля Вселенной — невидимого ресурса, который станет главным в грядущей Новой Эре. И освоение информационного поля Вселенной — главного ресурса человечества — потребует активизации творческого начала в человеке.



Если ранее творческое начало использовалось в мизерных долях, а главной способностью многие тысячи лет были физические навыки человека, который собирал, охотился, пас скот, пахал землю, добывал руду, стоял на конвейере, то теперь всё это будут делать механизмы и роботы, а человек будет освобождаться от физического труда всё больше и больше.



И всё больше и больше ему предстоит переходить к использованию главной своей силы — творческой. Ибо именно она и отличает принципиально его от животного мира, из которого он мучительно выходит в мир другой, возможно, божественный. Животные тоже охотятся, собирают и даже трудятся, но ничего нового вокруг себя не создают.



И именно человек, ставший по подобию Творца творить новую реальность вокруг себя, является его преемником. Именно способность к творению нового и является исключительным свойством человека, делающим его предельно близким к божественному миру.



Именно поэтому, всё больше освобождая своё тело от физического труда, от «усовершенствованного животного», человек в ХХI веке стремительно приближается к состоянию, в котором его творческая, созидательная способность делается всё более важной, в том числе для его собственного благосостояния.



Экономический эффект от творческой, созидательной работы в будущем будет на порядки выше экономического эффекта от любого физического труда человека.



И тогда библейское проклятье — «В поте лица твоего будешь есть хлеб, — сказал Бог Адаму (Быт. 3, 19)» — станет не актуальным и отойдёт в прошлое человечества навсегда. Человек трудящийся будет постепенно уступать место роботам, а сам переходить в состояние человека творческого.

Именно к этому этапу подошло всё человечество, которое переходит от уровня активного использования материальных ресурсов земли в рамках капитализма к освоению космического пространства и вселенского информационного

поля в рамках нового типа социализма.

Творческо-созидательные способности человека условно можно назвать творческим ресурсом народа, выделяя его из ряда других ресурсов планеты. Именно к освоению интеллектуального ресурса народа — Супер-ресурса и подводят Россию Высшие силы. Подводят в силу социальной инерции, увы, через испытания и трудности.



Но спросим себя: а Великая Отечественная война разве не была испытанием для русского народа? И разве не без помощи изобретательности, смекалки и изворотливости русский народ выстоял и победил? Разве не война подстегнула инновационный процесс в Советском Союзе?



И не будь войны, разве вытащили бы Королева, Туполева и других гениев отечественной техники и организации из лагерей, собрали бы сначала в шарашки, а потом и в мощнейшие КБ и заводы?

Любым человеком, любым народом движут по пути развития два фактора: любопытство и страх (перед нищетой, голодом, гибелью и забвением).

Именно поэтому, несмотря на тревожные ожидания того, что может произойти в настоящее время с Россией, есть уверенность в том, что возможен и другой — позитивный вариант её будущего. Этот вариант — реализация на мировом рынке главного богатства России — ресурса неотторжимого от народа в принципе, ресурса неиссякаемого и поэтому самого ценного — творческого потенциала русского народа.



Да, сегодня он предан забвению властью и, образно говоря, выброшен на помойку, ибо ресурсная власть также мало способна извлекать из этой способности народа России прибыль, как собиратель и охотник не способен извлекать прибыль из суперсовременного автоматизированного производства.

Почему именно творческий потенциал народа столь важен для России? Исследование истории формирования русского трудового характера показывает, что главной его уникальной и выдающейся особенностью является универсальное творческое начало.

Этот вывод не означает, что творческое начало есть только у русского народа. Этот вывод говорит лишь о том, что это начало является в русском народе наиболее выраженным из всех других его начал. Более того, творческое начало русского народа имеет одну уникальную особенность — целостный универсализм. Русский подход ко всему, в отличие от западного, основан не на узкой дифференциации, а на широком синтезе разного и даже противоположного в единое гармоничное органичное целое.

Ну и что?

А то, что эра специализации и дифференциации заканчивается (по сути, она закончилась уже в конце ХХ века), и впереди эра синтеза и целостного объединения. Поэтому то, что в прошлые столетия давало максимальный эффект, в будущем станет только тормозить развития. И наоборот.

Древняя мудрость гласит: есть время разбрасывать камни, и есть время их собирать. Так вот, мир вступает (ментально уже вступил) в эпоху Глобального Синтеза, в которой наибольшую отдачу, в том числе и экономическую, будет приносить синтезирующее, меж- и наддисциплинарное, универсальное, целостное творческое начало.

Именно такое начало и является главным ресурсом народа России. Оно было изначально заложено в русскую культуру, и на протяжении сотен, тысяч лет лишь развивалось и совершенствовалось всеми событиями, которые происходили в русской истории. Причём это творческое начало неотторжимо не только от отдельного русского человека, но и что крайне важно — от России в целом (!). Ибо именно Россия, как некий целостный «организм-система», воспитывает и стимулирует это начало в русском человеке.

Надо ли доказывать, что это свойство русского трудового характера является выдающимся и плодотворным?

Наверное, это необходимо было доказывать во времена Левши. Но после ХХ века, в котором огромное число технологий и изобретений мирового уровня дали миру именно русские (Русский человек — это определение, а не национальность) по духу и менталитету изобретатели, доказывать уже ничего не надо. Этот потенциал есть, он проверен неоднократно и он высшей пробы.



Вопрос лишь в спросе на него и в умении его использовать.

Но как раскрыть этот потенциал в новых геополитических условиях?

Для этого нужно опереться на опыт превращения отсталой (да-да: отсталой, разрушенной и раздербаненной) страны в самую передовую; опереться на опыт, который был накоплен в ХХ веке разными странами: в середине века — СССР, в конце века — Японией, Китаем и странами ЮВА. Для нас ценен опыт всех стран, которые в ХХ веке совершили громадный скачок из феодализма в современный мир. [А советский опыт? Ну его на фиг, выбросим на помойку, забудем и побежим учиться в Ю-ВА? – Прим. ss69100.]

А особенно важен для нас системный анализ опыта Китая, который из аналогичного нашему социализма вышел не в провальную демократизацию, а в стремительный разбег и стал сегодня второй, а по утверждениям ряда экспертов уже первой экономикой мира. В чем же причина его успеха, и можно ли системно использовать его опыт?

1. Уроки Китая

Почему Западу очень легко удалось развалить СССР и захватить власть в России, но не удалось навязать свой тотальный контроль через либеральную демократию Китаю, несмотря на санкции после спровоцированного ими же бунта на площади Тяньаньмэнь ?

Есть несколько причин. Главная из них в том, что Китай предложил мировой экономике неотторжимый от народа ресурс — сам трудолюбивый китайский народ. К тому же Китай имеет экономически выгодное геоклиматическое расположение. И мировой экономике пришлось принять его вместе с китайским социализмом, Мао и «недемократичными» расстрелами чиновников.

Случайно ли, что именно в конце прошлого века началось китайское экономическое чудо? Почему не раньше на лет 20–30 или позже?

Именно в этот момент развития мировой промышленности потребность в высококвалифицированном труде на заводах уступила место потребности в дешёвой, дисциплинированной и не очень квалифицированной рабочей силе. Автоматизация упростила требования к рабочему на конвейере и у станка.

В этот момент Япония уже не могла дать массовую и дешёвую рабочую силу. И наибольший по объему трудовой ресурс самой низкой цены предложил мировой экономике Китай: много и дешево, пусть и не такого высокого качества, как в Японии.

Именно китайский крестьянин идеально подошёл для того, чтобы поставить его на мировой конвейер. Подошёл потому, что китайская тысячелетняя история подготовила именно такого исполнителя. Имея в перспективе превращение Китая в огромную мировую фабрику, глобалисты закрыли глаза на всю специфику «китайского капитализма». Деньги не пахнут, особенно, если прибыль при переносе производства в Китай росла в разы.

Но почему же Китай, приняв огромные капиталы Запада, приняв его заводы и технологии, устоял перед проникновением западных либерально-демократических «ценностей»? Да потому, что он развивался тысячи лет в полной изоляции от Запада и не имел никаких «зацепок» для западной идеологии в принципе. Китай всю свою историю жил, образно говоря, на другой планете — Поднебесной.

Что до России, то она проросла западной культурой, западными специалистами и западными агентами влияния ещё со времён Петра I (и даже раньше). Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое. Такой расклад нужен был истории для создания целостного гармоничного человечества, и каждой цивилизации уготована в этом своя особенная роль.

Для России успех Китая (как и успех Японии, Южной Кореи и других стран) — отличный пример того, как можно скачком совершить «экономическое чудо» в новых условиях мирового геополитического расклада. А без «чуда» нам из сегодняшней ямы не выбраться.

Главная трудность для патриотов России — понять, что изоляционистская автаркическая политика ХХ века, которая привела к росту могущества СССР, в ХХI веке уже не сработает — она сегодня безперспективна и более того – гибельна для России.

Как бы негативно Япония ни относилась к разгромившим её США, которые сбросили на неё две атомных бомбы, но ради процветания страны они нашли условия взаимодействия с мировой экономикой. И вот результат: Япония одна из передовых стран мира, хотя в 50-е годы ХХ века она была полуразрушенной феодальной страной с очень слабой экономикой. Китай также не был никогда союзником Запада, и ему от Запада досталось не меньше, пожалуй, чем России. Ну и что? Кто старое помянет… [„Ну и что? Кто старое помянет…” – очень слабый аргумент. – Прим. ss69100.]

В итоге руководство Китая выбрало [??? – Прим. ss69100.]путь сотрудничества с мировой экономикой и со всеми передовыми странами мира. Жёсткая грубая конфронтация в ХХI веке с западным миром — это путь на задворки истории, какими бы ресурсами не обладала Россия, какое бы славное прошлое у неё не было.

И второе, что важно нам понять: слепое копирование чужого опыта, даже очень успешного — это не просто глупость, а это очень опасная глупость. Ни прямое копирование опыта Китая или Европы, ни перенос их рецептов не приведут к успеху.



К сожалению, наши западники — это «идейные потомки» Хрущёва с его мечтой засеять поля России кукурузой. Не будет расти ни западная, ни китайская «кукуруза» на наших «льняных полях»! Более того и прямое копирование своего собственного успешного опыта безполезно, а местами даже вредно.

И третье, что необходимо понять патриотам России: ставка на природную ренту, на благополучие страны через иное перераспределение доходов от продажи недр — ложный инертный путь, отвлекающий нас от главного направления, на которое необходимо сконцентрировать все усилия и всё внимание.

Итак, нам необходимо взять лучшее из опыта ХХ века Китая, Японии и СССР, системно обобщить его и создать новый план развития. И начнём мы с уроков Китая.

Урок № 1 Китая. Сделать ставку на наиболее сильную черту своего народа.

В Китае главным ресурсом страны является неприхотливый и трудолюбивый китайский народ. Его качества ковались тысячелетиями, и поэтому являются неотторжимым свойством китайцев.

Крестьянская тяжелая работа в поле и постоянное недоедание сделали в Китае национальной привычкой работать, образно говоря, за миску риса с утра до вечера — работать тяжело и монотонно, не покладая рук. Это свойство является общим для всех крестьян Азии — от Японии до Сингапура.



Возможно, в Китае оно выражено сильнее, но суть не в этом. У Китая было ещё несколько важных преимуществ: огромное число рабочих рук (оно не исчерпано до сих пор) и тысячелетний опыт китайских управленцев в организации социальных процессов больших народных масс.

Урок № 2 Китая. Предложить мировой экономике лучшие исключительные качества своего народа.

Трудолюбие и умение фанатично точно, «по инструкции» выполнять порученную работу было направлено в первую очередь вовне, а уж потом и во вторую очередь — на удовлетворение внутренних потребностей. Китай только недавно стал активно развивать внутреннее потребление. Изначально — всё на вывоз, всё для остального мира.

Урок № 3 Китая. Выйти на мировой рынок с предельно низкой ценой своего продукта .

Этот «рецепт» для нас самый «горький», ибо наши изобретатели — не рядовые крестьяне Азии. И если удастся создать для них исключение из общего правила, то было бы неплохо. Однако нужно помнить о том, что мировые деньги в экономику отсталой страны потекут только при очень большой разнице в цене труда — слишком много рисков.



Предстоит большая работа по созданию государственной СИСТЕМЫ инновационной работы, для которой нет ещё проверенных и опробованных жизнью прототипов. Только сверхприбыльность может снять страх у пугливого капитала. Естественно, со временем цена на труд вырастет, но синхронно с повышением качества отдачи.

Урок № 4 Китая. Ничего слепо не перенимать у других стран .

Использовать чужой опыт только системно. Опираться на собственные культурные традиции и на свою собственную национальную элиту, которая и вырабатывает стратегию и тактику развития.

Урок № 5 Китая. Не пугать себя «мировым правительством».

Всем на планете управляют высшие силы, а прогресс выгоден в конечном счете всему миру. Китай развивается не против Запада, а вместе с ним, и благодаря ему, и на пользу себе и всему миру. [Прямо идиллия какая-то. А как насчёт проблем, возникающих в Китае из-за этого скачка в лидеры? Социальные, экологические, геополитические? – Прим. ss69100.] И «мировое правительство» ему не мешало развиваться, а помогало.

2. Системное обобщение опыта Китая и СССР

Безусловно, в России существуют и будут существовать много отраслей деятельности: ресурсная, оборонный сектор, космическая промышленность, крупная перерабатывающая и машиностроительная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг… И каждая из них нужна России.



Но кроме недр и территорий, которые уже практически отторгнуты от русского народа, кроме небольшого по объёму сектора ледоколов и атомных станций Россия для мировой экономики в состоянии предложить значительно более высококачественный и лучший в мире инновационный продукт.

Всё, что было создано в СССР, за безценок забрали крупные мировые компании в 90-е и нулевые годы. А инновационные продукты не создаются. Идеи рождаются, но они редко доходят до мирового практического внедрения. Инновационный продукт в его завершённом виде — новация, которая прошла все стадии вплоть до массового мирового внедрения. Если рождается новый продукт, новая технология — это новация.



А вот когда на основе новой идеи созданы промышленные производства, и новая идея стала товаром, который доступен всему миру — это завершённая инновация (внедрённая новация).

Причём в наше время любая серьёзная новация должна быть превращена в товар мирового спроса, иначе инновационный цикл нельзя считать завершённым.

Есть ли что-то подобное в новейшей истории России? Нам не известны примеры такого рода. Идей по-прежнему рождается много, но практической реализации мирового масштаба не наблюдается.

Почему?

Инновационный процесс имеет несколько стадий, каждую из которых необходимо проходить с полной завершённостью: 1) рождение идеи, 2) проверка идеи с помощью эксперимента, 3) создание опытного образца, прототипа будущего товара массового производства, 4) создание опытно-промышленного производства, на котором отрабатываются все нюансы производства нового товара, 5) создание серийного производства, 6) вывод нового продукта на мировой рынок, 7) гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание (для техники).

Чем сложнее продукт, тем длиннее и затратнее эта цепочка, но её этапы одинаковы для любой инновации. Точку можно ставить только после того, как новая идея, воплощённая на самых современных технологических линиях, занимает свою законную нишу в мировом товарном сегменте.

Почему же при избытке идей в России в настоящее время они очень редко находят себе дорогу на мировой рынок?

Причина в том, что в России нет опыта и традиций создания массового производства, на котором бы производился продукт для мирового рынка. Вспомните что-то кроме водки? Нефть, газ, металлы, зерно и т.п. — это чисто природные ресурсы. Это даже не продукты обычного производства, а уж тем более не продукты инновационного производства.

Таким образом, хотя инновационный продукт из России может стать самым важным и востребованным ресурсом на ближайшие столетия и более выгодным, чем продажа всех других ресурсов, чем продажа вооружений и ледоколов, у России (да и у любой другой страны в мире) нет опыта создания инновационного сектора экономики, работающего в первую очередь на экспорт. Как продавать идеи? В каком состоянии? В виде патентов? Не выгодно. В виде опытных образцов? Кому?

Возможно, в первую очередь, Китаю. Именно эта страна в последнее время демонстрирует грандиозные успехи в выводе на мировой рынок своего массового продукта по весьма привлекательным для потребителя ценам. Если соединить их успешный опыт с возможностью российских специалистов создавать новые образцы, то возникнет симбиоз Китая и России. Русские будут изобретать, а китайцы строить заводы и продавать всему миру.

Итак, какой рецепт будущего экономического чуда для России мы предлагаем?

Учитывая опыт Китая, необходимо сделать ставку на главную черту русского трудового характера — на его универсальную изобретательность.

Учитывая опыт Китая, нам нужно организовать систему производства, расширения производства и улучшения качества инновационного продукта. [Капитал всегда сильнее изобретателей. Да и насчёт „соблюдения” Китаем чужого авторского права надо было бы подробнее сказать. – Прим. ss69100.]

Учитывая опыт Китая, нам нужно предложить этот продукт по минимально возможной цене, чтобы привлечь в эту отрасль мировые деньги.

Учитывая опыт Китая, нам необходимо найти самого главного потребителя этого продукта (Китай выбрал США и Евросоюз, а мы сможем выбрать Китай. См. дальше).

Учитывая опыт СССР, нам необходимо организовывать на первых порах центры инноватики, имеющим стиль организации близкой по духу русскому человеку.

Может ли Россия создать инновационную индустрию сама, без союза с другими странами? Опыт Китая, Японии и других стран мира показывает, что в одиночку выйти на мировой рынок со своим товаром, а тем более со своим потенциальным продуктом уже невозможно.

В России сильны традиции создания уникальных изделий типа атомных ледоколов или военной техники. Но в России нет традиций создания производств продуктов массового потребления и нет традиций вывода такого продукта на мировой рынок. Да, у русских, которые уезжали в Америку, такой вывод получался. Но получался внутри высокоразвитой западной инфраструктуры и благодаря ей.

Итак, в СССР была создана полноценная инновационная отрасль: от теоретических исследований в АН СССР до внедрения новинок в производство. Эта отрасль работала успешно и обезпечила наш приоритет на многих направлениях, включая атомную энергетику, космос и оружие. Но эта отрасль получала заказы, по сути, исключительно от оборонного сектора промышленности.



Если в будущем создать аналогичную советской инновационную систему, но для запросов массовых и извне — со стороны мирового рынка, это может привести страну к экономическому прорыву. [По планам глобального управления – и мы в этом смогли убедиться на протяжении уже нескольких столетий – Россия вообще не должна существовать. Тогда каким образом „мировой рынок” будет способствовать успеху России в её развитии??! – Прим. ss69100.]

Опыт СССР в этом плане безценен. Причём это был опыт не только создания исследовательских и экспериментальных центров, но и опыт подготовки кадров для них, начиная со школ и кружков. И кроме того была массовая пропаганда науки и изобретательства в фильмах, журналах и т.п.

Перед нами опыт Китая по превращению отсталой экономики в передового мирового игрока. Успех опыта — ставка на самый востребованный на мировом рынке ресурс — исключительные качества народа, которые копились и шлифовались веками.

Если соединить эти два опыта в один, то создать прибыльную инновационную индустрию можно будет за одно десятилетие. [Вам бы, уважаемые авторы, откровенно пообщаться с китайцами и понять, наконец, кто такие для них „белые обезьяны”. – Прим. ss69100.]

Сформулированная цель проста и теоретически вполне достижима. Однако, в настоящее время на пути к ее достижению стоят определённые препятствия, которые необходимо будет устранить.

3. Какие проблемы стоят на пути создания инновационной экономики в России?

Проблема № 1 (не самая главная, но самая обсуждаемая). В России отсутствует элита, способная организовать добычу и эксплуатацию «творческих недр».

Сложившаяся в ресурсной России элита, приспособленная к эксплуатации природной ренты, не сможет создать инновационную отрасль в стране.



Тут нужны совсем другие по менталитету люди. Более того, даже те стареющие представители советской элиты, которые когда-то управляли инновационным процессом в СССР, тоже не могут создать такую отрасль, т.к. в СССР всё техническое творчество было нацелено на нужды оборонной промышленности, а в гражданской отрасли многие изобретатели оставались в ситуации Левши (есть множество конкретных примеров).

Итак, в России в настоящее время нет элиты, способной успешно организовать инновационный сектор экономики и использовать лучшие качества русского народа.

Проблема № 2. У новой России нет (и пока не видно в ближайшей перспективе) мотивации создавать передовую промышленность (кроме космической и оборонной), которая бы впитывала, как губка, отечественную инноватику. Надежда на оборонку и космическую промышленность, судя по опыту последних лет, себя не оправдывает.

Только инновационная отрасль может стать главным фактором выживания, а заодно и мировой экспансии новой России.

Проблема № 3. Мало того, что в самой России нет реального массового спроса на инновационный продукт, а промышленность страны не может быть заказчиком инновационного результата, нет спроса на разработку российской инноватики и на Западе. Там есть постоянный спрос на интеллектуальные таланты, которые вывозят, соблазняя лучшими условиями жизни.



Но никому не нужны на Западе не только инновационные центры в России, а даже готовые инновационные разработки (если их невозможно просто украсть). Судя по всему, существует запрет вкладывать деньги в развитие интеллектуального потенциала России в самой России. Это следствие геополитического противостояния.

США весь ХХ век вывозили мозги со всех стран мира, а теперь успешно это делают и из России. И даже, если они поймут, что в самой России можно производить инновационный продукт лучше, чем на Западе, из геополитических соображений они не пойдут по этому пути.

У России в силу её трудных геоклиматических условий пока нет никаких реальных перспектив на создание передовой промышленности, способной конкурировать на мировом рынке со своим продуктом, основанной на новых, не имеющих в мире аналогий технологиях. [А зачем, простите, нам конкурировать на мировом рынке со своим промышленным продуктом??? Чтобы ДЕНЕГ заработать? А мы неспособны их НАПЕЧАТАТЬ для внутреннего пользования? И вообще, у нас, что, страна не самодостаточная? Мы должны гробить здоровье своих труженников и уничтожать биосферу ради напечатанных кем-то бумажек??! – Прим. ss69100.] И даже если бы к власти пришли самые патриотичные патриоты и с самыми благими намерениями начали пытаться создавать здесь самое передовое массовое производство, у них ничего не вышло бы.

Как быть?

Проблема № 4. Общая косность промышленного производства к инноватике. Вопреки общему мнению, что изобретателей во всём мире кроме России всегда носили на руках, внедрение новаций почти всегда шло с невероятными трудностями.



Здесь можно было бы описать трудности первых шагов фирмы «Мерседес», первые мучительные шаги фирмы «Зингер», трудности создания вертолетной отрасли в США и многое другое.

Поскольку во все времена в роли главного «жареного петуха» выступала внешняя угроза, причём угроза чаще всего военного характера, то во все времена и во всех цивилизациях передовые технологии создавались в оборонном секторе. А уж потом мечи перековывались на орала, начиналась конверсия. Казалось бы, именно в России нужно активировать инновационный процесс.



Однако основные капиталы России находятся на Западе в офшорном залоге, и оборонная промышленность выполняет роль совсем другую. А причина развития нашего ОПК в последние десятилетия кроется в необходимости мирового баланса геополитических сил.

Итак, инновационный потенциал у народа есть, но он не востребован. Нет ни передовой промышленности, ни серьезного запроса от ОПК, ни заинтересованной элиты… Что же тогда? Неужели остается ждать форс-мажорных обстоятельств, когда в России «жареный петух» начнёт клевать каждого? В принципе такое будущее не за горами, учитывая сложившиеся последние десятилетия необратимые тенденции.

Но есть предположение, что «жареный петух» клюнет не только Россию, а и весь мир. И вот тогда потребуется инновационная мобилизация всего мира, а не только России. И тогда спрос на инноватику станет глобальным, острым и невероятно ёмким. И тогда каждый, кто хоть на что-то способен, будет в той или иной мере причастен к инновационному делу и будет поставлен в строй, включая, образно говоря, «раненных и инвалидов». [Инновации это, в т.ч., увеличение продолжительности жизни людей и рост рождаемости. А это нужно глобальным управителям, уничтожающих на наших глазах население планеты? И потом, массовые инновации – это, в первую очередь, результат качественного массового образования, плюс работающие социальные лифты в управлении. Однако до сих пор авторы слово „образование” вообще ни разу не употребили. Может о нём ниже пойдёт речь? – Прим. ss69100.]

Будет ли это «жареный петух» масштабов одной страны или всего мира?

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